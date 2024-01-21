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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 22 січ, 2024 06:49
Ну что, Десантис сделал президентство Трампа еще более осязаемым, чем оно ббыло до этого.
Вероятность реального резулттата от конкуренции со стороны Никки Хейли крайне призрачна.
Сдается, интрига по поводу будущего Президента США не будет очень интригующей.
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