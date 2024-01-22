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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1774177517761777
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 14:32

  ЛАД написав:Как предполагается, новая норма вступит в силу в 2029 году.

  akurt написав:
  ЛАД написав:
В ЕС запрещают расчеты наличными на сумму более 10 тысяч евро.
...... Предписание будет действовать во всех странах Евросоюза, и необходимо закрыть оставшиеся лазейки в национальных законах.

Це правда. Вчора мені з Польщі наші вже написали, що зачухали потилицю, куди та що можна везти/передавати/пересилати/ховати/світити...

Навіщо цей плач Ярославни?
За 5 років поміняється багато чого.
Зарано плакати-тужити
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 15:02

Re: Еміграція, заробітчанство

Я вважаю що всією гілкою потрібно топити за Трампа. Це буде дуже дуже по емігрантськи. Всі мої знайомі, хто нещодавно з'бв у Штати та вже якось там легалізувався - всі за Трампа топлять. Бо Нью-Йорк не гумовий!!!
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  #<1 ... 1774177517761777
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