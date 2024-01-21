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#<1 ... 1772177317741775 Додано: Нед 21 січ, 2024 20:55 ЛАД написав: Bolt написав: ............

Это хирург не техник. Это было на карман. Не знаю, может медсестре, что-то дает. Ну и главврачу наверное отстегивает. (но не уверен) ............Это хирург не техник. Это было на карман. Не знаю, может медсестре, что-то дает. Ну и главврачу наверное отстегивает. (но не уверен)

"Техник" я писал условно. Понимаю, что хирург.

Так же понятна цена, если "на карман". А то я уж хотел искать в инете расценки. Хотя, тем более, многовато. Но в госклинике сделают, думаю, и без кармана, правда, могут послабее обезболить.

Это опять Киев?





Дюрі-бачі

Спасибо за ясную и чёткую информацию.

Отдельное спасибо, что не поленились писать. "Техник" я писал условно. Понимаю, что хирург.Так же понятна цена, если "на карман". А то я уж хотел искать в инете расценки. Хотя, тем более, многовато. Но в госклинике сделают, думаю, и без кармана, правда, могут послабее обезболить.Это опять Киев?Спасибо за ясную и чёткую информацию.Отдельное спасибо, что не поленились писать.

Львов.

Ну там не так просто, как с обычным зубом. Там они ещё из десны невылезли, а были показания к удалению.

Пы. Сы. Только на прошлой неделе малой во Львове 5-ти лет, умер. Не удачно сделали анестезию при удалении Молочного зуба. 🤦‍♂️ Львов.Ну там не так просто, как с обычным зубом. Там они ещё из десны невылезли, а были показания к удалению.Пы. Сы. Только на прошлой неделе малой во Львове 5-ти лет, умер. Не удачно сделали анестезию при удалении Молочного зуба. 🤦‍♂️ Bolt Повідомлень: 2697 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 21:05 Bolt написав: Львов.

Ну там не так просто, как с обычным зубом. Там они ещё из десны невылезли, а были показания к удалению.

Пы. Сы. Только на прошлой неделе малой во Львове 5-ти лет, умер. Не удачно сделали анестезию при удалении Молочного зуба. 🤦‍♂️ Львов.Ну там не так просто, как с обычным зубом. Там они ещё из десны невылезли, а были показания к удалению.Пы. Сы. Только на прошлой неделе малой во Львове 5-ти лет, умер. Не удачно сделали анестезию при удалении Молочного зуба. 🤦‍♂️

Для державної такі суми на карман просто нереальні.

А випадки можуть бути всюди, Табаков помер після імпланта в супер крутій клініці. Для державної такі суми на карман просто нереальні.А випадки можуть бути всюди, Табаков помер після імпланта в супер крутій клініці. unicdima

Повідомлень: 2516 З нами з: 10.06.19 Подякував: 103 раз. Подякували: 183 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 22:10 Faceless написав: ЛАД написав: Hotab написав: ЛАД , таких людей немало))



Просто у них в Дие (ок-5, ок-7) нет этой суммы и в стату они не попадают))



Мой сосед по в прошлом съемной квартире в Киеве (познакомились на почве автомобилей) хвастал , что он на полностью электрическом Фокусе чистыми имеет 20 кгрн в неделю. Подозреваю, что «чистыми» тут не очень правда… он от выручки только э/э отнял, а там много всего другого есть, но все же…, , таких людей немало))Просто у них в Дие (ок-5, ок-7) нет этой суммы и в стату они не попадают))Мой сосед по в прошлом съемной квартире в Киеве (познакомились на почве автомобилей) хвастал , что он на полностью электрическом Фокусе чистыми имеет 20 кгрн в неделю. Подозреваю, что «чистыми» тут не очень правда… он от выручки только э/э отнял, а там много всего другого есть, но все же…,

Я писал: "Если говорить о легальных доходах."

Но даже с учётом нелегальных, думаю, моя цифра 100 тыс. чел. с доходами 3-4 тыс у.е. заметно завышена. Это грубо каждый 20-й украинец трудоспособного возраста. Я писал: "Если говорить о легальных доходах."Но даже с учётом нелегальных, думаю, моя цифра 100 тыс. чел. с доходами 3-4 тыс у.е. заметно завышена. Это грубо каждый 20-й украинец трудоспособного возраста.

