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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1764176517661767
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 15:34

  Чукча2 написав:Все это разговоры ни о чем
Слишком много вводных данных

По своему личному опыту, не смог за 10 лет
Каждому свое

Тут апологети українського еономічного прориву будуть розказувати як все "шоколадно", наприклад СБУ-шник Шило (можете загуглити) заробляє на квартиру в Києві за одну вечерю в ресторані (30-60 хв). А "тупі" американці так не можуть.
BIGor
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