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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1766176717681769
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 09:41

Re: Еміграція, заробітчанство

  Proofy написав:Как такое может быть, там же ставки были не высокие?

Там ставки були ринковими, а держава компенсувала різницю. В 2015 році в бюджет цю різницю не внесли і довелось платити 30%+ річних самому. Ріст місячного платежу був десь разів в 5, багато не справилось.

  rjkz написав:Вы не считаете, что айти в Украине - это дистанционное заробитчанство, которое оказывает позитивное воздейсвие на зп на внутреннем рынке, но фактически -
это заробитчанство?

Звісно що заробітчанство. І неодноразово про це писав в гілці.
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