Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1767176817691770 Додано: Нед 21 січ, 2024 13:37 ЛАД , по плиткарю ясно що є ж і стіни)

А от щодо заробітчанства… Ну якщо виїхав і все йде в бюджет куди виїхав, то так, користі менше. Але якщо гроші заходять в Україну і платиш в свій бюджет, то що поганого в такому «заробітчанство»? Навпаки, як виклали картинку на військовій гілці, ми були на рівні з коцабами , і вони посипались, а ми на рівні тримаємось. Hotab Повідомлень: 10753 З нами з: 15.02.09 Подякував: 618 раз. Подякували: 2145 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 13:39 ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: akurt написав: Цікаво, а чому слово «заробітчанство» раптом почало розглядатися як якесь чи диво, чи новинка, чи щось погане? Цікаво, а чому слово «заробітчанство» раптом почало розглядатися як якесь чи диво, чи новинка, чи щось погане?

Я навпаки: розглядаю заробітчанство як додаткову можливість для мешканців бідних країн. У тих же німців нема куди їхати на заробітки з на порядок більшою ЗП. Я навпаки: розглядаю заробітчанство як додаткову можливість для мешканців бідних країн. У тих же німців нема куди їхати на заробітки з на порядок більшою ЗП.

Оно-то так. Для людей это возможность заработать.

Для государства это потери. Потери ВВП, доходов, налогов. Соответственно, снижение экономического потенциала, в конечном итоге и обороноспособности страны.

Из "стран соцлагеря" заробитчанство было развито, если не ошибаюсь, только в Югославии. Не хочу сказать, что то, что произошло с Югославией объясняется этим (конечно, это не так), но некоторая связь есть. Оно-то так. Для людей это возможность заработать.Для государства это потери. Потери ВВП, доходов, налогов. Соответственно, снижение экономического потенциала, в конечном итоге и обороноспособности страны.Из "стран соцлагеря" заробитчанство было развито, если не ошибаюсь, только в Югославии. Не хочу сказать, что то, что произошло с Югославией объясняется этим (конечно, это не так), но некоторая связь есть.

В моїй уяві чомусь найбільшими заробітчанами є поляки. А Югославія розвалилась через свою мультіетнічність. Але якщо є під рукою сова і глобус, то чому б і не потренуватись) А оце от «для государства потери» треба вирішувати не по совковій схемі. У нас вже як при срср люди з труп театральних вночі з готелів линяють тощо. А мери польських міст білборди проплачували в Юкей. Мовляв зварювальник заробляє в Польщі стільки-то, муляр - стільки-то. І спрацювало. Багато хто повернувся. Але якщо запропонувати нічого, то як наслідок - кількість заробітчан лише збільшуватиметься. Народ вже лежачих інвалідів вивозить, бо хоче жити, і владі не довіряє. Якось так. Та й літати над Африкою якось спокійніше і прибутковіше. В моїй уяві чомусь найбільшими заробітчанами є поляки. А Югославія розвалилась через свою мультіетнічність. Але якщо є під рукою сова і глобус, то чому б і не потренуватись) А оце от «для государства потери» треба вирішувати не по совковій схемі. У нас вже як при срср люди з труп театральних вночі з готелів линяють тощо. А мери польських міст білборди проплачували в Юкей. Мовляв зварювальник заробляє в Польщі стільки-то, муляр - стільки-то. І спрацювало. Багато хто повернувся. Але якщо запропонувати нічого, то як наслідок - кількість заробітчан лише збільшуватиметься. Народ вже лежачих інвалідів вивозить, бо хоче жити, і владі не довіряє. Якось так. Та й літати над Африкою якось спокійніше і прибутковіше. gonchik74

Повідомлень: 556 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 93 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 13:44 Hotab написав: Ну якщо виїхав і все йде в бюджет куди виїхав, то так, користі менше. Ну якщо виїхав і все йде в бюджет куди виїхав, то так, користі менше.

Це цікаве питання - користі менше чи більше.

Користі більше, бо хоч одним "їдаком" в країні менше. Іншіим харчів буде більше.

Податків (якщо говорити про ІТ-ників) ті заробітчани НЕ платили, коли сиділи і в Україні.

Всі оформлені як ФОП...

Зароблене так чи інакше надсилають або навіть вкладають/вкладали в Україну...

Так що питання цікаве і неоднозначне...