Тільки ІТ більше 100к людей

Ще є ті ж фінансисти в головних конторах, лікарі вузької спеціалізації, моряки, висококваліфіковані майстри різного профілю, фермери з землею і технікою, менеджмент в корпораціях вище середнього, якась частина підприємців. І це тільки якщо дивитися легальні доходи. Тобто загалом в кілька разів більше.

Як ви то називаєте - одиничні випадки Тільки ІТ більше 100к людейЩе є ті ж фінансисти в головних конторах, лікарі вузької спеціалізації, моряки, висококваліфіковані майстри різного профілю, фермери з землею і технікою, менеджмент в корпораціях вище середнього, якась частина підприємців. І це тільки якщо дивитися легальні доходи. Тобто загалом в кілька разів більше.Як ви то називаєте - одиничні випадки



трохи досліджував це питання останнім часом

1) у 2022 році було 166 тисяч робітників з місячними доходами між 2800 та 5500 доларів (в середньому - 3990 доларів) та 24 тисячі з доходами понад 5500 (в середньому - 14930 доларів). Ці числа поменшали у 1му півріччі 2023 (74 тисячі с середньою зарплатою 3580 та 14 тисяч з 17720)

2) за 2022 рік було 736 тисяч ФОПів на 3 групі та за 5м 2023 р. було 748 тисяч з середнім місячним доходом 1950 доларів (за 5 місяців 2023)

3) станом на червень 2023 в Україні було десь 300,000 Айтішніків з середнім доходом 3240 доларів. Це число звичайно частково присутнє в (1) та (2) вище трохи досліджував це питання останнім часом1) у 2022 році було 166 тисяч робітників з місячними доходами між 2800 та 5500 доларів (в середньому - 3990 доларів) та 24 тисячі з доходами понад 5500 (в середньому - 14930 доларів). Ці числа поменшали у 1му півріччі 2023 (74 тисячі с середньою зарплатою 3580 та 14 тисяч з 17720)2) за 2022 рік було 736 тисяч ФОПів на 3 групі та за 5м 2023 р. було 748 тисяч з середнім місячним доходом 1950 доларів (за 5 місяців 2023)3) станом на червень 2023 в Україні було десь 300,000 Айтішніків з середнім доходом 3240 доларів. Це число звичайно частково присутнє в (1) та (2) вище adeges Повідомлень: 4518 З нами з: 14.03.06 Подякував: 426 раз. Подякували: 1047 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 22:38 Re: Еміграція, заробітчанство adeges написав: станом на червень 2023 в Україні було десь 300,000 Айтішніків з середнім доходом 3240 доларів. Це число звичайно частково присутнє в (1) та (2) вище станом на червень 2023 в Україні було десь 300,000 Айтішніків з середнім доходом 3240 доларів. Це число звичайно частково присутнє в (1) та (2) вище

А звідки така інфа? Бо я читав на DOU що перед війною десь було 180 тис. айтішників (технічних спеціалістів + нетехнічних (бухгалетри, hr, сапорт ітд)).



Пс, знайшов, https://dou.ua/lenta/articles/how-many- ... aine-2023/ На 24 лютого 2023 року в Україні нараховувалося 271 699 ФОПів, які працюють у сфері ІТ.

та https://www.epravda.com.ua/news/2023/05/9/699923/

Кількість військовозобов’язаних ІТ-спеціалістів в Україні становить близько 150 тисяч, у лавах Збройних Сил служать 4-4,5 тисячі осіб.



Про це в інтерв’ю ЕП розповів виконавчий директор Асоціації IT Ukraine Костянтин Васюк.



Відповідаючи на запитання, наскільки критичне бронювання ІТ-фахівців він зазначив, що зараз існує такий підхід, що в ІТ все класно, а тому проблем немає.



За словами Васюка, в Україні 307 тисяч ІТ-спеціалістів включно з жінками. З них близько 150 тисяч військовозобов’язаних.



