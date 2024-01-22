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#<1 ... 1774177517761777> Додано: Пон 22 січ, 2024 06:49 Re: Еміграція, заробітчанство Ну что, Десантис сделал президентство Трампа еще более осязаемым, чем оно ббыло до этого.

Вероятность реального резулттата от конкуренции со стороны Никки Хейли крайне призрачна.

Сдается, интрига по поводу будущего Президента США не будет очень интригующей. rjkz

Повідомлень: 16093 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8170 раз. Подякували: 5047 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 січ, 2024 09:34 ЛАД написав: adeges написав: ...............

трохи досліджував це питання останнім часом

1) у 2022 році було 166 тисяч робітників з місячними доходами між 2800 та 5500 доларів (в середньому - 3990 доларів) та 24 тисячі з доходами понад 5500 (в середньому - 14930 доларів). Ці числа поменшали у 1му півріччі 2023 (74 тисячі с середньою зарплатою 3580 та 14 тисяч з 17720)

2) за 2022 рік було 736 тисяч ФОПів на 3 групі та за 5м 2023 р. було 748 тисяч з середнім місячним доходом 1950 доларів (за 5 місяців 2023)

3) станом на червень 2023 в Україні було десь 300,000 Айтішніків з середнім доходом 3240 доларів. Це число звичайно частково присутнє в (1) та (2) вище ...............трохи досліджував це питання останнім часом1) у 2022 році було 166 тисяч робітників з місячними доходами між 2800 та 5500 доларів (в середньому - 3990 доларів) та 24 тисячі з доходами понад 5500 (в середньому - 14930 доларів). Ці числа поменшали у 1му півріччі 2023 (74 тисячі с середньою зарплатою 3580 та 14 тисяч з 17720)2) за 2022 рік було 736 тисяч ФОПів на 3 групі та за 5м 2023 р. було 748 тисяч з середнім місячним доходом 1950 доларів (за 5 місяців 2023)3) станом на червень 2023 в Україні було десь 300,000 Айтішніків з середнім доходом 3240 доларів. Це число звичайно частково присутнє в (1) та (2) вище

Если не секрет, откуда Вы брали данные для анализа? И можно уточнить, кто входит в п.1?

Не буду брать пп.1 и 3, чтобы не было пересечений.

По данным Госстата у нас, вроде бы, примерно 12 млн. работающих. Но не будем опираться на эту цифру, чтобы не было сомнений. Думаю, цифра 20 млн. чел. в трудоспособном возрасте грубо от 20 до 60 лет. Эта цифра достаточно реальная (до войны). Возможно, она меньше из-за недостоверности данных о численности населения, но не будем мелочиться. Тогда 748 тыс. со ср. доходом 1950 долл. это 3,74% каждый 37 трудоспособного возраста.



Ещё раз, не знаю, что такое "робітники" в п.1, но, наверное, не ФОПы 3 группы. Можно предположить, что айтишники из п.3 полностью (или почти полностью) входят в пп.1 и 2. Тогда в 2022 (данные до войны?) пп.1 и 2 вместе - 926 тыс. чел. Это 4,63% или каждый 22-й трудоспособного возраста. Наверняка не все люди этого возраста работали (декреты, домохозяйки, инвалиды, просто те, которых раньше называли тунеядцами). Пусть их будет 20%, т.е. 4 млн. Тогда работающих - 16 млн. И 926 тыс. из них составляют 5,8% или каждый 17-й из работающих.

Не знаю, всё бывает, но мне кажется что многовато.



P.s. При таких доходах по пп.1,2 если кривая зарплат гладкая, то должны быть ещё сотни тысяч (точнее, миллионы) работников с доходами в 1-1,5 тыс. и больше. Если так, то у нас очень приличные доходы в сравнении с нашими ценами. Но тогда вся статистика Госстата не стоит ломаного гроша. И не вижу этого в реальной жизни.



Есть второй вариант. Кривая распределения зарплат имеет 2 пика (или больше) - один в области очень низких доходов, второй в области высоких. Тогда у нас совершенно дикий капитализм с диким разрывом между условно бедными и богатыми.



