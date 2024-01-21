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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 січ, 2024 18:47
ЛАД написав:Вы знаете, это сегодня спорный вопрос.
Да, "треба платити податки, якщо працювати на їх території". Но это если фирма работает на территории страны. Раньше работа сотрудника на территории страны означало и работу фирмы на территории страны. Сегодня, при возможности удалённой работы, это не так.
Представьте себе ситуацию. Норвежец работает на норвежской фирме, удалённо, ему вдруг надоело мёрзнуть, захотелось погреться и покупаться в тёплом море. Он летит ... пусть в Таиланд, но продолжает работать на той же норвежской фирме и платить налоги в Норвегии. Что поменялось? Чем он обязан Таиланду, хотя там и живёт? За аренду жилья он платит в Таиланде, продукты и всякие услуги он покупает там же. Всё. Живёт он так же, как гражданин Таиланда, единственное, не голосует.
Наш айтишник, работающий на инофирме, живёт точно так же, только имеет ещё право голоса. Можно было бы ставить опрос о бесплатной медицине и образовании. Но насчёт бесплатной медицины это, во-первых, "пережиток социализма", а, во-вторых, вряд ли он пользуется "бесплатной медициной", скорее, или страховкой, или просто платной поликлиникой. А образование во многих европейских странах бесплатное и для иностранных граждан.
Якщо ви хочете сперечатися з законодавством, то тут треба листуватися з депутатами чи хоча б кабміном.
В більшості випадків можливість легально працювати віддалено на іншу країну обмежується кількома місяцями.
Це не питання про "безкоштовну медицину чи освіту". Це питання діючого законодавства і його порушення.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 18:52
ЛАД написав:
Вам хочется ёрничать и ещё и на этой ветке раскручивать языковый вопрос?
Вперёд и с песней. Если больше нечем заняться, то пожалуйста.
Без меня.
Мовне питаня на попередній сторінці розкрутили - як справжній харків"янин - Ви, а не я - це хвороблива реакція на три принципи, покладені в фундамент кожної країни:
Мова, Армія, Віра.
Останні жахливі фатальні події в Україні довели, що це саме так.
Так що не пишіть проросійських ДУРНИЦЬ на гілці про Еміграцію та заробітчанство - і я не буду кепкувати з Вас.P.S.
Перевірте про всяк випадок наявні дома - якщо є - купюри в 20$ - чи часом не попала сувенірна купюра, в якій у верхній частині на звороті написана фраза "IN GOD WE TRUST
" - такі купюри в Україні не приймають так само, як трохи надірвані або з плямами.
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 21 січ, 2024 18:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 18:54
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
Типичный заробитчанин. Чаще, думаю, встречается не "оформлен в штат", а выполняет работу по трудовому договору. Но, повторю, точно кухню не знаю. Возможно, Дюрі-бачі уточнит, если захочет. Но это не принципиально.
Формально Ми ФОПи чисто українські і виконуємо замовлення на експорт послуг, але по суті це заробітчанство на дистанційці.
Если это "замовлення на експорт послуг", то это вполне понятная ситуация. Экспорт есть экспорт. Единственное, что вам дали право на налоговые льготы - разрешили работать как ФОП с низким налогом 5% (если по 3 группе).
Саме тому й придумали податкове резидентство, яке +/- стандартне в усьому світі: якщо живеш десь більше 1/2 року - платиш податки там, де живеш. Як мінімум за послуги підтримки порядку поліцією.
Можно чуть подробнее, я не знаком с вопросом.
В том же моём примере с норвежцем.
Если он переехал жить в... пусть Италию. Продолжает работать в норвежской фирме и платить налоги в Норвегии. Гражданство не меняет.
Какие налоги он должен платить в Италии?
Или он обязан перестать платить налоги в Норвегии и оплачивать их в Италии?
А как с разными ставками налогов в разных странах?
Норвегия ему не предъявит претензии?
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Додано: Нед 21 січ, 2024 18:58
Faceless написав:
.........
Якщо ви хочете сперечатися з законодавством, то тут треба листуватися з депутатами чи хоча б кабміном.
В більшості випадків можливість легально працювати віддалено на іншу країну обмежується кількома місяцями.
Це не питання про "безкоштовну медицину чи освіту". Це питання діючого законодавства і його порушення.
Не хочется.
Просто не знаком с этим вопросом в законодательстве. Никогда не сталкивался и не интересовался. Поэтому и спрашиваю.
Задал вопрос Дюрі-бачі
. Если Вы в курсе, объясните Вы.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 18:59
ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
Типичный заробитчанин. Чаще, думаю, встречается не "оформлен в штат", а выполняет работу по трудовому договору. Но, повторю, точно кухню не знаю. Возможно, Дюрі-бачі уточнит, если захочет. Но это не принципиально.
Формально Ми ФОПи чисто українські і виконуємо замовлення на експорт послуг, але по суті це заробітчанство на дистанційці.
