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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 січ, 2024 15:34
Чукча2 написав:
Все это разговоры ни о чем
Слишком много вводных данных
По своему личному опыту, не смог за 10 лет
Каждому свое
Тут апологети українського еономічного прориву будуть розказувати як все "шоколадно", наприклад СБУ-шник Шило (можете загуглити) заробляє на квартиру в Києві за одну вечерю в ресторані (30-60 хв). А "тупі" американці так не можуть.
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