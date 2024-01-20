Как такое может быть, там же ставки были не высокие?
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Додано: Нед 21 січ, 2024 00:45
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Нед 21 січ, 2024 00:55
Re: Еміграція, заробітчанство
Дякую за приділену увагу до мого допису, читаю Вас уважно, є що почитати.
Як я саме виділив і деякі форумчани, саме не все так легко, гроші заробляються і кредити платяться - це вигідно і без нього тільки низькооплачувана робота, якщо є можливість буде брати будь-хто, і в нас в Україні батьки останню гуску продають щоб дитину в універ запхнути.
Саме суть в тому що з неба воно не падає, потрібно працювати і не місяць.
Як Ви чудово і розписали. Гарна система взагалі, дають кредит на навчання ще і на проживання можна під нормальний відсоток.
Додам тільки що фільтри нічого не коштують, коштує їх заміна, тому біля дому вигідніше працювати ще й на різні заняття часу вистачить, хоча заняттям після роботи буває і сама робота))
Додано: Нед 21 січ, 2024 01:22
DOU пише що середня 2500, ну нехай буде і 3000 тис. Але купляти квартиру за 40 км. від фронту? Ріллі? Та і 18 тис дол. це хороша однушка? В якомусь Бердічеві/Жмеринці буде дорожче. Не скажете чому?
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