Цікаво, що за війни - кількість ІТ ФОПів виросла... хоча всі кажуть що роботи дуже мало. А звідки така інфа? Бо я читав на DOU що перед війною десь було 180 тис. айтішників (технічних спеціалістів + нетехнічних (бухгалетри, hr, сапорт ітд)).Пс, знайшов,На 24 лютого 2023 року в Україні нараховувалося 271 699 ФОПів, які працюють у сфері ІТ.таЦікаво, що за війни - кількість ІТ ФОПів виросла... хоча всі кажуть що роботи дуже мало. BIGor

Повідомлень: 8506 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1288 раз. Подякували: 1698 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 січ, 2024 01:49 akurt написав: три принципи, покладені в фундамент кожної країни: Мова, ... Віра.

три принципи, покладені в фундамент кожної країни: Мова, ... Віра.



Расскажите про Мову и Виру как "фундамент кожної країни" швейцарцам имеющим 4 языка и двуязычную армию. Это другое? А про веру вообше молчу - она во всем прогрессивном мире отделена от государства, например премьер Великобритании исповедует индуизм а премьер Шотландии - мусульманство. Расскажите про Мову и Виру как "фундамент кожної країни" швейцарцам имеющим 4 языка и двуязычную армию. Это другое? А про веру вообше молчу - она во всем прогрессивном мире отделена от государства, например премьер Великобритании исповедует индуизм а премьер Шотландии - мусульманство. katso

Повідомлень: 897 З нами з: 16.05.12 Подякував: 114 раз. Подякували: 242 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 січ, 2024 01:57 ЛАД написав: Bolt написав: ............

Это хирург не техник. Это было на карман. Не знаю, может медсестре, что-то дает. Ну и главврачу наверное отстегивает. (но не уверен) ............Это хирург не техник. Это было на карман. Не знаю, может медсестре, что-то дает. Ну и главврачу наверное отстегивает. (но не уверен)

"Техник" я писал условно. Понимаю, что хирург.

Так же понятна цена, если "на карман". А то я уж хотел искать в инете расценки. Хотя, тем более, многовато. Но в госклинике сделают, думаю, и без кармана, правда, могут послабее обезболить.

Это опять Киев?

"Техник" я писал условно. Понимаю, что хирург.Так же понятна цена, если "на карман". А то я уж хотел искать в инете расценки. Хотя, тем более, многовато. Но в госклинике сделают, думаю, и без кармана, правда, могут послабее обезболить.Это опять Киев?



Ну ось вам свіжі цифри по приватній стоматології в Ірпені виривали вісімку родичці за 2 заходи-біля 4000, коронка цирконієва десь під 9000 за 3 відвідування, імплант(Південна Корея) з цирконієвою коронкою біля 30000 за шт, і дійсно потрібно десь 3 місяці ходити без зубів, чекати поки кісткова тканина заживе. Якщо щелепа слабка чи тонка, то потрібно вживлювати замінники і строки х2 фактично. Брекети на 2 щелепи(не мені) 30000-50000 грн, елайнери-сучасний замінник брекетів у вигляді комплекту(до 40 шт) змінних кап 70000-200000 грн.

Теж саме в Португалії приблизно в півтора рази дорожче, в Швейцарії(невелике містечко) десь в 3-4 рази, крім елайнерів, за них інформації не знаю. Ну ось вам свіжі цифри по приватній стоматології в Ірпенівиривали вісімку родичці за 2 заходи-біля 4000, коронка цирконієва десь під 9000 за 3 відвідування, імплант(Південна Корея) з цирконієвою коронкою біля 30000 за шт, і дійсно потрібно десь 3 місяці ходити без зубів, чекати поки кісткова тканина заживе. Якщо щелепа слабка чи тонка, то потрібно вживлювати замінники і строки х2 фактично. Брекети на 2 щелепи(не мені) 30000-50000 грн, елайнери-сучасний замінник брекетів у вигляді комплекту(до 40 шт) змінних кап 70000-200000 грн.Теж саме в Португалії приблизно в півтора рази дорожче, в Швейцарії(невелике містечко) десь в 3-4 рази, крім елайнерів, за них інформації не знаю. drevlyanin Повідомлень: 1603 З нами з: 01.04.20 Подякував: 507 раз. Подякували: 514 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 січ, 2024 02:23 katso написав: akurt написав: три принципи, покладені в фундамент кожної країни: Мова, ... Віра.

три принципи, покладені в фундамент кожної країни: Мова, ... Віра.

