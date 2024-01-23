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#<1 ... 1777177817791780> Додано: Вів 23 січ, 2024 06:46 ЛАД написав: rjkz написав: drevlyanin написав: .........

Те, про що тут розказують схоже на правду?

[youtube]ERWNqeIaj0M... .........Те, про що тут розказують схоже на правду?[youtube]ERWNqeIaj0M...

Сорри, 47 минут.

Пока не могу это посмотреть. Сорри, 47 минут.Пока не могу это посмотреть.

Согласен. 47 мин. это очень много. Даже на скорости 1,5 это 31 мин., а на 1,75 уже слишком тяжело воспринимать.

Чтобы не смотреть, просто несколько вопросов по видео.

1. Пани Оксана говорит о необычайной лёгкости проникновения в США "нелегальных" мигрантов. И их последующего оформления даже без необходимости для них легализации, они прекрасно существуют и так.

2. Называются огромные цифры расходов на них. В т.ч. бесплатная медицина при необходимости, бесплатное образование для детей + огромные расходы на их обучение англ. языку для того, чтобы они могли учиться вместе с американцами. На что ещё расходы не очень понятно (или я не понял), но цифры называет чуть ли не сотни млрд. Прогноз на 2025 - 400 млрд. (сейчас 150 млрд в среднем за год власти Байдена).

3. Опасное ухудшение эпидобстановки (появление в воде вируса полиомиелита).

4. Замалчивание этих проблем демократическими/либеральными СМИ и обвинение ими республиканцев и вообще протестующих в антигуманизме, пренебрежении правами человека и т.п. (думаю, это правда, такие обвинения выдвигаются и в Европе к правым, антииммигрантским течениям). Протесты даже в среде демократов вплоть до выхода из партии.

Может, я что-то упустил, drevlyanin, если захочет, дополнит.



P.s. Из того, что заметил явно бредового - на 13.20 "Америка має дотепер там 700-800 млн. кожного року проходить офіційної іміграції зокрема тільки по грін-карті, Америка цю програму не скоротила. Є ще інші шляхи воз'єднання сімей, тобто є абсолютно маса легальних способів це робити".

Возможно, оговорка, но "очень внимательно слушающий" Якименко "не заметил". Согласен. 47 мин. это очень много. Даже на скорости 1,5 это 31 мин., а на 1,75 уже слишком тяжело воспринимать.Чтобы не смотреть, просто несколько вопросов по видео.1. Пани Оксана говорит о необычайной лёгкости проникновения в США "нелегальных" мигрантов. И их последующего оформления даже без необходимости для них легализации, они прекрасно существуют и так.2. Называются огромные цифры расходов на них. В т.ч. бесплатная медицина при необходимости, бесплатное образование для детей + огромные расходы на их обучение англ. языку для того, чтобы они могли учиться вместе с американцами. На что ещё расходы не очень понятно (или я не понял), но цифры называет чуть ли не сотни млрд. Прогноз на 2025 - 400 млрд. (сейчас 150 млрд в среднем за год власти Байдена).3. Опасное ухудшение эпидобстановки (появление в воде вируса полиомиелита).4. Замалчивание этих проблем демократическими/либеральными СМИ и обвинение ими республиканцев и вообще протестующих в антигуманизме, пренебрежении правами человека и т.п. (думаю, это правда, такие обвинения выдвигаются и в Европе к правым, антииммигрантским течениям). Протесты даже в среде демократов вплоть до выхода из партии.Может, я что-то упустил,, если захочет, дополнит.P.s. Из того, что заметил явно бредового - на 13.20 "Америка має дотепер тамзокрема тільки по грін-карті, Америка цю програму не скоротила. Є ще інші шляхи воз'єднання сімей, тобто є абсолютно маса легальних способів це робити".Возможно, оговорка, но "очень внимательно слушающий" Якименко "не заметил".



Спасибо огромное, что съэкономили мне время.

Я посмотрел первую минуту, понял, что все очень медленно и растянуто.

Что касается выбора Древлянина, то это неудивительно. Я тоже не смотрю проянуковичских и пропорошенковских блогеров. Это естественно. Правда...я вообще политблогеров не смотрю, предпочитаю строить свое мнение на основании событий.

