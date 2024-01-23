Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:--------------------- ЛАД Только что опять обстреляли Харьков. Виден сильный пожар. И меня здесь кто-то издалека будет "учить Родину любить"? ---------------------- Cпочатку продвигаєш проросійські наративи "Ньє всьо так однозначьно!". Тепер пишеш "обстрьєляли", а в тебе навіть язик не повертається визначити своїх друзів-росіян. Чи премії лишать, якщо напишеш, шо то росіяни обстріляли?
Подправьте мозги. Если есть, что подправлять. Ещё один диванный патриот издалека. В Харькове повторный (более сильный) обстрел в 7 утра. По последним сообщениям 5 убитых, 51 раненый, их них 5 тяжёлых. Как в Польше переносите обстрелы? Не страшно?
до влади питань нема? до вашого любімчика? недавно у відосіках було, що "ППО як ніколи потужна"
Нема. Претензии (не вопросы) исключительно к РФ. 1. От обстрелов С-300 из Белгорода не спасёт никакая ПВО. 2. Никакая существующая ПВО не даёт 100%-ую защиту. А "ППО як ніколи потужна" означает только то, что она мощнее, чем была 2 года, год или даже полгода назад. И ничего больше. Сколько у нас "Патриотов"? Я как-то сбился со счёта - 3 ли 4? На всю страну. В маленьком Израиле (площадь в 1,5 раза меньше Харьковской области) - 4. Польша в 2018 подписала контракт на 2 комплекса, планировали закупить 8 до 2024. Не знаю итог.
P.s. "Любимчиков" у меня нет. В 2019 голосовал по принципу "На безрыбье и рак рыба". И до сих пор придерживаюсь того же мнения. К сожалению, пока не вижу лучших вариантов. Вероятно, в принципе можно было бы сделать больше (в реальности не уверен), но не вижу кто мог бы.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 23 січ, 2024 16:36, всього редагувалось 1 раз.
54-летний IT-специалист Юрген Ф. из Дахау поселил знакомую из Украины Елене К. в своём доме после начала российского вторжения. Теперь Елена предстала перед Вторым окружным судом Мюнхена, потому что убила Юргена, ударив ножом в шею, поскольку не хотела съезжать из его дома.
В 1990 году подобный дом был доступен только для 1 % самых богатых домовладельцев Чикаго, и, по мнению экономистов Федерального резервного банка Чикаго, такая же ситуация и сегодня.
Основываясь на предположении, что Маккалистеры не тратят более 30% своего дохода на жилье, американские экономисты определили, что в 1990 году дом был доступен семье с ежегодным доходом в $305 000 (около $665 000 в 2022 году).
В середине 2022 года аналогичный дом будет стоить около $2,4 млн/ По словам экономистов, дом такой стоимости может позволить себе семья с доходом в $730 000, которая принадлежит к 1 % богатых домовладельцев в районе Чикаго.
Судя по этому, доходы американцев несколько преувеличиваются, так же как и украинцев на предыдущих страницах. Или всё же имеется ввиду не годовой, а месячный доход, а украинские СМИ "ошиблись" при переводе. В оригинале:
Working with the assumption that the McCallisters did not spend more than 30 percent of their income on housing, the economists also determined the home would have been affordable to a household with an income of $305,000 in 1990 (about $665,000 in 2022).
54-летний IT-специалист Юрген Ф. из Дахау поселил знакомую из Украины Елене К. в своём доме после начала российского вторжения. Теперь Елена предстала перед Вторым окружным судом Мюнхена, потому что убила Юргена, ударив ножом в шею, поскольку не хотела съезжать из его дома.
В 1990 году подобный дом был доступен только для 1 % самых богатых домовладельцев Чикаго, и, по мнению экономистов Федерального резервного банка Чикаго, такая же ситуация и сегодня.
Основываясь на предположении, что Маккалистеры не тратят более 30% своего дохода на жилье, американские экономисты определили, что в 1990 году дом был доступен семье с ежегодным доходом в $305 000 (около $665 000 в 2022 году).
В середине 2022 года аналогичный дом будет стоить около $2,4 млн/ По словам экономистов, дом такой стоимости может позволить себе семья с доходом в $730 000, которая принадлежит к 1 % богатых домовладельцев в районе Чикаго.
Судя по этому, доходы американцев несколько преувеличиваются, так же как и украинцев на предыдущих страницах. Или всё же имеется ввиду не годовой, а месячный доход, а украинские СМИ "ошиблись" при переводе. В оригинале:
Working with the assumption that the McCallisters did not spend more than 30 percent of their income on housing, the economists also determined the home would have been affordable to a household with an income of $305,000 in 1990 (about $665,000 in 2022).
що до нещасного німця, то його подруга, очевидно не розділяла європейські цінності, підозрюю, що він зробив непристойну пропозицію оплачувати 50%50 замість бути утриманкою, щодо доступності житла, то американська тьотя каже, що з часів її молодості площа житла збільшилася чи не в три рази
питання до rjkz, що там місцевий Джашмуд нахімічив у ремонті санвузлу, що спіймали він, сусід і власник пневмонію?