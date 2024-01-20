Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1765176617671768 Додано: Нед 21 січ, 2024 00:45 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: є ще окрема категорія, яка потрапила в кредитне рабство з "молодіжними" кредитами і частина залишилась без квартир є ще окрема категорія, яка потрапила в кредитне рабство з "молодіжними" кредитами і частина залишилась без квартир Как такое может быть, там же ставки были не высокие? Как такое может быть, там же ставки были не высокие? Proofy

Повідомлень: 2319 З нами з: 24.10.08 Подякував: 61 раз. Подякували: 175 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 00:55 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: цікаво написати відповідь цікаво написати відповідь



Дякую за приділену увагу до мого допису, читаю Вас уважно, є що почитати.



Як я саме виділив і деякі форумчани, саме не все так легко, гроші заробляються і кредити платяться - це вигідно і без нього тільки низькооплачувана робота, якщо є можливість буде брати будь-хто, і в нас в Україні батьки останню гуску продають щоб дитину в універ запхнути.

Саме суть в тому що з неба воно не падає, потрібно працювати і не місяць.

Як Ви чудово і розписали. Гарна система взагалі, дають кредит на навчання ще і на проживання можна під нормальний відсоток.

Додам тільки що фільтри нічого не коштують, коштує їх заміна, тому біля дому вигідніше працювати ще й на різні заняття часу вистачить, хоча заняттям після роботи буває і сама робота)) Дякую за приділену увагу до мого допису, читаю Вас уважно, є що почитати.Як я саме виділив і деякі форумчани, саме не все так легко, гроші заробляються і кредити платяться - це вигідно і без нього тільки низькооплачувана робота, якщо є можливість буде брати будь-хто, і в нас в Україні батьки останню гуску продають щоб дитину в універ запхнути.Саме суть в тому що з неба воно не падає, потрібно працювати і не місяць.Як Ви чудово і розписали. Гарна система взагалі, дають кредит на навчання ще і на проживання можна під нормальний відсоток.Додам тільки що фільтри нічого не коштують, коштує їх заміна, тому біля дому вигідніше працювати ще й на різні заняття часу вистачить, хоча заняттям після роботи буває і сама робота)) BeneFuckTor Повідомлень: 58 З нами з: 21.11.19 Подякував: 215 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 01:22 Proofy написав: ЛАД написав: Какую зарплату для айтишника Вы считаете средней?

И я не возражал о возможности для айтишника купить квартиру. Просто не за год. Какую зарплату для айтишника Вы считаете средней?И я не возражал о возможности для айтишника купить квартиру. Просто не за год.

около 3х тыс считаю за среднюю. За год 36 тыс, в Харькове за половину, 18 тыс можно взять нормальную квартиру. Все навскидку, можно меньше иметь зп и меньше потратить на еду и одежду. около 3х тыс считаю за среднюю. За год 36 тыс, в Харькове за половину, 18 тыс можно взять нормальную квартиру. Все навскидку, можно меньше иметь зп и меньше потратить на еду и одежду.

DOU пише що середня 2500, ну нехай буде і 3000 тис. Але купляти квартиру за 40 км. від фронту? Ріллі? Та і 18 тис дол. це хороша однушка? В якомусь Бердічеві/Жмеринці буде дорожче. Не скажете чому? DOU пише що середня 2500, ну нехай буде і 3000 тис. Але купляти квартиру за 40 км. від фронту? Ріллі? Та і 18 тис дол. це хороша однушка? В якомусь Бердічеві/Жмеринці буде дорожче. Не скажете чому? BIGor

Повідомлень: 8503 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1287 раз. Подякували: 1698 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 02:46 Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: Якщо не таємниця, ким вони працюють і який (хоч приблизно) рівень доходів (бажано легальних)? Якщо не таємниця, ким вони працюють і який (хоч приблизно) рівень доходів (бажано легальних)?

Переважно ІТ та/або в освіті, хоча один кум на заводі інженер... Дохід 1,5-3k$ Переважно ІТ та/або в освіті, хоча один кум на заводі інженер... Дохід 1,5-3k$



Вы не считаете, что айти в Украине - это дистанционное заробитчанство, которое оказывает позитивное воздейсвие на зп на внутреннем рынке, но фактически -

это заробитчанство? Вы не считаете, что айти в Украине - это дистанционное заробитчанство, которое оказывает позитивное воздейсвие на зп на внутреннем рынке, но фактически -это заробитчанство? rjkz

Повідомлень: 16088 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8164 раз. Подякували: 5047 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 02:50 BeneFuckTor написав: akurt написав: Міг би погасити своєю зарплатнею Міг би погасити своєю зарплатнею



Ну Ви не перебільшуйте їй богу, пишіть більш реально, а то як понаписуєте, я не вірю що ви не розумієте)



+3 години це суттєво + паливо і дорогий ремонт авто + якщо 300км в день заміна масла кожні 1,5міс(раз на 10к) або якщо лізинг то чи кілометража вистачить, або це взагалі потягами 3 години норм так біганини, на вихлопі ще і в мінус можна вийти) Ну Ви не перебільшуйте їй богу, пишіть більш реально, а то як понаписуєте, я не вірю що ви не розумієте)+3 години це суттєво + паливо і дорогий ремонт авто + якщо 300км в день заміна масла кожні 1,5міс(раз на 10к) або якщо лізинг то чи кілометража вистачить, або це взагалі потягами 3 години норм так біганини, на вихлопі ще і в мінус можна вийти)



Тут стоит отметить, что эти +30к в таком уже таксбрекете будут, что от них половина останется.

А 3 часа в день на дорогу, если работать рядом можно компенсировать той-же работой.

Поэтому математически выхлоп не сильно большой, а гемора намного больше. Тут стоит отметить, что эти +30к в таком уже таксбрекете будут, что от них половина останется.А 3 часа в день на дорогу, если работать рядом можно компенсировать той-же работой.Поэтому математически выхлоп не сильно большой, а гемора намного больше. rjkz

Повідомлень: 16088 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8164 раз. Подякували: 5047 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 03:53 Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: Якщо не таємниця, ким вони працюють і який (хоч приблизно) рівень доходів (бажано легальних)? Якщо не таємниця, ким вони працюють і який (хоч приблизно) рівень доходів (бажано легальних)?

Переважно ІТ та/або в освіті, хоча один кум на заводі інженер... Дохід 1,5-3k$ Переважно ІТ та/або в освіті, хоча один кум на заводі інженер... Дохід 1,5-3k$

Спасибо. Понятно.

Согласен, что при зарплате 3k$ можно купить несколько квартир. Естественно, не за год-два и, скорее всего, не в Киеве. Спасибо. Понятно.Согласен, что при зарплате 3k$ можно купить несколько квартир. Естественно, не за год-два и, скорее всего, не в Киеве. ЛАД 2 Повідомлень: 27376 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5228 раз. Подякували: 4838 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 1765176617671768 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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