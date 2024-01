Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1775177617771778 Додано: Пон 22 січ, 2024 20:53 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Как то раз, пару лет назад спрашивал про ЗП у своего арендатора гаража(он КуА на галере), ответил, что 900 уе.

Крім QA на галерах є дядьки (і на галерах і в невеликих конторах) з 15-20 річним стажем C++, Java, C#, Scala та ще багато чого цікавого. Там трохи інші з/п.

Крім QA на галерах є дядьки (і на галерах і в невеликих конторах) з 15-20 річним стажем C++, Java, C#, Scala та ще багато чого цікавого. Там трохи інші з/п. Крім QA на галерах є дядьки (і на галерах і в невеликих конторах) з 15-20 річним стажем C++, Java, C#, Scala та ще багато чого цікавого. Там трохи інші з/п.

Тут йшло обговорення, яка кількість працівників ІТ. Я до того, що не всі там мають по 3-5 куе. Стартові QA взагалі на рівні охоронника АТБ заробляють.

Додано: Пон 22 січ, 2024 21:26 Re: Еміграція, заробітчанство Зараз за можливість отримати комерційний досвід багато новачків-світчерів готові платити по 300-500$ за стажування. Бо без досвіду резюме одразу летить в смітник, а поки не попрацював хоча б 2-3 місяці на реальному проекті - одразу видно на співбесіді, от вже 3 місяці від року відрізнити важко

Зараз криза, і з досвідом важко знайти, а новачкам взагалі нічого не світить

Додано: Пон 22 січ, 2024 22:02 rjkz написав:

Вы немного неправы.

"Квартал" тут ни при чем.

Есть поддержка Украины со стороны демократов и республиканцев.

Но каждая партия неоднородна.

Пока на пост Президента от демократов альтернативы Байдену нет. Его позиция известна.

Со стороны респов есть те, кто ЗА помощь Украине и кто категорически против.

В целом респы ЗА и это продвигает Хейли, но есть крайне правое крыло изоляционистов (МАГА) и их лидер - Трамп. Вы немного неправы."Квартал" тут ни при чем.Есть поддержка Украины со стороны демократов и республиканцев.Но каждая партия неоднородна.Пока на пост Президента от демократов альтернативы Байдену нет. Его позиция известна.Со стороны респов есть те, кто ЗА помощь Украине и кто категорически против.В целом респы ЗА и это продвигает Хейли, но есть крайне правое крыло изоляционистов (МАГА) и их лидер - Трамп.



"Мова дана політику, щоб приховувати свої думки!" Тепер беру з вас приклад і орієнтуюсь виключно на справи, так що поживемо-побачимо. Тим більше, що наші можливості по впливу на вибори президента США ...

п.с. Навіщо витрачати забагато часу на перегляд відео, ставите швидкість 1,25-1,5 і гайда.

Додано: Вів 23 січ, 2024 00:31 Дюрі-бачі написав: Зараз за можливість отримати комерційний досвід багато новачків-світчерів готові платити по 300-500$ за стажування. Бо, а поки не попрацював хоча б 2-3 місяці на реальному проекті - одразу видно на співбесіді, от вже 3 місяці від року відрізнити важко

якщо компанія набирає джунів, то резюме без досвіду в смітник - то недопрацьовують HRюші. бо головне це те, наскільки сильний шукач - а от відрізнити сильного від казкаря - це й завдання в тому числі HR, але можуть це далеко не всі. на старті дають десь 500 уо. QA - це стартова позиції, з якої багато хто починає



є компанії, які беруть лише від міддлов - там дійсно потрібен досвід.



я дивлюсь на приклад Big4 - там беруть без досвіду, потрібні лише мова та клепка в голові. розумний підхід.

Додано: Вів 23 січ, 2024 01:57 Denik написав: ЛАД написав: Я писал: "Если говорить о легальных доходах."

Но даже с учётом нелегальных, думаю, моя цифра 100 тыс. чел. с доходами 3-4 тыс у.е. заметно завышена. Это грубо каждый 200-й украинец трудоспособного возраста.

Но даже с учётом нелегальных, думаю, моя цифра 100 тыс. чел. с доходами 3-4 тыс у.е. заметно завышена. Это грубо каждый 200-й украинец трудоспособного возраста. Я писал: "Если говорить о легальных доходах."Но даже с учётом нелегальных, думаю, моя цифра 100 тыс. чел. с доходами 3-4 тыс у.е. заметно завышена. Это грубо каждый 200-й украинец трудоспособного возраста.

