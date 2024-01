Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1769177017711772> Додано: Нед 21 січ, 2024 15:54 ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: akurt написав: Цікаво, а чому слово «заробітчанство» раптом почало розглядатися як якесь чи диво, чи новинка, чи щось погане? Цікаво, а чому слово «заробітчанство» раптом почало розглядатися як якесь чи диво, чи новинка, чи щось погане?

Я навпаки: розглядаю заробітчанство як додаткову можливість для мешканців бідних країн. У тих же німців нема куди їхати на заробітки з на порядок більшою ЗП. Я навпаки: розглядаю заробітчанство як додаткову можливість для мешканців бідних країн. У тих же німців нема куди їхати на заробітки з на порядок більшою ЗП.

Оно-то так. Для людей это возможность заработать.

Для государства это потери. Потери ВВП, доходов, налогов. Соответственно, снижение экономического потенциала, в конечном итоге и обороноспособности страны.

Из "стран соцлагеря" заробитчанство было развито, если не ошибаюсь, только в Югославии. Не хочу сказать, что то, что произошло с Югославией объясняется этим (конечно, это не так), но некоторая связь есть. Оно-то так. Для людей это возможность заработать.Потери ВВП, доходов, налогов. Соответственно, снижение экономического потенциала, в конечном итоге и обороноспособности страны.Из "стран соцлагеря" заробитчанство было развито, если не ошибаюсь, только в Югославии. Не хочу сказать, что то, что произошло с Югославией объясняется этим (конечно, это не так), но некоторая связь есть.

Так кажете, начебто це аксіома.

Як вважаєте, що для держави більш вигідно



- громадянин який заробляє 400 євро (з них платить 100 євро податків) і 100 євро хай непрямих (пдв, акцизи). Ще на нього держава має витрачати (підтримка інфрастуктури, поліція, медицина, пожежна, субсидії ітд). Ще цей громадянин купує імпорт, тим самим вимиваючи валюту з держави.



Імпорт купують усі, не лише з доходів заробітчан. То ж тут їм нема чого закинути. І навіть при купівлі імпортних товарів і товарів з імпортними складовими які не які локальні послуги надаються, отже, і трошки ВВП.

Повідомлень: 8505 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1288 раз. Подякували: 1698 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 16:22 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Faceless написав: Щодо "зниження ВВП" - ви виходите з того, що якби аналогічна робота з аналогічною оплатою була в всередині країни, то вона б давала більше ВВП і більше податкових надходжень. От тільки питання - а чи обґрунтоване таке порівняння?

Частково заробітчанство - наслідок безробіття. Тут від нього взагалі тільки користь, бо в принципі немає тих робочих місць, які начебто не заповнені через заробітчан. Щодо "зниження ВВП" - ви виходите з того, що якби аналогічна робота з аналогічною оплатою була в всередині країни, то вона б давала більше ВВП і більше податкових надходжень. От тільки питання - а чи обґрунтоване таке порівняння?Частково заробітчанство - наслідок безробіття. Тут від нього взагалі тільки користь, бо в принципі немає тих робочих місць, які начебто не заповнені через заробітчан.

Капитан очевидность.

Понятно, что в случае безработицы это можно считать даже спасением. И для людей, и для государства.

Но лучше бы найти им работу внутри страны.

После войны у нас наверняка будет безработица. И, возможно, достаточно высокая. И зарплаты будут оставаться значительно ниже западных. И кто будет поднимать экономику Украины? Заробитчане, работая в Европе?

Капитан очевидность.Понятно, что в случае безработицы это можно считать даже спасением. И для людей, и для государства.Но лучше бы найти им работу внутри страны.После войны у нас наверняка будет безработица. И, возможно, достаточно высокая. И зарплаты будут оставаться значительно ниже западных. И кто будет поднимать экономику Украины? Заробитчане, работая в Европе?

Заробітчани теж. І завдяки ним і безробіття буде меншим. Вони, принаймні, підтримуватимуть внутрішній попит.

