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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 22 січ, 2024 20:53
Bolt написав:
Как то раз, пару лет назад спрашивал про ЗП у своего арендатора гаража(он КуА на галере), ответил, что 900 уе.
Крім QA на галерах є дядьки (і на галерах і в невеликих конторах) з 15-20 річним стажем C++, Java, C#, Scala та ще багато чого цікавого. Там трохи інші з/п.
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Додано: Пон 22 січ, 2024 21:07
Denik написав: Bolt написав:
Как то раз, пару лет назад спрашивал про ЗП у своего арендатора гаража(он КуА на галере), ответил, что 900 уе.
Крім QA на галерах є дядьки (і на галерах і в невеликих конторах) з 15-20 річним стажем C++, Java, C#, Scala та ще багато чого цікавого. Там трохи інші з/п.
Тут йшло обговорення, яка кількість працівників ІТ. Я до того, що не всі там мають по 3-5 куе. Стартові QA взагалі на рівні охоронника АТБ заробляють.
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Bolt
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Додано: Пон 22 січ, 2024 21:26
Зараз за можливість отримати комерційний досвід багато новачків-світчерів готові платити по 300-500$ за стажування. Бо без досвіду резюме одразу летить в смітник, а поки не попрацював хоча б 2-3 місяці на реальному проекті - одразу видно на співбесіді, от вже 3 місяці від року відрізнити важко
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Додано: Пон 22 січ, 2024 21:37
Дюрі-бачі написав:
Зараз за можливість отримати комерційний досвід багато новачків-світчерів готові платити по 300-500$ за стажування. Бо без досвіду резюме одразу летить в смітник, а поки не попрацював хоча б 2-3 місяці на реальному проекті - одразу видно на співбесіді, от вже 3 місяці від року відрізнити важко
Зараз криза, і з досвідом важко знайти, а новачкам взагалі нічого не світить
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Додано: Пон 22 січ, 2024 22:02
rjkz написав:
Вы немного неправы.
"Квартал" тут ни при чем.
Есть поддержка Украины со стороны демократов и республиканцев.
Но каждая партия неоднородна.
Пока на пост Президента от демократов альтернативы Байдену нет. Его позиция известна.
Со стороны респов есть те, кто ЗА помощь Украине и кто категорически против.
В целом респы ЗА и это продвигает Хейли, но есть крайне правое крыло изоляционистов (МАГА) и их лидер - Трамп.
"Мова дана політику, щоб приховувати свої думки!" Тепер беру з вас приклад і орієнтуюсь виключно на справи, так що поживемо-побачимо. Тим більше, що наші можливості по впливу на вибори президента США ...
п.с. Навіщо витрачати забагато часу на перегляд відео, ставите швидкість 1,25-1,5 і гайда.
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drevlyanin
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