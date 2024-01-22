akurt написав:
Це правда. Вчора мені з Польщі наші вже написали, що зачухали потилицю, куди та що можна везти/передавати/пересилати/ховати/світити...
Навіщо цей плач Ярославни?
За 5 років поміняється багато чого.
Зарано плакати-тужити
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Додано: Пон 22 січ, 2024 14:32
Навіщо цей плач Ярославни?
За 5 років поміняється багато чого.
Зарано плакати-тужити
Додано: Пон 22 січ, 2024 15:02
Re: Еміграція, заробітчанство
Я вважаю що всією гілкою потрібно топити за Трампа. Це буде дуже дуже по емігрантськи. Всі мої знайомі, хто нещодавно з'бв у Штати та вже якось там легалізувався - всі за Трампа топлять. Бо Нью-Йорк не гумовий!!!
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