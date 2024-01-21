Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1771177217731774 Додано: Нед 21 січ, 2024 19:57 Моряки ніяких податків не платять.

Раніше їм перераховували гроші на картку.

Зараз при закінчення контракту (так називають Договір на роботу) видають на судні готівкою. akurt

Повідомлень: 9095 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3439 раз. Подякували: 1210 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 19:57 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Faceless написав: rjkz написав: ............

Ничего нового не скажу, но в Украине в "подавляющем большинстве" только айти (заробитчане) и заробитчане поддерживают хоть какой-то минимально приемлемый уровень доходов.

У меня друзья в Киеве работают она около 12 кгрн (госслужба), он около 20 кгрн (банк). И это еще, я так понимаю, не худшие варианты. Ну, є ще моряки, поки в нас була цивільна авіація - пілоти, з фінансистів і зокрема банків - ті, хто працює в головних офісах, вузько спеціалізовані лікарі з приватною практикою. Можна мабуть ще чимало прикладів навести з тим же рівнем доходів Ну, є ще моряки, поки в нас була цивільна авіація - пілоти, з фінансистів і зокрема банків - ті, хто працює в головних офісах, вузько спеціалізовані лікарі з приватною практикою. Можна мабуть ще чимало прикладів навести з тим же рівнем доходів

Кроме моряков, как понимаю, остальное это уже единичные случаи. Если говорить о легальных доходах. Кроме моряков, как понимаю, остальное это уже единичные случаи. Если говорить о легальных доходах. Тисячі людей в кожній з категорій, десятки тисяч загалом - якщо це одиничні, то хай буде одиничні Тисячі людей в кожній з категорій, десятки тисяч загалом - якщо це одиничні, то хай буде одиничні Faceless

Модератор Повідомлень: 34488 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1428 раз. Подякували: 7937 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 20:01 Faceless написав: ЛАД написав: ..........

Кроме моряков, как понимаю, остальное это уже единичные случаи. Если говорить о легальных доходах. Тисячі людей в кожній з категорій, десятки тисяч загалом - якщо це одиничні, то хай буде одиничні Тисячі людей в кожній з категорій, десятки тисяч загалом - якщо це одиничні, то хай буде одиничні

Похоже, мы с Вами живём в разных Украинах.

Хотя даже 100 тыс. чел (думаю, очень сильно завышено) на 40 млн. населения (пусть 20 млн. трудоспособных) это всего 0,5%. Можно говорить о единичных.

Но, думаю, Вы судите по Киеву. Это не Украина. Похоже, мы с Вами живём в разных Украинах.Хотя даже 100 тыс. чел (думаю, очень сильно завышено) на 40 млн. населения (пусть 20 млн. трудоспособных) это всего 0,5%. Можно говорить о единичных.Но, думаю, Вы судите по Киеву. Это не Украина. ЛАД 2 Повідомлень: 27412 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5232 раз. Подякували: 4840 раз. Профіль 2 2 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 20:09 Bolt написав: ЛАД написав: ...........

Кроме моряков, как понимаю, остальное это уже единичные случаи. Если говорить о легальных доходах. ...........Кроме моряков, как понимаю, остальное это уже единичные случаи. Если говорить о легальных доходах.

Пошёл малой зубы мудрости вырвать в госклинике , операция на час времени, один раз 3 кг, другой раз врач дольше возился 3,5 кг на карман. Это прошлой зимой. Пошёл малой зубы мудрости вырвать в госклинике , операция на час времени, один раз 3 кг, другой раз врач дольше возился 3,5 кг на карман. Это прошлой зимой.

Ни...чего себе!

Но не знаю, сколько из этого в госклинике достаётся врачу.

Хотя зубные техники во все времена были обеспеченными людьми. Ни...чего себе!Но не знаю, сколько из этого в госклинике достаётся врачу.Хотя зубные техники во все времена были обеспеченными людьми. ЛАД 2 Повідомлень: 27412 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5232 раз. Подякували: 4840 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 20:11 ЛАД , таких людей немало))



Просто у них в Дие (ок-5, ок-7) нет этой суммы и в стату они не попадают))



Мой сосед (таксюрик в черную, безусловно) по в прошлом съемной квартире в Киеве (познакомились на почве автомобилей) хвастал , что он на полностью электрическом Фокусе чистыми имеет 20 кгрн в неделю. Подозреваю, что «чистыми» тут не очень правда… он от выручки только э/э отнял, а там много всего другого есть, но все же…, Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 січ, 2024 20:21, всього редагувалось 2 разів. Hotab Повідомлень: 10766 З нами з: 15.02.09 Подякував: 619 раз. Подякували: 2145 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 20:14 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Остаётся единственный вопрос- после возврата в Норвегию не потребуют ли от него доплатить налоги. Или тут как в той поговорке: "Что с воза упало, то пропало"? Но вся эта ситуация для Норвегии -чистые потери. Остаётся единственный вопрос- после возврата в Норвегию не потребуют ли от него доплатить налоги. Или тут как в той поговорке: "Что с воза упало, то пропало"? Но вся эта ситуация для Норвегии -чистые потери.