Кращій метод було розроблено та реалізовано в СРСР: там не було не тільки сексу, а й заробітчанства... Це цікаве питання - користі менше чи більше.Користі більше, бо хоч одним "їдаком" в країні менше. Іншіим харчів буде більше.Податків (якщо говорити про ІТ-ників) ті заробітчани НЕ платили, коли сиділи і в Україні.Всі оформлені як ФОП...Зароблене так чи інакше надсилають або навіть вкладають/вкладали в Україну...Так що питання цікаве і неоднозначне...Кращій метод було розроблено та реалізовано в СРСР: там не було не тільки сексу, а й заробітчанства... akurt

Повідомлень: 9088 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3438 раз. Подякували: 1209 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 13:46 akurt ,

Всі оформлені як ФОП...





Ну 5% то платили ж) Не 18+1.5 , але все ж…

Ну і податки з потребляцтва в Україні.

Коли виїхав , то нема і цього. Ну 5% то платили ж) Не 18+1.5 , але все ж…Ну і податки з потребляцтва в Україні.Коли виїхав , то нема і цього. Hotab Повідомлень: 10753 З нами з: 15.02.09 Подякував: 618 раз. Подякували: 2145 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 13:52 Поставив пану gonchik74 плюс: все вірно, особливо про те, що двері заробітчанства широко відкрилися саме для поляків - з "легкої руки" Івана Павла Другого...

Там вперше на просторі у минулому СРСР та сателітів було реалізовано саме це "Мова (етнічно чиста нація, у якої не виникало питання на якій мові вчити абетку), Армія (завжди дивлюся на польських прикордонників, військових та поліціянтів з великою повагою: одягнені "з іголочки" і такі класні пістолі на боку або автомати в руках...), Віра (тут без коментарів).



На жаль, народи інших країн вибрали замість цих трьох термінів зовсім інші... akurt

Повідомлень: 9088 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3438 раз. Подякували: 1209 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 14:56 Hotab написав: ЛАД , по плиткарю ясно що є ж і стіни)

А от щодо заробітчанства… Ну якщо виїхав і все йде в бюджет куди виїхав, то так, користі менше. Але якщо гроші заходять в Україну і платиш в свій бюджет, то що поганого в такому «заробітчанство»? , по плиткарю ясно що є ж і стіни)А от щодо заробітчанства… Ну якщо виїхав і все йде в бюджет куди виїхав, то так, користі менше. Але якщо гроші заходять в Україну і платиш в свій бюджет, то що поганого в такому «заробітчанство»?

Так понимаю, Вы о своей ситуации.

Да Ваш ПДФО заходит в Украину. Это плюс в бюджет. Но для государства было бы полезнее, если бы Вы летали и выполняли боевые задания здесь. К сожалению, государство это обеспечить не может и Вашей вины тут нет.



В общем случае заробитчанства налоги тоже платятся не в Украине.

Польза для Украины, как пишет akurt в том, что: "Зароблене так чи інакше надсилають або навіть вкладають/вкладали в Україну", и, как сказали Вы: "податки з потребляцтва в Україні".

Но в любом случае это приводит к потерям ВВП. Заробитчанин производит продукцию/услуги где-то, а не в Украине.

С айтишниками ситуация более неопределённая. Не знаю подробностей, но зависит от того, как оформляется. Если фирма выполняет работу на заказ для западного заказчика, то это просто экспорт услуг, который входит в ВВП. Если айтишники просто получают зарплату от западной фирмы. то это чистое заробитчанство.



Навпаки, як виклали картинку на військовій гілці, ми були на рівні з коцабами , і вони посипались, а ми на рівні тримаємось.

Не совсем понял, о чём Вы.

Если о картинке Bobua (его ссылка, кстати, не работает), то, даже если это верно, это объясняется санкциями. Так понимаю, Вы о своей ситуации.Да Ваш ПДФО заходит в Украину. Это плюс в бюджет. Но для государства было бы полезнее, если бы Вы летали и выполняли боевые задания здесь. К сожалению, государство это обеспечить не может и Вашей вины тут нет.В общем случае заробитчанства налоги тоже платятся не в Украине.Польза для Украины, как пишетв том, что: "Зароблене так чи інакше надсилають або навіть вкладають/вкладали в Україну", и, как сказали Вы: "податки з потребляцтва в Україні".Но в любом случае это приводит к потерям ВВП. Заробитчанин производит продукцию/услуги где-то, а не в Украине.С айтишниками ситуация более неопределённая. Не знаю подробностей, но зависит от того, как оформляется. Если фирма выполняет работу на заказ для западного заказчика, то это просто экспорт услуг, который входит в ВВП. Если айтишники просто получают зарплату от западной фирмы. то это чистое заробитчанство.Не совсем понял, о чём Вы.Если о картинке(его ссылка, кстати, не работает), то, даже если это верно, это объясняется санкциями. ЛАД 2 Повідомлень: 27390 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5228 раз. Подякували: 4838 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 15:05 gonchik74 написав: ..........

