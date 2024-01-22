Крім QA на галерах є дядьки (і на галерах і в невеликих конторах) з 15-20 річним стажем C++, Java, C#, Scala та ще багато чого цікавого. Там трохи інші з/п.
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Додано: Пон 22 січ, 2024 20:53
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Пон 22 січ, 2024 21:07
Тут йшло обговорення, яка кількість працівників ІТ. Я до того, що не всі там мають по 3-5 куе. Стартові QA взагалі на рівні охоронника АТБ заробляють.
Додано: Пон 22 січ, 2024 21:26
Re: Еміграція, заробітчанство
Зараз за можливість отримати комерційний досвід багато новачків-світчерів готові платити по 300-500$ за стажування. Бо без досвіду резюме одразу летить в смітник, а поки не попрацював хоча б 2-3 місяці на реальному проекті - одразу видно на співбесіді, от вже 3 місяці від року відрізнити важко
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