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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 січ, 2024 19:57
Моряки ніяких податків не платять.
Раніше їм перераховували гроші на картку.
Зараз при закінчення контракту (так називають Договір на роботу) видають на судні готівкою.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 19:57
ЛАД написав: Faceless написав:
rjkz написав:............
Ничего нового не скажу, но в Украине в "подавляющем большинстве" только айти (заробитчане) и заробитчане поддерживают хоть какой-то минимально приемлемый уровень доходов.
У меня друзья в Киеве работают она около 12 кгрн (госслужба), он около 20 кгрн (банк). И это еще, я так понимаю, не худшие варианты.
Ну, є ще моряки, поки в нас була цивільна авіація - пілоти, з фінансистів і зокрема банків - ті, хто працює в головних офісах, вузько спеціалізовані лікарі з приватною практикою. Можна мабуть ще чимало прикладів навести з тим же рівнем доходів
Кроме моряков, как понимаю, остальное это уже единичные случаи. Если говорить о легальных доходах.
Тисячі людей в кожній з категорій, десятки тисяч загалом - якщо це одиничні, то хай буде одиничні
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Додано: Нед 21 січ, 2024 20:01
Faceless написав:
ЛАД написав:..........
Кроме моряков, как понимаю, остальное это уже единичные случаи. Если говорить о легальных доходах.
Тисячі людей в кожній з категорій, десятки тисяч загалом - якщо це одиничні, то хай буде одиничні
Похоже, мы с Вами живём в разных Украинах.
Хотя даже 100 тыс. чел (думаю, очень сильно завышено) на 40 млн. населения (пусть 20 млн. трудоспособных) это всего 0,5%. Можно говорить о единичных.
Но, думаю, Вы судите по Киеву. Это не Украина.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 20:09
Bolt написав: ЛАД написав:
...........
Кроме моряков, как понимаю, остальное это уже единичные случаи. Если говорить о легальных доходах.
Пошёл малой зубы мудрости вырвать в госклинике , операция на час времени, один раз 3 кг, другой раз врач дольше возился 3,5 кг на карман. Это прошлой зимой.
Ни...чего себе!
Но не знаю, сколько из этого в госклинике достаётся врачу.
Хотя зубные техники во все времена были обеспеченными людьми.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 20:11
ЛАД , таких людей немало))
Просто у них в Дие (ок-5, ок-7) нет этой суммы и в стату они не попадают))
Мой сосед (таксюрик в черную, безусловно) по в прошлом съемной квартире в Киеве (познакомились на почве автомобилей) хвастал , что он на полностью электрическом Фокусе чистыми имеет 20 кгрн в неделю. Подозреваю, что «чистыми» тут не очень правда… он от выручки только э/э отнял, а там много всего другого есть, но все же…,
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 21 січ, 2024 20:21, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 20:14
ЛАД написав:
Остаётся единственный вопрос- после возврата в Норвегию не потребуют ли от него доплатить налоги. Или тут как в той поговорке: "Что с воза упало, то пропало"? Но вся эта ситуация для Норвегии -чистые потери.
В теорії Він би мав через пів року проживання в Італії повідомити Норвежців, що надалі він буде платити податки в Італії, а після повернення - що з такого-то він повернувся і буде знову платити в Норвегії, ну точніше вказати все це в своїх деклараціях про доходи...
Треба питати хто реально платить, але в Європі поширена практика, що платити податки за рік треба в тій країні, де був більше 183 днів. А якщо не був в жодній більше 183 (кочував), то там, де зареєстрований як ФОП/його аналог
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Додано: Нед 21 січ, 2024 20:18
ЛАД написав: Bolt написав: ЛАД написав:
...........
Кроме моряков, как понимаю, остальное это уже единичные случаи. Если говорить о легальных доходах.
Пошёл малой зубы мудрости вырвать в госклинике , операция на час времени, один раз 3 кг, другой раз врач дольше возился 3,5 кг на карман. Это прошлой зимой.
Ни...чего себе!
Но не знаю, сколько из этого в госклинике достаётся врачу.
Хотя зубные техники во все времена были обеспеченными людьми.
Это хирург не техник. Это было на карман. Не знаю, может медсестре, что-то дает. Ну и главврачу наверное отстегивает. (но не уверен)
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Додано: Нед 21 січ, 2024 20:23
Hotab написав:ЛАД
, таких людей немало))
Просто у них в Дие (ок-5, ок-7) нет этой суммы и в стату они не попадают))
Мой сосед по в прошлом съемной квартире в Киеве (познакомились на почве автомобилей) хвастал , что он на полностью электрическом Фокусе чистыми имеет 20 кгрн в неделю. Подозреваю, что «чистыми» тут не очень правда… он от выручки только э/э отнял, а там много всего другого есть, но все же…,
Я писал: "Если говорить о легальных доходах."
Но даже с учётом нелегальных, думаю, моя цифра 100 тыс. чел. с доходами 3-4 тыс у.е. заметно завышена. Это грубо каждый 20-й украинец трудоспособного возраста.
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ЛАД
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Додано: Нед 21 січ, 2024 20:29
Bolt написав:
............
Это хирург не техник. Это было на карман. Не знаю, может медсестре, что-то дает. Ну и главврачу наверное отстегивает. (но не уверен)
"Техник" я писал условно. Понимаю, что хирург.
Так же понятна цена, если "на карман". А то я уж хотел искать в инете расценки. Хотя, тем более, многовато. Но в госклинике сделают, думаю, и без кармана, правда, могут послабее обезболить.
Это опять Киев?Дюрі-бачі
Спасибо за ясную и чёткую информацию.
Отдельное спасибо, что не поленились писать.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 20:47
ЛАД написав: Hotab написав:ЛАД
, таких людей немало))
Просто у них в Дие (ок-5, ок-7) нет этой суммы и в стату они не попадают))
Мой сосед по в прошлом съемной квартире в Киеве (познакомились на почве автомобилей) хвастал , что он на полностью электрическом Фокусе чистыми имеет 20 кгрн в неделю. Подозреваю, что «чистыми» тут не очень правда… он от выручки только э/э отнял, а там много всего другого есть, но все же…,
Я писал: "Если говорить о легальных доходах."
Но даже с учётом нелегальных, думаю, моя цифра 100 тыс. чел. с доходами 3-4 тыс у.е. заметно завышена. Это грубо каждый 20-й украинец трудоспособного возраста.
Тільки ІТ більше 100к людей
Ще є ті ж фінансисти в головних конторах, лікарі вузької спеціалізації, моряки, висококваліфіковані майстри різного профілю, фермери з землею і технікою, менеджмент в корпораціях вище середнього, якась частина підприємців. І це тільки якщо дивитися легальні доходи. Тобто загалом в кілька разів більше.
Як ви то називаєте - одиничні випадки
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