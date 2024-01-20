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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 січ, 2024 17:51
andrijk777 написав:Банальна пропаганда США для лохів.
Пропаганда в сенсі маніпулювання причинно-наслідкових зав'язків в історії успішності США, а не в сенсі пропаганди.
Давайте розглянемо умовного жителя Уганди. Яка в нього ціль в житті? Найкраще що він може прагнути - злиняти в США! Звичайно бандитів з калашом США не приймає. Вони приймають вчених, айтішніків, лікарів і т.д.
Отже в результаті кращі з кращих тікають з Уганди в США. І пашуть в США.
В результаті: США стали ще багатші(освіченіші, кращі) а Уганда стала ще гіршою, втративши кращих з кращих. Але США ж не винуваті
США білі і пухнасті.
Навіть більше - угандієць в США паше на заводах і виготовляє продукцію, яку потім та сама Уганда купляє, віддаючи сировину дешево. А угандієць ще й платить податки в бюджет США.
І це все справедливо по-вашому?
Останнім часом "схема" правда не дуже робоча. Конкурентів з'явилось забагато.
якраз такі речі треба розбирати й доводити, що це нісенітниці. бо саме класичний приклад пропаганди для лохів, який використовують всі авторитарні режими - ми так погано живемо не через диктаторів, а через США.
люди погано в Уганді живуть через те, що не створили суспільство яке дозволяє жити якісно. причини різні.
є яскраві приклади країн, які живуть так, як нав'язали США - й чудово себе почуваються. це Німеччина, Японія та Південна Корея. нікого ж не грабували, але розвиток економіки дуже сильний. Корея напевне найвдаліший приклад. й де ж грабунок зі сторони США? - це питання до антиамериканістів
друге питання, а що робити з такими країнами, як умовна Уганда. чи сучасний Афганістан чи та ж Палестина. це країни які не те що не створили нормальне суспільство - на поточному рівні вони й не можуть це зробити. це до речі, й арабські країни, й більшість країн Африки. Брати Стругацькі неодноразово піднімали ці питання ц своїх творах, більш за все у "Трудно быть богом". й проблема в тому, що відповіді на це немає. починаєш людей тягнути за вуха у рай - починається вереск про втручання у внутрішні справи. та й приклад Афганістану доводить, що це майже неможлива задача.
Україна має набагато більш розвинене суспільство, але все одно недостатньо розвинене для ефективного існування. й відповідно нам треба рухатися до Європи, й так виконувати їх вимоги - про державне управління, про суддівську систему. це позитивний вплив, й його не треба боятися. бояться там, де авторитарна влада - бо устрій Європи не передбачає авторитарної форми керування - а навпаки змінність та контроль.
а про еміграцію. більшість диктатур обмежує якраз еміграцію. а США до речі далеко не всіх приймають. еліти країни мають думати, як реформувати країну. якщо не думають, й у країні диктатура - так, треба звідти лише тікати.
якось так
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Додано: Суб 20 січ, 2024 18:32
BIGor написав:
Так Ви тут же розказуєте як "факт", що будь-який пересічний купляє 1 квартиру раз в 5-10 років. Так де мої 4 квартири? (це при тому, що я працюю в ІТ). Може досі займатись цією недолугою пропагандою як в Україні все "кучеряво", бо люди які читають тему Еміграція, заробітчанство явно розуміють реальну картину.
В мене знайомі в Україні багато квартир купили без кредитів (є ще окрема категорія, яка потрапила в кредитне рабство з "молодіжними" кредитами і частина залишилась без квартир).
Кілька знайомих влізли в кредитне рабство Чехії, але поступово перебираються на заробітки в Німеччину, щоб швидше звільнитись.
Шеф взагалі в Казахстані осів і будиночок собі збудував (80 м^2, 3 кімнати) на березі озера
В США/Канаді їх варіант кредитного рабства не тягнуть.
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Додано: Суб 20 січ, 2024 18:44
Дюрі-бачі написав: BIGor написав:
Так Ви тут же розказуєте як "факт", що будь-який пересічний купляє 1 квартиру раз в 5-10 років. Так де мої 4 квартири? (це при тому, що я працюю в ІТ). Може досі займатись цією недолугою пропагандою як в Україні все "кучеряво", бо люди які читають тему Еміграція, заробітчанство явно розуміють реальну картину.
В мене знайомі в Україні багато квартир купили без кредитів (є ще окрема категорія, яка потрапила в кредитне рабство з "молодіжними" кредитами і частина залишилась без квартир).
Кілька знайомих влізли в кредитне рабство Чехії, але поступово перебираються на заробітки в Німеччину, щоб швидше звільнитись.
