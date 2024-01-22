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#<1 ... 1774177517761777 Додано: Пон 22 січ, 2024 17:56 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Я писал: "Если говорить о легальных доходах."

Но даже с учётом нелегальных, думаю, моя цифра 100 тыс. чел. с доходами 3-4 тыс у.е. заметно завышена. Это грубо каждый 200-й украинец трудоспособного возраста. Я писал: "Если говорить о легальных доходах."Но даже с учётом нелегальных, думаю, моя цифра 100 тыс. чел. с доходами 3-4 тыс у.е. заметно завышена. Это грубо каждый 200-й украинец трудоспособного возраста.

Цифра сильно занижена. Лише в ІТ більше 200 тисяч. Цифра сильно занижена. Лише в ІТ більше 200 тисяч. Denik Повідомлень: 2851 З нами з: 23.02.09 Подякував: 599 раз. Подякували: 1075 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 січ, 2024 17:59 drevlyanin написав: akurt написав: Маєте рацію, пане Shaman’e. Все вірно: подивимося.



Але в даному випадку варіантів немає: готуємося зустрічати нові @приколи@ від Трампа.

В США все буде майже як в Україні.

В Україні достатньо було привезти на вулицю вантажну машину пшениці, висипати посеред вулиці (бачив таке своїми очима) - і мешканці приватних будинків бігли аж спотикалися голосувати за двічі судимого уголовника. Ну а ще якщо давали чи 20, чи 50 гривень - то проголосували б і за диявола.



Так буде і в США: прості зрозумілі лозунги:

- в зростанні відсоткових ставок за іпотечними кредитами винні витрати на Україну. А нашо нам та Україна? Це ж десь далеко…

- для США є загрози з зовсім іншого боку, тому з Московією треба товаришувати.

Чекаємо на інавгурацію Трампа. Маєте рацію, пане Shaman’e. Все вірно: подивимося.Але в даному випадку варіантів немає: готуємося зустрічати нові @приколи@ від Трампа.В США все буде майже як в Україні.В Україні достатньо було привезти на вулицю вантажну машину пшениці, висипати посеред вулиці (бачив таке своїми очима) - і мешканці приватних будинків бігли аж спотикалися голосувати за двічі судимого уголовника. Ну а ще якщо давали чи 20, чи 50 гривень - то проголосували б і за диявола.Так буде і в США: прості зрозумілі лозунги:- в зростанні відсоткових ставок за іпотечними кредитами винні витрати на Україну. А нашо нам та Україна? Це ж десь далеко…- для США є загрози з зовсім іншого боку, тому з Московією треба товаришувати.Чекаємо на інавгурацію Трампа.



А я вважаю, що обрання "популіста" Трампа нам на користь. Москалі теж раділи після його першого обрання-багато вони користі з того отримали? Якщо квартал орієнтований виключно на демократів-то від невеликого розуму. Е ось такі думки:



А я вважаю, що обрання "популіста" Трампа нам на користь. Москалі теж раділи після його першого обрання-багато вони користі з того отримали? Якщо квартал орієнтований виключно на демократів-то від невеликого розуму. Е ось такі думки:



Вы немного неправы.

"Квартал" тут ни при чем.

Есть поддержка Украины со стороны демократов и республиканцев.

Но каждая партия неоднородна.

Пока на пост Президента от демократов альтернативы Байдену нет. Его позиция известна.

Со стороны респов есть те, кто ЗА помощь Украине и кто категорически против.

В целом респы ЗА и это продвигает Хейли, но есть крайне правое крыло изоляционистов (МАГА) и их лидер - Трамп. Вы немного неправы."Квартал" тут ни при чем.Есть поддержка Украины со стороны демократов и республиканцев.Но каждая партия неоднородна.Пока на пост Президента от демократов альтернативы Байдену нет. Его позиция известна.Со стороны респов есть те, кто ЗА помощь Украине и кто категорически против.В целом респы ЗА и это продвигает Хейли, но есть крайне правое крыло изоляционистов (МАГА) и их лидер - Трамп. rjkz

Повідомлень: 16097 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8170 раз. Подякували: 5047 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 січ, 2024 18:00 Denik написав: ЛАД написав: Я писал: "Если говорить о легальных доходах."

Но даже с учётом нелегальных, думаю, моя цифра 100 тыс. чел. с доходами 3-4 тыс у.е. заметно завышена. Это грубо каждый 200-й украинец трудоспособного возраста. Я писал: "Если говорить о легальных доходах."Но даже с учётом нелегальных, думаю, моя цифра 100 тыс. чел. с доходами 3-4 тыс у.е. заметно завышена. Это грубо каждый 200-й украинец трудоспособного возраста.