В теорії Він би мав через пів року проживання в Італії повідомити Норвежців, що надалі він буде платити податки в Італії, а після повернення - що з такого-то він повернувся і буде знову платити в Норвегії, ну точніше вказати все це в своїх деклараціях про доходи...



Треба питати хто реально платить, але в Європі поширена практика, що платити податки за рік треба в тій країні, де був більше 183 днів. А якщо не був в жодній більше 183 (кочував), то там, де зареєстрований як ФОП/його аналог В теорії Він би мав через пів року проживання в Італії повідомити Норвежців, що надалі він буде платити податки в Італії, а після повернення - що з такого-то він повернувся і буде знову платити в Норвегії, ну точніше вказати все це в своїх деклараціях про доходи...Треба питати хто реально платить, але в Європі поширена практика, що платити податки за рік треба в тій країні, де був більше 183 днів. А якщо не був в жодній більше 183 (кочував), то там, де зареєстрований як ФОП/його аналог Дюрі-бачі

Повідомлень: 2183 З нами з: 29.07.22 Подякував: 370 раз. Подякували: 289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 20:18 ЛАД написав: Bolt написав: ЛАД написав: ...........

Кроме моряков, как понимаю, остальное это уже единичные случаи. Если говорить о легальных доходах. ...........Кроме моряков, как понимаю, остальное это уже единичные случаи. Если говорить о легальных доходах.

Пошёл малой зубы мудрости вырвать в госклинике , операция на час времени, один раз 3 кг, другой раз врач дольше возился 3,5 кг на карман. Это прошлой зимой. Пошёл малой зубы мудрости вырвать в госклинике , операция на час времени, один раз 3 кг, другой раз врач дольше возился 3,5 кг на карман. Это прошлой зимой.

Ни...чего себе!

Но не знаю, сколько из этого в госклинике достаётся врачу.

Хотя зубные техники во все времена были обеспеченными людьми. Ни...чего себе!Но не знаю, сколько из этого в госклинике достаётся врачу.Хотя зубные техники во все времена были обеспеченными людьми.

Это хирург не техник. Это было на карман. Не знаю, может медсестре, что-то дает. Ну и главврачу наверное отстегивает. (но не уверен) Это хирург не техник. Это было на карман. Не знаю, может медсестре, что-то дает. Ну и главврачу наверное отстегивает. (но не уверен) Bolt Повідомлень: 2696 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 20:23 Hotab написав: ЛАД , таких людей немало))



Просто у них в Дие (ок-5, ок-7) нет этой суммы и в стату они не попадают))



Мой сосед по в прошлом съемной квартире в Киеве (познакомились на почве автомобилей) хвастал , что он на полностью электрическом Фокусе чистыми имеет 20 кгрн в неделю. Подозреваю, что «чистыми» тут не очень правда… он от выручки только э/э отнял, а там много всего другого есть, но все же…, , таких людей немало))Просто у них в Дие (ок-5, ок-7) нет этой суммы и в стату они не попадают))Мой сосед по в прошлом съемной квартире в Киеве (познакомились на почве автомобилей) хвастал , что он на полностью электрическом Фокусе чистыми имеет 20 кгрн в неделю. Подозреваю, что «чистыми» тут не очень правда… он от выручки только э/э отнял, а там много всего другого есть, но все же…,

Я писал: "Если говорить о легальных доходах."

Но даже с учётом нелегальных, думаю, моя цифра 100 тыс. чел. с доходами 3-4 тыс у.е. заметно завышена. Это грубо каждый 20-й украинец трудоспособного возраста. Я писал: "Если говорить о легальных доходах."Но даже с учётом нелегальных, думаю, моя цифра 100 тыс. чел. с доходами 3-4 тыс у.е. заметно завышена. Это грубо каждый 20-й украинец трудоспособного возраста. ЛАД 2 Повідомлень: 27412 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5232 раз. Подякували: 4840 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 20:29 Bolt написав: ............

Это хирург не техник. Это было на карман. Не знаю, может медсестре, что-то дает. Ну и главврачу наверное отстегивает. (но не уверен) ............Это хирург не техник. Это было на карман. Не знаю, может медсестре, что-то дает. Ну и главврачу наверное отстегивает. (но не уверен)

"Техник" я писал условно. Понимаю, что хирург.

Так же понятна цена, если "на карман". А то я уж хотел искать в инете расценки. Хотя, тем более, многовато. Но в госклинике сделают, думаю, и без кармана, правда, могут послабее обезболить.

Это опять Киев?





Дюрі-бачі

Спасибо за ясную и чёткую информацию.

Отдельное спасибо, что не поленились писать. "Техник" я писал условно. Понимаю, что хирург.Так же понятна цена, если "на карман". А то я уж хотел искать в инете расценки. Хотя, тем более, многовато. Но в госклинике сделают, думаю, и без кармана, правда, могут послабее обезболить.Это опять Киев?Спасибо за ясную и чёткую информацию.Отдельное спасибо, что не поленились писать. ЛАД 2 Повідомлень: 27412 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5232 раз. Подякували: 4840 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 1771177217731774 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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