В моїй уяві чомусь найбільшими заробітчанами є поляки. А Югославія розвалилась через свою мультіетнічність. Але якщо є під рукою сова і глобус, то чому б і не потренуватись) А оце от «для государства потери» треба вирішувати не по совковій схемі. У нас вже як при срср люди з труп театральних вночі з готелів линяють тощо. А мери польських міст білборди проплачували в Юкей. Мовляв зварювальник заробляє в Польщі стільки-то, муляр - стільки-то. І спрацювало. Багато хто повернувся. Але якщо запропонувати нічого, то як наслідок - кількість заробітчан лише збільшуватиметься. Народ вже лежачих інвалідів вивозить, бо хоче жити, і владі не довіряє. Якось так. Та й літати над Африкою якось спокійніше і прибутковіше. ..........В моїй уяві чомусь найбільшими заробітчанами є поляки. А Югославія розвалилась через свою мультіетнічність. Але якщо є під рукою сова і глобус, то чому б і не потренуватись) А оце от «для государства потери» треба вирішувати не по совковій схемі. У нас вже як при срср люди з труп театральних вночі з готелів линяють тощо. А мери польських міст білборди проплачували в Юкей. Мовляв зварювальник заробляє в Польщі стільки-то, муляр - стільки-то. І спрацювало. Багато хто повернувся. Але якщо запропонувати нічого, то як наслідок - кількість заробітчан лише збільшуватиметься. Народ вже лежачих інвалідів вивозить, бо хоче жити, і владі не довіряє. Якось так. Та й літати над Африкою якось спокійніше і прибутковіше.

Поляки стали заробитчанами значительно позже, фактически уже после развала соцлагеря. В Польше это (агитация за возвращение) сработало тогда, когда зарплаты приблизились к западным. В нашей ситуации, когда зарплаты отличаются в разы, такая агитация бессмыслена. А для, например, айтишников такое работает. Многие считают и сравнивают доходы с расходами "там" с доходами/расходами здесь и не уезжают. Это, скорее всего, временно, пока у нас и расходы значительно ниже, чем на Западе.

А "запропонувати" нам сегодня, действительно, "нічого". Поляки стали заробитчанами значительно позже, фактически уже после развала соцлагеря. В Польше это (агитация за возвращение) сработало тогда, когда зарплаты приблизились к западным. В нашей ситуации, когда зарплаты отличаются в разы, такая агитация бессмыслена. А для, например, айтишников такое работает. Многие считают и сравнивают доходы с расходами "там" с доходами/расходами здесь и не уезжают. Это, скорее всего, временно, пока у нас и расходы значительно ниже, чем на Западе.А "запропонувати" нам сегодня, действительно, "нічого". ЛАД 2 Повідомлень: 27390 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5228 раз. Подякували: 4838 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 15:17 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Hotab написав: ЛАД , по плиткарю ясно що є ж і стіни)

А от щодо заробітчанства… Ну якщо виїхав і все йде в бюджет куди виїхав, то так, користі менше. Але якщо гроші заходять в Україну і платиш в свій бюджет, то що поганого в такому «заробітчанство»? , по плиткарю ясно що є ж і стіни)А от щодо заробітчанства… Ну якщо виїхав і все йде в бюджет куди виїхав, то так, користі менше. Але якщо гроші заходять в Україну і платиш в свій бюджет, то що поганого в такому «заробітчанство»?

Так понимаю, Вы о своей ситуации.

Да Ваш ПДФО заходит в Украину. Это плюс в бюджет. Но для государства было бы полезнее, если бы Вы летали и выполняли боевые задания здесь. К сожалению, государство это обеспечить не может и Вашей вины тут нет.



В общем случае заробитчанства налоги тоже платятся не в Украине.

Польза для Украины, как пишет akurt в том, что: "Зароблене так чи інакше надсилають або навіть вкладають/вкладали в Україну", и, как сказали Вы: "податки з потребляцтва в Україні".

Но в любом случае это приводит к потерям ВВП. Заробитчанин производит продукцию/услуги где-то, а не в Украине.

