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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1773177417751776 Додано: Пон 22 січ, 2024 13:49 В ЕС запрещают расчеты наличными на сумму более 10 тысяч евро.

...... Предписание будет действовать во всех странах Евросоюза, и необходимо закрыть оставшиеся лазейки в национальных законах.



Кроме того, продавцы предметов роскоши обяжут проверять личность своих клиентов и сообщать властям о подозрительных операциях. Более строгие правила применяются в сфере продаж драгоценных камней, автомобилей класса люкс, европейских самолетов и яхт.



Под действием новой нормы попадают и состоятельные футбольные клубы, такие как мюнхенская «Бавария» или дортмундская «Боруссия». В профессиональном футболе нередки многомиллиардные инвестиции из третьих стран, поэтому это считается возможным путем отмывания денег в Европе.



Кроме того, власти стран ЕС должны более тщательно отслеживать операции с криптовалютами и банковские операции сверхбогатых людей, владеющих активами более 50 миллионов евро. Владельцы компаний , владеющие не менее четверти акций, будут постепенно проводить регистрацию на всей территории ЕС. Данные меры, в частности, имеют цель лишить российских олигархов возможностей обойти санкции Евросоюза.

https://www.dw.com/ru/v-es-zapretat-rascety-nalicnymi-na-summu-bolee-10-tysac-evro/a-68024753

Правда, сроки... европейские:

Как предполагается, новая норма вступит в силу в 2029 году. Правда, сроки... европейские: ЛАД 2 Повідомлень: 27427 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5232 раз. Подякували: 4840 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 січ, 2024 14:11 ЛАД написав: В ЕС запрещают расчеты наличными на сумму более 10 тысяч евро.

...... Предписание будет действовать во всех странах Евросоюза, и необходимо закрыть оставшиеся лазейки в национальных законах.



Це правда. Вчора мені з Польщі наші вже написали, що зачухали потилицю , куди та що можна везти/передавати/пересилати/ховати/світити... Це правда. Вчора мені з Польщі наші вже написали, що, куди та що можна везти/передавати/пересилати/ховати/світити... akurt

Повідомлень: 9102 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3438 раз. Подякували: 1210 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 січ, 2024 14:32 ЛАД написав: Как предполагается, новая норма вступит в силу в 2029 году. Как предполагается, новая норма вступит в силу в 2029 году.

akurt написав: ЛАД написав: В ЕС запрещают расчеты наличными на сумму более 10 тысяч евро.

...... Предписание будет действовать во всех странах Евросоюза, и необходимо закрыть оставшиеся лазейки в национальных законах.



Це правда. Вчора мені з Польщі наші вже написали, що зачухали потилицю , куди та що можна везти/передавати/пересилати/ховати/світити... Це правда. Вчора мені з Польщі наші вже написали, що, куди та що можна везти/передавати/пересилати/ховати/світити...

Навіщо цей плач Ярославни?

За 5 років поміняється багато чого.

Зарано плакати-тужити Навіщо цей плач Ярославни?За 5 років поміняється багато чого.Зарано плакати-тужити Frant

Повідомлень: 23652 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1633 раз. Подякували: 2513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 січ, 2024 15:02 Re: Еміграція, заробітчанство Я вважаю що всією гілкою потрібно топити за Трампа. Це буде дуже дуже по емігрантськи. Всі мої знайомі, хто нещодавно з'бв у Штати та вже якось там легалізувався - всі за Трампа топлять. Бо Нью-Йорк не гумовий!!! airmax78 Повідомлень: 42682 З нами з: 25.10.12 Подякував: 970 раз. Подякували: 5250 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 січ, 2024 16:03 Shaman написав: rjkz написав: Ну что, Десантис сделал президентство Трампа еще более осязаемым, чем оно ббыло до этого.

Вероятность реального резулттата от конкуренции со стороны Никки Хейли крайне призрачна.