Расскажите про Мову и Виру как "фундамент кожної країни" швейцарцам имеющим 4 языка и двуязычную армию. Это другое? А про веру вообше молчу - она во всем прогрессивном мире отделена от государства, например премьер Великобритании исповедует индуизм а премьер Шотландии - мусульманство. Расскажите про Мову и Виру как "фундамент кожної країни" швейцарцам имеющим 4 языка и двуязычную армию. Это другое? А про веру вообше молчу - она во всем прогрессивном мире отделена от государства, например премьер Великобритании исповедует индуизм а премьер Шотландии - мусульманство.

інше



Швейцарія чи Канада чи Бельгія - це добровільні об'єднання. ми частина імперії, яка ще ніяк не сконає. як Раша як імперія перестане існувати - тоді поговоримо про мову та таке інше. релігія - теж саме. у нас канонічний керівник УПЦ МП - патріарх кірілл з амвона вимагає знищення України та українців. про яку толерантність йде мова? іншеШвейцарія чи Канада чи Бельгія - це добровільні об'єднання. ми частина імперії, яка ще ніяк не сконає. як Раша як імперія перестане існувати - тоді поговоримо про мову та таке інше. релігія - теж саме. у нас канонічний керівник УПЦ МП - патріарх кірілл з амвона вимагає знищення України та українців. про яку толерантність йде мова? Shaman

Повідомлень: 5111 З нами з: 29.09.19 Подякував: 545 раз. Подякували: 1292 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 січ, 2024 02:26 drevlyanin написав: ЛАД написав: Bolt написав: ............

Это хирург не техник. Это было на карман. Не знаю, может медсестре, что-то дает. Ну и главврачу наверное отстегивает. (но не уверен) ............Это хирург не техник. Это было на карман. Не знаю, может медсестре, что-то дает. Ну и главврачу наверное отстегивает. (но не уверен)

"Техник" я писал условно. Понимаю, что хирург.

Так же понятна цена, если "на карман". А то я уж хотел искать в инете расценки. Хотя, тем более, многовато. Но в госклинике сделают, думаю, и без кармана, правда, могут послабее обезболить.

Это опять Киев?

"Техник" я писал условно. Понимаю, что хирург.Так же понятна цена, если "на карман". А то я уж хотел искать в инете расценки. Хотя, тем более, многовато. Но в госклинике сделают, думаю, и без кармана, правда, могут послабее обезболить.Это опять Киев?



Ну ось вам свіжі цифри по приватній стоматології в Ірпені виривали вісімку родичці за 2 заходи-біля 4000, коронка цирконієва десь під 9000 за 3 відвідування, імплант(Південна Корея) з цирконієвою коронкою біля 30000 за шт, і дійсно потрібно десь 3 місяці ходити без зубів, чекати поки кісткова тканина заживе. Якщо щелепа слабка чи тонка, то потрібно вживлювати замінники і строки х2 фактично. Брекети на 2 щелепи(не мені) 30000-50000 грн, елайнери-сучасний замінник брекетів у вигляді комплекту(до 40 шт) змінних кап 70000-200000 грн.

Теж саме в Португалії приблизно в півтора рази дорожче, в Швейцарії(невелике містечко) десь в 3-4 рази, крім елайнерів, за них інформації не знаю. Ну ось вам свіжі цифри по приватній стоматології в Ірпенівиривали вісімку родичці за 2 заходи-біля 4000, коронка цирконієва десь під 9000 за 3 відвідування, імплант(Південна Корея) з цирконієвою коронкою біля 30000 за шт, і дійсно потрібно десь 3 місяці ходити без зубів, чекати поки кісткова тканина заживе. Якщо щелепа слабка чи тонка, то потрібно вживлювати замінники і строки х2 фактично. Брекети на 2 щелепи(не мені) 30000-50000 грн, елайнери-сучасний замінник брекетів у вигляді комплекту(до 40 шт) змінних кап 70000-200000 грн.Теж саме в Португалії приблизно в півтора рази дорожче, в Швейцарії(невелике містечко) десь в 3-4 рази, крім елайнерів, за них інформації не знаю.

В частной клинике могу поверить. Давно не сталкивался, не знаю сегодняшних цен.

