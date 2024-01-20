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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1765176617671768
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 00:45

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:є ще окрема категорія, яка потрапила в кредитне рабство з "молодіжними" кредитами і частина залишилась без квартир
Как такое может быть, там же ставки были не высокие?
Proofy
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 00:55

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:цікаво написати відповідь


Дякую за приділену увагу до мого допису, читаю Вас уважно, є що почитати.

Як я саме виділив і деякі форумчани, саме не все так легко, гроші заробляються і кредити платяться - це вигідно і без нього тільки низькооплачувана робота, якщо є можливість буде брати будь-хто, і в нас в Україні батьки останню гуску продають щоб дитину в універ запхнути.
Саме суть в тому що з неба воно не падає, потрібно працювати і не місяць.
Як Ви чудово і розписали. Гарна система взагалі, дають кредит на навчання ще і на проживання можна під нормальний відсоток.
Додам тільки що фільтри нічого не коштують, коштує їх заміна, тому біля дому вигідніше працювати ще й на різні заняття часу вистачить, хоча заняттям після роботи буває і сама робота))
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 01:22

  Proofy написав:
  ЛАД написав:Какую зарплату для айтишника Вы считаете средней?
И я не возражал о возможности для айтишника купить квартиру. Просто не за год.

около 3х тыс считаю за среднюю. За год 36 тыс, в Харькове за половину, 18 тыс можно взять нормальную квартиру. Все навскидку, можно меньше иметь зп и меньше потратить на еду и одежду.

DOU пише що середня 2500, ну нехай буде і 3000 тис. Але купляти квартиру за 40 км. від фронту? Ріллі? Та і 18 тис дол. це хороша однушка? В якомусь Бердічеві/Жмеринці буде дорожче. Не скажете чому?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 02:46

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Якщо не таємниця, ким вони працюють і який (хоч приблизно) рівень доходів (бажано легальних)?

Переважно ІТ та/або в освіті, хоча один кум на заводі інженер... Дохід 1,5-3k$


Вы не считаете, что айти в Украине - это дистанционное заробитчанство, которое оказывает позитивное воздейсвие на зп на внутреннем рынке, но фактически -
это заробитчанство?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 02:50

  BeneFuckTor написав:
  akurt написав:Міг би погасити своєю зарплатнею


Ну Ви не перебільшуйте їй богу, пишіть більш реально, а то як понаписуєте, я не вірю що ви не розумієте)

+3 години це суттєво + паливо і дорогий ремонт авто + якщо 300км в день заміна масла кожні 1,5міс(раз на 10к) або якщо лізинг то чи кілометража вистачить, або це взагалі потягами 3 години норм так біганини, на вихлопі ще і в мінус можна вийти)


Тут стоит отметить, что эти +30к в таком уже таксбрекете будут, что от них половина останется.
А 3 часа в день на дорогу, если работать рядом можно компенсировать той-же работой.
Поэтому математически выхлоп не сильно большой, а гемора намного больше.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 03:53

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Якщо не таємниця, ким вони працюють і який (хоч приблизно) рівень доходів (бажано легальних)?

Переважно ІТ та/або в освіті, хоча один кум на заводі інженер... Дохід 1,5-3k$

Спасибо. Понятно.
Согласен, что при зарплате 3k$ можно купить несколько квартир. Естественно, не за год-два и, скорее всего, не в Киеве.
ЛАД
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