1. В США чрезвычайно трудно иммигрировать легально. Нелегально это сделать очень просто - через южную границу. Далее эти нелегалы делятся на 2 части - одни подаются на ПУ, и если сделают это в таком штате как Калифорния или НЙ, то положительный результат практически гарантирован. После подачи на ПУ и до рассмотрения кейса пройдет 3-5-7 лет. Все это время человеку надо на что-то жить. Он вне статуса, но в "пендинге". Ему выдается временное разрешение на работу, временный ССН, если это НЙ, то EBT (карта медикейд, на которую,, если они оформляются и имеют право, то начисляются фудстемпы). И вот эти годы человек живет имея все возможности жить и работать как американец или обладатель гринкард. Если/когда его кейс будет рассмотрен и одобрен, то ему будет присвоен статус asylum. И в течении некоторого времени он получит гринкарту. Через еще 5 лет после получения гринкард, он может подать апликейшн на гражданство.

Вторая часть этих нелегалов просто растворяется на пространствах страны и как-то живут и работают. Их тоже очень много.

2. Да, расходы на них огромны. На обучение одного ребенка в течении года в паблик скул в НЙ в среднем системе обходится в 38 куе в год. Тут надо отметить, что расходы на обучение в школах ложатся на городские бюджеты, не на федеральный бюджет. Местные бюджеты - это поступления от налога на недвижимость, местные налоги с зарплат,налоги с продаж (типа НДС).

На обучение Инглишу расходы я не назвал-бы огромными. Большинство детей "подхватывают" Инглиш в ходе учебы в школе. Кому-то это дается легче, кому-то сложнее. Некоторые школы имеют ESL, когда фактически идет обучение на 2-х языках. Может именно поэтому испанцы с трудом овладевают Инглишем.

У моих детей этого не было - бросили и пусть барахтаются. В результате, через несколько лет проблем с Инглишем нет. А когда Инглиш идет как дублирующий, то ни предмет не усвоишь ни язык...пардон, лангуаге.

Кроме того, затраты на одного нелегала, который живет в шелтере - 33 доллара в день на питание, а если шелтер - гостинница, то 174 доллара в день на проживание платится отелю.

Страховка - им дается медикейд. Это страховка для бедных от штата. Но она покрывает столько, что далеко не все богатые могут себе позволить такие страховки. Так, плюс-минус километр, такая страховка обошлась-бы частному лицу в 2-3 куе в месяц.

Кроме того, на то, чтобы заниматься этими людьми задействованы тысячи сотрудников разных сфер городских служб. Это тоже огромные средства на их содерджание.

3. Да, это тоже обговаривается. Все кто легально попадает в эмиграционном статусе в США, проходят медобследование. Кстати, не только в США, в Канаду, в ЮК, в Австаралию. Причем не абы где. В Украине, на момент нашего отъезда была аж одна частная клиника, которая была для этих целей ок. Очереди былии - капец. Знакомую долго мурыжили из-за рубца в легких из-за перенесенного в детстве воспаления легких. О том, что в Украине эпидемия туберкулеза знают во всем мире.

Да, так вот, после прохождения в Украине медкомиссии, по результатам которой могут отказать во въезде в США, в США тоже медобследование. В школу детей без ВСЕХ необходимых прививок просто не допустят. И не "договоришься". Причем детям вколят все вакцины за один визит к доктору. И нянькаться никто не будет - с соплями и тд. Причем вакцины какие-то жесткие. Дети с температурами переносили.

Мне от гриппа вкололи - так я реально неделю как гриппозный был. Очень х.во было. Сейчас отказываюсь.

Так вот эти товарисчи с южной границы попадают в НЙ без медкомисиий, медосмотра, вакцин и вообще без ничего. Приехали и приехали. Что они привезли из своих венесуэл - хз.



4. Замалчивание? Я -бы не сказал. Может какие-то СМИ и не пишут. Их очень много, все невозможно смотреть/читать. Крайне правые республиканские больше этому уделяют внимания, чем левее тем позиция меняется.



К пС.

В США по иммиграционному законодательству ежегодно должно быть впущено 1 млн человек. Для этого существуют различные иммиграционные программы. Они имеют свои критерии отбора и свои квоты. Каждый человек может подпадать под какие-то определенные программы или не подпадать ни под одну из них.

Тогда остается или себя подгонять под программу (это вполне легально, но займет время и усилия. Например, единственная программа, по которой короткое время ожидания и не выбранные квоты каждый год - виза О, виза для одаренных людей. Трактование этого статуса - вещь неоднозначная, поэтому кто-то может думать, что не подходит для этой визы, а на самом деле очень даже может) или играть в Лотерею Гринкард.

