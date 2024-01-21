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akurt написав:Це вірно, якщо між двома країнами підписано Угоду про уникнення подвійного оподаткуваання. З Кахахстаном таку Угоду (Конвенцію) підписано ще в кінці ХХ сторіччя. То казахські податківці хотіли трошки "бабла зрубити".
ЛАД написав:Типичный заробитчанин. Чаще, думаю, встречается не "оформлен в штат", а выполняет работу по трудовому договору. Но, повторю, точно кухню не знаю. Возможно, Дюрі-бачі уточнит, если захочет. Но это не принципиально.
Формально Ми ФОПи чисто українські і виконуємо замовлення на експорт послуг, але по суті це заробітчанство на дистанційці.
Собственно, я именно это и ожидал в качестве ответа, когда задал вопрос, который начали обсуждать в контексте заробитчанин/налоги/держава. Имел ввиду другое на самом деле. Ничего нового не скажу, но в Украине в "подавляющем большинстве" только айти (заробитчане) и заробитчане поддерживают хоть какой-то минимально приемлемый уровень доходов. У меня друзья в Киеве работают она около 12 кгрн (госслужба), он около 20 кгрн (банк). И это еще, я так понимаю, не худшие варианты.
Ну, є ще моряки, поки в нас була цивільна авіація - пілоти, з фінансистів і зокрема банків - ті, хто працює в головних офісах, вузько спеціалізовані лікарі з приватною практикою. Можна мабуть ще чимало прикладів навести з тим же рівнем доходів
ЛАД написав:Какие налоги он должен платить в Италии? Или он обязан перестать платить налоги в Норвегии и оплачивать их в Италии? А как с разными ставками налогов в разных странах? Норвегия ему не предъявит претензии?
Як мінімум податки на доходи. Із практичних кейсів вже писав: шеф переїхав в Казахстан в 2019, в Україні продовжував працювати професором ще кілька років, отримував ЗП на українську картку Приватбанка. У 2021 до нього прийшли Казахські податковці і почали вимагати заплатити 20% з усіх отриманих в Україні зарплат. В підсумку переписки з нашою подаковою встановили, що 18% він вже заплатив Україні, тому доплатив ще 2% Казахстану.
Спасибо, понятно. Т.о. он оплатил только разницу ставок налогов (насколько понимаю, благодаря договору об избежании двойного налогообложения). В моём примере с норвежцем он, получается, может платить налоги в Норвегии без всяких претензий со стороны Италии (там, вроде, налоги ниже). Или он мог воспользоваться налоговым резидентством в Италии и сэкономить на налогах на время проживания в Италии (или в Таиланде). Остаётся единственный вопрос- после возврата в Норвегию не потребуют ли от него доплатить налоги. Или тут как в той поговорке: "Что с воза упало, то пропало"? Но вся эта ситуация для Норвегии -чистые потери. И они должны радоваться, что таких "удалёнщиков" мало. С развитием и распространением удалённой работы (если это случится) вопрос, думаю, будет ещё подниматься. В случае с нашими айтишниками всё понятно - им, естественно, выгоднее пользоваться налоговым резидентством Украины и платить как ФОПам свои 5%
rjkz написав:............ Ничего нового не скажу, но в Украине в "подавляющем большинстве" только айти (заробитчане) и заробитчане поддерживают хоть какой-то минимально приемлемый уровень доходов. У меня друзья в Киеве работают она около 12 кгрн (госслужба), он около 20 кгрн (банк). И это еще, я так понимаю, не худшие варианты.
Ну, є ще моряки, поки в нас була цивільна авіація - пілоти, з фінансистів і зокрема банків - ті, хто працює в головних офісах, вузько спеціалізовані лікарі з приватною практикою. Можна мабуть ще чимало прикладів навести з тим же рівнем доходів
Кроме моряков, как понимаю, остальное это уже единичные случаи. Если говорить о легальных доходах.
rjkz написав:............ Ничего нового не скажу, но в Украине в "подавляющем большинстве" только айти (заробитчане) и заробитчане поддерживают хоть какой-то минимально приемлемый уровень доходов. У меня друзья в Киеве работают она около 12 кгрн (госслужба), он около 20 кгрн (банк). И это еще, я так понимаю, не худшие варианты.
Ну, є ще моряки, поки в нас була цивільна авіація - пілоти, з фінансистів і зокрема банків - ті, хто працює в головних офісах, вузько спеціалізовані лікарі з приватною практикою. Можна мабуть ще чимало прикладів навести з тим же рівнем доходів
Кроме моряков, как понимаю, остальное это уже единичные случаи. Если говорить о легальных доходах.
Пошёл малой зубы мудрости вырвать в госклинике , операция на час времени, один раз 3 кг, другой раз врач дольше возился 3,5 кг на карман. Это прошлой зимой.