Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1768176917701771 Додано: Нед 21 січ, 2024 15:54 ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: akurt написав: Цікаво, а чому слово «заробітчанство» раптом почало розглядатися як якесь чи диво, чи новинка, чи щось погане? Цікаво, а чому слово «заробітчанство» раптом почало розглядатися як якесь чи диво, чи новинка, чи щось погане?

Я навпаки: розглядаю заробітчанство як додаткову можливість для мешканців бідних країн. У тих же німців нема куди їхати на заробітки з на порядок більшою ЗП. Я навпаки: розглядаю заробітчанство як додаткову можливість для мешканців бідних країн. У тих же німців нема куди їхати на заробітки з на порядок більшою ЗП.

Оно-то так. Для людей это возможность заработать.

Для государства это потери. Потери ВВП, доходов, налогов. Соответственно, снижение экономического потенциала, в конечном итоге и обороноспособности страны.

Из "стран соцлагеря" заробитчанство было развито, если не ошибаюсь, только в Югославии. Не хочу сказать, что то, что произошло с Югославией объясняется этим (конечно, это не так), но некоторая связь есть. Оно-то так. Для людей это возможность заработать.Потери ВВП, доходов, налогов. Соответственно, снижение экономического потенциала, в конечном итоге и обороноспособности страны.Из "стран соцлагеря" заробитчанство было развито, если не ошибаюсь, только в Югославии. Не хочу сказать, что то, что произошло с Югославией объясняется этим (конечно, это не так), но некоторая связь есть.

Так кажете, начебто це аксіома.

Як вважаєте, що для держави більш вигідно



- громадянин який заробляє 400 євро (з них платить 100 євро податків) і 100 євро хай непрямих (пдв, акцизи). Ще на нього держава має витрачати (підтримка інфрастуктури, поліція, медицина, пожежна, субсидії ітд). Ще цей громадянин купує імпорт, тим самим вимиваючи валюту з держави.



- громадянин який поїхав в ЄС і хай пересилає рідним 1000 євро (хай буде з тих 1000 євро ще 300 євро податків). Ще на нього держава витрачає 0 грн. 0 коп. Ще цей громадяни не купує імпорт, а навпаки ввозить чистими 1000 євро. Так кажете, начебто це аксіома.Як вважаєте, що для держави більш вигідно- громадянин який заробляє 400 євро (з них платить 100 євро податків) і 100 євро хай непрямих (пдв, акцизи). Ще на нього держава має витрачати (підтримка інфрастуктури, поліція, медицина, пожежна, субсидії ітд). Ще цей громадянин купує імпорт, тим самим вимиваючи валюту з держави.- громадянин який поїхав в ЄС і хай пересилає рідним 1000 євро (хай буде з тих 1000 євро ще 300 євро податків). Ще на нього держава витрачає 0 грн. 0 коп. Ще цей громадяни не купує імпорт, а навпаки ввозить чистими 1000 євро. BIGor

Повідомлень: 8504 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1287 раз. Подякували: 1698 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 16:22 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Faceless написав: Щодо "зниження ВВП" - ви виходите з того, що якби аналогічна робота з аналогічною оплатою була в всередині країни, то вона б давала більше ВВП і більше податкових надходжень. От тільки питання - а чи обґрунтоване таке порівняння?

Частково заробітчанство - наслідок безробіття. Тут від нього взагалі тільки користь, бо в принципі немає тих робочих місць, які начебто не заповнені через заробітчан. Щодо "зниження ВВП" - ви виходите з того, що якби аналогічна робота з аналогічною оплатою була в всередині країни, то вона б давала більше ВВП і більше податкових надходжень. От тільки питання - а чи обґрунтоване таке порівняння?Частково заробітчанство - наслідок безробіття. Тут від нього взагалі тільки користь, бо в принципі немає тих робочих місць, які начебто не заповнені через заробітчан.

Капитан очевидность.

Понятно, что в случае безработицы это можно считать даже спасением. И для людей, и для государства.

Но лучше бы найти им работу внутри страны.

После войны у нас наверняка будет безработица. И, возможно, достаточно высокая. И зарплаты будут оставаться значительно ниже западных. И кто будет поднимать экономику Украины? Заробитчане, работая в Европе?

Капитан очевидность.Понятно, что в случае безработицы это можно считать даже спасением. И для людей, и для государства.Но лучше бы найти им работу внутри страны.После войны у нас наверняка будет безработица. И, возможно, достаточно высокая. И зарплаты будут оставаться значительно ниже западных. И кто будет поднимать экономику Украины? Заробитчане, работая в Европе?

Заробітчани теж. І завдяки ним і безробіття буде меншим. Вони, принаймні, підтримуватимуть внутрішній попит.

Чи ви вважаєте, якщо всіх закрити в країні і змусити працювати за миску супу, буде краще?

ЛАД написав: Частково - наслідок того, що місцеві роботодавці програють конкуренцію. Заробітчанами їдуть не за надбавкою в 30-50%. І якщо більша частина заробітків заходить в Україну і витрачається тут, вони створюють попит, і, відповідно, збільшують ВВП за рахунок купівлі місцевих товарів і послуг. Думаю, цілком порівняно з "недовиробленим ВВП" цією людиною тут.

"вони створюють попит", который в значительной степени удовлетворяется за счёт импортных товаров (ТВ, холодильники и пр. быттехника, автомобили, в значительной степени одежда и обувь, частично стройматериалы - к примеру, та же плитка, да много чего). И это естественно - откуда возьмутся в достаточном количестве свои товары, если работники работают за границей. . "вони створюють попит", который в значительной степени удовлетворяется за счёт импортных товаров (ТВ, холодильники и пр. быттехника, автомобили, в значительной степени одежда и обувь, частично стройматериалы - к примеру, та же плитка, да много чего). И это естественно - откуда возьмутся в достаточном количестве свои товары, если работники работают за границей. .

Імпорт купують усі, не лише з доходів заробітчан. То ж тут їм нема чого закинути. І навіть при купівлі імпортних товарів і товарів з імпортними складовими які не які локальні послуги надаються, отже, і трошки ВВП.



ЛАД написав: А что "не дуже відповідає українському законодавству", если "працівник оформлений в штат роботодавця за кордоном"? Типичный заробитчанин. Чаще, думаю, встречается не "оформлен в штат", а выполняет работу по трудовому договору. Но, повторю, точно кухню не знаю. Возможно, Дюрі-бачі уточнит, если захочет. Но это не принципиально.

Взагалі-то, так само, як в інших країнах треба платити податки, якщо працювати на їх території, так само і в нас. Інша справа,що в нас так можна робити довго і безкарно, але це все одно порушення податкового законодавства Заробітчани теж. І завдяки ним і безробіття буде меншим. Вони, принаймні, підтримуватимуть внутрішній попит.Чи ви вважаєте, якщо всіх закрити в країні і змусити працювати за миску супу, буде краще?Імпорт купують усі, не лише з доходів заробітчан. То ж тут їм нема чого закинути. І навіть при купівлі імпортних товарів і товарів з імпортними складовими які не які локальні послуги надаються, отже, і трошки ВВП.Взагалі-то, так само, як в інших країнах треба платити податки, якщо працювати на їх території, так само і в нас. Інша справа,що в нас так можна робити довго і безкарно, але це все одно порушення податкового законодавства Faceless

Модератор Повідомлень: 34483 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1428 раз. Подякували: 7937 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1768176917701771 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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