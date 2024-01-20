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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 січ, 2024 17:51
andrijk777 написав:Банальна пропаганда США для лохів.
Пропаганда в сенсі маніпулювання причинно-наслідкових зав'язків в історії успішності США, а не в сенсі пропаганди.
Давайте розглянемо умовного жителя Уганди. Яка в нього ціль в житті? Найкраще що він може прагнути - злиняти в США! Звичайно бандитів з калашом США не приймає. Вони приймають вчених, айтішніків, лікарів і т.д.
Отже в результаті кращі з кращих тікають з Уганди в США. І пашуть в США.
В результаті: США стали ще багатші(освіченіші, кращі) а Уганда стала ще гіршою, втративши кращих з кращих. Але США ж не винуваті
США білі і пухнасті.
Навіть більше - угандієць в США паше на заводах і виготовляє продукцію, яку потім та сама Уганда купляє, віддаючи сировину дешево. А угандієць ще й платить податки в бюджет США.
І це все справедливо по-вашому?
Останнім часом "схема" правда не дуже робоча. Конкурентів з'явилось забагато.
якраз такі речі треба розбирати й доводити, що це нісенітниці. бо саме класичний приклад пропаганди для лохів, який використовують всі авторитарні режими - ми так погано живемо не через диктаторів, а через США.
люди погано в Уганді живуть через те, що не створили суспільство яке дозволяє жити якісно. причини різні.
є яскраві приклади країн, які живуть так, як нав'язали США - й чудово себе почуваються. це Німеччина, Японія та Південна Корея. нікого ж не грабували, але розвиток економіки дуже сильний. Корея напевне найвдаліший приклад. й де ж грабунок зі сторони США? - це питання до антиамериканістів
друге питання, а що робити з такими країнами, як умовна Уганда. чи сучасний Афганістан чи та ж Палестина. це країни які не те що не створили нормальне суспільство - на поточному рівні вони й не можуть це зробити. це до речі, й арабські країни, й більшість країн Африки. Брати Стругацькі неодноразово піднімали ці питання ц своїх творах, більш за все у "Трудно быть богом". й проблема в тому, що відповіді на це немає. починаєш людей тягнути за вуха у рай - починається вереск про втручання у внутрішні справи. та й приклад Афганістану доводить, що це майже неможлива задача.
Україна має набагато більш розвинене суспільство, але все одно недостатньо розвинене для ефективного існування. й відповідно нам треба рухатися до Європи, й так виконувати їх вимоги - про державне управління, про суддівську систему. це позитивний вплив, й його не треба боятися. бояться там, де авторитарна влада - бо устрій Європи не передбачає авторитарної форми керування - а навпаки змінність та контроль.
а про еміграцію. більшість диктатур обмежує якраз еміграцію. а США до речі далеко не всіх приймають. еліти країни мають думати, як реформувати країну. якщо не думають, й у країні диктатура - так, треба звідти лише тікати.
якось так
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Shaman
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Додано: Суб 20 січ, 2024 18:03
Faceless ха-ха, класний діалог (разше монолог) модера. Цікаво, чого видаляєте мої відповіді? Типу модератор 100% прав, бо видаляє відповіді опонента? Ну і живіть в своєму власному "рожевоокулярному світі", але не пхайте свою пропаганду сюди.
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BIGor
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Додано: Суб 20 січ, 2024 18:32
BIGor написав:
Так Ви тут же розказуєте як "факт", що будь-який пересічний купляє 1 квартиру раз в 5-10 років. Так де мої 4 квартири? (це при тому, що я працюю в ІТ). Може досі займатись цією недолугою пропагандою як в Україні все "кучеряво", бо люди які читають тему Еміграція, заробітчанство явно розуміють реальну картину.
В мене знайомі в Україні багато квартир купили без кредитів (є ще окрема категорія, яка потрапила в кредитне рабство з "молодіжними" кредитами і частина залишилась без квартир).
Кілька знайомих влізли в кредитне рабство Чехії, але поступово перебираються на заробітки в Німеччину, щоб швидше звільнитись.
Шеф взагалі в Казахстані осів і будиночок собі збудував (80 м^2, 3 кімнати) на березі озера
В США/Канаді їх варіант кредитного рабства не тягнуть.
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 20 січ, 2024 18:44
Дюрі-бачі написав: BIGor написав:
Так Ви тут же розказуєте як "факт", що будь-який пересічний купляє 1 квартиру раз в 5-10 років. Так де мої 4 квартири? (це при тому, що я працюю в ІТ). Може досі займатись цією недолугою пропагандою як в Україні все "кучеряво", бо люди які читають тему Еміграція, заробітчанство явно розуміють реальну картину.
В мене знайомі в Україні багато квартир купили без кредитів (є ще окрема категорія, яка потрапила в кредитне рабство з "молодіжними" кредитами і частина залишилась без квартир).
Кілька знайомих влізли в кредитне рабство Чехії, але поступово перебираються на заробітки в Німеччину, щоб швидше звільнитись.
Шеф взагалі в Казахстані осів і будиночок собі збудував (80 м^2, 3 кімнати) на березі озера
В США/Канаді їх варіант кредитного рабства не тягнуть.
В мене зі знайомих 2-є купили квартири, один студію в Києві з власних доходів (не за 5 років точно), іншому купили батьки які заробили в Англії. Я би не сказав, що це масове явище.
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BIGor
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