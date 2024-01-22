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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1775177617771778
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 20:53

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Как то раз, пару лет назад спрашивал про ЗП у своего арендатора гаража(он КуА на галере), ответил, что 900 уе.

Крім QA на галерах є дядьки (і на галерах і в невеликих конторах) з 15-20 річним стажем C++, Java, C#, Scala та ще багато чого цікавого. Там трохи інші з/п.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 21:07

  Denik написав:
  Bolt написав:Как то раз, пару лет назад спрашивал про ЗП у своего арендатора гаража(он КуА на галере), ответил, что 900 уе.

Крім QA на галерах є дядьки (і на галерах і в невеликих конторах) з 15-20 річним стажем C++, Java, C#, Scala та ще багато чого цікавого. Там трохи інші з/п.

Тут йшло обговорення, яка кількість працівників ІТ. Я до того, що не всі там мають по 3-5 куе. Стартові QA взагалі на рівні охоронника АТБ заробляють.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 21:26

Re: Еміграція, заробітчанство

Зараз за можливість отримати комерційний досвід багато новачків-світчерів готові платити по 300-500$ за стажування. Бо без досвіду резюме одразу летить в смітник, а поки не попрацював хоча б 2-3 місяці на реальному проекті - одразу видно на співбесіді, от вже 3 місяці від року відрізнити важко
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 21:37

  Дюрі-бачі написав:Зараз за можливість отримати комерційний досвід багато новачків-світчерів готові платити по 300-500$ за стажування. Бо без досвіду резюме одразу летить в смітник, а поки не попрацював хоча б 2-3 місяці на реальному проекті - одразу видно на співбесіді, от вже 3 місяці від року відрізнити важко

Зараз криза, і з досвідом важко знайти, а новачкам взагалі нічого не світить
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 22:02

  rjkz написав:
Вы немного неправы.
"Квартал" тут ни при чем.
Есть поддержка Украины со стороны демократов и республиканцев.
Но каждая партия неоднородна.
Пока на пост Президента от демократов альтернативы Байдену нет. Его позиция известна.
Со стороны респов есть те, кто ЗА помощь Украине и кто категорически против.
В целом респы ЗА и это продвигает Хейли, но есть крайне правое крыло изоляционистов (МАГА) и их лидер - Трамп.


"Мова дана політику, щоб приховувати свої думки!" Тепер беру з вас приклад і орієнтуюсь виключно на справи, так що поживемо-побачимо. Тим більше, що наші можливості по впливу на вибори президента США ...
п.с. Навіщо витрачати забагато часу на перегляд відео, ставите швидкість 1,25-1,5 і гайда.
drevlyanin
 
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  #<1 ... 1775177617771778
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