ЛАД написав: adeges написав:
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трохи досліджував це питання останнім часом
1) у 2022 році було 166 тисяч робітників з місячними доходами між 2800 та 5500 доларів (в середньому - 3990 доларів) та 24 тисячі з доходами понад 5500 (в середньому - 14930 доларів). Ці числа поменшали у 1му півріччі 2023 (74 тисячі с середньою зарплатою 3580 та 14 тисяч з 17720)
2) за 2022 рік було 736 тисяч ФОПів на 3 групі та за 5м 2023 р. було 748 тисяч з середнім місячним доходом 1950 доларів (за 5 місяців 2023)
3) станом на червень 2023 в Україні було десь 300,000 Айтішніків з середнім доходом 3240 доларів. Це число звичайно частково присутнє в (1) та (2) вище
Если не секрет, откуда Вы брали данные для анализа? И можно уточнить, кто входит в п.1?
Не буду брать пп.1 и 3, чтобы не было пересечений.
По данным Госстата у нас, вроде бы, примерно 12 млн. работающих. Но не будем опираться на эту цифру, чтобы не было сомнений. Думаю, цифра 20 млн. чел. в трудоспособном возрасте грубо от 20 до 60 лет. Эта цифра достаточно реальная (до войны). Возможно, она меньше из-за недостоверности данных о численности населения, но не будем мелочиться. Тогда 748 тыс. со ср. доходом 1950 долл. это 3,74% каждый 37 трудоспособного возраста.
Ещё раз, не знаю, что такое "робітники" в п.1, но, наверное, не ФОПы 3 группы. Можно предположить, что айтишники из п.3 полностью (или почти полностью) входят в пп.1 и 2. Тогда в 2022 (данные до войны?) пп.1 и 2 вместе - 926 тыс. чел. Это 4,63% или каждый 22-й трудоспособного возраста. Наверняка не все люди этого возраста работали (декреты, домохозяйки, инвалиды, просто те, которых раньше называли тунеядцами). Пусть их будет 20%, т.е. 4 млн. Тогда работающих - 16 млн. И 926 тыс. из них составляют 5,8% или каждый 17-й из работающих.
Не знаю, всё бывает, но мне кажется что многовато.
P.s. При таких доходах по пп.1,2 если кривая зарплат гладкая, то должны быть ещё сотни тысяч (точнее, миллионы) работников с доходами в 1-1,5 тыс. и больше. Если так, то у нас очень приличные доходы в сравнении с нашими ценами. Но тогда вся статистика Госстата не стоит ломаного гроша. И не вижу этого в реальной жизни.
Есть второй вариант. Кривая распределения зарплат имеет 2 пика (или больше) - один в области очень низких доходов, второй в области высоких. Тогда у нас совершенно дикий капитализм с диким разрывом между условно бедными и богатыми.
P.s. Прошу прощения, но в предыдущем посте ошибся, там должно быть каждый 200. Это вполне могу поверить. Возможно, даже несколько больше.
Но это личные впечатления, которые могут быть ошибочными.