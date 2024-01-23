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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1777177817791780
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 16:25

Re: Еміграція, заробітчанство

https://m.censor.net/ua/news/3469204/pr ... _leschenko
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 16:28

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  BIGor написав:---------------------
ЛАД
Только что опять обстреляли Харьков.
Виден сильный пожар.
И меня здесь кто-то издалека будет "учить Родину любить"?
----------------------
Cпочатку продвигаєш проросійські наративи "Ньє всьо так однозначьно!". Тепер пишеш "обстрьєляли", а в тебе навіть язик не повертається визначити своїх друзів-росіян. Чи премії лишать, якщо напишеш, шо то росіяни обстріляли?

Подправьте мозги. Если есть, что подправлять.
Ещё один диванный патриот издалека.
В Харькове повторный (более сильный) обстрел в 7 утра. По последним сообщениям 5 убитых, 51 раненый, их них 5 тяжёлых.
Как в Польше переносите обстрелы? Не страшно?

до влади питань нема? до вашого любімчика? недавно у відосіках було, що "ППО як ніколи потужна"

Нема.
Претензии (не вопросы) исключительно к РФ.
1. От обстрелов С-300 из Белгорода не спасёт никакая ПВО.
2. Никакая существующая ПВО не даёт 100%-ую защиту.
А "ППО як ніколи потужна" означает только то, что она мощнее, чем была 2 года, год или даже полгода назад. И ничего больше.
Сколько у нас "Патриотов"? Я как-то сбился со счёта - 3 ли 4? На всю страну.
В маленьком Израиле (площадь в 1,5 раза меньше Харьковской области) - 4.
Польша в 2018 подписала контракт на 2 комплекса, планировали закупить 8 до 2024. Не знаю итог.

P.s. "Любимчиков" у меня нет. В 2019 голосовал по принципу "На безрыбье и рак рыба". И до сих пор придерживаюсь того же мнения. К сожалению, пока не вижу лучших вариантов. Вероятно, в принципе можно было бы сделать больше (в реальности не уверен), но не вижу кто мог бы.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 23 січ, 2024 16:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 16:34

  Чукча2 написав:https://m.censor.net/ua/news/3469204/pryyimayuchi_krayiny_mayut_prypynyty_pidtrymku_ukrayinskyh_bijentsiv_radnyk_ofisu_prezydenta_leschenko

Не дивився. Він розвинув тему «Тим, хто повернувся з-за кордону, не довелося б воювати в окопах»? Бо не знаю, як Максу, а мені цікаво. Але, думаю, заманюють)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 16:40

  gonchik74 написав:
  Чукча2 написав:https://m.censor.net/ua/news/3469204/pryyimayuchi_krayiny_mayut_prypynyty_pidtrymku_ukrayinskyh_bijentsiv_radnyk_ofisu_prezydenta_leschenko

Не дивився. Він розвинув тему «Тим, хто повернувся з-за кордону, не довелося б воювати в окопах»? Бо не знаю, як Максу, а мені цікаво. Але, думаю, заманюють)

Там небольшой текст, а не видео. Читал раньше. Не стал выкладывать сюда эту редкую глупость.
"люди, які виїхали з України" выскажут Лещенко искреннюю благодарность. Исключительно нецензурными словами.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 17:01

54-летний IT-специалист Юрген Ф. из Дахау поселил знакомую из Украины Елене К. в своём доме после начала российского вторжения. Теперь Елена предстала перед Вторым окружным судом Мюнхена, потому что убила Юргена, ударив ножом в шею, поскольку не хотела съезжать из его дома.

https://www.objectiv.tv/interesting/2024/01/22/ne-hotela-uezzhat-v-germanii-sudyat-ukrainku-zarezavshuyu-hozyaina-doma/

И интересная заметка - "Насколько богатыми были Маккалистеры из «Один дома»?" - https://www.objectiv.tv/interesting/2023/12/21/naskolko-bogatymi-byli-makkalistery-iz-odin-doma/.
Это прошло в нескольких украинских СМИ. ТСН, к счастью, дала ссылку на оригинал - https://www.nytimes.com/2023/12/20/movies/home-alone-mccallisters-wealth.html. Цитирую по objectiv.tv (соответствует оригиналу).
В 1990 году подобный дом был доступен только для 1 % самых богатых домовладельцев Чикаго, и, по мнению экономистов Федерального резервного банка Чикаго, такая же ситуация и сегодня.

