RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1771177217731774>
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 19:19

  akurt написав:Це вірно, якщо між двома країнами підписано Угоду про уникнення подвійного оподаткуваання.
З Кахахстаном таку Угоду (Конвенцію) підписано ще в кінці ХХ сторіччя.
То казахські податківці хотіли трошки "бабла зрубити".

А що з Португалією в цьому питанні?)

Якщо знаєте.
Hotab
 
Повідомлень: 10766
З нами з: 15.02.09
Подякував: 619 раз.
Подякували: 2145 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 19:20

Hotab https://mof.gov.ua/uk/international_agr ... xation-543
в України з 74 країнами є, в тому числі з усією Європою
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2183
З нами з: 29.07.22
Подякував: 370 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 19:28

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:
  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Типичный заробитчанин. Чаще, думаю, встречается не "оформлен в штат", а выполняет работу по трудовому договору. Но, повторю, точно кухню не знаю. Возможно, Дюрі-бачі уточнит, если захочет. Но это не принципиально.

Формально Ми ФОПи чисто українські і виконуємо замовлення на експорт послуг, але по суті це заробітчанство на дистанційці.


Собственно, я именно это и ожидал в качестве ответа, когда задал вопрос, который начали обсуждать в контексте заробитчанин/налоги/держава.
Имел ввиду другое на самом деле.
Ничего нового не скажу, но в Украине в "подавляющем большинстве" только айти (заробитчане) и заробитчане поддерживают хоть какой-то минимально приемлемый уровень доходов.
У меня друзья в Киеве работают она около 12 кгрн (госслужба), он около 20 кгрн (банк). И это еще, я так понимаю, не худшие варианты.
Ну, є ще моряки, поки в нас була цивільна авіація - пілоти, з фінансистів і зокрема банків - ті, хто працює в головних офісах, вузько спеціалізовані лікарі з приватною практикою. Можна мабуть ще чимало прикладів навести з тим же рівнем доходів
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34488
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1428 раз.
Подякували: 7937 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 19:30

Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:Hotab https://mof.gov.ua/uk/international_agr ... xation-543
в України з 74 країнами є, в тому числі з усією Європою
От тільки якщо людина ФОП на спрощенці - доведеться доплатити чимало
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34488
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1428 раз.
Подякували: 7937 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 19:43

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Какие налоги он должен платить в Италии?
Или он обязан перестать платить налоги в Норвегии и оплачивать их в Италии?
А как с разными ставками налогов в разных странах?
Норвегия ему не предъявит претензии?

Як мінімум податки на доходи.
Із практичних кейсів вже писав: шеф переїхав в Казахстан в 2019, в Україні продовжував працювати професором ще кілька років, отримував ЗП на українську картку Приватбанка.
У 2021 до нього прийшли Казахські податковці і почали вимагати заплатити 20% з усіх отриманих в Україні зарплат. В підсумку переписки з нашою подаковою встановили, що 18% він вже заплатив Україні, тому доплатив ще 2% Казахстану.

Спасибо, понятно.
Т.о. он оплатил только разницу ставок налогов (насколько понимаю, благодаря договору об избежании двойного налогообложения).
В моём примере с норвежцем он, получается, может платить налоги в Норвегии без всяких претензий со стороны Италии (там, вроде, налоги ниже).
Или он мог воспользоваться налоговым резидентством в Италии и сэкономить на налогах на время проживания в Италии (или в Таиланде).
Остаётся единственный вопрос- после возврата в Норвегию не потребуют ли от него доплатить налоги. Или тут как в той поговорке: "Что с воза упало, то пропало"? Но вся эта ситуация для Норвегии -чистые потери. И они должны радоваться, что таких "удалёнщиков" мало.
С развитием и распространением удалённой работы (если это случится) вопрос, думаю, будет ещё подниматься.
В случае с нашими айтишниками всё понятно - им, естественно, выгоднее пользоваться налоговым резидентством Украины и платить как ФОПам свои 5%
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27412
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5232 раз.
Подякували: 4840 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 19:47

  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:Hotab https://mof.gov.ua/uk/international_agr ... xation-543
в України з 74 країнами є, в тому числі з усією Європою
От тільки якщо людина ФОП на спрощенці - доведеться доплатити чимало

В каком случае?
Если он остаётся налоговым резидентом Украины и ни в одной другой стране не проводит относительно длительное время?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27412
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5232 раз.
Подякували: 4840 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 19:50

  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:Hotab https://mof.gov.ua/uk/international_agr ... xation-543
в України з 74 країнами є, в тому числі з усією Європою
От тільки якщо людина ФОП на спрощенці - доведеться доплатити чимало

Треба довдити, що ти залишаєшся податковим резидентом України. Якщо мова про тимчасовий захист.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 558
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 19:51

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:В случае с нашими айтишниками всё понятно - им, естественно, выгоднее пользоваться налоговым резидентством Украины и платить как ФОПам свои 5%

В Європі теж є аналоги. Багато знайомих ІТ-шників перереєструвались в Литві, там теж 5% + 50 Євро податків і значно простіше з клієнтами.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2183
З нами з: 29.07.22
Подякував: 370 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 19:51

  Faceless написав:
rjkz написав:............
Ничего нового не скажу, но в Украине в "подавляющем большинстве" только айти (заробитчане) и заробитчане поддерживают хоть какой-то минимально приемлемый уровень доходов.
У меня друзья в Киеве работают она около 12 кгрн (госслужба), он около 20 кгрн (банк). И это еще, я так понимаю, не худшие варианты.
Ну, є ще моряки, поки в нас була цивільна авіація - пілоти, з фінансистів і зокрема банків - ті, хто працює в головних офісах, вузько спеціалізовані лікарі з приватною практикою. Можна мабуть ще чимало прикладів навести з тим же рівнем доходів

Кроме моряков, как понимаю, остальное это уже единичные случаи. Если говорить о легальных доходах.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27412
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5232 раз.
Подякували: 4840 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 19:56

  ЛАД написав:
  Faceless написав:
rjkz написав:............
Ничего нового не скажу, но в Украине в "подавляющем большинстве" только айти (заробитчане) и заробитчане поддерживают хоть какой-то минимально приемлемый уровень доходов.
У меня друзья в Киеве работают она около 12 кгрн (госслужба), он около 20 кгрн (банк). И это еще, я так понимаю, не худшие варианты.
Ну, є ще моряки, поки в нас була цивільна авіація - пілоти, з фінансистів і зокрема банків - ті, хто працює в головних офісах, вузько спеціалізовані лікарі з приватною практикою. Можна мабуть ще чимало прикладів навести з тим же рівнем доходів

Кроме моряков, как понимаю, остальное это уже единичные случаи. Если говорить о легальных доходах.

Пошёл малой зубы мудрости вырвать в госклинике , операция на час времени, один раз 3 кг, другой раз врач дольше возился 3,5 кг на карман. Это прошлой зимой.
Bolt
 
Повідомлень: 2696
З нами з: 09.11.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1771177217731774>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2202)
21.01.2024 18:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.