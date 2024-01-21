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Bolt написав:............ Это хирург не техник. Это было на карман. Не знаю, может медсестре, что-то дает. Ну и главврачу наверное отстегивает. (но не уверен)
"Техник" я писал условно. Понимаю, что хирург. Так же понятна цена, если "на карман". А то я уж хотел искать в инете расценки. Хотя, тем более, многовато. Но в госклинике сделают, думаю, и без кармана, правда, могут послабее обезболить. Это опять Киев?
Дюрі-бачі Спасибо за ясную и чёткую информацию. Отдельное спасибо, что не поленились писать.
Львов. Ну там не так просто, как с обычным зубом. Там они ещё из десны невылезли, а были показания к удалению. Пы. Сы. Только на прошлой неделе малой во Львове 5-ти лет, умер. Не удачно сделали анестезию при удалении Молочного зуба. 🤦♂️
Bolt написав:Львов. Ну там не так просто, как с обычным зубом. Там они ещё из десны невылезли, а были показания к удалению. Пы. Сы. Только на прошлой неделе малой во Львове 5-ти лет, умер. Не удачно сделали анестезию при удалении Молочного зуба. 🤦♂️
Для державної такі суми на карман просто нереальні. А випадки можуть бути всюди, Табаков помер після імпланта в супер крутій клініці.
Просто у них в Дие (ок-5, ок-7) нет этой суммы и в стату они не попадают))
Мой сосед по в прошлом съемной квартире в Киеве (познакомились на почве автомобилей) хвастал , что он на полностью электрическом Фокусе чистыми имеет 20 кгрн в неделю. Подозреваю, что «чистыми» тут не очень правда… он от выручки только э/э отнял, а там много всего другого есть, но все же…,
Я писал: "Если говорить о легальных доходах." Но даже с учётом нелегальных, думаю, моя цифра 100 тыс. чел. с доходами 3-4 тыс у.е. заметно завышена. Это грубо каждый 20-й украинец трудоспособного возраста.
Тільки ІТ більше 100к людей Ще є ті ж фінансисти в головних конторах, лікарі вузької спеціалізації, моряки, висококваліфіковані майстри різного профілю, фермери з землею і технікою, менеджмент в корпораціях вище середнього, якась частина підприємців. І це тільки якщо дивитися легальні доходи. Тобто загалом в кілька разів більше. Як ви то називаєте - одиничні випадки
трохи досліджував це питання останнім часом 1) у 2022 році було 166 тисяч робітників з місячними доходами між 2800 та 5500 доларів (в середньому - 3990 доларів) та 24 тисячі з доходами понад 5500 (в середньому - 14930 доларів). Ці числа поменшали у 1му півріччі 2023 (74 тисячі с середньою зарплатою 3580 та 14 тисяч з 17720) 2) за 2022 рік було 736 тисяч ФОПів на 3 групі та за 5м 2023 р. було 748 тисяч з середнім місячним доходом 1950 доларів (за 5 місяців 2023) 3) станом на червень 2023 в Україні було десь 300,000 Айтішніків з середнім доходом 3240 доларів. Це число звичайно частково присутнє в (1) та (2) вище