P.s. Прошу прощения, но в предыдущем посте ошибся, там должно быть каждый 200. Это вполне могу поверить. Возможно, даже несколько больше.

Но это личные впечатления, которые могут быть ошибочными. Если не секрет, откуда Вы брали данные для анализа? И можно уточнить, кто входит в п.1?Не буду брать пп.1 и 3, чтобы не было пересечений.По данным Госстата у нас, вроде бы, примерно 12 млн. работающих. Но не будем опираться на эту цифру, чтобы не было сомнений. Думаю, цифра 20 млн. чел. в трудоспособном возрасте грубо от 20 до 60 лет. Эта цифра достаточно реальная (до войны). Возможно, она меньше из-за недостоверности данных о численности населения, но не будем мелочиться. Тогда 748 тыс. со ср. доходом 1950 долл. это 3,74% каждый 37 трудоспособного возраста.Ещё раз, не знаю, что такое "робітники" в п.1, но, наверное, не ФОПы 3 группы. Можно предположить, что айтишники из п.3 полностью (или почти полностью) входят в пп.1 и 2. Тогда в 2022 (данные до войны?) пп.1 и 2 вместе - 926 тыс. чел. Это 4,63% или каждый 22-й трудоспособного возраста. Наверняка не все люди этого возраста работали (декреты, домохозяйки, инвалиды, просто те, которых раньше называли тунеядцами). Пусть их будет 20%, т.е. 4 млн. Тогда работающих - 16 млн. И 926 тыс. из них составляют 5,8% или каждый 17-й из работающих.Не знаю, всё бывает, но мне кажется что многовато.P.s. При таких доходах по пп.1,2 если кривая зарплат гладкая, то должны быть ещё сотни тысяч (точнее, миллионы) работников с доходами в 1-1,5 тыс. и больше. Если так, то у нас очень приличные доходы в сравнении с нашими ценами. Но тогда вся статистика Госстата не стоит ломаного гроша. И не вижу этого в реальной жизни.Есть второй вариант. Кривая распределения зарплат имеет 2 пика (или больше) - один в области очень низких доходов, второй в области высоких. Тогда у нас совершенно дикий капитализм с диким разрывом между условно бедными и богатыми.P.s. Прошу прощения, но в предыдущем посте ошибся, там должно быть каждый 200. Это вполне могу поверить. Возможно, даже несколько больше.Но это личные впечатления, которые могут быть ошибочными.



Національна стратегія доходів Національна стратегія доходів adeges Повідомлень: 4520 З нами з: 14.03.06 Подякував: 426 раз. Подякували: 1047 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 січ, 2024 12:03 Після «цікавих» дописів на цій гілці «Еміграція, заробітчанство» мене мало чим можна здивувати.

Але ранішня подія - спілкувався з двома українцями в Канаді - можна трохи і здивуватися.

Ну, перший співрозмовник трохи додав суму: вже тиждень після звільнення з роботи, на якій пропрацював 1 рік - знайти нову не може. Правда, використовує цей час для отримання «справжнього» постійного посвідчення водія - в Канаді для новачків багатоступенева процедура - через 2 тижня буде здавати остаточний екзамен, щоби отримати «постійне справжнє» і вже думає, як взяти авто в кредит…

В принципі нічого дивного…

А ось другий співрозмовник - достатньо відома на форумі особистість.

В силу причин, які відомі НЕ мені - був заблокований навічно. Воно й зрозуміло: єдиний фахівець, хто реально давав учасникам форуму точну перевірену інформацію щодо інвестицій в нерухомість однієї європейської країни. Єдиний!

Ми з ним - як і з деякими учасниками форуму - досить приємними людьми - зустрічалися в Анталії, я влаштовував екскурсії та розповіді. З одним спілкувався позавчора: мешкає в своїй квартирі в Аланіі. Дуже болить душа за залишений майже напризволяще будинок під Києвом…



Так ось пан (імʼя видалено) зараз в Канаді.

Чесно: після всієї його попередньої роботи та інвестиції - не очікував такого перебігу подій, але правда.