Чи ви вважаєте, якщо всіх закрити в країні і змусити працювати за миску супу, буде краще?

ЛАД написав: Частково - наслідок того, що місцеві роботодавці програють конкуренцію. Заробітчанами їдуть не за надбавкою в 30-50%. І якщо більша частина заробітків заходить в Україну і витрачається тут, вони створюють попит, і, відповідно, збільшують ВВП за рахунок купівлі місцевих товарів і послуг. Думаю, цілком порівняно з "недовиробленим ВВП" цією людиною тут.

"вони створюють попит", который в значительной степени удовлетворяется за счёт импортных товаров (ТВ, холодильники и пр. быттехника, автомобили, в значительной степени одежда и обувь, частично стройматериалы - к примеру, та же плитка, да много чего). И это естественно - откуда возьмутся в достаточном количестве свои товары, если работники работают за границей. . "вони створюють попит", который в значительной степени удовлетворяется за счёт импортных товаров (ТВ, холодильники и пр. быттехника, автомобили, в значительной степени одежда и обувь, частично стройматериалы - к примеру, та же плитка, да много чего). И это естественно - откуда возьмутся в достаточном количестве свои товары, если работники работают за границей. .

Імпорт купують усі, не лише з доходів заробітчан. То ж тут їм нема чого закинути. І навіть при купівлі імпортних товарів і товарів з імпортними складовими які не які локальні послуги надаються, отже, і трошки ВВП.



ЛАД написав: А что "не дуже відповідає українському законодавству", если "працівник оформлений в штат роботодавця за кордоном"? Типичный заробитчанин. Чаще, думаю, встречается не "оформлен в штат", а выполняет работу по трудовому договору. Но, повторю, точно кухню не знаю. Возможно, Дюрі-бачі уточнит, если захочет. Но это не принципиально.

Взагалі-то, так само, як в інших країнах треба платити податки, якщо працювати на їх території, так само і в нас. Інша справа,що в нас так можна робити довго і безкарно, але це все одно порушення податкового законодавства Заробітчани теж. І завдяки ним і безробіття буде меншим. Вони, принаймні, підтримуватимуть внутрішній попит.Чи ви вважаєте, якщо всіх закрити в країні і змусити працювати за миску супу, буде краще?Імпорт купують усі, не лише з доходів заробітчан. То ж тут їм нема чого закинути. І навіть при купівлі імпортних товарів і товарів з імпортними складовими які не які локальні послуги надаються, отже, і трошки ВВП.Взагалі-то, так само, як в інших країнах треба платити податки, якщо працювати на їх території, так само і в нас. Інша справа,що в нас так можна робити довго і безкарно, але це все одно порушення податкового законодавства

Модератор Повідомлень: 34484 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1428 раз. Подякували: 7937 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 18:01 ЛАД написав: В 21 веке воспевать "мову, віру"...

Просто интересно, как живут США, Швейцария, Индия (в Конституции Индии определён 21 официальный язык и 2 государственных - хинди и английский, "язык колонизаторов"), Канада с 2 языками (проблемы, правда, есть, но живут). Ещё примеры искать или хватит?

А вера как объединяющий фактор для государства...

Даже христианство уже давно не единая религия.

Католики с протестантами резали друг друга за милую душу. Наконец научились жить в мире. В "прогрессивной" части мира государства давно уже светские. Призываете брать за образец мусульманские страны? Там шииты с суннитами до сих пор не меньшие враги между собой, чем и те, и другие с христианами.

М-да.