Если это "замовлення на експорт послуг", то это вполне понятная ситуация. Экспорт есть экспорт. Единственное, что вам дали право на налоговые льготы - разрешили работать как ФОП с низким налогом 5% (если по 3 группе).
Саме тому й придумали податкове резидентство, яке +/- стандартне в усьому світі: якщо живеш десь більше 1/2 року - платиш податки там, де живеш. Як мінімум за послуги підтримки порядку поліцією.
Можно чуть подробнее, я не знаком с вопросом.
В том же моём примере с норвежцем.
Если он переехал жить в... пусть Италию. Продолжает работать в норвежской фирме и платить налоги в Норвегии. Гражданство не меняет.
Какие налоги он должен платить в Италии?
Или он обязан перестать платить налоги в Норвегии и оплачивать их в Италии?
А как с разными ставками налогов в разных странах?
Норвегия ему не предъявит претензии?
Напевне не можу сказати, можливо, у Італії є договори з Норвегією щодо уникнення подвійного оподаткування чи якось воно по ЄС регулюється.А якщо немає - то формально він має сплатити податки двічі, в Норвегії та Італії. Принаймні, точно буде зобов'язаний, якщо він більше трьох місяців проживає в Італії, а працює на фірму поза ЄС
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Додано: Нед 21 січ, 2024 19:07
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
Типичный заробитчанин. Чаще, думаю, встречается не "оформлен в штат", а выполняет работу по трудовому договору. Но, повторю, точно кухню не знаю. Возможно, Дюрі-бачі уточнит, если захочет. Но это не принципиально.
Формально Ми ФОПи чисто українські і виконуємо замовлення на експорт послуг, але по суті це заробітчанство на дистанційці.
Собственно, я именно это и ожидал в качестве ответа, когда задал вопрос, который начали обсуждать в контексте заробитчанин/налоги/держава.
Имел ввиду другое на самом деле.
Ничего нового не скажу, но в Украине в "подавляющем большинстве" только айти (заробитчане) и заробитчане поддерживают хоть какой-то минимально приемлемый уровень доходов.
У меня друзья в Киеве работают она около 12 кгрн (госслужба), он около 20 кгрн (банк). И это еще, я так понимаю, не худшие варианты.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 19:09
akurt написав: ЛАД написав:
Вам хочется ёрничать и ещё и на этой ветке раскручивать языковый вопрос?
Вперёд и с песней. Если больше нечем заняться, то пожалуйста.
Без меня.
Мовне питаня на попередній сторінці розкрутили - як справжній харків"янин - Ви.......
Простите, но Вы напрашиваетесь на маты.
Вы подняли этот вопрос - "Мова, Армія, Віра"- с большой буквы и жирным шрифтом.
Да, я "справжній харків"янин". И в отличие от Вас уже почти 2 года живу под более или менее регулярными обстрелами. В то время, когда Вы развлекаетесь в... разных странах и пьете кофе, то в Вене, то ещё где-то.
И это мои внуки, а не Ваши, пугаются и бросаются ко мне, когда слышат взрыв где-то в городе.
Так что не Вам, диванному патриоту, упрекать меня.
И "+" Вам поставил ещё один такой же - BIGor
.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 19:09
Там все простіше, і все як у більшості країн світу: суб'єкт - резидент чи суб'єкт - нерезидент (мешкає - за італійськими законами - менше 183 днів на рік).
При настанні цих умов суб'єкт вважається податковим резидентом Італії.
Відповідно до ст. 3 Законy TUIR суб’єкти-резиденти зобов’язані декларувати всі свої доходи в Італії (включаючи доходи з іноземних джерел).
Навпаки, платники податків, які не підтверджують вимоги щодо податкового резидентства Італії, повинні декларувати лише доходи з італійських джерел в Італії.
Востаннє редагувалось akurt
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Додано: Нед 21 січ, 2024 19:11
ЛАД написав:
Какие налоги он должен платить в Италии?
Или он обязан перестать платить налоги в Норвегии и оплачивать их в Италии?
А как с разными ставками налогов в разных странах?
Норвегия ему не предъявит претензии?
Як мінімум податки на доходи.
Із практичних кейсів вже писав: шеф переїхав в Казахстан в 2019, в Україні продовжував працювати професором ще кілька років, отримував ЗП на українську картку Приватбанка.
У 2021 до нього прийшли Казахські податковці і почали вимагати заплатити 20% з усіх отриманих в Україні зарплат з моменту набуття резидентства. В підсумку переписки з нашою подаковою встановили, що 18% він вже заплатив Україні, тому доплатив ще 2% Казахстану.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 19:14
Це вірно, якщо між двома країнами підписано Угоду про уникнення подвійного оподаткуваання.
З Кахахстаном таку Угоду (Конвенцію) підписано ще в кінці ХХ сторіччя.
То казахські податківці хотіли трошки "бабла зрубити".
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