Как-бы там ни было, у легальной иммиграции есть квота - 1 млн в год.

Кстати, Трамп с ней боролся намного усердней, чем с нелегальной.

И квоты по некоторым программам сократил и пытался Лотерею закрыть и программы воссоединения семей и усложнил жизнь держателям рабочих виз. С нелегалами он такой прыти не развивал.\

В целом, можно сказать, что США - страна закрытая для легальной эмиграции. Как-бы дико это не казалось. Квота 1 млн в год - ничто по сравнению с количеством желающих со всемго мира. Поэтому и существует нелегальная иммиграция.

Причем, характер всех программ иммиграции - вероятностный и долгий.

В этом плане Канада надежнее - выполнил требования Экспресс-энтри и довольно быстро получаещь визу. Спасибо огромное, что съэкономили мне время.Я посмотрел первую минуту, понял, что все очень медленно и растянуто.Что касается выбора Древлянина, то это неудивительно. Я тоже не смотрю проянуковичских и пропорошенковских блогеров. Это естественно. Правда...я вообще политблогеров не смотрю, предпочитаю строить свое мнение на основании событий.1. В США чрезвычайно трудно иммигрировать легально. Нелегально это сделать очень просто - через южную границу. Далее эти нелегалы делятся на 2 части - одни подаются на ПУ, и если сделают это в таком штате как Калифорния или НЙ, то положительный результат практически гарантирован. После подачи на ПУ и до рассмотрения кейса пройдет 3-5-7 лет. Все это время человеку надо на что-то жить. Он вне статуса, но в "пендинге". Ему выдается временное разрешение на работу, временный ССН, если это НЙ, то EBT (карта медикейд, на которую,, если они оформляются и имеют право, то начисляются фудстемпы). И вот эти годы человек живет имея все возможности жить и работать как американец или обладатель гринкард. Если/когда его кейс будет рассмотрен и одобрен, то ему будет присвоен статус asylum. И в течении некоторого времени он получит гринкарту. Через еще 5 лет после получения гринкард, он может подать апликейшн на гражданство.Вторая часть этих нелегалов просто растворяется на пространствах страны и как-то живут и работают. Их тоже очень много.2. Да, расходы на них огромны. На обучение одного ребенка в течении года в паблик скул в НЙ в среднем системе обходится в 38 куе в год. Тут надо отметить, что расходы на обучение в школах ложатся на городские бюджеты, не на федеральный бюджет. Местные бюджеты - это поступления от налога на недвижимость, местные налоги с зарплат,налоги с продаж (типа НДС).На обучение Инглишу расходы я не назвал-бы огромными. Большинство детей "подхватывают" Инглиш в ходе учебы в школе. Кому-то это дается легче, кому-то сложнее. Некоторые школы имеют ESL, когда фактически идет обучение на 2-х языках. Может именно поэтому испанцы с трудом овладевают Инглишем.У моих детей этого не было - бросили и пусть барахтаются. В результате, через несколько лет проблем с Инглишем нет. А когда Инглиш идет как дублирующий, то ни предмет не усвоишь ни язык...пардон, лангуаге.Кроме того, затраты на одного нелегала, который живет в шелтере - 33 доллара в день на питание, а если шелтер - гостинница, то 174 доллара в день на проживание платится отелю.Страховка - им дается медикейд. Это страховка для бедных от штата. Но она покрывает столько, что далеко не все богатые могут себе позволить такие страховки. Так, плюс-минус километр, такая страховка обошлась-бы частному лицу в 2-3 куе в месяц.Кроме того, на то, чтобы заниматься этими людьми задействованы тысячи сотрудников разных сфер городских служб. Это тоже огромные средства на их содерджание.3. Да, это тоже обговаривается. Все кто легально попадает в эмиграционном статусе в США, проходят медобследование. Кстати, не только в США, в Канаду, в ЮК, в Австаралию. Причем не абы где. В Украине, на момент нашего отъезда была аж одна частная клиника, которая была для этих целей ок. Очереди былии - капец. Знакомую долго мурыжили из-за рубца в легких из-за перенесенного в детстве воспаления легких. О том, что в Украине эпидемия туберкулеза знают во всем мире.Да, так вот, после прохождения в Украине медкомиссии, по результатам которой могут отказать во въезде в США, в США тоже медобследование. В школу детей без ВСЕХ необходимых прививок просто не допустят. И не "договоришься". Причем детям вколят все вакцины за один визит к доктору. И нянькаться никто не будет - с соплями и тд. Причем вакцины какие-то жесткие. Дети с температурами переносили.Мне от гриппа вкололи - так я реально неделю как гриппозный был. Очень х.во было. Сейчас отказываюсь.Так вот эти товарисчи с южной границы попадают в НЙ без медкомисиий, медосмотра, вакцин и вообще без ничего. Приехали и приехали. Что они привезли из своих венесуэл - хз.4. Замалчивание? Я -бы не сказал. Может какие-то СМИ и не пишут. Их очень много, все невозможно смотреть/читать. Крайне правые республиканские больше этому уделяют внимания, чем левее тем позиция меняется.К пС.В США по иммиграционному законодательству ежегодно должно быть впущено 1 млн человек. Для этого существуют различные иммиграционные программы. Они имеют свои критерии отбора и свои квоты. Каждый человек может подпадать под какие-то определенные программы или не подпадать ни под одну из них.Тогда остается или себя подгонять под программу (это вполне легально, но займет время и усилия. Например, единственная программа, по которой короткое время ожидания и не выбранные квоты каждый год - виза О, виза для одаренных людей. Трактование этого статуса - вещь неоднозначная, поэтому кто-то может думать, что не подходит для этой визы, а на самом деле очень даже может) или играть в Лотерею Гринкард.Как-бы там ни было, у легальной иммиграции есть квота - 1 млн в год.Кстати, Трамп с ней боролся намного усердней, чем с нелегальной.И квоты по некоторым программам сократил и пытался Лотерею закрыть и программы воссоединения семей и усложнил жизнь держателям рабочих виз. С нелегалами он такой прыти не развивал.\В целом, можно сказать, что США - страна закрытая для легальной эмиграции. Как-бы дико это не казалось. Квота 1 млн в год - ничто по сравнению с количеством желающих со всемго мира. Поэтому и существует нелегальная иммиграция.Причем, характер всех программ иммиграции - вероятностный и долгий.В этом плане Канада надежнее - выполнил требования Экспресс-энтри и довольно быстро получаещь визу. rjkz

