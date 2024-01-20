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#<1 ... 1766176717681769 Додано: Нед 21 січ, 2024 09:41 Re: Еміграція, заробітчанство Proofy написав: Как такое может быть, там же ставки были не высокие? Как такое может быть, там же ставки были не высокие?

Там ставки були ринковими, а держава компенсувала різницю. В 2015 році в бюджет цю різницю не внесли і довелось платити 30%+ річних самому. Ріст місячного платежу був десь разів в 5, багато не справилось.



rjkz написав: Вы не считаете, что айти в Украине - это дистанционное заробитчанство, которое оказывает позитивное воздейсвие на зп на внутреннем рынке, но фактически -

это заробитчанство? Вы не считаете, что айти в Украине - это дистанционное заробитчанство, которое оказывает позитивное воздейсвие на зп на внутреннем рынке, но фактически -это заробитчанство?

Звісно що заробітчанство. І неодноразово про це писав в гілці. Там ставки були ринковими, а держава компенсувала різницю. В 2015 році в бюджет цю різницю не внесли і довелось платити 30%+ річних самому. Ріст місячного платежу був десь разів в 5, багато не справилось.Звісно що заробітчанство. І неодноразово про це писав в гілці. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2177 З нами з: 29.07.22 Подякував: 369 раз. Подякували: 281 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 12:44 Цікаво, а чому слово «заробітчанство» раптом почало розглядатися як якесь чи диво, чи новинка, чи щось погане?

Відкриємо Словник:



Семантичні властивості

- бурлакування, перебування у пошуках заробків, перебування на цих заробках тощо ‖ робота, пов'язана з такими діями;

- гонитва за грішми з метою наживи (Приклад: «Служителі церкви не проти Дня святого Валентина. Їх непокоїть тільки одне — щоб свято не виявилося пропагандою розбещеності та заробітчанства»



А що хтось зараз не перебуває в «гонитві за грішми»? Робота - це дар Божий чи рабство/каторга/необхідність?

І гонитва за грошима - хіба це погано?

Після закінчення університету я отримав персональний стіл, папери, папки, креслення, таблиці, ручку і навіть службовий телефон на столі (не тому, що я був «крутим», а тому шо всім набридло піднімати слухавку та відповідати) - і при цьому найнижчу в підрозділі зарплатню.

Саме це і спонукало мене думати, що робити далі та як підвищити свою зарплатню. Думав думав думав.

Написав заяву про зміну (суттєву) своєї посади, підпорядкування та напрямку діяльності. Керівник установи почитав, подивився на мене і сказав: «А я можу і не підписати…»

Потім подумав (слава Богу - був розумною людиною) та підписав…

А пішов я на зарплатню ще нижчу, ніж мав (!).

Було справжнє заробітчанство. Років на 7…

А як же без того?

Так що, хто проти «заробітчанства»? Чому проти? akurt

Повідомлень: 9083 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3435 раз. Подякували: 1209 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 12:50 Дюрі-бачі написав: Proofy написав: Как такое может быть, там же ставки были не высокие? Как такое может быть, там же ставки были не высокие?

Там ставки були ринковими, а держава компенсувала різницю. В 2015 році в бюджет цю різницю не внесли і довелось платити 30%+ річних самому. Ріст місячного платежу був десь разів в 5, багато не справилось.



rjkz написав: Вы не считаете, что айти в Украине - это дистанционное заробитчанство, которое оказывает позитивное воздейсвие на зп на внутреннем рынке, но фактически -

это заробитчанство? Вы не считаете, что айти в Украине - это дистанционное заробитчанство, которое оказывает позитивное воздейсвие на зп на внутреннем рынке, но фактически -это заробитчанство?

Звісно що заробітчанство. І неодноразово про це писав в гілці. Там ставки були ринковими, а держава компенсувала різницю. В 2015 році в бюджет цю різницю не внесли і довелось платити 30%+ річних самому. Ріст місячного платежу був десь разів в 5, багато не справилось.Звісно що заробітчанство. І неодноразово про це писав в гілці.

Муху викарбувати в граніт і повісили в підвалі біля ліжка.

