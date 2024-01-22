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Після «цікавих» дописів на цій гілці «Еміграція, заробітчанство» мене мало чим можна здивувати. Але ранішня подія - спілкувався з двома українцями в Канаді - можна трохи і здивуватися. Ну, перший співрозмовник трохи додав суму: вже тиждень після звільнення з роботи, на якій пропрацював 1 рік - знайти нову не може. Правда, використовує цей час для отримання «справжнього» постійного посвідчення водія - в Канаді для новачків багатоступенева процедура - через 2 тижня буде здавати остаточний екзамен, щоби отримати «постійне справжнє» і вже думає, як взяти авто в кредит… В принципі нічого дивного… А ось другий співрозмовник - достатньо відома на форумі особистість. В силу причин, які відомі НЕ мені - був заблокований навічно. Воно й зрозуміло: єдиний фахівець, хто реально давав учасникам форуму точну перевірену інформацію щодо інвестицій в нерухомість однієї європейської країни. Єдиний! Ми з ним - як і з деякими учасниками форуму - досить приємними людьми - зустрічалися в Анталії, я влаштовував екскурсії та розповіді. З одним спілкувався позавчора: мешкає в своїй квартирі в Аланіі. Дуже болить душа за залишений майже напризволяще будинок під Києвом…
Так ось пан (імʼя видалено) зараз в Канаді. Чесно: після всієї його попередньої роботи та інвестиції - не очікував такого перебігу подій, але правда. Вже 6 місяців в Канаді. На сьогодні роботу має, живе в орендованій квартирі. Більше розказувати не можу: приватна інформація. На нього не лайтеся: він до 24.02.2022 вже досить багато років жив та працював за кордоном. Щедро ділився з учасниками форуму корисною практичною інформацією. Рідкісна властивість.
Я два рази звертався до модераторів з проханням розблокувати такого учасника - але марно. Ну що ж, нехай нам всі буде гірше. Пане (нік видалено)! - я точно знаю, що ви читаєте Фінансовий форум України - сподіваюся, що я нічого особистого не розсекретив…
Востаннє редагувалось akurt в Пон 22 січ, 2024 12:13, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:Ну что, Десантис сделал президентство Трампа еще более осязаемым, чем оно ббыло до этого. Вероятность реального резулттата от конкуренции со стороны Никки Хейли крайне призрачна. Сдается, интрига по поводу будущего Президента США не будет очень интригующей.
подивимось.
Трамп - Хіларі не вгадали (хоча за Клінтон більше народу проголосувало), Трамп-Байден - рудий півень досі не вірить, що програв
Маєте рацію, пане Shaman’e. Все вірно: подивимося.
Але в даному випадку варіантів немає: готуємося зустрічати нові @приколи@ від Трампа. В США все буде майже як в Україні. В Україні достатньо було привезти на вулицю вантажну машину пшениці, висипати посеред вулиці (бачив таке своїми очима) - і мешканці приватних будинків бігли аж спотикалися голосувати за двічі судимого уголовника. Ну а ще якщо давали чи 20, чи 50 гривень - то проголосували б і за диявола.
Так буде і в США: прості зрозумілі лозунги: - в зростанні відсоткових ставок за іпотечними кредитами винні витрати на Україну. А нашо нам та Україна? Це ж десь далеко… - для США є загрози з зовсім іншого боку, тому з Московією треба товаришувати. Чекаємо на інавгурацію Трампа.
akurt написав:Маєте рацію, пане Shaman’e. Все вірно: подивимося.
Але в даному випадку варіантів немає: готуємося зустрічати нові @приколи@ від Трампа. В США все буде майже як в Україні. В Україні достатньо було привезти на вулицю вантажну машину пшениці, висипати посеред вулиці (бачив таке своїми очима) - і мешканці приватних будинків бігли аж спотикалися голосувати за двічі судимого уголовника. Ну а ще якщо давали чи 20, чи 50 гривень - то проголосували б і за диявола.
Так буде і в США: прості зрозумілі лозунги: - в зростанні відсоткових ставок за іпотечними кредитами винні витрати на Україну. А нашо нам та Україна? Це ж десь далеко… - для США є загрози з зовсім іншого боку, тому з Московією треба товаришувати. Чекаємо на інавгурацію Трампа.
На жаль, так і буде. Дуже песимістичну статтю прочитав про сприйняття інфляції зокрема американцями. Байден пролетить по макро зокрема. І Україна попала на жаль на виборний рік. Кордон тема, яка ближча ніж Україна як прогресивістам, так і трампістам.
adeges написав:.............. На жаль, так і буде. Дуже песимістичну статтю прочитав про сприйняття інфляції зокрема американцями. Байден пролетить по макро зокрема. І Україна попала на жаль на виборний рік. Кордон тема, яка ближча ніж Україна як прогресивістам, так і трампістам.
При длительной войне трудно не попасть на виборний рік. Сейчас уже разговоры, что 24-25 гг. точно, а, скорее, и ещё - до 5 лет. Давал ночью ссылку на военной ветке.
rjkz написав:Ну что, Десантис сделал президентство Трампа еще более осязаемым, чем оно ббыло до этого. Вероятность реального резулттата от конкуренции со стороны Никки Хейли крайне призрачна. Сдается, интрига по поводу будущего Президента США не будет очень интригующей.
Действительно, всем понятно, что Байдена перевыберут Хотя он бы проиграл любому республиканцу, кроме Трампа
Хороший жарт. Але я вірю прогнозу rjkz. Підтвердження чи спростування отримаю у квітні: купив квитки від Lufthansa до США. 565 $ туди і назад. Через Мюнхен. Плюс деякі перельоти всередині США (хочу відвідати кілька штатів) потягнули ще 85$. Повернуся: точно напишу. "З перших рук". Ну майже…
В ЕС запрещают расчеты наличными на сумму более 10 тысяч евро. ...... Предписание будет действовать во всех странах Евросоюза, и необходимо закрыть оставшиеся лазейки в национальных законах.
Кроме того, продавцы предметов роскоши обяжут проверять личность своих клиентов и сообщать властям о подозрительных операциях. Более строгие правила применяются в сфере продаж драгоценных камней, автомобилей класса люкс, европейских самолетов и яхт.
Под действием новой нормы попадают и состоятельные футбольные клубы, такие как мюнхенская «Бавария» или дортмундская «Боруссия». В профессиональном футболе нередки многомиллиардные инвестиции из третьих стран, поэтому это считается возможным путем отмывания денег в Европе.
Кроме того, власти стран ЕС должны более тщательно отслеживать операции с криптовалютами и банковские операции сверхбогатых людей, владеющих активами более 50 миллионов евро. Владельцы компаний , владеющие не менее четверти акций, будут постепенно проводить регистрацию на всей территории ЕС. Данные меры, в частности, имеют цель лишить российских олигархов возможностей обойти санкции Евросоюза.