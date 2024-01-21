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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 січ, 2024 18:47
ЛАД написав:Вы знаете, это сегодня спорный вопрос.
Да, "треба платити податки, якщо працювати на їх території". Но это если фирма работает на территории страны. Раньше работа сотрудника на территории страны означало и работу фирмы на территории страны. Сегодня, при возможности удалённой работы, это не так.
Представьте себе ситуацию. Норвежец работает на норвежской фирме, удалённо, ему вдруг надоело мёрзнуть, захотелось погреться и покупаться в тёплом море. Он летит ... пусть в Таиланд, но продолжает работать на той же норвежской фирме и платить налоги в Норвегии. Что поменялось? Чем он обязан Таиланду, хотя там и живёт? За аренду жилья он платит в Таиланде, продукты и всякие услуги он покупает там же. Всё. Живёт он так же, как гражданин Таиланда, единственное, не голосует.
Наш айтишник, работающий на инофирме, живёт точно так же, только имеет ещё право голоса. Можно было бы ставить опрос о бесплатной медицине и образовании. Но насчёт бесплатной медицины это, во-первых, "пережиток социализма", а, во-вторых, вряд ли он пользуется "бесплатной медициной", скорее, или страховкой, или просто платной поликлиникой. А образование во многих европейских странах бесплатное и для иностранных граждан.
Якщо ви хочете сперечатися з законодавством, то тут треба листуватися з депутатами чи хоча б кабміном.
В більшості випадків можливість легально працювати віддалено на іншу країну обмежується кількома місяцями.
Це не питання про "безкоштовну медицину чи освіту". Це питання діючого законодавства і його порушення.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 18:52
ЛАД написав:
Вам хочется ёрничать и ещё и на этой ветке раскручивать языковый вопрос?
Вперёд и с песней. Если больше нечем заняться, то пожалуйста.
Без меня.
Мовне питаня на попередній сторінці розкрутили - як справжній харків"янин - Ви, а не я - це хвороблива реакція на три принципи, покладені в фундамент кожної країни:
Мова, Армія, Віра.
Останні жахливі фатальні події в Україні довели, що це саме так.
Так що не пишіть проросійських ДУРНИЦЬ на гілці про Еміграцію та заробітчанство - і я не буду кепкувати з Вас.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 18:54
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
Типичный заробитчанин. Чаще, думаю, встречается не "оформлен в штат", а выполняет работу по трудовому договору. Но, повторю, точно кухню не знаю. Возможно, Дюрі-бачі уточнит, если захочет. Но это не принципиально.
Формально Ми ФОПи чисто українські і виконуємо замовлення на експорт послуг, але по суті це заробітчанство на дистанційці.
Если это "замовлення на експорт послуг", то это вполне понятная ситуация. Экспорт есть экспорт. Единственное, что вам дали право на налоговые льготы - разрешили работать как ФОП с низким налогом 5% (если по 3 группе).
Саме тому й придумали податкове резидентство, яке +/- стандартне в усьому світі: якщо живеш десь більше 1/2 року - платиш податки там, де живеш. Як мінімум за послуги підтримки порядку поліцією.
Можно чуть подробнее, я не знаком с вопросом.
В том же моём примере с норвежцем.
Если он переехал жить в... пусть Италию. Продолжает работать в норвежской фирме и платить налоги в Норвегии. Гражданство не меняет.
Какие налоги он должен платить в Италии?
Или он обязан перестать платить налоги в Норвегии и оплачивать их в Италии?
А как с разными ставками налогов в разных странах?
Норвегия ему не предъявит претензии?
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