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#<1 ... 1772177317741775 Додано: Нед 21 січ, 2024 20:55 ЛАД написав: Bolt написав: ............

Это хирург не техник. Это было на карман. Не знаю, может медсестре, что-то дает. Ну и главврачу наверное отстегивает. (но не уверен) ............Это хирург не техник. Это было на карман. Не знаю, может медсестре, что-то дает. Ну и главврачу наверное отстегивает. (но не уверен)

"Техник" я писал условно. Понимаю, что хирург.

Так же понятна цена, если "на карман". А то я уж хотел искать в инете расценки. Хотя, тем более, многовато. Но в госклинике сделают, думаю, и без кармана, правда, могут послабее обезболить.

Это опять Киев?





Дюрі-бачі

Спасибо за ясную и чёткую информацию.

Отдельное спасибо, что не поленились писать. "Техник" я писал условно. Понимаю, что хирург.Так же понятна цена, если "на карман". А то я уж хотел искать в инете расценки. Хотя, тем более, многовато. Но в госклинике сделают, думаю, и без кармана, правда, могут послабее обезболить.Это опять Киев?Спасибо за ясную и чёткую информацию.Отдельное спасибо, что не поленились писать.

Львов.

Ну там не так просто, как с обычным зубом. Там они ещё из десны невылезли, а были показания к удалению.

Пы. Сы. Только на прошлой неделе малой во Львове 5-ти лет, умер. Не удачно сделали анестезию при удалении Молочного зуба. 🤦‍♂️ Львов.Ну там не так просто, как с обычным зубом. Там они ещё из десны невылезли, а были показания к удалению.Пы. Сы. Только на прошлой неделе малой во Львове 5-ти лет, умер. Не удачно сделали анестезию при удалении Молочного зуба. 🤦‍♂️ Bolt Повідомлень: 2697 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 21:05 Bolt написав: Львов.

Ну там не так просто, как с обычным зубом. Там они ещё из десны невылезли, а были показания к удалению.

Пы. Сы. Только на прошлой неделе малой во Львове 5-ти лет, умер. Не удачно сделали анестезию при удалении Молочного зуба. 🤦‍♂️ Львов.Ну там не так просто, как с обычным зубом. Там они ещё из десны невылезли, а были показания к удалению.Пы. Сы. Только на прошлой неделе малой во Львове 5-ти лет, умер. Не удачно сделали анестезию при удалении Молочного зуба. 🤦‍♂️

Для державної такі суми на карман просто нереальні.

А випадки можуть бути всюди, Табаков помер після імпланта в супер крутій клініці. Для державної такі суми на карман просто нереальні.А випадки можуть бути всюди, Табаков помер після імпланта в супер крутій клініці. unicdima

Повідомлень: 2516 З нами з: 10.06.19 Подякував: 103 раз. Подякували: 183 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 22:10 Faceless написав: ЛАД написав: Hotab написав: ЛАД , таких людей немало))



Просто у них в Дие (ок-5, ок-7) нет этой суммы и в стату они не попадают))



Мой сосед по в прошлом съемной квартире в Киеве (познакомились на почве автомобилей) хвастал , что он на полностью электрическом Фокусе чистыми имеет 20 кгрн в неделю. Подозреваю, что «чистыми» тут не очень правда… он от выручки только э/э отнял, а там много всего другого есть, но все же…, , таких людей немало))Просто у них в Дие (ок-5, ок-7) нет этой суммы и в стату они не попадают))Мой сосед по в прошлом съемной квартире в Киеве (познакомились на почве автомобилей) хвастал , что он на полностью электрическом Фокусе чистыми имеет 20 кгрн в неделю. Подозреваю, что «чистыми» тут не очень правда… он от выручки только э/э отнял, а там много всего другого есть, но все же…,

Я писал: "Если говорить о легальных доходах."

Но даже с учётом нелегальных, думаю, моя цифра 100 тыс. чел. с доходами 3-4 тыс у.е. заметно завышена. Это грубо каждый 20-й украинец трудоспособного возраста. Я писал: "Если говорить о легальных доходах."Но даже с учётом нелегальных, думаю, моя цифра 100 тыс. чел. с доходами 3-4 тыс у.е. заметно завышена. Это грубо каждый 20-й украинец трудоспособного возраста.

Тільки ІТ більше 100к людей

Ще є ті ж фінансисти в головних конторах, лікарі вузької спеціалізації, моряки, висококваліфіковані майстри різного профілю, фермери з землею і технікою, менеджмент в корпораціях вище середнього, якась частина підприємців. І це тільки якщо дивитися легальні доходи. Тобто загалом в кілька разів більше.

Як ви то називаєте - одиничні випадки Тільки ІТ більше 100к людейЩе є ті ж фінансисти в головних конторах, лікарі вузької спеціалізації, моряки, висококваліфіковані майстри різного профілю, фермери з землею і технікою, менеджмент в корпораціях вище середнього, якась частина підприємців. І це тільки якщо дивитися легальні доходи. Тобто загалом в кілька разів більше.Як ви то називаєте - одиничні випадки



трохи досліджував це питання останнім часом

1) у 2022 році було 166 тисяч робітників з місячними доходами між 2800 та 5500 доларів (в середньому - 3990 доларів) та 24 тисячі з доходами понад 5500 (в середньому - 14930 доларів). Ці числа поменшали у 1му півріччі 2023 (74 тисячі с середньою зарплатою 3580 та 14 тисяч з 17720)

2) за 2022 рік було 736 тисяч ФОПів на 3 групі та за 5м 2023 р. було 748 тисяч з середнім місячним доходом 1950 доларів (за 5 місяців 2023)

3) станом на червень 2023 в Україні було десь 300,000 Айтішніків з середнім доходом 3240 доларів. Це число звичайно частково присутнє в (1) та (2) вище трохи досліджував це питання останнім часом1) у 2022 році було 166 тисяч робітників з місячними доходами між 2800 та 5500 доларів (в середньому - 3990 доларів) та 24 тисячі з доходами понад 5500 (в середньому - 14930 доларів). Ці числа поменшали у 1му півріччі 2023 (74 тисячі с середньою зарплатою 3580 та 14 тисяч з 17720)2) за 2022 рік було 736 тисяч ФОПів на 3 групі та за 5м 2023 р. було 748 тисяч з середнім місячним доходом 1950 доларів (за 5 місяців 2023)3) станом на червень 2023 в Україні було десь 300,000 Айтішніків з середнім доходом 3240 доларів. Це число звичайно частково присутнє в (1) та (2) вище adeges Повідомлень: 4518 З нами з: 14.03.06 Подякував: 426 раз. Подякували: 1047 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1772177317741775 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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