Цифра сильно занижена. Лише в ІТ більше 200 тисяч. Цифра сильно занижена. Лише в ІТ більше 200 тисяч.

Далеко не все "ІТ" имеют 3-4 тыс. у.е.

Додано: Вів 23 січ, 2024 03:05 drevlyanin написав: ............

Те, про що тут розказують схоже на правду?

[youtube]ERWNqeIaj0M...

Те, про що тут розказують схоже на правду?

[youtube]ERWNqeIaj0M... ............Те, про що тут розказують схоже на правду?[youtube]ERWNqeIaj0M...

Не берусь судить, у меня явно недостаточно знаний о США. Могу только высказать "мысли по поводу".

Проблема наверняка есть. Насколько правдиво и объективно пани Оксана (фамилию так и не разобрал - Давыд?) излагает её, судить не могу.

Но, вообще говоря, выбор собеседника сильно зависит от автора программы. Якименко занимает достаточно одностороннюю позицию - явно "антизелёную". И даже не особо старается казаться/притворяться объективным. Исходя из этого, можно сомневаться и в объективности пани Оксаны.



P.s. Я в следующем посте написал вопросы по этому видео для rjkz, если я что упустил или Вы захотите уточнить мои вопросы, пожалуйста.

Те, про що тут розказують схоже на правду?

[youtube]ERWNqeIaj0M... .........Те, про що тут розказують схоже на правду?[youtube]ERWNqeIaj0M...

Сорри, 47 минут.

Пока не могу это посмотреть. Сорри, 47 минут.Пока не могу это посмотреть.

Согласен. 47 мин. это очень много. Даже на скорости 1,5 это 31 мин., а на 1,75 уже слишком тяжело воспринимать.

Чтобы не смотреть, просто несколько вопросов по видео.

1. Пани Оксана говорит о необычайной лёгкости проникновения в США "нелегальных" мигрантов. И их последующего оформления даже без необходимости для них легализации, они прекрасно существуют и так.

2. Называются огромные цифры расходов на них. В т.ч. бесплатная медицина при необходимости, бесплатное образование для детей + огромные расходы на их обучение англ. языку для того, чтобы они могли учиться вместе с американцами. На что ещё расходы не очень понятно (или я не понял), но цифры называет чуть ли не сотни млрд. Прогноз на 2025 - 400 млрд. (сейчас 150 млрд в среднем за год власти Байдена).

3. Опасное ухудшение эпидобстановки (появление в воде вируса полиомиелита).

4. Замалчивание этих проблем демократическими/либеральными СМИ и обвинение ими республиканцев и вообще протестующих в антигуманизме, пренебрежении правами человека и т.п. (думаю, это правда, такие обвинения выдвигаются и в Европе к правым, антииммигрантским течениям). Протесты даже в среде демократов вплоть до выхода из партии.

Может, я что-то упустил, drevlyanin, если захочет, дополнит.



P.s. Из того, что заметил явно бредового - на 13.20 "Америка має дотепер там 700-800 млн. кожного року проходить офіційної іміграції зокрема тільки по грін-карті, Америка цю програму не скоротила. Є ще інші шляхи воз'єднання сімей, тобто є абсолютно маса легальних способів це робити".

Возможно, оговорка, но "очень внимательно слушающий" Якименко "не заметил".



P.p.s. В первом видео drevlyanin"а в

Ну и такое обвинение (цитирую по расшифровке видео):

Байден винен в тому що ну якби дав добро

24:55

дав санкцію Путіну на відновлення оцієї так званої історичної справедливості

25:00

безкровним методом але безкровним методом фактично Путін переконав байдена

25:06

що все буде дуже швидко і все буде дуже безкровно

... 25:20

не розриває попередніх домовленостей з Путіним тому що фактично вони були

25:26

порушені Путін не виконав своїх обіцянок він за три дні не справився

По-моему, это чересчур.



Но вопрос не в этом.

Він говорить о иммигрантах (на 17.05): "це люди взагалі, які непридатні до американського життя, це люди, які будуть сідати просто на соціалку". Действительно есть какая-то соцпомощь для нелегальных иммигрантов?

Виден сильный пожар.