Сдается, интрига по поводу будущего Президента США не будет очень интригующей. Ну что, Десантис сделал президентство Трампа еще более осязаемым, чем оно ббыло до этого.Вероятность реального резулттата от конкуренции со стороны Никки Хейли крайне призрачна.Сдается, интрига по поводу будущего Президента США не будет очень интригующей.

подивимось.



Трамп - Хіларі не вгадали (хоча за Клінтон більше народу проголосувало), Трамп-Байден - рудий півень досі не вірить, що програв



оце й є демократія. подивимось.Трамп - Хіларі не вгадали (хоча за Клінтон більше народу проголосувало), Трамп-Байден - рудий півень досі не вірить, що програвоце й є демократія.



Краем уха сегодня слышал, что Хейли пошла после самоснятия Десантиса в лобовую атаку на Трампа, посмотрим к чему это приведет.

Сторонница увеличения помощи Украине.

В случае прихода Трампа в Белый дом, скорее всего, рядом с ним окажется Десантис.

Будем надеяться, что Хейли совершит чудо. Время еще есть. Да и Байден копает под Трампа. Краем уха сегодня слышал, что Хейли пошла после самоснятия Десантиса в лобовую атаку на Трампа, посмотрим к чему это приведет.Сторонница увеличения помощи Украине.В случае прихода Трампа в Белый дом, скорее всего, рядом с ним окажется Десантис.Будем надеяться, что Хейли совершит чудо. Время еще есть. Да и Байден копает под Трампа. rjkz

Повідомлень: 16095 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8170 раз. Подякували: 5047 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 січ, 2024 16:10 airmax78 написав: Я вважаю що всією гілкою потрібно топити за Трампа. Це буде дуже дуже по емігрантськи. Всі мої знайомі, хто нещодавно з'бв у Штати та вже якось там легалізувався - всі за Трампа топлять. Бо Нью-Йорк не гумовий!!! Я вважаю що всією гілкою потрібно топити за Трампа. Це буде дуже дуже по емігрантськи. Всі мої знайомі, хто нещодавно з'бв у Штати та вже якось там легалізувався - всі за Трампа топлять. Бо Нью-Йорк не гумовий!!!

Ну ви знаєте, я помітив суттєву різницю в підтримці американцями України: якщо в жовтні-листопаді 2022 року українських прапорів на балконах, у вікнах та на установах, і навіть на церквах в США було більше, ніж в Україні, то в травні 2023 побачив один раз один прапор на балконі і то він вже вигорів на сонці…

Люди живуть своїм життям… більше всього скаржилися, що внаслідок війни бензин подорожчав майже в 2 рази.

А воно ж знаєте як: «Своя сорочка ближче до тіла…» Ну ви знаєте, я помітив суттєву різницю в підтримці американцями України: якщо в жовтні-листопаді 2022 року українських прапорів на балконах, у вікнах та на установах, і навіть на церквах в США було більше, ніж в Україні, то в травні 2023 побачив один раз один прапор на балконі і то він вже вигорів на сонці…Люди живуть своїм життям… більше всього скаржилися, що внаслідок війни бензин подорожчав майже в 2 рази.А воно ж знаєте як: «Своя сорочка ближче до тіла…» akurt

Повідомлень: 9102 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3438 раз. Подякували: 1210 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 січ, 2024 16:13 airmax78 написав: Я вважаю що всією гілкою потрібно топити за Трампа. Це буде дуже дуже по емігрантськи. Всі мої знайомі, хто нещодавно з'бв у Штати та вже якось там легалізувався - всі за Трампа топлять. Бо Нью-Йорк не гумовий!!! Я вважаю що всією гілкою потрібно топити за Трампа. Це буде дуже дуже по емігрантськи. Всі мої знайомі, хто нещодавно з'бв у Штати та вже якось там легалізувався - всі за Трампа топлять. Бо Нью-Йорк не гумовий!!!



На самом деле, это явный пройоп политики Байдена из-за которого демократы его-же и критикуют.