Повідомлень: 16101 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8170 раз. Подякували: 5049 раз. Профіль 3 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 січ, 2024 06:54 ЛАД написав: rjkz написав: drevlyanin написав: .........

Те, про що тут розказують схоже на правду?

[youtube]ERWNqeIaj0M... .........Те, про що тут розказують схоже на правду?[youtube]ERWNqeIaj0M...

Сорри, 47 минут.

Пока не могу это посмотреть. Сорри, 47 минут.Пока не могу это посмотреть.

Согласен. 47 мин. это очень много. Даже на скорости 1,5 это 31 мин., а на 1,75 уже слишком тяжело воспринимать.

Чтобы не смотреть, просто несколько вопросов по видео.

1. Пани Оксана говорит о необычайной лёгкости проникновения в США "нелегальных" мигрантов. И их последующего оформления даже без необходимости для них легализации, они прекрасно существуют и так.

2. Называются огромные цифры расходов на них. В т.ч. бесплатная медицина при необходимости, бесплатное образование для детей + огромные расходы на их обучение англ. языку для того, чтобы они могли учиться вместе с американцами. На что ещё расходы не очень понятно (или я не понял), но цифры называет чуть ли не сотни млрд. Прогноз на 2025 - 400 млрд. (сейчас 150 млрд в среднем за год власти Байдена).

3. Опасное ухудшение эпидобстановки (появление в воде вируса полиомиелита).

4. Замалчивание этих проблем демократическими/либеральными СМИ и обвинение ими республиканцев и вообще протестующих в антигуманизме, пренебрежении правами человека и т.п. (думаю, это правда, такие обвинения выдвигаются и в Европе к правым, антииммигрантским течениям). Протесты даже в среде демократов вплоть до выхода из партии.

Может, я что-то упустил, drevlyanin, если захочет, дополнит.



P.s. Из того, что заметил явно бредового - на 13.20 "Америка має дотепер там 700-800 млн. кожного року проходить офіційної іміграції зокрема тільки по грін-карті, Америка цю програму не скоротила. Є ще інші шляхи воз'єднання сімей, тобто є абсолютно маса легальних способів це робити".