А что такое циркониевая коронка вообще не знаю. В частной клинике могу поверить. Давно не сталкивался, не знаю сегодняшних цен.А что такое циркониевая коронка вообще не знаю. ЛАД 2 Повідомлень: 27419 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5232 раз. Подякували: 4840 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 січ, 2024 03:17 adeges написав: ...............

трохи досліджував це питання останнім часом

1) у 2022 році було 166 тисяч робітників з місячними доходами між 2800 та 5500 доларів (в середньому - 3990 доларів) та 24 тисячі з доходами понад 5500 (в середньому - 14930 доларів). Ці числа поменшали у 1му півріччі 2023 (74 тисячі с середньою зарплатою 3580 та 14 тисяч з 17720)

2) за 2022 рік було 736 тисяч ФОПів на 3 групі та за 5м 2023 р. було 748 тисяч з середнім місячним доходом 1950 доларів (за 5 місяців 2023)

3) станом на червень 2023 в Україні було десь 300,000 Айтішніків з середнім доходом 3240 доларів. Це число звичайно частково присутнє в (1) та (2) вище ...............трохи досліджував це питання останнім часом1) у 2022 році було 166 тисяч робітників з місячними доходами між 2800 та 5500 доларів (в середньому - 3990 доларів) та 24 тисячі з доходами понад 5500 (в середньому - 14930 доларів). Ці числа поменшали у 1му півріччі 2023 (74 тисячі с середньою зарплатою 3580 та 14 тисяч з 17720)2) за 2022 рік було 736 тисяч ФОПів на 3 групі та за 5м 2023 р. було 748 тисяч з середнім місячним доходом 1950 доларів (за 5 місяців 2023)3) станом на червень 2023 в Україні було десь 300,000 Айтішніків з середнім доходом 3240 доларів. Це число звичайно частково присутнє в (1) та (2) вище

Если не секрет, откуда Вы брали данные для анализа? И можно уточнить, кто входит в п.1?

Не буду брать пп.1 и 3, чтобы не было пересечений.

По данным Госстата у нас, вроде бы, примерно 12 млн. работающих. Но не будем опираться на эту цифру, чтобы не было сомнений. Думаю, цифра 20 млн. чел. в трудоспособном возрасте грубо от 20 до 60 лет. Эта цифра достаточно реальная (до войны). Возможно, она меньше из-за недостоверности данных о численности населения, но не будем мелочиться. Тогда 748 тыс. со ср. доходом 1950 долл. это 3,74% каждый 37 трудоспособного возраста.



Ещё раз, не знаю, что такое "робітники" в п.1, но, наверное, не ФОПы 3 группы. Можно предположить, что айтишники из п.3 полностью (или почти полностью) входят в пп.1 и 2. Тогда в 2022 (данные до войны?) пп.1 и 2 вместе - 926 тыс. чел. Это 4,63% или каждый 22-й трудоспособного возраста. Наверняка не все люди этого возраста работали (декреты, домохозяйки, инвалиды, просто те, которых раньше называли тунеядцами). Пусть их будет 20%, т.е. 4 млн. Тогда работающих - 16 млн. И 926 тыс. из них составляют 5,8% или каждый 17-й из работающих.

Не знаю, всё бывает, но мне кажется что многовато.



P.s. При таких доходах по пп.1,2 если кривая зарплат гладкая, то должны быть ещё сотни тысяч (точнее, миллионы) работников с доходами в 1-1,5 тыс. и больше. Если так, то у нас очень приличные доходы в сравнении с нашими ценами. Но тогда вся статистика Госстата не стоит ломаного гроша. И не вижу этого в реальной жизни.



Есть второй вариант. Кривая распределения зарплат имеет 2 пика (или больше) - один в области очень низких доходов, второй в области высоких. Тогда у нас совершенно дикий капитализм с диким разрывом между условно бедными и богатыми.



P.s. Прошу прощения, но в предыдущем посте ошибся, там должно быть каждый 200. Это вполне могу поверить. Возможно, даже несколько больше.