Непонятно, как при таком подходе Вы воспеваете Запад. В 21 веке воспевать "мову, віру"...Просто интересно, как живут США, Швейцария, Индия (в Конституции Индии определён- хинди и английский, "язык колонизаторов"), Канада с 2 языками (проблемы, правда, есть, но живут). Ещё примеры искать или хватит?А вера как объединяющий фактор для государства...Даже христианство уже давно не единая религия.Католики с протестантами резали друг друга за милую душу. Наконец научились жить в мире. В "прогрессивной" части мира государства давно уже светские. Призываете брать за образец мусульманские страны? Там шииты с суннитами до сих пор не меньшие враги между собой, чем и те, и другие с христианами.М-да.Непонятно, как при таком подходе Вы воспеваете Запад.



Ха-ха-ха.

А вы правы:

- в США ненавидят свой родной язык - то есть американский (иногда путают с Английским, но это фактически разные языки). Практически никто не разговаривает на американском: все вывески написаны не на нем, и даже солдаты офицеры и генералы его уже забыли. В основном говорят на языке народов Сибири и Дальнего востока. Так они спасают от исчезновения славный язык, ибо например в Забаррвсе если русский человек услышит русский язык (а не китайский) то начинает ругаться и спасаться бегством.

- с «Верой» - как с религией - вы тоже правы: все церкви стоят разрушенные, из них давно вынесли все иконы и некоторое сожгли. На днях сожги на костре человека, у которого путем установки прослушки в его сауне услышали фразу - боюсь и повторять “Іn God we trust”. Кто участвовал в сожжении этого человека, получили памятную 20-долларовую купюру, на которой в назидание другим разместили эту крамольною фразу, какна поминайте о том, что «Вера» - как религия - это зло.

Важное сообщение пришло вчера из Белого дома: все помещения освятил патриарх Кирилл и вместо портрета Авраама Линкольна разместили для поцелуев портреты Ивана Сусанина и татарина Минина, как образцов для американского народа.



P.S. Я не упоминал вообще мусульманские страны, но тут для вас сюрприз: мусульманская страна Турция, в которой - вот парадокс - существовал Турецкий язык как народный, но не существовало ни турецкого алфавита (!), ни турецкой письменности (!). Ученым филологам была поставлена задача создать язык буквально «с нуля» как символ и основной признак ЕДИНОГО УНИТАРНОГО ГОСУДАРСТВА, населенного сотней разных народов.

Филологи просили пять лет, но им не дали такой срок, ибо президент страны сказал, что «Мова» это самое. А он самое главное для государства и его народа и тонок ученые справились за 3 (три) месяца. Еще через несколько месяцев вся страна: арабы, турки, греки, уйгуры, русские, украинцы, казахи, грузины, армяне, азербайджанцы, караимы, курды и даже евреи все как один выучили турецкий язык, начали издавать газеты и книги. Петь песни.

Скажите сегодня - спустя 80 лет - что нужно говорить/писать арабской вязью - покрутят пальцем у виска.

А у украинца ЛАД до сих пор в голове спор: насколько НЕ нужно говорить на языке татарско-монгольского ига - языке убийц и насильников.

Тов. путин, медведев и шойгу от удовольствия аж глаза за жмурили: Yes!

Додано: Нед 21 січ, 2024 18:05 Re: Еміграція, заробітчанство https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... azhdanstva

Немецкий паспорт за три года: Германия упростила получение гражданства



Немецкий паспорт за три года: Германия упростила получение гражданства rjkz

Додано: Нед 21 січ, 2024 18:12 rjkz написав: https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/nemetskiy-pasport-za-tri-goda-germaniya-uprostila-poluchenie-grazhdanstva

Немецкий паспорт за три года: Германия упростила получение гражданства



Немецкий паспорт за три года: Германия упростила получение гражданства https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/nemetskiy-pasport-za-tri-goda-germaniya-uprostila-poluchenie-grazhdanstva



Вот не поверю: неужто все эти люди выучат немецкий язык, а не будут разговаривать на языке одной распутной мужеубийцы по имени Софи́я Авгу́ста Фредери́ка А́нгальт-Це́рбстская - в народе Екатерины Алексеевны? Вот не поверю: неужто все эти люди выучат немецкий язык, а не будут разговаривать на языке одной распутной мужеубийцы по имени Софи́я Авгу́ста Фредери́ка А́нгальт-Це́рбстская - в народе Екатерины Алексеевны? akurt

Повідомлень: 9091 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3439 раз. Подякували: 1210 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 18:15 Faceless написав: .................

