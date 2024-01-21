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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 січ, 2024 13:37
ЛАД , по плиткарю ясно що є ж і стіни)
А от щодо заробітчанства… Ну якщо виїхав і все йде в бюджет куди виїхав, то так, користі менше. Але якщо гроші заходять в Україну і платиш в свій бюджет, то що поганого в такому «заробітчанство»? Навпаки, як виклали картинку на військовій гілці, ми були на рівні з коцабами , і вони посипались, а ми на рівні тримаємось.
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Hotab
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Додано: Нед 21 січ, 2024 13:39
ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: akurt написав:
Цікаво, а чому слово «заробітчанство» раптом почало розглядатися як якесь чи диво, чи новинка, чи щось погане?
Я навпаки: розглядаю заробітчанство як додаткову можливість для мешканців бідних країн. У тих же німців нема куди їхати на заробітки з на порядок більшою ЗП.
Оно-то так. Для людей это возможность заработать.
Для государства это потери. Потери ВВП, доходов, налогов. Соответственно, снижение экономического потенциала, в конечном итоге и обороноспособности страны.
Из "стран соцлагеря" заробитчанство было развито, если не ошибаюсь, только в Югославии. Не хочу сказать, что то, что произошло с Югославией объясняется этим (конечно, это не так), но некоторая связь есть.
В моїй уяві чомусь найбільшими заробітчанами є поляки. А Югославія розвалилась через свою мультіетнічність. Але якщо є під рукою сова і глобус, то чому б і не потренуватись) А оце от «для государства потери» треба вирішувати не по совковій схемі. У нас вже як при срср люди з труп театральних вночі з готелів линяють тощо. А мери польських міст білборди проплачували в Юкей. Мовляв зварювальник заробляє в Польщі стільки-то, муляр - стільки-то. І спрацювало. Багато хто повернувся. Але якщо запропонувати нічого, то як наслідок - кількість заробітчан лише збільшуватиметься. Народ вже лежачих інвалідів вивозить, бо хоче жити, і владі не довіряє. Якось так. Та й літати над Африкою якось спокійніше і прибутковіше.
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gonchik74
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Додано: Нед 21 січ, 2024 13:44
Hotab написав:
Ну якщо виїхав і все йде в бюджет куди виїхав, то так, користі менше.
Це цікаве питання - користі менше чи більше.
Користі більше, бо хоч одним "їдаком
" в країні менше. Іншіим харчів буде більше.
Податків (якщо говорити про ІТ-ників
) ті заробітчани НЕ платили, коли сиділи і в Україні.
Всі оформлені як ФОП...
Зароблене так чи інакше надсилають або навіть вкладають/вкладали в Україну...
Так що питання цікаве і неоднозначне...
Кращій метод було розроблено та реалізовано в СРСР: там не було не тільки сексу, а й заробітчанства...
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Додано: Нед 21 січ, 2024 13:46
akurt
,
Всі оформлені як ФОП...
Ну 5% то платили ж) Не 18+1.5 , але все ж…
Ну і податки з потребляцтва в Україні.
Коли виїхав , то нема і цього.
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Hotab
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Додано: Нед 21 січ, 2024 13:52
Поставив пану gonchik74 плюс: все вірно, особливо про те, що двері заробітчанства широко відкрилися саме для поляків - з "легкої руки" Івана Павла Другого...
Там вперше на просторі у минулому СРСР та сателітів було реалізовано саме це "Мова (етнічно чиста нація, у якої не виникало питання на якій мові вчити абетку), Армія (завжди дивлюся на польських прикордонників, військових та поліціянтів з великою повагою: одягнені "з іголочки" і такі класні пістолі на боку або автомати в руках...), Віра (тут без коментарів).
На жаль, народи інших країн вибрали замість цих трьох термінів зовсім інші...
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Додано: Нед 21 січ, 2024 14:56
Hotab написав:ЛАД
, по плиткарю ясно що є ж і стіни)
А от щодо заробітчанства… Ну якщо виїхав і все йде в бюджет куди виїхав, то так, користі менше. Але якщо гроші заходять в Україну і платиш в свій бюджет, то що поганого в такому «заробітчанство»?
Так понимаю, Вы о своей ситуации.
Да Ваш ПДФО заходит в Украину. Это плюс в бюджет. Но для государства было бы полезнее, если бы Вы летали и выполняли боевые задания здесь. К сожалению, государство это обеспечить не может и Вашей вины тут нет.
В общем случае заробитчанства налоги тоже платятся не в Украине.
Польза для Украины, как пишет akurt
в том, что: "Зароблене так чи інакше надсилають або навіть вкладають/вкладали в Україну", и, как сказали Вы: "податки з потребляцтва в Україні".
Но в любом случае это приводит к потерям ВВП. Заробитчанин производит продукцию/услуги где-то, а не в Украине.
