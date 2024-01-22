Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В ЕС запрещают расчеты наличными на сумму более 10 тысяч евро. ...... Предписание будет действовать во всех странах Евросоюза, и необходимо закрыть оставшиеся лазейки в национальных законах.
Кроме того, продавцы предметов роскоши обяжут проверять личность своих клиентов и сообщать властям о подозрительных операциях. Более строгие правила применяются в сфере продаж драгоценных камней, автомобилей класса люкс, европейских самолетов и яхт.
Под действием новой нормы попадают и состоятельные футбольные клубы, такие как мюнхенская «Бавария» или дортмундская «Боруссия». В профессиональном футболе нередки многомиллиардные инвестиции из третьих стран, поэтому это считается возможным путем отмывания денег в Европе.
Кроме того, власти стран ЕС должны более тщательно отслеживать операции с криптовалютами и банковские операции сверхбогатых людей, владеющих активами более 50 миллионов евро. Владельцы компаний , владеющие не менее четверти акций, будут постепенно проводить регистрацию на всей территории ЕС. Данные меры, в частности, имеют цель лишить российских олигархов возможностей обойти санкции Евросоюза.
Я вважаю що всією гілкою потрібно топити за Трампа. Це буде дуже дуже по емігрантськи. Всі мої знайомі, хто нещодавно з'бв у Штати та вже якось там легалізувався - всі за Трампа топлять. Бо Нью-Йорк не гумовий!!!
rjkz написав:Ну что, Десантис сделал президентство Трампа еще более осязаемым, чем оно ббыло до этого. Вероятность реального резулттата от конкуренции со стороны Никки Хейли крайне призрачна. Сдается, интрига по поводу будущего Президента США не будет очень интригующей.
подивимось.
Трамп - Хіларі не вгадали (хоча за Клінтон більше народу проголосувало), Трамп-Байден - рудий півень досі не вірить, що програв
оце й є демократія.
Краем уха сегодня слышал, что Хейли пошла после самоснятия Десантиса в лобовую атаку на Трампа, посмотрим к чему это приведет. Сторонница увеличения помощи Украине. В случае прихода Трампа в Белый дом, скорее всего, рядом с ним окажется Десантис. Будем надеяться, что Хейли совершит чудо. Время еще есть. Да и Байден копает под Трампа.
airmax78 написав:Я вважаю що всією гілкою потрібно топити за Трампа. Це буде дуже дуже по емігрантськи. Всі мої знайомі, хто нещодавно з'бв у Штати та вже якось там легалізувався - всі за Трампа топлять. Бо Нью-Йорк не гумовий!!!
Ну ви знаєте, я помітив суттєву різницю в підтримці американцями України: якщо в жовтні-листопаді 2022 року українських прапорів на балконах, у вікнах та на установах, і навіть на церквах в США було більше, ніж в Україні, то в травні 2023 побачив один раз один прапор на балконі і то він вже вигорів на сонці… Люди живуть своїм життям… більше всього скаржилися, що внаслідок війни бензин подорожчав майже в 2 рази. А воно ж знаєте як: «Своя сорочка ближче до тіла…»
airmax78 написав:Я вважаю що всією гілкою потрібно топити за Трампа. Це буде дуже дуже по емігрантськи. Всі мої знайомі, хто нещодавно з'бв у Штати та вже якось там легалізувався - всі за Трампа топлять. Бо Нью-Йорк не гумовий!!!
На самом деле, это явный пройоп политики Байдена из-за которого демократы его-же и критикуют. Проблема не в том, что НЙ не резиновый, а в том, что этих людей уже реально содержат в палатках. У нас прошлая неделя с морозами до минус 8 и сильным ветром. Реально оно как минус 20 ощущается. Я не знаю как оно там в тех палатках (которые ветром уже сдувало) ощущается для жителей стран, где круглый год лето. Ну и реально этих людей никто не проверяет. Тупо прошли сквозь границу, были посажены в автобусы и отправлены в Чикаго, НЙ и др большие дем города.
akurt написав:Маєте рацію, пане Shaman’e. Все вірно: подивимося.
Але в даному випадку варіантів немає: готуємося зустрічати нові @приколи@ від Трампа. В США все буде майже як в Україні. В Україні достатньо було привезти на вулицю вантажну машину пшениці, висипати посеред вулиці (бачив таке своїми очима) - і мешканці приватних будинків бігли аж спотикалися голосувати за двічі судимого уголовника. Ну а ще якщо давали чи 20, чи 50 гривень - то проголосували б і за диявола.
Так буде і в США: прості зрозумілі лозунги: - в зростанні відсоткових ставок за іпотечними кредитами винні витрати на Україну. А нашо нам та Україна? Це ж десь далеко… - для США є загрози з зовсім іншого боку, тому з Московією треба товаришувати. Чекаємо на інавгурацію Трампа.
А я вважаю, що обрання "популіста" Трампа нам на користь. Москалі теж раділи після його першого обрання-багато вони користі з того отримали? Якщо квартал орієнтований виключно на демократів-то від невеликого розуму. Е ось такі думки:
akurt написав:Так буде і в США: прості зрозумілі лозунги: - в зростанні відсоткових ставок за іпотечними кредитами винні витрати на Україну. А нашо нам та Україна? Це ж десь далеко… - для США є загрози з зовсім іншого боку, тому з Московією треба товаришувати. Чекаємо на інавгурацію Трампа.
"з Московією треба товаришувати" - ось це якесь мега-наївне твердження. Ну як вони хочуть з тою Московію товаришувати? Ось товаришували в 90-ті і на початку 2000-х. Пробурили їм скважини, віддали деякі технології, закрили очі на агресію(Чечня, Грузія, Україна(2014)). І що? Америка все-рівно була і є найбільшим ворогом РФ. Тому що це така собі "національна ідея" в РФ і вона гарно продається піплу. Московія розуміє силу, а США показала деяку слабість в Україні. Я не розумію як вони реально хочуть замиритись з Московією і головне що це їм дасть? Китай як качав ресурси по халявним цінам так і буде качати. Ось припустимо здадуть вони Україну - ось що вони отримають взамін від РФ?
airmax78 написав:Я вважаю що всією гілкою потрібно топити за Трампа. Це буде дуже дуже по емігрантськи. Всі мої знайомі, хто нещодавно з'бв у Штати та вже якось там легалізувався - всі за Трампа топлять. Бо Нью-Йорк не гумовий!!!
На самом деле, это явный пройоп политики Байдена из-за которого демократы его-же и критикуют. Проблема не в том, что НЙ не резиновый, а в том, что этих людей уже реально содержат в палатках. У нас прошлая неделя с морозами до минус 8 и сильным ветром. Реально оно как минус 20 ощущается. Я не знаю как оно там в тех палатках (которые ветром уже сдувало) ощущается для жителей стран, где круглый год лето. Ну и реально этих людей никто не проверяет. Тупо прошли сквозь границу, были посажены в автобусы и отправлены в Чикаго, НЙ и др большие дем города.