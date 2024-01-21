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Bolt написав:............ Это хирург не техник. Это было на карман. Не знаю, может медсестре, что-то дает. Ну и главврачу наверное отстегивает. (но не уверен)
"Техник" я писал условно. Понимаю, что хирург. Так же понятна цена, если "на карман". А то я уж хотел искать в инете расценки. Хотя, тем более, многовато. Но в госклинике сделают, думаю, и без кармана, правда, могут послабее обезболить. Это опять Киев?
Дюрі-бачі Спасибо за ясную и чёткую информацию. Отдельное спасибо, что не поленились писать.
Львов. Ну там не так просто, как с обычным зубом. Там они ещё из десны невылезли, а были показания к удалению. Пы. Сы. Только на прошлой неделе малой во Львове 5-ти лет, умер. Не удачно сделали анестезию при удалении Молочного зуба. 🤦♂️
Bolt написав:Львов. Ну там не так просто, как с обычным зубом. Там они ещё из десны невылезли, а были показания к удалению. Пы. Сы. Только на прошлой неделе малой во Львове 5-ти лет, умер. Не удачно сделали анестезию при удалении Молочного зуба. 🤦♂️
Для державної такі суми на карман просто нереальні. А випадки можуть бути всюди, Табаков помер після імпланта в супер крутій клініці.
Просто у них в Дие (ок-5, ок-7) нет этой суммы и в стату они не попадают))
Мой сосед по в прошлом съемной квартире в Киеве (познакомились на почве автомобилей) хвастал , что он на полностью электрическом Фокусе чистыми имеет 20 кгрн в неделю. Подозреваю, что «чистыми» тут не очень правда… он от выручки только э/э отнял, а там много всего другого есть, но все же…,
Я писал: "Если говорить о легальных доходах." Но даже с учётом нелегальных, думаю, моя цифра 100 тыс. чел. с доходами 3-4 тыс у.е. заметно завышена. Это грубо каждый 20-й украинец трудоспособного возраста.
Тільки ІТ більше 100к людей Ще є ті ж фінансисти в головних конторах, лікарі вузької спеціалізації, моряки, висококваліфіковані майстри різного профілю, фермери з землею і технікою, менеджмент в корпораціях вище середнього, якась частина підприємців. І це тільки якщо дивитися легальні доходи. Тобто загалом в кілька разів більше. Як ви то називаєте - одиничні випадки
трохи досліджував це питання останнім часом 1) у 2022 році було 166 тисяч робітників з місячними доходами між 2800 та 5500 доларів (в середньому - 3990 доларів) та 24 тисячі з доходами понад 5500 (в середньому - 14930 доларів). Ці числа поменшали у 1му півріччі 2023 (74 тисячі с середньою зарплатою 3580 та 14 тисяч з 17720) 2) за 2022 рік було 736 тисяч ФОПів на 3 групі та за 5м 2023 р. було 748 тисяч з середнім місячним доходом 1950 доларів (за 5 місяців 2023) 3) станом на червень 2023 в Україні було десь 300,000 Айтішніків з середнім доходом 3240 доларів. Це число звичайно частково присутнє в (1) та (2) вище
akurt написав:три принципи, покладені в фундамент кожної країни: Мова, ... Віра.
Расскажите про Мову и Виру как "фундамент кожної країни" швейцарцам имеющим 4 языка и двуязычную армию. Это другое? А про веру вообше молчу - она во всем прогрессивном мире отделена от государства, например премьер Великобритании исповедует индуизм а премьер Шотландии - мусульманство.
Bolt написав:............ Это хирург не техник. Это было на карман. Не знаю, может медсестре, что-то дает. Ну и главврачу наверное отстегивает. (но не уверен)
"Техник" я писал условно. Понимаю, что хирург. Так же понятна цена, если "на карман". А то я уж хотел искать в инете расценки. Хотя, тем более, многовато. Но в госклинике сделают, думаю, и без кармана, правда, могут послабее обезболить. Это опять Киев?
Ну ось вам свіжі цифри по приватній стоматології в Ірпені виривали вісімку родичці за 2 заходи-біля 4000, коронка цирконієва десь під 9000 за 3 відвідування, імплант(Південна Корея) з цирконієвою коронкою біля 30000 за шт, і дійсно потрібно десь 3 місяці ходити без зубів, чекати поки кісткова тканина заживе. Якщо щелепа слабка чи тонка, то потрібно вживлювати замінники і строки х2 фактично. Брекети на 2 щелепи(не мені) 30000-50000 грн, елайнери-сучасний замінник брекетів у вигляді комплекту(до 40 шт) змінних кап 70000-200000 грн. Теж саме в Португалії приблизно в півтора рази дорожче, в Швейцарії(невелике містечко) десь в 3-4 рази, крім елайнерів, за них інформації не знаю.
akurt написав:три принципи, покладені в фундамент кожної країни: Мова, ... Віра.
Расскажите про Мову и Виру как "фундамент кожної країни" швейцарцам имеющим 4 языка и двуязычную армию. Это другое? А про веру вообше молчу - она во всем прогрессивном мире отделена от государства, например премьер Великобритании исповедует индуизм а премьер Шотландии - мусульманство.
інше
Швейцарія чи Канада чи Бельгія - це добровільні об'єднання. ми частина імперії, яка ще ніяк не сконає. як Раша як імперія перестане існувати - тоді поговоримо про мову та таке інше. релігія - теж саме. у нас канонічний керівник УПЦ МП - патріарх кірілл з амвона вимагає знищення України та українців. про яку толерантність йде мова?
