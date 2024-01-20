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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1765176617671768
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 00:45

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:є ще окрема категорія, яка потрапила в кредитне рабство з "молодіжними" кредитами і частина залишилась без квартир
Как такое может быть, там же ставки были не высокие?
Proofy
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 00:55

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:цікаво написати відповідь


Дякую за приділену увагу до мого допису, читаю Вас уважно, є що почитати.

Як я саме виділив і деякі форумчани, саме не все так легко, гроші заробляються і кредити платяться - це вигідно і без нього тільки низькооплачувана робота, якщо є можливість буде брати будь-хто, і в нас в Україні батьки останню гуску продають щоб дитину в універ запхнути.
Саме суть в тому що з неба воно не падає, потрібно працювати і не місяць.
Як Ви чудово і розписали. Гарна система взагалі, дають кредит на навчання ще і на проживання можна під нормальний відсоток.
Додам тільки що фільтри нічого не коштують, коштує їх заміна, тому біля дому вигідніше працювати ще й на різні заняття часу вистачить, хоча заняттям після роботи буває і сама робота))
BeneFuckTor
 
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