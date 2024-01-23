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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1775177617771778
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 20:53

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Как то раз, пару лет назад спрашивал про ЗП у своего арендатора гаража(он КуА на галере), ответил, что 900 уе.

Крім QA на галерах є дядьки (і на галерах і в невеликих конторах) з 15-20 річним стажем C++, Java, C#, Scala та ще багато чого цікавого. Там трохи інші з/п.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 21:07

  Denik написав:
  Bolt написав:Как то раз, пару лет назад спрашивал про ЗП у своего арендатора гаража(он КуА на галере), ответил, что 900 уе.

Крім QA на галерах є дядьки (і на галерах і в невеликих конторах) з 15-20 річним стажем C++, Java, C#, Scala та ще багато чого цікавого. Там трохи інші з/п.

Тут йшло обговорення, яка кількість працівників ІТ. Я до того, що не всі там мають по 3-5 куе. Стартові QA взагалі на рівні охоронника АТБ заробляють.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 21:26

Re: Еміграція, заробітчанство

Зараз за можливість отримати комерційний досвід багато новачків-світчерів готові платити по 300-500$ за стажування. Бо без досвіду резюме одразу летить в смітник, а поки не попрацював хоча б 2-3 місяці на реальному проекті - одразу видно на співбесіді, от вже 3 місяці від року відрізнити важко
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 21:37

  Дюрі-бачі написав:Зараз за можливість отримати комерційний досвід багато новачків-світчерів готові платити по 300-500$ за стажування. Бо без досвіду резюме одразу летить в смітник, а поки не попрацював хоча б 2-3 місяці на реальному проекті - одразу видно на співбесіді, от вже 3 місяці від року відрізнити важко

Зараз криза, і з досвідом важко знайти, а новачкам взагалі нічого не світить
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 22:02

  rjkz написав:
Вы немного неправы.
"Квартал" тут ни при чем.
Есть поддержка Украины со стороны демократов и республиканцев.
Но каждая партия неоднородна.
Пока на пост Президента от демократов альтернативы Байдену нет. Его позиция известна.
Со стороны респов есть те, кто ЗА помощь Украине и кто категорически против.
В целом респы ЗА и это продвигает Хейли, но есть крайне правое крыло изоляционистов (МАГА) и их лидер - Трамп.


"Мова дана політику, щоб приховувати свої думки!" Тепер беру з вас приклад і орієнтуюсь виключно на справи, так що поживемо-побачимо. Тим більше, що наші можливості по впливу на вибори президента США ...
п.с. Навіщо витрачати забагато часу на перегляд відео, ставите швидкість 1,25-1,5 і гайда.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 00:31

  Дюрі-бачі написав:Зараз за можливість отримати комерційний досвід багато новачків-світчерів готові платити по 300-500$ за стажування. Бо без досвіду резюме одразу летить в смітник, а поки не попрацював хоча б 2-3 місяці на реальному проекті - одразу видно на співбесіді, от вже 3 місяці від року відрізнити важко

якщо компанія набирає джунів, то резюме без досвіду в смітник - то недопрацьовують HRюші. бо головне це те, наскільки сильний шукач - а от відрізнити сильного від казкаря - це й завдання в тому числі HR, але можуть це далеко не всі. на старті дають десь 500 уо. QA - це стартова позиції, з якої багато хто починає

є компанії, які беруть лише від міддлов - там дійсно потрібен досвід.

я дивлюсь на приклад Big4 - там беруть без досвіду, потрібні лише мова та клепка в голові. розумний підхід.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 01:57

  Denik написав:
  ЛАД написав:Я писал: "Если говорить о легальных доходах."
Но даже с учётом нелегальных, думаю, моя цифра 100 тыс. чел. с доходами 3-4 тыс у.е. заметно завышена. Это грубо каждый 200-й украинец трудоспособного возраста.

Цифра сильно занижена. Лише в ІТ більше 200 тисяч.

Далеко не все "ІТ" имеют 3-4 тыс. у.е.
Но я уже согласился, что, с учётом всех остальных, цифра, вероятно занижена, но всё же не думаю, что очень сильно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 03:05

  drevlyanin написав:............
Те, про що тут розказують схоже на правду?
[youtube]ERWNqeIaj0M...

Не берусь судить, у меня явно недостаточно знаний о США. Могу только высказать "мысли по поводу".
Проблема наверняка есть. Насколько правдиво и объективно пани Оксана (фамилию так и не разобрал - Давыд?) излагает её, судить не могу.
Но, вообще говоря, выбор собеседника сильно зависит от автора программы. Якименко занимает достаточно одностороннюю позицию - явно "антизелёную". И даже не особо старается казаться/притворяться объективным. Исходя из этого, можно сомневаться и в объективности пани Оксаны.

P.s. Я в следующем посте написал вопросы по этому видео для rjkz, если я что упустил или Вы захотите уточнить мои вопросы, пожалуйста.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 03:34

  rjkz написав:
  drevlyanin написав:.........
Те, про що тут розказують схоже на правду?
[youtube]ERWNqeIaj0M...

Сорри, 47 минут.
Пока не могу это посмотреть.

Согласен. 47 мин. это очень много. Даже на скорости 1,5 это 31 мин., а на 1,75 уже слишком тяжело воспринимать.
Чтобы не смотреть, просто несколько вопросов по видео.
1. Пани Оксана говорит о необычайной лёгкости проникновения в США "нелегальных" мигрантов. И их последующего оформления даже без необходимости для них легализации, они прекрасно существуют и так.
2. Называются огромные цифры расходов на них. В т.ч. бесплатная медицина при необходимости, бесплатное образование для детей + огромные расходы на их обучение англ. языку для того, чтобы они могли учиться вместе с американцами. На что ещё расходы не очень понятно (или я не понял), но цифры называет чуть ли не сотни млрд. Прогноз на 2025 - 400 млрд.
3. Опасное ухудшение эпидобстановки (появление в воде вируса полиомиелита).
4. Замалчивание этих проблем демократическими/либеральными СМИ и обвинение ими республиканцев и вообще протестующих в антигуманизме, пренебрежении правами человека и т.п. (думаю, это правда, такие обвинения выдвигаются и в Европе к правым, антииммигрантским течениям). Протесты даже в среде демократов вплоть до выхода из партии.
Может, я что-то упустил, drevlyanin, если захочет, дополнит.
ЛАД
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