Проблема не в том, что НЙ не резиновый, а в том, что этих людей уже реально содержат в палатках.

У нас прошлая неделя с морозами до минус 8 и сильным ветром.

Реально оно как минус 20 ощущается.

Я не знаю как оно там в тех палатках (которые ветром уже сдувало) ощущается для жителей стран, где круглый год лето.

Ну и реально этих людей никто не проверяет. Тупо прошли сквозь границу, были посажены в автобусы и отправлены в Чикаго, НЙ и др большие дем города. На самом деле, это явный пройоп политики Байдена из-за которого демократы его-же и критикуют.Проблема не в том, что НЙ не резиновый, а в том, что этих людей уже реально содержат в палатках.У нас прошлая неделя с морозами до минус 8 и сильным ветром.Реально оно как минус 20 ощущается.Я не знаю как оно там в тех палатках (которые ветром уже сдувало) ощущается для жителей стран, где круглый год лето.Ну и реально этих людей никто не проверяет. Тупо прошли сквозь границу, были посажены в автобусы и отправлены в Чикаго, НЙ и др большие дем города. rjkz

Повідомлень: 16095 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8170 раз. Подякували: 5047 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 січ, 2024 16:23 akurt написав: Маєте рацію, пане Shaman’e. Все вірно: подивимося.



Але в даному випадку варіантів немає: готуємося зустрічати нові @приколи@ від Трампа.

В США все буде майже як в Україні.

В Україні достатньо було привезти на вулицю вантажну машину пшениці, висипати посеред вулиці (бачив таке своїми очима) - і мешканці приватних будинків бігли аж спотикалися голосувати за двічі судимого уголовника. Ну а ще якщо давали чи 20, чи 50 гривень - то проголосували б і за диявола.



Так буде і в США: прості зрозумілі лозунги:

- в зростанні відсоткових ставок за іпотечними кредитами винні витрати на Україну. А нашо нам та Україна? Це ж десь далеко…

- для США є загрози з зовсім іншого боку, тому з Московією треба товаришувати.

Чекаємо на інавгурацію Трампа. Маєте рацію, пане Shaman’e. Все вірно: подивимося.Але в даному випадку варіантів немає: готуємося зустрічати нові @приколи@ від Трампа.В США все буде майже як в Україні.В Україні достатньо було привезти на вулицю вантажну машину пшениці, висипати посеред вулиці (бачив таке своїми очима) - і мешканці приватних будинків бігли аж спотикалися голосувати за двічі судимого уголовника. Ну а ще якщо давали чи 20, чи 50 гривень - то проголосували б і за диявола.Так буде і в США: прості зрозумілі лозунги:- в зростанні відсоткових ставок за іпотечними кредитами винні витрати на Україну. А нашо нам та Україна? Це ж десь далеко…- для США є загрози з зовсім іншого боку, тому з Московією треба товаришувати.Чекаємо на інавгурацію Трампа.



А я вважаю, що обрання "популіста" Трампа нам на користь. Москалі теж раділи після його першого обрання-багато вони користі з того отримали? Якщо квартал орієнтований виключно на демократів-то від невеликого розуму. Е ось такі думки:



А я вважаю, що обрання "популіста" Трампа нам на користь. Москалі теж раділи після його першого обрання-багато вони користі з того отримали? Якщо квартал орієнтований виключно на демократів-то від невеликого розуму. Е ось такі думки: drevlyanin Повідомлень: 1607 З нами з: 01.04.20 Подякував: 507 раз. Подякували: 515 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 січ, 2024 16:24 akurt написав: Так буде і в США: прості зрозумілі лозунги:

- в зростанні відсоткових ставок за іпотечними кредитами винні витрати на Україну. А нашо нам та Україна? Це ж десь далеко…

- для США є загрози з зовсім іншого боку, тому з Московією треба товаришувати.