Шеф взагалі в Казахстані осів і будиночок собі збудував (80 м^2, 3 кімнати) на березі озера
В США/Канаді їх варіант кредитного рабства не тягнуть.
В мене зі знайомих 2-є купили квартири, один студію в Києві з власних доходів (не за 5 років точно), іншому купили батьки які заробили в Англії. Я би не сказав, що це масове явище.
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Додано: Суб 20 січ, 2024 21:00
Proofy написав: ЛАД написав: Proofy написав:
.........Это много или мало? Айтишнег со средней зп
утрированно за год насобирает на хату например в Харькове.
Это всё же, действительно, несколько утрированно.
Это реально, по крайней мере. Все зависит от трат конечно, можно и с 5 куями ничего не иметь:
Bolt написав:
дружина так доїть, що він зі своєю 5 куєшної ЗП нещасний тазік за 40 куе в кредит з змушений був брати
Какую зарплату для айтишника Вы считаете средней?
И я не возражал
о возможности для айтишника купить квартиру. Просто не за год.
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Додано: Суб 20 січ, 2024 21:05
Дюрі-бачі написав:
.............
В мене знайомі в Україні багато квартир купили без кредитів
..........
Якщо не таємниця, ким вони працюють і який (хоч приблизно) рівень доходів (бажано легальних)?
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Додано: Суб 20 січ, 2024 21:13
ЛАД написав:
Якщо не таємниця, ким вони працюють і який (хоч приблизно) рівень доходів (бажано легальних)?
Переважно ІТ та/або в освіті, хоча один кум на заводі інженер... Дохід 1,5-3k$
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Додано: Суб 20 січ, 2024 21:16
akurt написав:
Міг би погасити своєю зарплатнею
Ну Ви не перебільшуйте їй богу, пишіть більш реально, а то як понаписуєте, я не вірю що ви не розумієте)
+3 години це суттєво + паливо і дорогий ремонт авто + якщо 300км в день заміна масла кожні 1,5міс(раз на 10к) або якщо лізинг то чи кілометража вистачить, або це взагалі потягами 3 години норм так біганини, на вихлопі ще і в мінус можна вийти)
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Додано: Суб 20 січ, 2024 21:46
Ну навіщо ж ви так категорично: тут он люди пишуть як за 3 роки чи 1 рік заробляють на квартиру в Україні - щось я не почитав від вас «Ну їй Богу».
Давайте візьмемо калькулятор та порахуємо за вашою методою бензин та оливні фільтри, якщо ви в тому такий фахівець.
Якщо я памʼятаю, то в тому тексті, з якого ви навели цитату, було сказано про те, що для погашення студентського кредиту хлопцеві залишилося платити 15,5 років (теоретично).
Загальні витрати на навчання складали (36000+12000)*4=192 000$.
Кредит на 20 років або в рік потрібно повертати 192000/20=9600$. Питання відсотків залишимо поки що збоку, тому що за студентським кредитом діяли пільгові ставки - орієнтовно 1,5% річних, тобто копійки.
За 4,5 роки сплачено 9600*4,5=43200$.
Залишок на сьогодні: 192000-43200=148800$.
Хлопець отримує на рік 350000$.
Пропоную питання про те, скільки щ цієї суми він сплачує податки теж тимчасово залишити в стороні, тому що ми щ вами не податкові інспектори та точно не читали його щорічну декларацію та не аналізували скільки грошей держава США повертає йому із сплачених податків, тому що він п)жонатиц6; б) сума податків моле зменшуватися, якщо він декларує, що частину свого житла використовую в якості домашнього офісу.
Сума 148800 складає 42,5% від зарплатні «грязными» за рік, або - як я написав - теоретично він може погасити кредит за 2 квартали.
Саме така теоретична можливість викликала у вас прямо бурю емоцій.
Але не буде погашати, тому що нагадає вам, що у минулому студент не тільки зараз мешкає в місті San Diego, не тільки працює в компанії Microsoft не перший рік, але і жонатий на громадянці США з другого курсу і його жінка працює в США вже не один рік.
Я до того, що він може випросити у своєї жінки трохи грошей на оливу для двигуна свого авто.
Та на пиріжок з смаженою капустою.
Але НЕ випрошує, тому що в в голову не прийде погасити достроково «студентський» кредит.
Це тільки теоретична можлмвість.
Тому зробіть корисне для себе: не шукайте в моїх дописах помилок, бо їх там немає, а думайте, як облаштувати долю своїх дітей.
Один з варіантів із серії «Найкраще вкладення грошей» - це навчання дітей в університеті в США.
Якщо не підходить - так немає проблем.
Я ж сперечатися не буду.
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