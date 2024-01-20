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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1764176517661767>
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 06:07

От чего же частные?
Частным мог быть пример о том, что в Украине можно легко заработать на квартиру через 4 года после начала работы.
И то: я подсчитал на КОНКРЕТНОМ примере, сходится.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 11:36

  Proofy написав:
  akurt написав:Рийте носом інтернет.
Поки що найкраще начебто в Німеччині.
Сильно не вдавался в детали разных стран, но вроде из всего написанного только про Германию правдиво.

  akurt написав:працювати майже на мінімальній оплаті праці

Работать на минималке в любой стране светит без знания языка.
С английским нормальным в Канаде не проблема пристроиться с достойным уровнем зп

в моєму розумінні високий рівень зп - це білі комірці. а саме в Канаді вони ще дуже полюбляють щоб у людини були й місцеві дипломи в такому випадку. а це додатковий час та гроші (інколи чималі) - й після цього можна розмовляти про нормальну зп.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 11:42

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:А форум почитати: суцільне зубожіння в тих США. Злидні самі.

Ну американці, канадці ще якось в своєму кредитному рабстві барахтаються. А от а москалів рабство без шансів. Не хотілось би, щоб українці жили як вони.

Москалі барахтаются примерно так же.
Ну и не видел, чтобы на форуме писали про суцільне зубожіння в США.

хоч ви мене й не читаєте :) , розкрию секрет Полішинеля - цього дійсно ніхто не пише, такі перебільшення є лише в дописах пана акурта. він вважає, що це типу дотепно, й не розуміє що виглядає, як хвора маячня :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 14:14

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Faceless написав:
  BIGor написав:Інше хибне сприйняття, що в Україні можна заробити на квартиру за 5-10 років.

Чого ж не можна, якщо купа наочних прикладів

Які купа? І це Ви розказуєте на гілці "Еміграція, заробітчанство"? Це прикол такий? Ми вже років так 15 з дружиною працюємо не на самих низькооплачуваних роботах, де тоді наші 4 квартири? (хай буде в середньому 1 квартира в 7,5 роки на одного).

То виходить питання лише у вашому особистому досвіді, в собі і шукайте причину
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 14:19

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:Чого ж не можна, якщо купа наочних прикладів

Які купа? І це Ви розказуєте на гілці "Еміграція, заробітчанство"? Це прикол такий? Ми вже років так 15 з дружиною працюємо не на самих низькооплачуваних роботах, де тоді наші 4 квартири? (хай буде в середньому 1 квартира в 7,5 роки на одного).

То виходить питання лише у вашому особистому досвіді, в собі і шукайте причину

В мене племяша моєї дружини, його дружина так доїть, що він зі своєю 5 куєшної ЗП нещасний тазік за 40 куе в кредит з змушений був брати(хату не орендує, якщо що)
Пи.Си. Я, практично лазячи по смітниках, малій на ДР ноут за 28 к купив, і малому 12 к за курси англійської заплатив.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 14:30

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:Чого ж не можна, якщо купа наочних прикладів

Які купа? І це Ви розказуєте на гілці "Еміграція, заробітчанство"? Це прикол такий? Ми вже років так 15 з дружиною працюємо не на самих низькооплачуваних роботах, де тоді наші 4 квартири? (хай буде в середньому 1 квартира в 7,5 роки на одного).

То виходить питання лише у вашому особистому досвіді, в собі і шукайте причину

Так Ви тут же розказуєте як "факт", що будь-який пересічний купляє 1 квартиру раз в 5-10 років. Так де мої 4 квартири? (це при тому, що я працюю в ІТ). Може досі займатись цією недолугою пропагандою як в Україні все "кучеряво", бо люди які читають тему Еміграція, заробітчанство явно розуміють реальну картину.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 14:37

  ЛАД написав:
  Proofy написав:
  BIGor написав:Інше хибне сприйняття, що в Україні можна заробити на квартиру за 5-10 років.
Это много или мало? Айтишнег со средней зп утрированно за год насобирает на хату например в Харькове.

Это всё же, действительно, несколько утрированно.
Это реально, по крайней мере. Все зависит от трат конечно, можно и с 5 куями ничего не иметь:
  Bolt написав:дружина так доїть, що він зі своєю 5 куєшної ЗП нещасний тазік за 40 куе в кредит з змушений був брати
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 14:57

Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Які купа? І це Ви розказуєте на гілці "Еміграція, заробітчанство"? Це прикол такий? Ми вже років так 15 з дружиною працюємо не на самих низькооплачуваних роботах, де тоді наші 4 квартири? (хай буде в середньому 1 квартира в 7,5 роки на одного).

То виходить питання лише у вашому особистому досвіді, в собі і шукайте причину

Так Ви тут же розказуєте як "факт", що будь-який пересічний купляє 1 квартиру раз в 5-10 років. Так де мої 4 квартири? (це при тому, що я працюю в ІТ). Може досі займатись цією недолугою пропагандою як в Україні все "кучеряво", бо люди які читають тему Еміграція, заробітчанство явно розуміють реальну картину.

Цитую вас же:

  BIGor написав:Інше хибне сприйняття, що в Україні можна заробити на квартиру за 5-10 років.

Де тут "будь-який пересічний".
А факт - те, що це цілком можливо, і в мене і в купи знайомих це якось же вийшло, і на форумі за роки можна було побачити повно прикладів.
Може, то ви займаєтеся недолугою пропагандою? Чи власну невдачу виставляєте, як неможливість взагалі? Ви ж нарешті знайшли щастя в Польщі, то навіщо продовжувати вигадувати і брехати про Україну?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 14:58

Все это разговоры ни о чем
Слишком много вводных данных

По своему личному опыту, не смог за 10 лет
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Чукча2
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 15:32

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:То виходить питання лише у вашому особистому досвіді, в собі і шукайте причину

Так Ви тут же розказуєте як "факт", що будь-який пересічний купляє 1 квартиру раз в 5-10 років. Так де мої 4 квартири? (це при тому, що я працюю в ІТ). Може досі займатись цією недолугою пропагандою як в Україні все "кучеряво", бо люди які читають тему Еміграція, заробітчанство явно розуміють реальну картину.

Цитую вас же:

  BIGor написав:Інше хибне сприйняття, що в Україні можна заробити на квартиру за 5-10 років.

Де тут "будь-який пересічний".
А факт - те, що це цілком можливо, і в мене і в купи знайомих це якось же вийшло, і на форумі за роки можна було побачити повно прикладів.
Може, то ви займаєтеся недолугою пропагандою? Чи власну невдачу виставляєте, як неможливість взагалі? Ви ж нарешті знайшли щастя в Польщі, то навіщо продовжувати вигадувати і брехати про Україну?

Самі займаєтесь флудом (ще і модератор який не знає і не дотримується правил форуму) і недолугою пропагандою як все "шоколадно". Живете в паралельній реальності.
BIGor
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