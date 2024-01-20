Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1765176617671768 Додано: Нед 21 січ, 2024 00:45 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: є ще окрема категорія, яка потрапила в кредитне рабство з "молодіжними" кредитами і частина залишилась без квартир є ще окрема категорія, яка потрапила в кредитне рабство з "молодіжними" кредитами і частина залишилась без квартир Как такое может быть, там же ставки были не высокие? Как такое может быть, там же ставки были не высокие? Proofy

Повідомлень: 2319 З нами з: 24.10.08 Подякував: 61 раз. Подякували: 175 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 00:55 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: цікаво написати відповідь цікаво написати відповідь



Дякую за приділену увагу до мого допису, читаю Вас уважно, є що почитати.



Як я саме виділив і деякі форумчани, саме не все так легко, гроші заробляються і кредити платяться - це вигідно і без нього тільки низькооплачувана робота, якщо є можливість буде брати будь-хто, і в нас в Україні батьки останню гуску продають щоб дитину в універ запхнути.

Саме суть в тому що з неба воно не падає, потрібно працювати і не місяць.

Як Ви чудово і розписали. Гарна система взагалі, дають кредит на навчання ще і на проживання можна під нормальний відсоток.

Додам тільки що фільтри нічого не коштують, коштує їх заміна, тому біля дому вигідніше працювати ще й на різні заняття часу вистачить, хоча заняттям після роботи буває і сама робота)) Дякую за приділену увагу до мого допису, читаю Вас уважно, є що почитати.Як я саме виділив і деякі форумчани, саме не все так легко, гроші заробляються і кредити платяться - це вигідно і без нього тільки низькооплачувана робота, якщо є можливість буде брати будь-хто, і в нас в Україні батьки останню гуску продають щоб дитину в універ запхнути.Саме суть в тому що з неба воно не падає, потрібно працювати і не місяць.Як Ви чудово і розписали. Гарна система взагалі, дають кредит на навчання ще і на проживання можна під нормальний відсоток.Додам тільки що фільтри нічого не коштують, коштує їх заміна, тому біля дому вигідніше працювати ще й на різні заняття часу вистачить, хоча заняттям після роботи буває і сама робота)) BeneFuckTor Повідомлень: 58 З нами з: 21.11.19 Подякував: 215 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 01:22 Proofy написав: ЛАД написав: Какую зарплату для айтишника Вы считаете средней?

И я не возражал о возможности для айтишника купить квартиру. Просто не за год. Какую зарплату для айтишника Вы считаете средней?И я не возражал о возможности для айтишника купить квартиру. Просто не за год.

около 3х тыс считаю за среднюю. За год 36 тыс, в Харькове за половину, 18 тыс можно взять нормальную квартиру. Все навскидку, можно меньше иметь зп и меньше потратить на еду и одежду. около 3х тыс считаю за среднюю. За год 36 тыс, в Харькове за половину, 18 тыс можно взять нормальную квартиру. Все навскидку, можно меньше иметь зп и меньше потратить на еду и одежду.

DOU пише що середня 2500, ну нехай буде і 3000 тис. Але купляти квартиру за 40 км. від фронту? Ріллі? Та і 18 тис дол. це хороша однушка? В якомусь Бердічеві/Жмеринці буде дорожче. Не скажете чому? DOU пише що середня 2500, ну нехай буде і 3000 тис. Але купляти квартиру за 40 км. від фронту? Ріллі? Та і 18 тис дол. це хороша однушка? В якомусь Бердічеві/Жмеринці буде дорожче. Не скажете чому? BIGor

Повідомлень: 8503 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1287 раз. Подякували: 1698 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 02:46 Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: Якщо не таємниця, ким вони працюють і який (хоч приблизно) рівень доходів (бажано легальних)? Якщо не таємниця, ким вони працюють і який (хоч приблизно) рівень доходів (бажано легальних)?

Переважно ІТ та/або в освіті, хоча один кум на заводі інженер... Дохід 1,5-3k$ Переважно ІТ та/або в освіті, хоча один кум на заводі інженер... Дохід 1,5-3k$



Вы не считаете, что айти в Украине - это дистанционное заробитчанство, которое оказывает позитивное воздейсвие на зп на внутреннем рынке, но фактически -

это заробитчанство? Вы не считаете, что айти в Украине - это дистанционное заробитчанство, которое оказывает позитивное воздейсвие на зп на внутреннем рынке, но фактически -это заробитчанство? rjkz

Повідомлень: 16088 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8164 раз. Подякували: 5047 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 02:50 BeneFuckTor написав: akurt написав: Міг би погасити своєю зарплатнею Міг би погасити своєю зарплатнею