Вже 6 місяців в Канаді.

На сьогодні роботу має, живе в орендованій квартирі.

Більше розказувати не можу: приватна інформація.

На нього не лайтеся: він до 24.02.2022 вже досить багато років жив та працював за кордоном. Щедро ділився з учасниками форуму корисною практичною інформацією. Рідкісна властивість.



Я два рази звертався до модераторів з проханням розблокувати такого учасника - але марно.

Ну що ж, нехай нам всі буде гірше.

Пане (нік видалено)! - я точно знаю, що ви читаєте Фінансовий форум України - сподіваюся, що я нічого особистого не розсекретив… Востаннє редагувалось akurt в Пон 22 січ, 2024 12:13, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9099 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3439 раз. Подякували: 1210 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 січ, 2024 12:13 rjkz написав: Ну что, Десантис сделал президентство Трампа еще более осязаемым, чем оно ббыло до этого.

Вероятность реального резулттата от конкуренции со стороны Никки Хейли крайне призрачна.

Сдается, интрига по поводу будущего Президента США не будет очень интригующей. Ну что, Десантис сделал президентство Трампа еще более осязаемым, чем оно ббыло до этого.Вероятность реального резулттата от конкуренции со стороны Никки Хейли крайне призрачна.Сдается, интрига по поводу будущего Президента США не будет очень интригующей.

подивимось.



Трамп - Хіларі не вгадали (хоча за Клінтон більше народу проголосувало), Трамп-Байден - рудий півень досі не вірить, що програв



оце й є демократія. подивимось.Трамп - Хіларі не вгадали (хоча за Клінтон більше народу проголосувало), Трамп-Байден - рудий півень досі не вірить, що програвоце й є демократія. Shaman

Повідомлень: 5113 З нами з: 29.09.19 Подякував: 546 раз. Подякували: 1292 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 січ, 2024 12:21 Маєте рацію, пане Shaman’e. Все вірно: подивимося.



Але в даному випадку варіантів немає: готуємося зустрічати нові @приколи@ від Трампа.

В США все буде майже як в Україні.

В Україні достатньо було привезти на вулицю вантажну машину пшениці, висипати посеред вулиці (бачив таке своїми очима) - і мешканці приватних будинків бігли аж спотикалися голосувати за двічі судимого уголовника. Ну а ще якщо давали чи 20, чи 50 гривень - то проголосували б і за диявола.



Так буде і в США: прості зрозумілі лозунги:

- в зростанні відсоткових ставок за іпотечними кредитами винні витрати на Україну. А нашо нам та Україна? Це ж десь далеко…

- для США є загрози з зовсім іншого боку, тому з Московією треба товаришувати.

Чекаємо на інавгурацію Трампа. akurt

Повідомлень: 9099 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3439 раз. Подякували: 1210 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 січ, 2024 12:55 akurt написав: Маєте рацію, пане Shaman’e. Все вірно: подивимося.



Але в даному випадку варіантів немає: готуємося зустрічати нові @приколи@ від Трампа.

В США все буде майже як в Україні.

В Україні достатньо було привезти на вулицю вантажну машину пшениці, висипати посеред вулиці (бачив таке своїми очима) - і мешканці приватних будинків бігли аж спотикалися голосувати за двічі судимого уголовника. Ну а ще якщо давали чи 20, чи 50 гривень - то проголосували б і за диявола.



Так буде і в США: прості зрозумілі лозунги:

- в зростанні відсоткових ставок за іпотечними кредитами винні витрати на Україну. А нашо нам та Україна? Це ж десь далеко…

- для США є загрози з зовсім іншого боку, тому з Московією треба товаришувати.

Чекаємо на інавгурацію Трампа. Маєте рацію, пане Shaman’e. Все вірно: подивимося.Але в даному випадку варіантів немає: готуємося зустрічати нові @приколи@ від Трампа.В США все буде майже як в Україні.В Україні достатньо було привезти на вулицю вантажну машину пшениці, висипати посеред вулиці (бачив таке своїми очима) - і мешканці приватних будинків бігли аж спотикалися голосувати за двічі судимого уголовника. Ну а ще якщо давали чи 20, чи 50 гривень - то проголосували б і за диявола.Так буде і в США: прості зрозумілі лозунги:- в зростанні відсоткових ставок за іпотечними кредитами винні витрати на Україну. А нашо нам та Україна? Це ж десь далеко…- для США є загрози з зовсім іншого боку, тому з Московією треба товаришувати.Чекаємо на інавгурацію Трампа.