С айтишниками ситуация более неопределённая. Не знаю подробностей, но зависит от того, как оформляется. Если фирма выполняет работу на заказ для западного заказчика, то это просто экспорт услуг, который входит в ВВП. Если айтишники просто получают зарплату от западной фирмы. то это чистое заробитчанство.
Навпаки, як виклали картинку на військовій гілці, ми були на рівні з коцабами , і вони посипались, а ми на рівні тримаємось.
Не совсем понял, о чём Вы.
Если о картинке Bobua
(его ссылка, кстати, не работает), то, даже если это верно, это объясняется санкциями.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 15:05
gonchik74 написав:
..........
В моїй уяві чомусь найбільшими заробітчанами є поляки. А Югославія розвалилась через свою мультіетнічність. Але якщо є під рукою сова і глобус, то чому б і не потренуватись) А оце от «для государства потери» треба вирішувати не по совковій схемі. У нас вже як при срср люди з труп театральних вночі з готелів линяють тощо. А мери польських міст білборди проплачували в Юкей. Мовляв зварювальник заробляє в Польщі стільки-то, муляр - стільки-то. І спрацювало. Багато хто повернувся. Але якщо запропонувати нічого, то як наслідок - кількість заробітчан лише збільшуватиметься. Народ вже лежачих інвалідів вивозить, бо хоче жити, і владі не довіряє. Якось так. Та й літати над Африкою якось спокійніше і прибутковіше.
Поляки стали заробитчанами значительно позже, фактически уже после развала соцлагеря. В Польше это (агитация за возвращение) сработало тогда, когда зарплаты приблизились к западным. В нашей ситуации, когда зарплаты отличаются в разы, такая агитация бессмыслена. А для, например, айтишников такое работает. Многие считают и сравнивают доходы с расходами "там" с доходами/расходами здесь и не уезжают. Это, скорее всего, временно, пока у нас и расходы значительно ниже, чем на Западе.
А "запропонувати" нам сегодня, действительно, "нічого".
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Додано: Нед 21 січ, 2024 15:17
ЛАД написав: Hotab написав:ЛАД
, по плиткарю ясно що є ж і стіни)
А от щодо заробітчанства… Ну якщо виїхав і все йде в бюджет куди виїхав, то так, користі менше. Але якщо гроші заходять в Україну і платиш в свій бюджет, то що поганого в такому «заробітчанство»?
Так понимаю, Вы о своей ситуации.
Да Ваш ПДФО заходит в Украину. Это плюс в бюджет. Но для государства было бы полезнее, если бы Вы летали и выполняли боевые задания здесь. К сожалению, государство это обеспечить не может и Вашей вины тут нет.
В общем случае заробитчанства налоги тоже платятся не в Украине.
Польза для Украины, как пишет akurt
в том, что: "Зароблене так чи інакше надсилають або навіть вкладають/вкладали в Україну", и, как сказали Вы: "податки з потребляцтва в Україні".
Но в любом случае это приводит к потерям ВВП. Заробитчанин производит продукцию/услуги где-то, а не в Украине.
С айтишниками ситуация более неопределённая. Не знаю подробностей, но зависит от того, как оформляется. Если фирма выполняет работу на заказ для западного заказчика, то это просто экспорт услуг, который входит в ВВП. Если айтишники просто получают зарплату от западной фирмы. то это чистое заробитчанство.
Навпаки, як виклали картинку на військовій гілці, ми були на рівні з коцабами , і вони посипались, а ми на рівні тримаємось.
Не совсем понял, о чём Вы.
Если о картинке Bobua
(его ссылка, кстати, не работает), то, даже если это верно, это объясняется санкциями.
Щодо "зниження ВВП" - ви виходите з того, що якби аналогічна робота з аналогічною оплатою була в всередині країни, то вона б давала більше ВВП і більше податкових надходжень. От тільки питання - а чи обґрунтоване таке порівняння?
Частково заробітчанство - наслідок безробіття. Тут від нього взагалі тільки користь, бо в принципі немає тих робочих місць, які начебто не заповнені через заробітчан.
Частково - наслідок того, що місцеві роботодавці програють конкуренцію. Заробітчанами їдуть не за надбавкою в 30-50%. І якщо більша частина заробітків заходить в Україну і витрачається тут, вони створюють попит, і, відповідно, збільшують ВВП за рахунок купівлі місцевих товарів і послуг. Думаю, цілком порівняно з "недовиробленим ВВП" цією людиною тут.
Тож, насправді, ваша негативна оцінка явища необґрунтована.
Чи вважати те ж ІТ заробітчанами? Тільки частково. Частина - взагалі працює на внутрішньому ринку. Переважна більшість - працює у вигляді експорту послуг: чи то працюючи через посередників, як то аутсорс компанії, чи по прямим контрактам. Всі вони створюють ВВП України, як експортери послуг.
Чи є схеми роботи, в яких працівник оформлений в штат роботодавця за кордоном, сплачує податки там, просто фізично знаходиться в Україні? Думаю і такі є, але це скоріше виключення і не дуже відповідає українському законодавству
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