Імпорт купують усі, не лише з доходів заробітчан. То ж тут їм нема чого закинути. І навіть при купівлі імпортних товарів і товарів з імпортними складовими які не які локальні послуги надаються, отже, і трошки ВВП. .................Імпорт купують усі, не лише з доходів заробітчан. То ж тут їм нема чого закинути. І навіть при купівлі імпортних товарів і товарів з імпортними складовими які не які локальні послуги надаються, отже, і трошки ВВП.

Я им ничего и не закидую и ни в чём не обвиняю.

Написал только о том, что т.к. они работают за границей, то выпуск товаров и услуг в Украине будет ниже, чем если бы они работали в Украине. Соответственно, будет меньше покупаться именно украинских товаров.



ЛАД написав: А что "не дуже відповідає українському законодавству", если "працівник оформлений в штат роботодавця за кордоном"? Типичный заробитчанин. Чаще, думаю, встречается не "оформлен в штат", а выполняет работу по трудовому договору. Но, повторю, точно кухню не знаю. Возможно, Дюрі-бачі уточнит, если захочет. Но это не принципиально.

Взагалі-то, так само, як в інших країнах треба платити податки, якщо працювати на їх території, так само і в нас. Інша справа,що в нас так можна робити довго і безкарно, але це все одно порушення податкового законодавства Взагалі-то, так само, як в інших країнах треба платити податки, якщо працювати на їх території, так само і в нас. Інша справа,що в нас так можна робити довго і безкарно, але це все одно порушення податкового законодавства

Вы знаете, это сегодня спорный вопрос.

Да, "треба платити податки, якщо працювати на їх території". Но это если фирма работает на территории страны. Раньше работа сотрудника на территории страны означало и работу фирмы на территории страны. Сегодня, при возможности удалённой работы, это не так.

Представьте себе ситуацию. Норвежец работает на норвежской фирме, удалённо, ему вдруг надоело мёрзнуть, захотелось погреться и покупаться в тёплом море. Он летит ... пусть в Таиланд, но продолжает работать на той же норвежской фирме и платить налоги в Норвегии. Что поменялось? Чем он обязан Таиланду, хотя там и живёт? За аренду жилья он платит в Таиланде, продукты и всякие услуги он покупает там же. Всё. Живёт он так же, как гражданин Таиланда, единственное, не голосует.

Наш айтишник, работающий на инофирме, живёт точно так же, только имеет ещё право голоса. Можно было бы ставить опрос о бесплатной медицине и образовании. Но насчёт бесплатной медицины это, во-первых, "пережиток социализма", а, во-вторых, вряд ли он пользуется "бесплатной медициной", скорее, или страховкой, или просто платной поликлиникой. А образование во многих европейских странах бесплатное и для иностранных граждан.

Я навпаки: розглядаю заробітчанство як додаткову можливість для мешканців бідних країн. У тих же німців нема куди їхати на заробітки з на порядок більшою ЗП. ............Я навпаки: розглядаю заробітчанство як додаткову можливість для мешканців бідних країн. У тих же німців нема куди їхати на заробітки з на порядок більшою ЗП.

Оно-то так. Для людей это возможность заработать.

Для государства это потери. Потери ВВП, доходов, налогов. Соответственно, снижение экономического потенциала, в конечном итоге и обороноспособности страны.

Из "стран соцлагеря" заробитчанство было развито, если не ошибаюсь, только в Югославии. Не хочу сказать, что то, что произошло с Югославией объясняется этим (конечно, это не так), но некоторая связь есть. Оно-то так. Для людей это возможность заработать.Потери ВВП, доходов, налогов. Соответственно, снижение экономического потенциала, в конечном итоге и обороноспособности страны.Из "стран соцлагеря" заробитчанство было развито, если не ошибаюсь, только в Югославии. Не хочу сказать, что то, что произошло с Югославией объясняется этим (конечно, это не так), но некоторая связь есть.

