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#<1 ... 1764176517661767 Додано: Суб 20 січ, 2024 17:51 andrijk777 написав: Банальна пропаганда США для лохів.

Пропаганда в сенсі маніпулювання причинно-наслідкових зав'язків в історії успішності США, а не в сенсі пропаганди.



Давайте розглянемо умовного жителя Уганди. Яка в нього ціль в житті? Найкраще що він може прагнути - злиняти в США! Звичайно бандитів з калашом США не приймає. Вони приймають вчених, айтішніків, лікарів і т.д.

Отже в результаті кращі з кращих тікають з Уганди в США. І пашуть в США.

В результаті: США стали ще багатші(освіченіші, кращі) а Уганда стала ще гіршою, втративши кращих з кращих. Але США ж не винуваті США білі і пухнасті.

Навіть більше - угандієць в США паше на заводах і виготовляє продукцію, яку потім та сама Уганда купляє, віддаючи сировину дешево. А угандієць ще й платить податки в бюджет США.

І це все справедливо по-вашому?



Останнім часом "схема" правда не дуже робоча. Конкурентів з'явилось забагато. Пропаганда в сенсі маніпулювання причинно-наслідкових зав'язків в історії успішності США, а не в сенсі пропаганди.Давайте розглянемо умовного жителя Уганди. Яка в нього ціль в житті? Найкраще що він може прагнути - злиняти в США! Звичайно бандитів з калашом США не приймає. Вони приймають вчених, айтішніків, лікарів і т.д.Отже в результаті кращі з кращих тікають з Уганди в США. І пашуть в США.В результаті: США стали ще багатші(освіченіші, кращі) а Уганда стала ще гіршою, втративши кращих з кращих. Але США ж не винуватіСША білі і пухнасті.Навіть більше - угандієць в США паше на заводах і виготовляє продукцію, яку потім та сама Уганда купляє, віддаючи сировину дешево. А угандієць ще й платить податки в бюджет США.І це все справедливо по-вашому?Останнім часом "схема" правда не дуже робоча. Конкурентів з'явилось забагато.

якраз такі речі треба розбирати й доводити, що це нісенітниці. бо саме класичний приклад пропаганди для лохів, який використовують всі авторитарні режими - ми так погано живемо не через диктаторів, а через США.



люди погано в Уганді живуть через те, що не створили суспільство яке дозволяє жити якісно. причини різні.



є яскраві приклади країн, які живуть так, як нав'язали США - й чудово себе почуваються. це Німеччина, Японія та Південна Корея. нікого ж не грабували, але розвиток економіки дуже сильний. Корея напевне найвдаліший приклад. й де ж грабунок зі сторони США? - це питання до антиамериканістів



друге питання, а що робити з такими країнами, як умовна Уганда. чи сучасний Афганістан чи та ж Палестина. це країни які не те що не створили нормальне суспільство - на поточному рівні вони й не можуть це зробити. це до речі, й арабські країни, й більшість країн Африки. Брати Стругацькі неодноразово піднімали ці питання ц своїх творах, більш за все у "Трудно быть богом". й проблема в тому, що відповіді на це немає. починаєш людей тягнути за вуха у рай - починається вереск про втручання у внутрішні справи. та й приклад Афганістану доводить, що це майже неможлива задача.



Україна має набагато більш розвинене суспільство, але все одно недостатньо розвинене для ефективного існування. й відповідно нам треба рухатися до Європи, й так виконувати їх вимоги - про державне управління, про суддівську систему. це позитивний вплив, й його не треба боятися. бояться там, де авторитарна влада - бо устрій Європи не передбачає авторитарної форми керування - а навпаки змінність та контроль.



а про еміграцію. більшість диктатур обмежує якраз еміграцію. а США до речі далеко не всіх приймають. еліти країни мають думати, як реформувати країну. якщо не думають, й у країні диктатура - так, треба звідти лише тікати.



якось так якраз такі речі треба розбирати й доводити, що це нісенітниці. бо саме класичний приклад пропаганди для лохів, який використовують всі авторитарні режими - ми так погано живемо не через диктаторів, а через США.люди погано в Уганді живуть через те, що не створили суспільство яке дозволяє жити якісно. причини різні.є яскраві приклади країн, які живуть так, як нав'язали США - й чудово себе почуваються. це Німеччина, Японія та Південна Корея. нікого ж не грабували, але розвиток економіки дуже сильний. Корея напевне найвдаліший приклад. й де ж грабунок зі сторони США? - це питання до антиамериканістівдруге питання, а що робити з такими країнами, як умовна Уганда. чи сучасний Афганістан чи та ж Палестина. це країни які не те що не створили нормальне суспільство - на поточному рівні вони й не можуть це зробити. це до речі, й арабські країни, й більшість країн Африки. Брати Стругацькі неодноразово піднімали ці питання ц своїх творах, більш за все у "Трудно быть богом". й проблема в тому, що відповіді на це немає. починаєш людей тягнути за вуха у рай - починається вереск про втручання у внутрішні справи. та й приклад Афганістану доводить, що це майже неможлива задача.Україна має набагато більш розвинене суспільство, але все одно недостатньо розвинене для ефективного існування. й відповідно нам треба рухатися до Європи, й так виконувати їх вимоги - про державне управління, про суддівську систему. це позитивний вплив, й його не треба боятися. бояться там, де авторитарна влада - бо устрій Європи не передбачає авторитарної форми керування - а навпаки змінність та контроль.а про еміграцію. більшість диктатур обмежує якраз еміграцію. а США до речі далеко не всіх приймають. еліти країни мають думати, як реформувати країну. якщо не думають, й у країні диктатура - так, треба звідти лише тікати.якось так Shaman

