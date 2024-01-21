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Еміграція, заробітчанство
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Додано: Нед 21 січ, 2024 15:54
ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: akurt написав:
Цікаво, а чому слово «заробітчанство» раптом почало розглядатися як якесь чи диво, чи новинка, чи щось погане?
Я навпаки: розглядаю заробітчанство як додаткову можливість для мешканців бідних країн. У тих же німців нема куди їхати на заробітки з на порядок більшою ЗП.
Оно-то так. Для людей это возможность заработать.Для государства это потери.
Потери ВВП, доходов, налогов. Соответственно, снижение экономического потенциала, в конечном итоге и обороноспособности страны.
Из "стран соцлагеря" заробитчанство было развито, если не ошибаюсь, только в Югославии. Не хочу сказать, что то, что произошло с Югославией объясняется этим (конечно, это не так), но некоторая связь есть.
Так кажете, начебто це аксіома.
Як вважаєте, що для держави більш вигідно
- громадянин який заробляє 400 євро (з них платить 100 євро податків) і 100 євро хай непрямих (пдв, акцизи). Ще на нього держава має витрачати (підтримка інфрастуктури, поліція, медицина, пожежна, субсидії ітд). Ще цей громадянин купує імпорт, тим самим вимиваючи валюту з держави.
- громадянин який поїхав в ЄС і хай пересилає рідним 1000 євро (хай буде з тих 1000 євро ще 300 євро податків). Ще на нього держава витрачає 0 грн. 0 коп. Ще цей громадяни не купує імпорт, а навпаки ввозить чистими 1000 євро.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 16:22
ЛАД написав: Faceless написав:
Щодо "зниження ВВП" - ви виходите з того, що якби аналогічна робота з аналогічною оплатою була в всередині країни, то вона б давала більше ВВП і більше податкових надходжень. От тільки питання - а чи обґрунтоване таке порівняння?
Частково заробітчанство - наслідок безробіття. Тут від нього взагалі тільки користь, бо в принципі немає тих робочих місць, які начебто не заповнені через заробітчан.
Капитан очевидность.
Понятно, что в случае безработицы это можно считать даже спасением. И для людей, и для государства.
Но лучше бы найти им работу внутри страны.
После войны у нас наверняка будет безработица. И, возможно, достаточно высокая. И зарплаты будут оставаться значительно ниже западных. И кто будет поднимать экономику Украины? Заробитчане, работая в Европе?
Заробітчани теж. І завдяки ним і безробіття буде меншим. Вони, принаймні, підтримуватимуть внутрішній попит.
Чи ви вважаєте, якщо всіх закрити в країні і змусити працювати за миску супу, буде краще?
ЛАД написав:
Частково - наслідок того, що місцеві роботодавці програють конкуренцію. Заробітчанами їдуть не за надбавкою в 30-50%. І якщо більша частина заробітків заходить в Україну і витрачається тут, вони створюють попит, і, відповідно, збільшують ВВП за рахунок купівлі місцевих товарів і послуг. Думаю, цілком порівняно з "недовиробленим ВВП" цією людиною тут.
"вони створюють попит", который в значительной степени удовлетворяется за счёт импортных товаров (ТВ, холодильники и пр. быттехника, автомобили, в значительной степени одежда и обувь, частично стройматериалы - к примеру, та же плитка, да много чего). И это естественно - откуда возьмутся в достаточном количестве свои товары, если работники работают за границей. .
Імпорт купують усі, не лише з доходів заробітчан. То ж тут їм нема чого закинути. І навіть при купівлі імпортних товарів і товарів з імпортними складовими які не які локальні послуги надаються, отже, і трошки ВВП.
ЛАД написав:А что "не дуже відповідає українському законодавству", если "працівник оформлений в штат роботодавця за кордоном"? Типичный заробитчанин. Чаще, думаю, встречается не "оформлен в штат", а выполняет работу по трудовому договору. Но, повторю, точно кухню не знаю. Возможно, Дюрі-бачі уточнит, если захочет. Но это не принципиально.
Взагалі-то, так само, як в інших країнах треба платити податки, якщо працювати на їх території, так само і в нас. Інша справа,що в нас так можна робити довго і безкарно, але це все одно порушення податкового законодавства
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