Так кажете, начебто це аксіома.

Як вважаєте, що для держави більш вигідно



- громадянин який заробляє 400 євро (з них платить 100 євро податків) і 100 євро хай непрямих (пдв, акцизи). Ще на нього держава має витрачати (підтримка інфрастуктури, поліція, медицина, пожежна, субсидії ітд). Ще цей громадянин купує імпорт, тим самим вимиваючи валюту з держави.



- громадянин який поїхав в ЄС і хай пересилає рідним 1000 євро (хай буде з тих 1000 євро ще 300 євро податків). Ще на нього держава витрачає 0 грн. 0 коп. Ще цей громадяни не купує імпорт, а навпаки ввозить чистими 1000 євро.

Да, это аксиома.

Он ввозит 1000 евро (не понял насчёт налогов 300 евро - где он платит и с полученной 1000 или 1000 это уже после налога, поэтому не учитываю) и тратит их в значительной мере на те же импортные товары, потому что украинских он не произвёл. Здесь он покупает частично украинские продукты питания и услуги. Всё. Промышленность не развивается. "Великая с/х держава".

"громадянин який заробляє 400 євро" производит продукции, возможно, на 2-3 тысячи евро. Эту продукцию или покупают внутри страны, или экспортируют. Это точно прирост ВВП державы и усиление её промышленного потенциала.

Налоги это далеко не всё, что гражданин приносит государству/обществу.

Формально Ми ФОПи чисто українські і виконуємо замовлення на експорт послуг, але по суті це заробітчанство на дистанційці. Формально Ми ФОПи чисто українські і виконуємо замовлення на експорт послуг, але по суті це заробітчанство на дистанційці. Дюрі-бачі

Додано: Нед 21 січ, 2024 18:40 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Он летит ... пусть в Таиланд, но продолжает работать на той же норвежской фирме и платить налоги в Норвегии. Что поменялось? Чем он обязан Таиланду, хотя там и живёт? За аренду жилья он платит в Таиланде, продукты и всякие услуги он покупает там же. Всё. Живёт он так же, как гражданин Таиланда, единственное, не голосует. Он летит ... пусть в Таиланд, но продолжает работать на той же норвежской фирме и платить налоги в Норвегии. Что поменялось? Чем он обязан Таиланду, хотя там и живёт? За аренду жилья он платит в Таиланде, продукты и всякие услуги он покупает там же. Всё. Живёт он так же, как гражданин Таиланда, единственное, не голосует.

Саме тому й придумали податкове резидентство, яке +/- стандартне в усьому світі: якщо живеш десь більше 1/2 року - платиш податки там, де живеш. Як мінімум за послуги підтримки порядку поліцією.

Саме тому й придумали податкове резидентство, яке +/- стандартне в усьому світі: якщо живеш десь більше 1/2 року - платиш податки там, де живеш. Як мінімум за послуги підтримки порядку поліцією. Саме тому й придумали податкове резидентство, яке +/- стандартне в усьому світі: якщо живеш десь більше 1/2 року - платиш податки там, де живеш. Як мінімум за послуги підтримки порядку поліцією. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 21 січ, 2024 18:41, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2179 З нами з: 29.07.22 Подякував: 369 раз. Подякували: 283 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 18:41 akurt

Вам хочется ёрничать и ещё и на этой ветке раскручивать языковый вопрос?

Вперёд и с песней. Если больше нечем заняться, то пожалуйста.

Без меня.

Единственное, что удивляет, почему Вы при таком "патриотизме" до сих пор не вернулись "в рай на земле" (не забыли ещё, по Вашим словам это Украина?) и не воюете за её независимость с ордами "убийц и насильников".