Ну Ви не перебільшуйте їй богу, пишіть більш реально, а то як понаписуєте, я не вірю що ви не розумієте)



+3 години це суттєво + паливо і дорогий ремонт авто + якщо 300км в день заміна масла кожні 1,5міс(раз на 10к) або якщо лізинг то чи кілометража вистачить, або це взагалі потягами 3 години норм так біганини, на вихлопі ще і в мінус можна вийти) Ну Ви не перебільшуйте їй богу, пишіть більш реально, а то як понаписуєте, я не вірю що ви не розумієте)+3 години це суттєво + паливо і дорогий ремонт авто + якщо 300км в день заміна масла кожні 1,5міс(раз на 10к) або якщо лізинг то чи кілометража вистачить, або це взагалі потягами 3 години норм так біганини, на вихлопі ще і в мінус можна вийти)



Тут стоит отметить, что эти +30к в таком уже таксбрекете будут, что от них половина останется.

А 3 часа в день на дорогу, если работать рядом можно компенсировать той-же работой.

Поэтому математически выхлоп не сильно большой, а гемора намного больше. Тут стоит отметить, что эти +30к в таком уже таксбрекете будут, что от них половина останется.А 3 часа в день на дорогу, если работать рядом можно компенсировать той-же работой.Поэтому математически выхлоп не сильно большой, а гемора намного больше. rjkz

Повідомлень: 16088 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8164 раз. Подякували: 5047 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 03:53 Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: Якщо не таємниця, ким вони працюють і який (хоч приблизно) рівень доходів (бажано легальних)? Якщо не таємниця, ким вони працюють і який (хоч приблизно) рівень доходів (бажано легальних)?

Переважно ІТ та/або в освіті, хоча один кум на заводі інженер... Дохід 1,5-3k$ Переважно ІТ та/або в освіті, хоча один кум на заводі інженер... Дохід 1,5-3k$

Спасибо. Понятно.

Согласен, что при зарплате 3k$ можно купить несколько квартир. Естественно, не за год-два и, скорее всего, не в Киеве. Спасибо. Понятно.Согласен, что при зарплате 3k$ можно купить несколько квартир. Естественно, не за год-два и, скорее всего, не в Киеве. ЛАД 2 Повідомлень: 27380 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5228 раз. Подякували: 4838 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 04:07 Proofy написав: ЛАД написав: Какую зарплату для айтишника Вы считаете средней?

И я не возражал о возможности для айтишника купить квартиру. Просто не за год. Какую зарплату для айтишника Вы считаете средней?И я не возражал о возможности для айтишника купить квартиру. Просто не за год.

около 3х тыс считаю за среднюю. За год 36 тыс, в Харькове за половину, 18 тыс можно взять нормальную квартиру. Все навскидку, можно меньше иметь зп и меньше потратить на еду и одежду. около 3х тыс считаю за среднюю. За год 36 тыс, в Харькове за половину, 18 тыс можно взять нормальную квартиру. Все навскидку, можно меньше иметь зп и меньше потратить на еду и одежду.

Могу поверить, что средняя 3 тыс., хотя я считал поменьше - где-то около 2,5. Ну и 18 тыс. это либо смарт, либо хрущёвка, либо новострой на окраине без ремонта. Ещё надо будет потратиться на ремонт. Ну и жить на что-то надо, так что при зарплате 3 тыс. 36 тыс за год никак не выйдет, особенно, если живёшь в арендованной квартире. О ценах, естественно, говорю до войны. Какие сейчас, не знаю.

Так что за год нормальную квартиру всё же вряд ли. Скорее 2, а то и 3. Хотя при горячем желании и согласии взять пример с Флая, наверно, можно. Могу поверить, что средняя 3 тыс., хотя я считал поменьше - где-то около 2,5. Ну и 18 тыс. это либо смарт, либо хрущёвка, либо новострой на окраине без ремонта. Ещё надо будет потратиться на ремонт. Ну и жить на что-то надо, так что при зарплате 3 тыс. 36 тыс за год никак не выйдет, особенно, если живёшь в арендованной квартире. О ценах, естественно, говорю до войны. Какие сейчас, не знаю.Так что за год нормальную квартиру всё же вряд ли. Скорее 2, а то и 3. Хотя при горячем желании и согласии взять пример с Флая, наверно, можно. ЛАД 2 Повідомлень: 27380 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5228 раз. Подякували: 4838 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 04:11 rjkz написав: Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: Якщо не таємниця, ким вони працюють і який (хоч приблизно) рівень доходів (бажано легальних)? Якщо не таємниця, ким вони працюють і який (хоч приблизно) рівень доходів (бажано легальних)?