Цифра сильно занижена. Лише в ІТ більше 200 тисяч. Цифра сильно занижена. Лише в ІТ більше 200 тисяч.

Как то раз, пару лет назад спрашивал про ЗП у своего арендатора гаража(он КуА на галере), ответил, что 900 уе. Как то раз, пару лет назад спрашивал про ЗП у своего арендатора гаража(он КуА на галере), ответил, что 900 уе. Bolt Повідомлень: 2701 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 січ, 2024 18:15 drevlyanin написав: rjkz написав: airmax78 написав: Я вважаю що всією гілкою потрібно топити за Трампа. Це буде дуже дуже по емігрантськи. Всі мої знайомі, хто нещодавно з'бв у Штати та вже якось там легалізувався - всі за Трампа топлять. Бо Нью-Йорк не гумовий!!! Я вважаю що всією гілкою потрібно топити за Трампа. Це буде дуже дуже по емігрантськи. Всі мої знайомі, хто нещодавно з'бв у Штати та вже якось там легалізувався - всі за Трампа топлять. Бо Нью-Йорк не гумовий!!!



На самом деле, это явный пройоп политики Байдена из-за которого демократы его-же и критикуют.

Проблема не в том, что НЙ не резиновый, а в том, что этих людей уже реально содержат в палатках.

У нас прошлая неделя с морозами до минус 8 и сильным ветром.

Реально оно как минус 20 ощущается.

Я не знаю как оно там в тех палатках (которые ветром уже сдувало) ощущается для жителей стран, где круглый год лето.

Ну и реально этих людей никто не проверяет. Тупо прошли сквозь границу, были посажены в автобусы и отправлены в Чикаго, НЙ и др большие дем города. На самом деле, это явный пройоп политики Байдена из-за которого демократы его-же и критикуют.Проблема не в том, что НЙ не резиновый, а в том, что этих людей уже реально содержат в палатках.У нас прошлая неделя с морозами до минус 8 и сильным ветром.Реально оно как минус 20 ощущается.Я не знаю как оно там в тех палатках (которые ветром уже сдувало) ощущается для жителей стран, где круглый год лето.Ну и реально этих людей никто не проверяет. Тупо прошли сквозь границу, были посажены в автобусы и отправлены в Чикаго, НЙ и др большие дем города.



Те, про що тут розказують схоже на правду?

Те, про що тут розказують схоже на правду?



Сорри, 47 минут.

Пока не могу это посмотреть. Сорри, 47 минут.Пока не могу это посмотреть. rjkz

Повідомлень: 16097 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8170 раз. Подякували: 5047 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 січ, 2024 18:18 Bolt написав: Denik написав: ЛАД написав: Я писал: "Если говорить о легальных доходах."

Но даже с учётом нелегальных, думаю, моя цифра 100 тыс. чел. с доходами 3-4 тыс у.е. заметно завышена. Это грубо каждый 200-й украинец трудоспособного возраста. Я писал: "Если говорить о легальных доходах."Но даже с учётом нелегальных, думаю, моя цифра 100 тыс. чел. с доходами 3-4 тыс у.е. заметно завышена. Это грубо каждый 200-й украинец трудоспособного возраста.

Цифра сильно занижена. Лише в ІТ більше 200 тисяч. Цифра сильно занижена. Лише в ІТ більше 200 тисяч.

Как то раз, пару лет назад спрашивал про ЗП у своего арендатора гаража(он КуА на галере), ответил, что 900 уе. Как то раз, пару лет назад спрашивал про ЗП у своего арендатора гаража(он КуА на галере), ответил, что 900 уе.

Може джун. А може натриндів, щоб бува оренду не підняли Може джун. А може натриндів, щоб бува оренду не підняли Faceless

Модератор Повідомлень: 34490 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1428 раз. Подякували: 7937 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 січ, 2024 18:20 Faceless написав: Bolt написав: Denik написав: Цифра сильно занижена. Лише в ІТ більше 200 тисяч. Цифра сильно занижена. Лише в ІТ більше 200 тисяч.

Как то раз, пару лет назад спрашивал про ЗП у своего арендатора гаража(он КуА на галере), ответил, что 900 уе. Как то раз, пару лет назад спрашивал про ЗП у своего арендатора гаража(он КуА на галере), ответил, что 900 уе.

Може джун. А може натриндів, щоб бува оренду не підняли Може джун. А може натриндів, щоб бува оренду не підняли

Судячи з того, що з'їхав, хоч оренда три роки тому була 500 грн,може і нетрендів. Судячи з того, що з'їхав, хоч оренда три роки тому була 500 грн,може і нетрендів. Bolt Повідомлень: 2701 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1774177517761777 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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