Возможно, оговорка, но "очень внимательно слушающий" Якименко "не заметил".



P.p.s. В первом видео drevlyanin"а в

Ну и такое обвинение (цитирую по расшифровке видео):

Байден винен в тому що ну якби дав добро

24:55

дав санкцію Путіну на відновлення оцієї так званої історичної справедливості

25:00

безкровним методом але безкровним методом фактично Путін переконав байдена

25:06

що все буде дуже швидко і все буде дуже безкровно

... 25:20

не розриває попередніх домовленостей з Путіним тому що фактично вони були

25:26

порушені Путін не виконав своїх обіцянок він за три дні не справився

По-моему, это чересчур.



Но вопрос не в этом.

Он говорит о иммигрантах (на 17.05): "це люди взагалі, які непридатні до американського життя, це люди, які будуть сідати просто на соціалку". Действительно есть какая-то соцпомощь для нелегальных иммигрантов? Согласен. 47 мин. это очень много. Даже на скорости 1,5 это 31 мин., а на 1,75 уже слишком тяжело воспринимать.Чтобы не смотреть, просто несколько вопросов по видео.1. Пани Оксана говорит о необычайной лёгкости проникновения в США "нелегальных" мигрантов. И их последующего оформления даже без необходимости для них легализации, они прекрасно существуют и так.2. Называются огромные цифры расходов на них. В т.ч. бесплатная медицина при необходимости, бесплатное образование для детей + огромные расходы на их обучение англ. языку для того, чтобы они могли учиться вместе с американцами. На что ещё расходы не очень понятно (или я не понял), но цифры называет чуть ли не сотни млрд. Прогноз на 2025 - 400 млрд. (сейчас 150 млрд в среднем за год власти Байдена).3. Опасное ухудшение эпидобстановки (появление в воде вируса полиомиелита).4. Замалчивание этих проблем демократическими/либеральными СМИ и обвинение ими республиканцев и вообще протестующих в антигуманизме, пренебрежении правами человека и т.п. (думаю, это правда, такие обвинения выдвигаются и в Европе к правым, антииммигрантским течениям). Протесты даже в среде демократов вплоть до выхода из партии.Может, я что-то упустил,, если захочет, дополнит.P.s. Из того, что заметил явно бредового - на 13.20 "Америка має дотепер тамзокрема тільки по грін-карті, Америка цю програму не скоротила. Є ще інші шляхи воз'єднання сімей, тобто є абсолютно маса легальних способів це робити".Возможно, оговорка, но "очень внимательно слушающий" Якименко "не заметил".P.p.s. В первом видео"а в viewtopic.php?p=5676862#p5676862 , где Якименко выступает сам (можно вполне слушать на 1,75), он занимает позицию явно против демократов (демократи - леваки-марксисты, "Байден розвалює власну країну", Салливан - "ущербна людина"). Уж молчу, что из 30 мин. он минут 7 уделяет Монике Левински.Ну и такое обвинение (цитирую по расшифровке видео):По-моему, это чересчур.Но вопрос не в этом.Он говорит о иммигрантах (на 17.05): "це люди взагалі, які непридатні до американського життя, це люди, які будуть сідати просто".



Я поэтому и не рекомендую слушать мнения кого-бы то ни было.

Особенно человека, который не живет много лет в США.

Тут есть довольно интересное деление на сторонников Трампа, республиканцев, демократов и тд.

И интересно, когда люди из одной социальной группы имеют абсолютно разные точки зрения.

Фактически, понимание американской внутренней политики возможно только через проживание на территории США.

Нелегалы действительно СЕЙЧАС дорого обходятся МЕСТНЫМ бюджетам НЙ, Чикаго и тд.

Ранее, такого нашествия не было и был баланс между тем, что беженцы имели помощт на первое время, но потом с лихвой восполняли, когда начинали работать.

В целом, США - это не та страна, куда надо ехать жить на социале.

