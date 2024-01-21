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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1772177317741775
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 20:55

  ЛАД написав:
  Bolt написав:............
Это хирург не техник. Это было на карман. Не знаю, может медсестре, что-то дает. Ну и главврачу наверное отстегивает. (но не уверен)

"Техник" я писал условно. Понимаю, что хирург.
Так же понятна цена, если "на карман". А то я уж хотел искать в инете расценки. Хотя, тем более, многовато. Но в госклинике сделают, думаю, и без кармана, правда, могут послабее обезболить. :)
Это опять Киев?


Дюрі-бачі
Спасибо за ясную и чёткую информацию.
Отдельное спасибо, что не поленились писать. :)

Львов.
Ну там не так просто, как с обычным зубом. Там они ещё из десны невылезли, а были показания к удалению.
Пы. Сы. Только на прошлой неделе малой во Львове 5-ти лет, умер. Не удачно сделали анестезию при удалении Молочного зуба. 🤦‍♂️
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 21:05

  Bolt написав:Львов.
Ну там не так просто, как с обычным зубом. Там они ещё из десны невылезли, а были показания к удалению.
Пы. Сы. Только на прошлой неделе малой во Львове 5-ти лет, умер. Не удачно сделали анестезию при удалении Молочного зуба. 🤦‍♂️

Для державної такі суми на карман просто нереальні.
А випадки можуть бути всюди, Табаков помер після імпланта в супер крутій клініці.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 22:10

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД , таких людей немало))

Просто у них в Дие (ок-5, ок-7) нет этой суммы и в стату они не попадают))

Мой сосед по в прошлом съемной квартире в Киеве (познакомились на почве автомобилей) хвастал , что он на полностью электрическом Фокусе чистыми имеет 20 кгрн в неделю. Подозреваю, что «чистыми» тут не очень правда… он от выручки только э/э отнял, а там много всего другого есть, но все же…,

Я писал: "Если говорить о легальных доходах." :)
Но даже с учётом нелегальных, думаю, моя цифра 100 тыс. чел. с доходами 3-4 тыс у.е. заметно завышена. Это грубо каждый 20-й украинец трудоспособного возраста.

Тільки ІТ більше 100к людей
Ще є ті ж фінансисти в головних конторах, лікарі вузької спеціалізації, моряки, висококваліфіковані майстри різного профілю, фермери з землею і технікою, менеджмент в корпораціях вище середнього, якась частина підприємців. І це тільки якщо дивитися легальні доходи. Тобто загалом в кілька разів більше.
Як ви то називаєте - одиничні випадки


трохи досліджував це питання останнім часом
1) у 2022 році було 166 тисяч робітників з місячними доходами між 2800 та 5500 доларів (в середньому - 3990 доларів) та 24 тисячі з доходами понад 5500 (в середньому - 14930 доларів). Ці числа поменшали у 1му півріччі 2023 (74 тисячі с середньою зарплатою 3580 та 14 тисяч з 17720)
2) за 2022 рік було 736 тисяч ФОПів на 3 групі та за 5м 2023 р. було 748 тисяч з середнім місячним доходом 1950 доларів (за 5 місяців 2023)
3) станом на червень 2023 в Україні було десь 300,000 Айтішніків з середнім доходом 3240 доларів. Це число звичайно частково присутнє в (1) та (2) вище
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 22:38

Re: Еміграція, заробітчанство

  adeges написав:станом на червень 2023 в Україні було десь 300,000 Айтішніків з середнім доходом 3240 доларів. Це число звичайно частково присутнє в (1) та (2) вище

А звідки така інфа? Бо я читав на DOU що перед війною десь було 180 тис. айтішників (технічних спеціалістів + нетехнічних (бухгалетри, hr, сапорт ітд)).

Пс, знайшов, https://dou.ua/lenta/articles/how-many- ... aine-2023/ На 24 лютого 2023 року в Україні нараховувалося 271 699 ФОПів, які працюють у сфері ІТ.
та https://www.epravda.com.ua/news/2023/05/9/699923/
Кількість військовозобов’язаних ІТ-спеціалістів в Україні становить близько 150 тисяч, у лавах Збройних Сил служать 4-4,5 тисячі осіб.

Про це в інтерв’ю ЕП розповів виконавчий директор Асоціації IT Ukraine Костянтин Васюк.

Відповідаючи на запитання, наскільки критичне бронювання ІТ-фахівців він зазначив, що зараз існує такий підхід, що в ІТ все класно, а тому проблем немає.

За словами Васюка, в Україні 307 тисяч ІТ-спеціалістів включно з жінками. З них близько 150 тисяч військовозобов’язаних.


Цікаво, що за війни - кількість ІТ ФОПів виросла... хоча всі кажуть що роботи дуже мало.
BIGor
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