На жаль, так і буде. Дуже песимістичну статтю прочитав про сприйняття інфляції зокрема американцями. Байден пролетить по макро зокрема. І Україна попала на жаль на виборний рік. Кордон тема, яка ближча ніж Україна як прогресивістам, так і трампістам. На жаль, так і буде. Дуже песимістичну статтю прочитав про сприйняття інфляції зокрема американцями. Байден пролетить по макро зокрема. І Україна попала на жаль на виборний рік. Кордон тема, яка ближча ніж Україна як прогресивістам, так і трампістам. adeges Повідомлень: 4520 З нами з: 14.03.06 Подякував: 426 раз. Подякували: 1047 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 січ, 2024 13:17 adeges написав: ..............

На жаль, так і буде. Дуже песимістичну статтю прочитав про сприйняття інфляції зокрема американцями. Байден пролетить по макро зокрема. І Україна попала на жаль на виборний рік. Кордон тема, яка ближча ніж Україна як прогресивістам, так і трампістам. ..............На жаль, так і буде. Дуже песимістичну статтю прочитав про сприйняття інфляції зокрема американцями. Байден пролетить по макро зокрема. І Україна попала на жаль на виборний рік. Кордон тема, яка ближча ніж Україна як прогресивістам, так і трампістам.

При длительной войне трудно не попасть на виборний рік.

Сейчас уже разговоры, что 24-25 гг. точно, а, скорее, и ещё - до 5 лет. Давал ночью ссылку на военной ветке. При длительной войне трудно не попасть на виборний рік.Сейчас уже разговоры, что 24-25 гг. точно, а, скорее, и ещё - до 5 лет. Давал ночью ссылку на военной ветке. ЛАД 2 Повідомлень: 27425 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5232 раз. Подякували: 4840 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 січ, 2024 13:22 adeges написав: .........

Національна стратегія доходів .........Національна стратегія доходів

Спасибо, посмотрю.

По ФОП есть (у меня) подозрение, что частично отмывание доходов, частично уход от налогов крупных фирм. Спасибо, посмотрю.По ФОП есть (у меня) подозрение, что частично отмывание доходов, частично уход от налогов крупных фирм. ЛАД 2 Повідомлень: 27425 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5232 раз. Подякували: 4840 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 січ, 2024 13:24 rjkz написав: Ну что, Десантис сделал президентство Трампа еще более осязаемым, чем оно ббыло до этого.

Вероятность реального резулттата от конкуренции со стороны Никки Хейли крайне призрачна.

Сдается, интрига по поводу будущего Президента США не будет очень интригующей. Ну что, Десантис сделал президентство Трампа еще более осязаемым, чем оно ббыло до этого.Вероятность реального резулттата от конкуренции со стороны Никки Хейли крайне призрачна.Сдается, интрига по поводу будущего Президента США не будет очень интригующей.

Действительно, всем понятно, что Байдена перевыберут

Хотя он бы проиграл любому республиканцу, кроме Трампа Действительно, всем понятно, что Байдена перевыберутХотя он бы проиграл любому республиканцу, кроме Трампа anduzenko

Повідомлень: 139 З нами з: 18.10.17 Подякував: 39 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 січ, 2024 13:28 Хороший жарт.

Але я вірю прогнозу rjkz.

Підтвердження чи спростування отримаю у квітні: купив квитки від Lufthansa до США.

565 $ туди і назад. Через Мюнхен.

Плюс деякі перельоти всередині США (хочу відвідати кілька штатів) потягнули ще 85$.

Повернуся: точно напишу. "З перших рук".

Ну майже… akurt

Повідомлень: 9099 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3439 раз. Подякували: 1210 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1774177517761777> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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