Но это личные впечатления, которые могут быть ошибочными. Если не секрет, откуда Вы брали данные для анализа? И можно уточнить, кто входит в п.1?Не буду брать пп.1 и 3, чтобы не было пересечений.По данным Госстата у нас, вроде бы, примерно 12 млн. работающих. Но не будем опираться на эту цифру, чтобы не было сомнений. Думаю, цифра 20 млн. чел. в трудоспособном возрасте грубо от 20 до 60 лет. Эта цифра достаточно реальная (до войны). Возможно, она меньше из-за недостоверности данных о численности населения, но не будем мелочиться. Тогда 748 тыс. со ср. доходом 1950 долл. это 3,74% каждый 37 трудоспособного возраста.Ещё раз, не знаю, что такое "робітники" в п.1, но, наверное, не ФОПы 3 группы. Можно предположить, что айтишники из п.3 полностью (или почти полностью) входят в пп.1 и 2. Тогда в 2022 (данные до войны?) пп.1 и 2 вместе - 926 тыс. чел. Это 4,63% или каждый 22-й трудоспособного возраста. Наверняка не все люди этого возраста работали (декреты, домохозяйки, инвалиды, просто те, которых раньше называли тунеядцами). Пусть их будет 20%, т.е. 4 млн. Тогда работающих - 16 млн. И 926 тыс. из них составляют 5,8% или каждый 17-й из работающих.Не знаю, всё бывает, но мне кажется что многовато.P.s. При таких доходах по пп.1,2 если кривая зарплат гладкая, то должны быть ещё сотни тысяч (точнее, миллионы) работников с доходами в 1-1,5 тыс. и больше. Если так, то у нас очень приличные доходы в сравнении с нашими ценами. Но тогда вся статистика Госстата не стоит ломаного гроша. И не вижу этого в реальной жизни.Есть второй вариант. Кривая распределения зарплат имеет 2 пика (или больше) - один в области очень низких доходов, второй в области высоких. Тогда у нас совершенно дикий капитализм с диким разрывом между условно бедными и богатыми.P.s. Прошу прощения, но в предыдущем посте ошибся, там должно быть каждый 200. Это вполне могу поверить. Возможно, даже несколько больше.Но это личные впечатления, которые могут быть ошибочными. ЛАД 2 Повідомлень: 27419 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5232 раз. Подякували: 4840 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 січ, 2024 04:27 katso написав: akurt написав: три принципи, покладені в фундамент кожної країни: Мова, ... Віра.

три принципи, покладені в фундамент кожної країни: Мова, ... Віра.



Расскажите про Мову и Виру как "фундамент кожної країни" швейцарцам имеющим 4 языка и двуязычную армию. Это другое? А про веру вообше молчу - она во всем прогрессивном мире отделена от государства, например премьер Великобритании исповедует индуизм а премьер Шотландии - мусульманство. Расскажите про Мову и Виру как "фундамент кожної країни" швейцарцам имеющим 4 языка и двуязычную армию. Это другое? А про веру вообше молчу - она во всем прогрессивном мире отделена от государства, например премьер Великобритании исповедует индуизм а премьер Шотландии - мусульманство.

Грустно живете, Sir.

Швейцария - это федеративная республика. Отличие таких республик от унитарных государств изучают в школе.

И не путайте «веру» - как признание чего-либо истинным независимо от фактического или логического обоснования, преимущественно в силу самого характера отношения субъекта к предмету веры с засильем в Украине представителей определенной веры другого государства, которые, отправляя своих граждан на войну в соседнюю (в смысле вашу) страну призывает этих граждан жечь младенцев. Примеров можете найти много на YouTube или в TıkTok. Ну или каждый день на улицах Украины.

Оттого что премьер-министр Великобритании исповедует индуизм, не следует, что он призывает вешать, кастрировать, убивать и уничтожать баллистическими ракетами представителей англиканской церкви. Грустно живете, Sir.Швейцария - это федеративная республика. Отличие таких республик от унитарных государств изучают в школе.И не путайте «веру» - как признание чего-либо истинным независимо от фактического или логического обоснования, преимущественно в силу самого характера отношения субъекта к предмету веры с засильем в Украине представителей определенной веры другого государства, которые, отправляя своих граждан на войну в соседнюю (в смысле вашу) страну призывает этих граждан жечь младенцев. Примеров можете найти много на YouTube или в TıkTok. Ну или каждый день на улицах Украины.Оттого что премьер-министр Великобритании исповедует индуизм, не следует, что он призывает вешать, кастрировать, убивать и уничтожать баллистическими ракетами представителей англиканской церкви. akurt

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