Він такий самий заробітчанин , як і я. Тільки в бюджет держави плачу я більше, і відходів життєдіяльності в Україні більше з нього . Муху викарбувати в граніт і повісили в підвалі біля ліжка.Він такий самий заробітчанин , як і я. Тільки в бюджет держави плачу я більше, і відходів життєдіяльності в Україні більше з нього . Hotab Повідомлень: 10745 З нами з: 15.02.09 Подякував: 618 раз. Подякували: 2144 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 12:52 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Цікаво, а чому слово «заробітчанство» раптом почало розглядатися як якесь чи диво, чи новинка, чи щось погане? Цікаво, а чому слово «заробітчанство» раптом почало розглядатися як якесь чи диво, чи новинка, чи щось погане?

Я навпаки: розглядаю заробітчанство як додаткову можливість для мешканців бідних країн. У тих же німців нема куди їхати на заробітки з на порядок більшою ЗП. Я навпаки: розглядаю заробітчанство як додаткову можливість для мешканців бідних країн. У тих же німців нема куди їхати на заробітки з на порядок більшою ЗП. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2177 З нами з: 29.07.22 Подякував: 369 раз. Подякували: 281 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 13:06 Для мешканців бідних... Хм...

Тоді цікаво, чому ІТ-ник - син приятелів, який зараз живе та працює в Іспанії є заробітчанином (як вище визначено), а ось його шкільний товариш - кваліфікований плиточник-кахельщик, який вчора в Україні отримав за готовий санвузол (можливо для когось із форумчан) 55 000 гривень готівкою (в примітивному перерахунку на площу підлоги санвузла 16 000 гривень за 1 кв. м) - НЕ є заробітчанином?

Перший сидів в орендованій квартирі з видом на Середземне море.

Другий до пізніх вечорів сидів в чужій квартирі та вирішував питання про те, що буде робити у випадку, якщо в цю суботу не вистачить однієї кахельної плитки і він не зможе закінчити об"єкт.

Хто з них є заробітчанином?



P.S. Я не впевнений, що іспанці рахують свою країну багатою по відношенню до України. Я в листопаді ходив по королівському палацу в Мадриді та думав, що наші чиновники очевидно багатші за короля Іспанії. Скромно, пане Felipe VI de Borbón y Grecia, Фели́пе Хуа́н Па́бло Альфо́нсо де То́дос лос Са́нтос де Бурбо́н и Гре́сия, скромно... akurt

Повідомлень: 9083 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3435 раз. Подякували: 1209 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 13:14 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Цікаво, а чому слово «заробітчанство» раптом почало розглядатися як якесь чи диво, чи новинка, чи щось погане? Цікаво, а чому слово «заробітчанство» раптом почало розглядатися як якесь чи диво, чи новинка, чи щось погане?

Я навпаки: розглядаю заробітчанство як додаткову можливість для мешканців бідних країн. У тих же німців нема куди їхати на заробітки з на порядок більшою ЗП. Я навпаки: розглядаю заробітчанство як додаткову можливість для мешканців бідних країн. У тих же німців нема куди їхати на заробітки з на порядок більшою ЗП.

Оно-то так. Для людей это возможность заработать.

Для государства это потери. Потери ВВП, доходов, налогов. Соответственно, снижение экономического потенциала, в конечном итоге и обороноспособности страны.

Из "стран соцлагеря" заробитчанство было развито, если не ошибаюсь, только в Югославии. Не хочу сказать, что то, что произошло с Югославией объясняется этим (конечно, это не так), но некоторая связь есть. Оно-то так. Для людей это возможность заработать.Для государства это потери. Потери ВВП, доходов, налогов. Соответственно, снижение экономического потенциала, в конечном итоге и обороноспособности страны.Из "стран соцлагеря" заробитчанство было развито, если не ошибаюсь, только в Югославии. Не хочу сказать, что то, что произошло с Югославией объясняется этим (конечно, это не так), но некоторая связь есть. ЛАД 2 Повідомлень: 27380 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5228 раз. Подякували: 4838 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 1766176717681769 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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