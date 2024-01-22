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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 22 січ, 2024 17:56
ЛАД написав:
Я писал: "Если говорить о легальных доходах."
Но даже с учётом нелегальных, думаю, моя цифра 100 тыс. чел. с доходами 3-4 тыс у.е. заметно завышена. Это грубо каждый 200-й украинец трудоспособного возраста.
Цифра сильно занижена. Лише в ІТ більше 200 тисяч.
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Додано: Пон 22 січ, 2024 17:59
drevlyanin написав: akurt написав:
Маєте рацію, пане Shaman’e. Все вірно: подивимося.
Але в даному випадку варіантів немає: готуємося зустрічати нові @приколи@ від Трампа.
В США все буде майже як в Україні.
В Україні достатньо було привезти на вулицю вантажну машину пшениці, висипати посеред вулиці (бачив таке своїми очима) - і мешканці приватних будинків бігли аж спотикалися голосувати за двічі судимого уголовника. Ну а ще якщо давали чи 20, чи 50 гривень - то проголосували б і за диявола.
Так буде і в США: прості зрозумілі лозунги:
- в зростанні відсоткових ставок за іпотечними кредитами винні витрати на Україну. А нашо нам та Україна? Це ж десь далеко…
- для США є загрози з зовсім іншого боку, тому з Московією треба товаришувати.
Чекаємо на інавгурацію Трампа.
А я вважаю, що обрання "популіста" Трампа нам на користь. Москалі теж раділи після його першого обрання-багато вони користі з того отримали? Якщо квартал орієнтований виключно на демократів-то від невеликого розуму. Е ось такі думки:
Вы немного неправы.
"Квартал" тут ни при чем.
Есть поддержка Украины со стороны демократов и республиканцев.
Но каждая партия неоднородна.
Пока на пост Президента от демократов альтернативы Байдену нет. Его позиция известна.
Со стороны респов есть те, кто ЗА помощь Украине и кто категорически против.
В целом респы ЗА и это продвигает Хейли, но есть крайне правое крыло изоляционистов (МАГА) и их лидер - Трамп.
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Додано: Пон 22 січ, 2024 18:00
Denik написав: ЛАД написав:
Я писал: "Если говорить о легальных доходах."
Но даже с учётом нелегальных, думаю, моя цифра 100 тыс. чел. с доходами 3-4 тыс у.е. заметно завышена. Это грубо каждый 200-й украинец трудоспособного возраста.
Цифра сильно занижена. Лише в ІТ більше 200 тисяч.
Как то раз, пару лет назад спрашивал про ЗП у своего арендатора гаража(он КуА на галере), ответил, что 900 уе.
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Додано: Пон 22 січ, 2024 18:15
drevlyanin написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Я вважаю що всією гілкою потрібно топити за Трампа. Це буде дуже дуже по емігрантськи. Всі мої знайомі, хто нещодавно з'бв у Штати та вже якось там легалізувався - всі за Трампа топлять. Бо Нью-Йорк не гумовий!!!
На самом деле, это явный пройоп политики Байдена из-за которого демократы его-же и критикуют.
Проблема не в том, что НЙ не резиновый, а в том, что этих людей уже реально содержат в палатках.
У нас прошлая неделя с морозами до минус 8 и сильным ветром.
Реально оно как минус 20 ощущается.
Я не знаю как оно там в тех палатках (которые ветром уже сдувало) ощущается для жителей стран, где круглый год лето.
Ну и реально этих людей никто не проверяет. Тупо прошли сквозь границу, были посажены в автобусы и отправлены в Чикаго, НЙ и др большие дем города.
Те, про що тут розказують схоже на правду?
Сорри, 47 минут.
Пока не могу это посмотреть.
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Додано: Пон 22 січ, 2024 18:18
Bolt написав: Denik написав: ЛАД написав:
Я писал: "Если говорить о легальных доходах."
Но даже с учётом нелегальных, думаю, моя цифра 100 тыс. чел. с доходами 3-4 тыс у.е. заметно завышена. Это грубо каждый 200-й украинец трудоспособного возраста.
Цифра сильно занижена. Лише в ІТ більше 200 тисяч.
Как то раз, пару лет назад спрашивал про ЗП у своего арендатора гаража(он КуА на галере), ответил, что 900 уе.
Може джун. А може натриндів, щоб бува оренду не підняли
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Додано: Пон 22 січ, 2024 18:20
Faceless написав: Bolt написав: Denik написав:
Цифра сильно занижена. Лише в ІТ більше 200 тисяч.
Как то раз, пару лет назад спрашивал про ЗП у своего арендатора гаража(он КуА на галере), ответил, что 900 уе.
Може джун. А може натриндів, щоб бува оренду не підняли
Судячи з того, що з'їхав, хоч оренда три роки тому була 500 грн,може і нетрендів.
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