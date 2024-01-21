Моряки ніяких податків не платять.
Раніше їм перераховували гроші на картку.
Зараз при закінчення контракту (так називають Договір на роботу) видають на судні готівкою.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 19:57
Моряки ніяких податків не платять.
Раніше їм перераховували гроші на картку.
Зараз при закінчення контракту (так називають Договір на роботу) видають на судні готівкою.
Додано: Нед 21 січ, 2024 19:57
Re: Еміграція, заробітчанство
Тисячі людей в кожній з категорій, десятки тисяч загалом - якщо це одиничні, то хай буде одиничні
Додано: Нед 21 січ, 2024 20:01
Похоже, мы с Вами живём в разных Украинах.
Хотя даже 100 тыс. чел (думаю, очень сильно завышено) на 40 млн. населения (пусть 20 млн. трудоспособных) это всего 0,5%. Можно говорить о единичных.
Но, думаю, Вы судите по Киеву. Это не Украина.
Додано: Нед 21 січ, 2024 20:09
Ни...чего себе!
Но не знаю, сколько из этого в госклинике достаётся врачу.
Хотя зубные техники во все времена были обеспеченными людьми.
Додано: Нед 21 січ, 2024 20:11
ЛАД , таких людей немало))
Просто у них в Дие (ок-5, ок-7) нет этой суммы и в стату они не попадают))
Мой сосед (таксюрик в черную, безусловно) по в прошлом съемной квартире в Киеве (познакомились на почве автомобилей) хвастал , что он на полностью электрическом Фокусе чистыми имеет 20 кгрн в неделю. Подозреваю, что «чистыми» тут не очень правда… он от выручки только э/э отнял, а там много всего другого есть, но все же…,
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 січ, 2024 20:21, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 21 січ, 2024 20:14
Re: Еміграція, заробітчанство
В теорії Він би мав через пів року проживання в Італії повідомити Норвежців, що надалі він буде платити податки в Італії, а після повернення - що з такого-то він повернувся і буде знову платити в Норвегії, ну точніше вказати все це в своїх деклараціях про доходи...
Треба питати хто реально платить, але в Європі поширена практика, що платити податки за рік треба в тій країні, де був більше 183 днів. А якщо не був в жодній більше 183 (кочував), то там, де зареєстрований як ФОП/його аналог
Додано: Нед 21 січ, 2024 20:18
Это хирург не техник. Это было на карман. Не знаю, может медсестре, что-то дает. Ну и главврачу наверное отстегивает. (но не уверен)
Додано: Нед 21 січ, 2024 20:23
Я писал: "Если говорить о легальных доходах."
Но даже с учётом нелегальных, думаю, моя цифра 100 тыс. чел. с доходами 3-4 тыс у.е. заметно завышена. Это грубо каждый 20-й украинец трудоспособного возраста.
Додано: Нед 21 січ, 2024 20:29
"Техник" я писал условно. Понимаю, что хирург.
Так же понятна цена, если "на карман". А то я уж хотел искать в инете расценки. Хотя, тем более, многовато. Но в госклинике сделают, думаю, и без кармана, правда, могут послабее обезболить.
Это опять Киев?
Дюрі-бачі
Спасибо за ясную и чёткую информацию.
Отдельное спасибо, что не поленились писать.
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