Это страна для тех, кто готов работать и зарабатывать. Я поэтому и не рекомендую слушать мнения кого-бы то ни было.Особенно человека, который не живет много лет в США.Тут есть довольно интересное деление на сторонников Трампа, республиканцев, демократов и тд.И интересно, когда люди из одной социальной группы имеют абсолютно разные точки зрения.Фактически, понимание американской внутренней политики возможно только через проживание на территории США.Нелегалы действительно СЕЙЧАС дорого обходятся МЕСТНЫМ бюджетам НЙ, Чикаго и тд.Ранее, такого нашествия не было и был баланс между тем, что беженцы имели помощт на первое время, но потом с лихвой восполняли, когда начинали работать.В целом, США - это не та страна, куда надо ехать жить на социале.Это страна для тех, кто готов работать и зарабатывать. rjkz

Повідомлень: 16101 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8170 раз. Подякували: 5049 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 січ, 2024 06:55 ЛАД написав: Только что опять обстреляли Харьков.

Виден сильный пожар.

И меня здесь кто-то издалека будет "учить Родину любить"? Только что опять обстреляли Харьков.Виден сильный пожар.И меня здесь кто-то издалека будет "учить Родину любить"?



Сочувствую. Сочувствую. rjkz

Повідомлень: 16101 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8170 раз. Подякували: 5049 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 січ, 2024 09:35 ЛАД написав: Только что опять обстреляли Харьков.

Виден сильный пожар.

И меня здесь кто-то издалека будет "учить Родину любить"? Только что опять обстреляли Харьков.Виден сильный пожар.И меня здесь кто-то издалека будет "учить Родину любить"?

Cпочатку продвигаєш проросійські наративи "Ньє всьо так однозначьно!". Тепер пишеш "обстрьєляли", а в тебе навіть язик не повертається визначити своїх друзів-росіян. Чи премії лишать, якщо напишеш, шо то росіяни обстріляли? Cпочатку продвигаєш проросійські наративи "Ньє всьо так однозначьно!". Тепер пишеш "обстрьєляли", а в тебе навіть язик не повертається визначити своїх друзів-росіян. Чи премії лишать, якщо напишеш, шо то росіяни обстріляли? BIGor

Повідомлень: 8507 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1289 раз. Подякували: 1698 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 січ, 2024 11:50 Re: Еміграція, заробітчанство Виникло питання: який термін позовної давності по податках в ЄС і США, тобто якщо в перший рік щось недоплатив, незадекларува то скільки слід переживати (в Україні 3 роки) Дюрі-бачі

Повідомлень: 2199 З нами з: 29.07.22 Подякував: 375 раз. Подякували: 289 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 січ, 2024 13:06 Дюрі-бачі написав: Виникло питання: який термін позовної давності по податках в ЄС і США, тобто якщо в перший рік щось недоплатив, незадекларува то скільки слід переживати (в Україні 3 роки) Виникло питання: який термін позовної давності по податках в ЄС і США, тобто якщо в перший рік щось недоплатив, незадекларува то скільки слід переживати (в Україні 3 роки)

В Испании 4. В Испании 4. slonomag Повідомлень: 445 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 93 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 січ, 2024 15:55 BIGor написав: ЛАД написав: Только что опять обстреляли Харьков.

Виден сильный пожар.

И меня здесь кто-то издалека будет "учить Родину любить"? Только что опять обстреляли Харьков.Виден сильный пожар.И меня здесь кто-то издалека будет "учить Родину любить"?

Cпочатку продвигаєш проросійські наративи "Ньє всьо так однозначьно!". Тепер пишеш "обстрьєляли", а в тебе навіть язик не повертається визначити своїх друзів-росіян. Чи премії лишать, якщо напишеш, шо то росіяни обстріляли? Cпочатку продвигаєш проросійські наративи "Ньє всьо так однозначьно!". Тепер пишеш "обстрьєляли", а в тебе навіть язик не повертається визначити своїх друзів-росіян. Чи премії лишать, якщо напишеш, шо то росіяни обстріляли?

Подправьте мозги. Если есть, что подправлять.

Ещё один диванный патриот издалека.

В Харькове повторный (более сильный) обстрел в 7 утра. По последним сообщениям 5 убитых, 51 раненый, их них 5 тяжёлых.

Как в Польше переносите обстрелы? Не страшно? Подправьте мозги. Если есть, что подправлять.Ещё один диванный патриот издалека.В Харькове повторный (более сильный) обстрел в 7 утра. По последним сообщениям 5 убитых, 51 раненый, их них 5 тяжёлых.Как в Польше переносите обстрелы? Не страшно? ЛАД 2 Повідомлень: 27444 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5233 раз. Подякували: 4840 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 січ, 2024 16:06 ЛАД написав: BIGor написав: ЛАД написав: Только что опять обстреляли Харьков.