С айтишниками ситуация более неопределённая. Не знаю подробностей, но зависит от того, как оформляется. Если фирма выполняет работу на заказ для западного заказчика, то это просто экспорт услуг, который входит в ВВП. Если айтишники просто получают зарплату от западной фирмы. то это чистое заробитчанство.



Навпаки, як виклали картинку на військовій гілці, ми були на рівні з коцабами , і вони посипались, а ми на рівні тримаємось.

Не совсем понял, о чём Вы.

Если о картинке Bobua (его ссылка, кстати, не работает), то, даже если это верно, это объясняется санкциями. Так понимаю, Вы о своей ситуации.Да Ваш ПДФО заходит в Украину. Это плюс в бюджет. Но для государства было бы полезнее, если бы Вы летали и выполняли боевые задания здесь. К сожалению, государство это обеспечить не может и Вашей вины тут нет.В общем случае заробитчанства налоги тоже платятся не в Украине.Польза для Украины, как пишетв том, что: "Зароблене так чи інакше надсилають або навіть вкладають/вкладали в Україну", и, как сказали Вы: "податки з потребляцтва в Україні".Но в любом случае это приводит к потерям ВВП. Заробитчанин производит продукцию/услуги где-то, а не в Украине.С айтишниками ситуация более неопределённая. Не знаю подробностей, но зависит от того, как оформляется. Если фирма выполняет работу на заказ для западного заказчика, то это просто экспорт услуг, который входит в ВВП. Если айтишники просто получают зарплату от западной фирмы. то это чистое заробитчанство.Не совсем понял, о чём Вы.Если о картинке(его ссылка, кстати, не работает), то, даже если это верно, это объясняется санкциями. Щодо "зниження ВВП" - ви виходите з того, що якби аналогічна робота з аналогічною оплатою була в всередині країни, то вона б давала більше ВВП і більше податкових надходжень. От тільки питання - а чи обґрунтоване таке порівняння?

Частково заробітчанство - наслідок безробіття. Тут від нього взагалі тільки користь, бо в принципі немає тих робочих місць, які начебто не заповнені через заробітчан.

Частково - наслідок того, що місцеві роботодавці програють конкуренцію. Заробітчанами їдуть не за надбавкою в 30-50%. І якщо більша частина заробітків заходить в Україну і витрачається тут, вони створюють попит, і, відповідно, збільшують ВВП за рахунок купівлі місцевих товарів і послуг. Думаю, цілком порівняно з "недовиробленим ВВП" цією людиною тут.

Тож, насправді, ваша негативна оцінка явища необґрунтована.

Чи вважати те ж ІТ заробітчанами? Тільки частково. Частина - взагалі працює на внутрішньому ринку. Переважна більшість - працює у вигляді експорту послуг: чи то працюючи через посередників, як то аутсорс компанії, чи по прямим контрактам. Всі вони створюють ВВП України, як експортери послуг.

Чи є схеми роботи, в яких працівник оформлений в штат роботодавця за кордоном, сплачує податки там, просто фізично знаходиться в Україні? Думаю і такі є, але це скоріше виключення і не дуже відповідає українському законодавству Щодо "зниження ВВП" - ви виходите з того, що якби аналогічна робота з аналогічною оплатою була в всередині країни, то вона б давала більше ВВП і більше податкових надходжень. От тільки питання - а чи обґрунтоване таке порівняння?Частково заробітчанство - наслідок безробіття. Тут від нього взагалі тільки користь, бо в принципі немає тих робочих місць, які начебто не заповнені через заробітчан.Частково - наслідок того, що місцеві роботодавці програють конкуренцію. Заробітчанами їдуть не за надбавкою в 30-50%. І якщо більша частина заробітків заходить в Україну і витрачається тут, вони створюють попит, і, відповідно, збільшують ВВП за рахунок купівлі місцевих товарів і послуг. Думаю, цілком порівняно з "недовиробленим ВВП" цією людиною тут.Тож, насправді, ваша негативна оцінка явища необґрунтована.Чи вважати те ж ІТ заробітчанами? Тільки частково. Частина - взагалі працює на внутрішньому ринку. Переважна більшість - працює у вигляді експорту послуг: чи то працюючи через посередників, як то аутсорс компанії, чи по прямим контрактам. Всі вони створюють ВВП України, як експортери послуг.Чи є схеми роботи, в яких працівник оформлений в штат роботодавця за кордоном, сплачує податки там, просто фізично знаходиться в Україні? Думаю і такі є, але це скоріше виключення і не дуже відповідає українському законодавству Faceless

Модератор Повідомлень: 34482 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1428 раз. Подякували: 7937 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1767176817691770 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор