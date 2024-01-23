ЛАД написав:
Согласен. 47 мин. это очень много. Даже на скорости 1,5 это 31 мин., а на 1,75 уже слишком тяжело воспринимать.
Чтобы не смотреть, просто несколько вопросов по видео.
1. Пани Оксана говорит о необычайной лёгкости проникновения в США "нелегальных" мигрантов. И их последующего оформления даже без необходимости для них легализации, они прекрасно существуют и так.
2. Называются огромные цифры расходов на них. В т.ч. бесплатная медицина при необходимости, бесплатное образование для детей + огромные расходы на их обучение англ. языку для того, чтобы они могли учиться вместе с американцами. На что ещё расходы не очень понятно (или я не понял), но цифры называет чуть ли не сотни млрд. Прогноз на 2025 - 400 млрд. (сейчас 150 млрд в среднем за год власти Байдена).
3. Опасное ухудшение эпидобстановки (появление в воде вируса полиомиелита).
4. Замалчивание этих проблем демократическими/либеральными СМИ и обвинение ими республиканцев и вообще протестующих в антигуманизме, пренебрежении правами человека и т.п. (думаю, это правда, такие обвинения выдвигаются и в Европе к правым, антииммигрантским течениям). Протесты даже в среде демократов вплоть до выхода из партии.
Может, я что-то упустил, drevlyanin, если захочет, дополнит.
P.s. Из того, что заметил явно бредового - на 13.20 "Америка має дотепер там 700-800 млн. кожного року проходить офіційної іміграції зокрема тільки по грін-карті, Америка цю програму не скоротила. Є ще інші шляхи воз'єднання сімей, тобто є абсолютно маса легальних способів це робити".
Возможно, оговорка, но "очень внимательно слушающий" Якименко "не заметил".
Спасибо огромное, что съэкономили мне время.
Я посмотрел первую минуту, понял, что все очень медленно и растянуто.
Что касается выбора Древлянина, то это неудивительно. Я тоже не смотрю проянуковичских и пропорошенковских блогеров. Это естественно. Правда...я вообще политблогеров не смотрю, предпочитаю строить свое мнение на основании событий.
1. В США чрезвычайно трудно иммигрировать легально. Нелегально это сделать очень просто - через южную границу. Далее эти нелегалы делятся на 2 части - одни подаются на ПУ, и если сделают это в таком штате как Калифорния или НЙ, то положительный результат практически гарантирован. После подачи на ПУ и до рассмотрения кейса пройдет 3-5-7 лет. Все это время человеку надо на что-то жить. Он вне статуса, но в "пендинге". Ему выдается временное разрешение на работу, временный ССН, если это НЙ, то EBT (карта медикейд, на которую,, если они оформляются и имеют право, то начисляются фудстемпы). И вот эти годы человек живет имея все возможности жить и работать как американец или обладатель гринкард. Если/когда его кейс будет рассмотрен и одобрен, то ему будет присвоен статус asylum. И в течении некоторого времени он получит гринкарту. Через еще 5 лет после получения гринкард, он может подать апликейшн на гражданство.
Вторая часть этих нелегалов просто растворяется на пространствах страны и как-то живут и работают. Их тоже очень много.
2. Да, расходы на них огромны. На обучение одного ребенка в течении года в паблик скул в НЙ в среднем системе обходится в 38 куе в год. Тут надо отметить, что расходы на обучение в школах ложатся на городские бюджеты, не на федеральный бюджет. Местные бюджеты - это поступления от налога на недвижимость, местные налоги с зарплат,налоги с продаж (типа НДС).
На обучение Инглишу расходы я не назвал-бы огромными. Большинство детей "подхватывают" Инглиш в ходе учебы в школе. Кому-то это дается легче, кому-то сложнее. Некоторые школы имеют ESL, когда фактически идет обучение на 2-х языках. Может именно поэтому испанцы с трудом овладевают Инглишем.
У моих детей этого не было - бросили и пусть барахтаются. В результате, через несколько лет проблем с Инглишем нет. А когда Инглиш идет как дублирующий, то ни предмет не усвоишь ни язык...пардон, лангуаге.
Кроме того, затраты на одного нелегала, который живет в шелтере - 33 доллара в день на питание, а если шелтер - гостинница, то 174 доллара в день на проживание платится отелю.
Страховка - им дается медикейд. Это страховка для бедных от штата. Но она покрывает столько, что далеко не все богатые могут себе позволить такие страховки. Так, плюс-минус километр, такая страховка обошлась-бы частному лицу в 2-3 куе в месяц.
Кроме того, на то, чтобы заниматься этими людьми задействованы тысячи сотрудников разных сфер городских служб. Это тоже огромные средства на их содерджание.
3. Да, это тоже обговаривается. Все кто легально попадает в эмиграционном статусе в США, проходят медобследование. Кстати, не только в США, в Канаду, в ЮК, в Австаралию. Причем не абы где. В Украине, на момент нашего отъезда была аж одна частная клиника, которая была для этих целей ок. Очереди былии - капец. Знакомую долго мурыжили из-за рубца в легких из-за перенесенного в детстве воспаления легких. О том, что в Украине эпидемия туберкулеза знают во всем мире.
Да, так вот, после прохождения в Украине медкомиссии, по результатам которой могут отказать во въезде в США, в США тоже медобследование. В школу детей без ВСЕХ необходимых прививок просто не допустят. И не "договоришься". Причем детям вколят все вакцины за один визит к доктору. И нянькаться никто не будет - с соплями и тд. Причем вакцины какие-то жесткие. Дети с температурами переносили.
Мне от гриппа вкололи - так я реально неделю как гриппозный был. Очень х.во было. Сейчас отказываюсь.
Так вот эти товарисчи с южной границы попадают в НЙ без медкомисиий, медосмотра, вакцин и вообще без ничего. Приехали и приехали. Что они привезли из своих венесуэл - хз.
4. Замалчивание? Я -бы не сказал. Может какие-то СМИ и не пишут. Их очень много, все невозможно смотреть/читать. Крайне правые республиканские больше этому уделяют внимания, чем левее тем позиция меняется.
К пС.
В США по иммиграционному законодательству ежегодно должно быть впущено 1 млн человек. Для этого существуют различные иммиграционные программы. Они имеют свои критерии отбора и свои квоты. Каждый человек может подпадать под какие-то определенные программы или не подпадать ни под одну из них.
Тогда остается или себя подгонять под программу (это вполне легально, но займет время и усилия. Например, единственная программа, по которой короткое время ожидания и не выбранные квоты каждый год - виза О, виза для одаренных людей. Трактование этого статуса - вещь неоднозначная, поэтому кто-то может думать, что не подходит для этой визы, а на самом деле очень даже может) или играть в Лотерею Гринкард.
Как-бы там ни было, у легальной иммиграции есть квота - 1 млн в год.
Кстати, Трамп с ней боролся намного усердней, чем с нелегальной.
И квоты по некоторым программам сократил и пытался Лотерею закрыть и программы воссоединения семей и усложнил жизнь держателям рабочих виз. С нелегалами он такой прыти не развивал.\
В целом, можно сказать, что США - страна закрытая для легальной эмиграции. Как-бы дико это не казалось. Квота 1 млн в год - ничто по сравнению с количеством желающих со всемго мира. Поэтому и существует нелегальная иммиграция.
Причем, характер всех программ иммиграции - вероятностный и долгий.
В этом плане Канада надежнее - выполнил требования Экспресс-энтри и довольно быстро получаещь визу.