Основываясь на предположении, что Маккалистеры не тратят более 30% своего дохода на жилье, американские экономисты определили, что в 1990 году дом был доступен семье с ежегодным доходом в $305 000 (около $665 000 в 2022 году).

В середине 2022 года аналогичный дом будет стоить около $2,4 млн/ По словам экономистов, дом такой стоимости может позволить себе семья с доходом в $730 000, которая принадлежит к 1 % богатых домовладельцев в районе Чикаго.

Судя по этому, доходы американцев несколько преувеличиваются, так же как и украинцев на предыдущих страницах. Или всё же имеется ввиду не годовой, а месячный доход, а украинские СМИ "ошиблись" при переводе.
В оригинале:
Working with the assumption that the McCallisters did not spend more than 30 percent of their income on housing, the economists also determined the home would have been affordable to a household with an income of $305,000 in 1990 (about $665,000 in 2022).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 17:20

  ЛАД написав:
54-летний IT-специалист Юрген Ф. из Дахау поселил знакомую из Украины Елене К. в своём доме после начала российского вторжения. Теперь Елена предстала перед Вторым окружным судом Мюнхена, потому что убила Юргена, ударив ножом в шею, поскольку не хотела съезжать из его дома.

https://www.objectiv.tv/interesting/2024/01/22/ne-hotela-uezzhat-v-germanii-sudyat-ukrainku-zarezavshuyu-hozyaina-doma/

И интересная заметка - "Насколько богатыми были Маккалистеры из «Один дома»?" - https://www.objectiv.tv/interesting/2023/12/21/naskolko-bogatymi-byli-makkalistery-iz-odin-doma/.
Это прошло в нескольких украинских СМИ. ТСН, к счастью, дала ссылку на оригинал - https://www.nytimes.com/2023/12/20/movies/home-alone-mccallisters-wealth.html. Цитирую по objectiv.tv (соответствует оригиналу).
В 1990 году подобный дом был доступен только для 1 % самых богатых домовладельцев Чикаго, и, по мнению экономистов Федерального резервного банка Чикаго, такая же ситуация и сегодня.

Основываясь на предположении, что Маккалистеры не тратят более 30% своего дохода на жилье, американские экономисты определили, что в 1990 году дом был доступен семье с ежегодным доходом в $305 000 (около $665 000 в 2022 году).

В середине 2022 года аналогичный дом будет стоить около $2,4 млн/ По словам экономистов, дом такой стоимости может позволить себе семья с доходом в $730 000, которая принадлежит к 1 % богатых домовладельцев в районе Чикаго.

Судя по этому, доходы американцев несколько преувеличиваются, так же как и украинцев на предыдущих страницах. Или всё же имеется ввиду не годовой, а месячный доход, а украинские СМИ "ошиблись" при переводе.
В оригинале:
Working with the assumption that the McCallisters did not spend more than 30 percent of their income on housing, the economists also determined the home would have been affordable to a household with an income of $305,000 in 1990 (about $665,000 in 2022).

що до нещасного німця, то його подруга, очевидно не розділяла європейські цінності, підозрюю, що він зробив непристойну пропозицію оплачувати 50%50 замість бути утриманкою,
щодо доступності житла, то американська тьотя каже, що з часів її молодості площа житла збільшилася чи не в три рази

питання до rjkz, що там місцевий Джашмуд нахімічив у ремонті санвузлу, що спіймали він, сусід і власник пневмонію?
flyman
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  #<1 ... 1777177817791780
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