Bolt написав:............ Это хирург не техник. Это было на карман. Не знаю, может медсестре, что-то дает. Ну и главврачу наверное отстегивает. (но не уверен)
"Техник" я писал условно. Понимаю, что хирург. Так же понятна цена, если "на карман". А то я уж хотел искать в инете расценки. Хотя, тем более, многовато. Но в госклинике сделают, думаю, и без кармана, правда, могут послабее обезболить. Это опять Киев?
Ну ось вам свіжі цифри по приватній стоматології в Ірпені виривали вісімку родичці за 2 заходи-біля 4000, коронка цирконієва десь під 9000 за 3 відвідування, імплант(Південна Корея) з цирконієвою коронкою біля 30000 за шт, і дійсно потрібно десь 3 місяці ходити без зубів, чекати поки кісткова тканина заживе. Якщо щелепа слабка чи тонка, то потрібно вживлювати замінники і строки х2 фактично. Брекети на 2 щелепи(не мені) 30000-50000 грн, елайнери-сучасний замінник брекетів у вигляді комплекту(до 40 шт) змінних кап 70000-200000 грн. Теж саме в Португалії приблизно в півтора рази дорожче, в Швейцарії(невелике містечко) десь в 3-4 рази, крім елайнерів, за них інформації не знаю.
В частной клинике могу поверить. Давно не сталкивался, не знаю сегодняшних цен. А что такое циркониевая коронка вообще не знаю.
adeges написав:............... трохи досліджував це питання останнім часом 1) у 2022 році було 166 тисяч робітників з місячними доходами між 2800 та 5500 доларів (в середньому - 3990 доларів) та 24 тисячі з доходами понад 5500 (в середньому - 14930 доларів). Ці числа поменшали у 1му півріччі 2023 (74 тисячі с середньою зарплатою 3580 та 14 тисяч з 17720) 2) за 2022 рік було 736 тисяч ФОПів на 3 групі та за 5м 2023 р. було 748 тисяч з середнім місячним доходом 1950 доларів (за 5 місяців 2023) 3) станом на червень 2023 в Україні було десь 300,000 Айтішніків з середнім доходом 3240 доларів. Це число звичайно частково присутнє в (1) та (2) вище
Если не секрет, откуда Вы брали данные для анализа? И можно уточнить, кто входит в п.1? Не буду брать пп.1 и 3, чтобы не было пересечений. По данным Госстата у нас, вроде бы, примерно 12 млн. работающих. Но не будем опираться на эту цифру, чтобы не было сомнений. Думаю, цифра 20 млн. чел. в трудоспособном возрасте грубо от 20 до 60 лет. Эта цифра достаточно реальная (до войны). Возможно, она меньше из-за недостоверности данных о численности населения, но не будем мелочиться. Тогда 748 тыс. со ср. доходом 1950 долл. это 3,74% каждый 37 трудоспособного возраста.
Ещё раз, не знаю, что такое "робітники" в п.1, но, наверное, не ФОПы 3 группы. Можно предположить, что айтишники из п.3 полностью (или почти полностью) входят в пп.1 и 2. Тогда в 2022 (данные до войны?) пп.1 и 2 вместе - 926 тыс. чел. Это 4,63% или каждый 22-й трудоспособного возраста. Наверняка не все люди этого возраста работали (декреты, домохозяйки, инвалиды, просто те, которых раньше называли тунеядцами). Пусть их будет 20%, т.е. 4 млн. Тогда работающих - 16 млн. И 926 тыс. из них составляют 5,8% или каждый 17-й из работающих. Не знаю, всё бывает, но мне кажется что многовато.
P.s. При таких доходах по пп.1,2 если кривая зарплат гладкая, то должны быть ещё сотни тысяч (точнее, миллионы) работников с доходами в 1-1,5 тыс. и больше. Если так, то у нас очень приличные доходы в сравнении с нашими ценами. Но тогда вся статистика Госстата не стоит ломаного гроша. И не вижу этого в реальной жизни.
Есть второй вариант. Кривая распределения зарплат имеет 2 пика (или больше) - один в области очень низких доходов, второй в области высоких. Тогда у нас совершенно дикий капитализм с диким разрывом между условно бедными и богатыми.
P.s. Прошу прощения, но в предыдущем посте ошибся, там должно быть каждый 200. Это вполне могу поверить. Возможно, даже несколько больше. Но это личные впечатления, которые могут быть ошибочными.
akurt написав:три принципи, покладені в фундамент кожної країни: Мова, ... Віра.
Расскажите про Мову и Виру как "фундамент кожної країни" швейцарцам имеющим 4 языка и двуязычную армию. Это другое? А про веру вообше молчу - она во всем прогрессивном мире отделена от государства, например премьер Великобритании исповедует индуизм а премьер Шотландии - мусульманство.
Грустно живете, Sir. Швейцария - это федеративная республика. Отличие таких республик от унитарных государств изучают в школе. И не путайте «веру» - как признание чего-либо истинным независимо от фактического или логического обоснования, преимущественно в силу самого характера отношения субъекта к предмету веры с засильем в Украине представителей определенной веры другого государства, которые, отправляя своих граждан на войну в соседнюю (в смысле вашу) страну призывает этих граждан жечь младенцев. Примеров можете найти много на YouTube или в TıkTok. Ну или каждый день на улицах Украины. Оттого что премьер-министр Великобритании исповедует индуизм, не следует, что он призывает вешать, кастрировать, убивать и уничтожать баллистическими ракетами представителей англиканской церкви.