Переважно ІТ та/або в освіті, хоча один кум на заводі інженер... Дохід 1,5-3k$ Переважно ІТ та/або в освіті, хоча один кум на заводі інженер... Дохід 1,5-3k$



Вы не считаете, что айти в Украине - это дистанционное заробитчанство, которое оказывает позитивное воздейсвие на зп на внутреннем рынке, но фактически -

это заробитчанство? Вы не считаете, что айти в Украине - это дистанционное заробитчанство, которое оказывает позитивное воздейсвие на зп на внутреннем рынке, но фактически -это заробитчанство?

Для тех айти, кто хорошо зарабатывает, по-видимому, стоит рассматривать именно так. Для тех айти, кто хорошо зарабатывает, по-видимому, стоит рассматривать именно так. ЛАД 2 Повідомлень: 27380 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5228 раз. Подякували: 4838 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 04:15 rjkz написав: BeneFuckTor написав: akurt написав: Міг би погасити своєю зарплатнею Міг би погасити своєю зарплатнею



Ну Ви не перебільшуйте їй богу, пишіть більш реально, а то як понаписуєте, я не вірю що ви не розумієте)



+3 години це суттєво + паливо і дорогий ремонт авто + якщо 300км в день заміна масла кожні 1,5міс(раз на 10к) або якщо лізинг то чи кілометража вистачить, або це взагалі потягами 3 години норм так біганини, на вихлопі ще і в мінус можна вийти) Ну Ви не перебільшуйте їй богу, пишіть більш реально, а то як понаписуєте, я не вірю що ви не розумієте)+3 години це суттєво + паливо і дорогий ремонт авто + якщо 300км в день заміна масла кожні 1,5міс(раз на 10к) або якщо лізинг то чи кілометража вистачить, або це взагалі потягами 3 години норм так біганини, на вихлопі ще і в мінус можна вийти)



Тут стоит отметить, что эти +30к в таком уже таксбрекете будут, что от них половина останется.

А 3 часа в день на дорогу, если работать рядом можно компенсировать той-же работой.

Поэтому математически выхлоп не сильно большой, а гемора намного больше. Тут стоит отметить, что эти +30к в таком уже таксбрекете будут, что от них половина останется.А 3 часа в день на дорогу, если работать рядом можно компенсировать той-же работой.Поэтому математически выхлоп не сильно большой, а гемора намного больше.

Вообще-то, я так понял, что +30к там получалось в случае аренды жилья поблизости за большие деньги (если правильно помню, за 4000). Возможно, я неверно понял, но в этом случае мне не понятен отказ от работы.

При 3 часах на дорогу вопросов нет, понять вполне можно. Вообще-то, я так понял, что +30к там получалось в случае аренды жилья поблизости за большие деньги (если правильно помню, за 4000). Возможно, я неверно понял, но в этом случае мне не понятен отказ от работы.При 3 часах на дорогу вопросов нет, понять вполне можно. ЛАД 2 Повідомлень: 27380 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5228 раз. Подякували: 4838 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 04:20

В 2023 году около четверти от всех сезонных рабочих, занятых на уборке урожая в Великобритании, приехали из стран Центральной Азии. Ожидается, что их число будет расти. Это одно из последствий войны, которую Россия начала в Украине — до нее большинство сезонных рабочих приезжало оттуда.

.......

По данным Национального союза фермеров Англии и Уэльса, ежегодно здесь выращиваются овощи, фрукты и цветы на общую сумму более 4 млрд фунтов, это от 15% до 50% потребностей всей страны. Всего в аграрном секторе заняты около 471 тыс. человек, но 58 тыс. из них нужны только на время уборки урожая.

..........

Независимый эксперт по вопросам миграции из Кыргызстана Улан Шамшиев говорит, что поток трудовой миграции в Россию действительно сократился, но едва ли остановится, но переориентация началась. «За многие годы миграции в Россию была создана инфраструктура, возникли социальные и родственные связи, — говорит он. — Но с 2022 года Россия, безусловно, перестала быть приоритетным направлением. Туда совершенно не хочет молодежь, она выбирает страны ЕС, Великобританию и, конечно, Турцию и страны Ближнего Востока».

https://www.bbc.com/russian/articles/cjeggwglqg7o

Это, заодно, объясняет массовые посылки в колхозы в Союзе. У нас не было иностранных мигрантов на временные работы. О заробитчанстве.Это, заодно, объясняет массовые посылки в колхозы в Союзе. У нас не было иностранных мигрантов на временные работы. ЛАД 2 Повідомлень: 27380 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5228 раз. Подякували: 4838 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 1765176617671768 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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