Виден сильный пожар.

И меня здесь кто-то издалека будет "учить Родину любить"? Только что опять обстреляли Харьков.Виден сильный пожар.И меня здесь кто-то издалека будет "учить Родину любить"?

Cпочатку продвигаєш проросійські наративи "Ньє всьо так однозначьно!". Тепер пишеш "обстрьєляли", а в тебе навіть язик не повертається визначити своїх друзів-росіян. Чи премії лишать, якщо напишеш, шо то росіяни обстріляли? Cпочатку продвигаєш проросійські наративи "Ньє всьо так однозначьно!". Тепер пишеш "обстрьєляли", а в тебе навіть язик не повертається визначити своїх друзів-росіян. Чи премії лишать, якщо напишеш, шо то росіяни обстріляли?

Подправьте мозги. Если есть, что подправлять.

Ещё один диванный патриот издалека.

В Харькове повторный (более сильный) обстрел в 7 утра. По последним сообщениям 5 убитых, 51 раненый, их них 5 тяжёлых.

Как в Польше переносите обстрелы? Не страшно? Подправьте мозги. Если есть, что подправлять.Ещё один диванный патриот издалека.В Харькове повторный (более сильный) обстрел в 7 утра. По последним сообщениям 5 убитых, 51 раненый, их них 5 тяжёлых.Как в Польше переносите обстрелы? Не страшно?

до влади питань нема? до вашого любімчика? недавно у відосіках було, що "ППО як ніколи потужна" до влади питань нема? до вашого любімчика? недавно у відосіках було, що "ППО як ніколи потужна" flyman

Повідомлень: 33902 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1572 раз. Подякували: 2737 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 січ, 2024 16:10 rjkz написав: .......

Сочувствую. .......Сочувствую.

Спасибо.

А по Якименко...

У меня о нём достаточно определённое мнение. Но drevlyanin мне представляется достаточно разумным человеком, а это видео "План перемоги в Україні"..." он выкладывал и на военной ветке, и повторил здесь. Решил послушать, благо, самого Якименко вполне можно слушать на скорости 1,75. Заодно и интервью с пани Оксаной (ускорялся благодаря текстовой "расшифровке видео"). Убедился, что больше этого блогера (?) слушать не буду никогда. Спасибо.А по Якименко...У меня о нём достаточно определённое мнение. Номне представляется достаточно разумным человеком, а это видео "План перемоги в Україні"..." он выкладывал и на военной ветке, и повторил здесь. Решил послушать, благо, самого Якименко вполне можно слушать на скорости 1,75. Заодно и интервью с пани Оксаной (ускорялся благодаря текстовой "расшифровке видео"). Убедился, что больше этого блогера (?) слушать не буду никогда. ЛАД 2 Повідомлень: 27444 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5233 раз. Подякували: 4840 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 січ, 2024 16:21 Дюрі-бачі написав: Виникло питання: який термін позовної давності по податках в ЄС і США, тобто якщо в перший рік щось недоплатив, незадекларува то скільки слід переживати (в Україні 3 роки) Виникло питання: який термін позовної давності по податках в ЄС і США, тобто якщо в перший рік щось недоплатив, незадекларува то скільки слід переживати (в Україні 3 роки)



Переживать не стоит.

Если это не сознательное уклонение от уплаты налогов, а просто что-то упустил (если у человека много источников доходов), то в течении 5 (или 7 ?) лет может прийти письмо от IRS с требованием доначислить и уплатить.

Не думаю, что это речь о каких-то мелких суммах.

Так, подарки до 10 куе в год не облагаются налогом.

Разовые заработки до 300 (если не ошибаюсь) долларов могут не декларироваться. Переживать не стоит.Если это не сознательное уклонение от уплаты налогов, а просто что-то упустил (если у человека много источников доходов), то в течении 5 (или 7 ?) лет может прийти письмо от IRS с требованием доначислить и уплатить.Не думаю, что это речь о каких-то мелких суммах.Так, подарки до 10 куе в год не облагаются налогом.Разовые заработки до 300 (если не ошибаюсь) долларов могут не декларироваться. rjkz

Повідомлень: 16101 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8170 раз. Подякували: 5049 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1777177817791780> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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