Повідомлень: 5108 З нами з: 29.09.19 Подякував: 545 раз. Подякували: 1291 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 січ, 2024 18:03 Faceless ха-ха, класний діалог (разше монолог) модера. Цікаво, чого видаляєте мої відповіді? Типу модератор 100% прав, бо видаляє відповіді опонента? Ну і живіть в своєму власному "рожевоокулярному світі", але не пхайте свою пропаганду сюди. BIGor

Повідомлень: 8503 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1287 раз. Подякували: 1699 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 січ, 2024 18:32 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Так Ви тут же розказуєте як "факт", що будь-який пересічний купляє 1 квартиру раз в 5-10 років. Так де мої 4 квартири? (це при тому, що я працюю в ІТ). Може досі займатись цією недолугою пропагандою як в Україні все "кучеряво", бо люди які читають тему Еміграція, заробітчанство явно розуміють реальну картину. Так Ви тут же розказуєте як "факт", що будь-який пересічний купляє 1 квартиру раз в 5-10 років. Так де мої 4 квартири? (це при тому, що я працюю в ІТ). Може досі займатись цією недолугою пропагандою як в Україні все "кучеряво", бо люди які читають тему Еміграція, заробітчанство явно розуміють реальну картину.

В мене знайомі в Україні багато квартир купили без кредитів (є ще окрема категорія, яка потрапила в кредитне рабство з "молодіжними" кредитами і частина залишилась без квартир).

Кілька знайомих влізли в кредитне рабство Чехії, але поступово перебираються на заробітки в Німеччину, щоб швидше звільнитись.

Шеф взагалі в Казахстані осів і будиночок собі збудував (80 м^2, 3 кімнати) на березі озера

В США/Канаді їх варіант кредитного рабства не тягнуть. В мене знайомі в Україні багато квартир купили без кредитів (є ще окрема категорія, яка потрапила в кредитне рабство з "молодіжними" кредитами і частина залишилась без квартир).Кілька знайомих влізли в кредитне рабство Чехії, але поступово перебираються на заробітки в Німеччину, щоб швидше звільнитись.Шеф взагалі в Казахстані осів і будиночок собі збудував (80 м^2, 3 кімнати) на березі озераВ США/Канаді їх варіант кредитного рабства не тягнуть. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2169 З нами з: 29.07.22 Подякував: 368 раз. Подякували: 281 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 січ, 2024 18:44 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: Так Ви тут же розказуєте як "факт", що будь-який пересічний купляє 1 квартиру раз в 5-10 років. Так де мої 4 квартири? (це при тому, що я працюю в ІТ). Може досі займатись цією недолугою пропагандою як в Україні все "кучеряво", бо люди які читають тему Еміграція, заробітчанство явно розуміють реальну картину. Так Ви тут же розказуєте як "факт", що будь-який пересічний купляє 1 квартиру раз в 5-10 років. Так де мої 4 квартири? (це при тому, що я працюю в ІТ). Може досі займатись цією недолугою пропагандою як в Україні все "кучеряво", бо люди які читають тему Еміграція, заробітчанство явно розуміють реальну картину.

В мене знайомі в Україні багато квартир купили без кредитів (є ще окрема категорія, яка потрапила в кредитне рабство з "молодіжними" кредитами і частина залишилась без квартир).

Кілька знайомих влізли в кредитне рабство Чехії, але поступово перебираються на заробітки в Німеччину, щоб швидше звільнитись.

Шеф взагалі в Казахстані осів і будиночок собі збудував (80 м^2, 3 кімнати) на березі озера

В США/Канаді їх варіант кредитного рабства не тягнуть. В мене знайомі в Україні багато квартир купили без кредитів (є ще окрема категорія, яка потрапила в кредитне рабство з "молодіжними" кредитами і частина залишилась без квартир).Кілька знайомих влізли в кредитне рабство Чехії, але поступово перебираються на заробітки в Німеччину, щоб швидше звільнитись.Шеф взагалі в Казахстані осів і будиночок собі збудував (80 м^2, 3 кімнати) на березі озераВ США/Канаді їх варіант кредитного рабства не тягнуть.

В мене зі знайомих 2-є купили квартири, один студію в Києві з власних доходів (не за 5 років точно), іншому купили батьки які заробили в Англії. Я би не сказав, що це масове явище. В мене зі знайомих 2-є купили квартири, один студію в Києві з власних доходів (не за 5 років точно), іншому купили батьки які заробили в Англії. Я би не сказав, що це масове явище. BIGor

Повідомлень: 8503 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1287 раз. Подякували: 1699 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1764176517661767 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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