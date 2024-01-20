Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Дякую за приділену увагу до мого допису, читаю Вас уважно, є що почитати.
Як я саме виділив і деякі форумчани, саме не все так легко, гроші заробляються і кредити платяться - це вигідно і без нього тільки низькооплачувана робота, якщо є можливість буде брати будь-хто, і в нас в Україні батьки останню гуску продають щоб дитину в універ запхнути. Саме суть в тому що з неба воно не падає, потрібно працювати і не місяць. Як Ви чудово і розписали. Гарна система взагалі, дають кредит на навчання ще і на проживання можна під нормальний відсоток. Додам тільки що фільтри нічого не коштують, коштує їх заміна, тому біля дому вигідніше працювати ще й на різні заняття часу вистачить, хоча заняттям після роботи буває і сама робота))
Ну Ви не перебільшуйте їй богу, пишіть більш реально, а то як понаписуєте, я не вірю що ви не розумієте)
+3 години це суттєво + паливо і дорогий ремонт авто + якщо 300км в день заміна масла кожні 1,5міс(раз на 10к) або якщо лізинг то чи кілометража вистачить, або це взагалі потягами 3 години норм так біганини, на вихлопі ще і в мінус можна вийти)
Тут стоит отметить, что эти +30к в таком уже таксбрекете будут, что от них половина останется. А 3 часа в день на дорогу, если работать рядом можно компенсировать той-же работой. Поэтому математически выхлоп не сильно большой, а гемора намного больше.
ЛАД написав:Какую зарплату для айтишника Вы считаете средней? И я не возражал о возможности для айтишника купить квартиру. Просто не за год.
около 3х тыс считаю за среднюю. За год 36 тыс, в Харькове за половину, 18 тыс можно взять нормальную квартиру. Все навскидку, можно меньше иметь зп и меньше потратить на еду и одежду.
Могу поверить, что средняя 3 тыс., хотя я считал поменьше - где-то около 2,5. Ну и 18 тыс. это либо смарт, либо хрущёвка, либо новострой на окраине без ремонта. Ещё надо будет потратиться на ремонт. Ну и жить на что-то надо, так что при зарплате 3 тыс. 36 тыс за год никак не выйдет, особенно, если живёшь в арендованной квартире. О ценах, естественно, говорю до войны. Какие сейчас, не знаю. Так что за год нормальную квартиру всё же вряд ли. Скорее 2, а то и 3. Хотя при горячем желании и согласии взять пример с Флая, наверно, можно.
Ну Ви не перебільшуйте їй богу, пишіть більш реально, а то як понаписуєте, я не вірю що ви не розумієте)
+3 години це суттєво + паливо і дорогий ремонт авто + якщо 300км в день заміна масла кожні 1,5міс(раз на 10к) або якщо лізинг то чи кілометража вистачить, або це взагалі потягами 3 години норм так біганини, на вихлопі ще і в мінус можна вийти)
Тут стоит отметить, что эти +30к в таком уже таксбрекете будут, что от них половина останется. А 3 часа в день на дорогу, если работать рядом можно компенсировать той-же работой. Поэтому математически выхлоп не сильно большой, а гемора намного больше.
Вообще-то, я так понял, что +30к там получалось в случае аренды жилья поблизости за большие деньги (если правильно помню, за 4000). Возможно, я неверно понял, но в этом случае мне не понятен отказ от работы. При 3 часах на дорогу вопросов нет, понять вполне можно.
В 2023 году около четверти от всех сезонных рабочих, занятых на уборке урожая в Великобритании, приехали из стран Центральной Азии. Ожидается, что их число будет расти. Это одно из последствий войны, которую Россия начала в Украине — до нее большинство сезонных рабочих приезжало оттуда. ....... По данным Национального союза фермеров Англии и Уэльса, ежегодно здесь выращиваются овощи, фрукты и цветы на общую сумму более 4 млрд фунтов, это от 15% до 50% потребностей всей страны. Всего в аграрном секторе заняты около 471 тыс. человек, но 58 тыс. из них нужны только на время уборки урожая. .......... Независимый эксперт по вопросам миграции из Кыргызстана Улан Шамшиев говорит, что поток трудовой миграции в Россию действительно сократился, но едва ли остановится, но переориентация началась. «За многие годы миграции в Россию была создана инфраструктура, возникли социальные и родственные связи, — говорит он. — Но с 2022 года Россия, безусловно, перестала быть приоритетным направлением. Туда совершенно не хочет молодежь, она выбирает страны ЕС, Великобританию и, конечно, Турцию и страны Ближнего Востока».