Чекаємо на інавгурацію Трампа. Так буде і в США: прості зрозумілі лозунги:- в зростанні відсоткових ставок за іпотечними кредитами винні витрати на Україну. А нашо нам та Україна? Це ж десь далеко…- для США є загрози з зовсім іншого боку, томуЧекаємо на інавгурацію Трампа.

"з Московією треба товаришувати" - ось це якесь мега-наївне твердження.

Ну як вони хочуть з тою Московію товаришувати?

Ось товаришували в 90-ті і на початку 2000-х. Пробурили їм скважини, віддали деякі технології, закрили очі на агресію(Чечня, Грузія, Україна(2014)). І що? Америка все-рівно була і є найбільшим ворогом РФ. Тому що це така собі "національна ідея" в РФ і вона гарно продається піплу.

Московія розуміє силу, а США показала деяку слабість в Україні.

Я не розумію як вони реально хочуть замиритись з Московією і головне що це їм дасть? Китай як качав ресурси по халявним цінам так і буде качати.

Ось припустимо здадуть вони Україну - ось що вони отримають взамін від РФ? "з Московією треба товаришувати" - ось це якесь мега-наївне твердження.Ну як вони хочуть з тою Московію товаришувати?Ось товаришували в 90-ті і на початку 2000-х. Пробурили їм скважини, віддали деякі технології, закрили очі на агресію(Чечня, Грузія, Україна(2014)). І що? Америка все-рівно була і є найбільшим ворогом РФ. Тому що це така собі "національна ідея" в РФ і вона гарно продається піплу.Московія розуміє силу, а США показала деяку слабість в Україні.Я не розумію як вони реально хочуть замиритись з Московією і головнеКитай як качав ресурси по халявним цінам так і буде качати.Ось припустимо здадуть вони Україну - ось що вони отримають взамін від РФ? andrijk777

Повідомлень: 5137 З нами з: 11.11.14 Подякував: 189 раз. Подякували: 285 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 січ, 2024 16:35 rjkz написав: airmax78 написав: Я вважаю що всією гілкою потрібно топити за Трампа. Це буде дуже дуже по емігрантськи. Всі мої знайомі, хто нещодавно з'бв у Штати та вже якось там легалізувався - всі за Трампа топлять. Бо Нью-Йорк не гумовий!!! Я вважаю що всією гілкою потрібно топити за Трампа. Це буде дуже дуже по емігрантськи. Всі мої знайомі, хто нещодавно з'бв у Штати та вже якось там легалізувався - всі за Трампа топлять. Бо Нью-Йорк не гумовий!!!



На самом деле, это явный пройоп политики Байдена из-за которого демократы его-же и критикуют.

Проблема не в том, что НЙ не резиновый, а в том, что этих людей уже реально содержат в палатках.

У нас прошлая неделя с морозами до минус 8 и сильным ветром.

Реально оно как минус 20 ощущается.

Я не знаю как оно там в тех палатках (которые ветром уже сдувало) ощущается для жителей стран, где круглый год лето.

Ну и реально этих людей никто не проверяет. Тупо прошли сквозь границу, были посажены в автобусы и отправлены в Чикаго, НЙ и др большие дем города. На самом деле, это явный пройоп политики Байдена из-за которого демократы его-же и критикуют.Проблема не в том, что НЙ не резиновый, а в том, что этих людей уже реально содержат в палатках.У нас прошлая неделя с морозами до минус 8 и сильным ветром.Реально оно как минус 20 ощущается.Я не знаю как оно там в тех палатках (которые ветром уже сдувало) ощущается для жителей стран, где круглый год лето.Ну и реально этих людей никто не проверяет. Тупо прошли сквозь границу, были посажены в автобусы и отправлены в Чикаго, НЙ и др большие дем города.



Те, про що тут розказують схоже на правду?

Те, про що тут розказують схоже на правду? drevlyanin Повідомлень: 1607 З нами з: 01.04.20 Подякував: 507 раз. Подякували: 515 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1773177417751776 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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