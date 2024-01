Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1777177817791780 Додано: Вів 23 січ, 2024 16:25 Re: Еміграція, заробітчанство https://m.censor.net/ua/news/3469204/pr ... _leschenko

Повідомлень: 2165 З нами з: 03.12.13 Подякував: 457 раз. Подякували: 322 раз.

ЛАД

Только что опять обстреляли Харьков.

Виден сильный пожар.

И меня здесь кто-то издалека будет "учить Родину любить"?

----------------------

Cпочатку продвигаєш проросійські наративи "Ньє всьо так однозначьно!". Тепер пишеш "обстрьєляли", а в тебе навіть язик не повертається визначити своїх друзів-росіян. Чи премії лишать, якщо напишеш, шо то росіяни обстріляли? ---------------------Только что опять обстреляли Харьков.Виден сильный пожар.И меня здесь кто-то издалека будет "учить Родину любить"?----------------------Cпочатку продвигаєш проросійські наративи "Ньє всьо так однозначьно!". Тепер пишеш "обстрьєляли", а в тебе навіть язик не повертається визначити своїх друзів-росіян. Чи премії лишать, якщо напишеш, шо то росіяни обстріляли?

Подправьте мозги. Если есть, что подправлять.

Ещё один диванный патриот издалека.

В Харькове повторный (более сильный) обстрел в 7 утра. По последним сообщениям 5 убитых, 51 раненый, их них 5 тяжёлых.

Как в Польше переносите обстрелы? Не страшно? Подправьте мозги. Если есть, что подправлять.Ещё один диванный патриот издалека.В Харькове повторный (более сильный) обстрел в 7 утра. По последним сообщениям 5 убитых, 51 раненый, их них 5 тяжёлых.Как в Польше переносите обстрелы? Не страшно?

до влади питань нема? до вашого любімчика? недавно у відосіках було, що "ППО як ніколи потужна" до влади питань нема? до вашого любімчика? недавно у відосіках було, що "ППО як ніколи потужна"

Нема.

Претензии (не вопросы) исключительно к РФ.

1. От обстрелов С-300 из Белгорода не спасёт никакая ПВО.

2. Никакая существующая ПВО не даёт 100%-ую защиту.

А "ППО як ніколи потужна" означает только то, что она мощнее, чем была 2 года, год или даже полгода назад. И ничего больше.

Сколько у нас "Патриотов"? Я как-то сбился со счёта - 3 ли 4? На всю страну.

В маленьком Израиле (площадь в 1,5 раза меньше Харьковской области) - 4.

Польша в 2018 подписала контракт на 2 комплекса, планировали закупить 8 до 2024. Не знаю итог.



Не дивився. Він розвинув тему «Тим, хто повернувся з-за кордону, не довелося б воювати в окопах»? Бо не знаю, як Максу, а мені цікаво. Але, думаю, заманюють)

Повідомлень: 561 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 93 раз.

що до нещасного німця, то його подруга, очевидно не розділяла європейські цінності, підозрюю, що він зробив непристойну пропозицію оплачувати 50%50 замість бути утриманкою,

щодо доступності житла, то американська тьотя каже, що з часів її молодості площа житла збільшилася чи не в три рази



що до нещасного німця, то його подруга, очевидно не розділяла європейські цінності, підозрюю, що він зробив непристойну пропозицію оплачувати 50%50 замість бути утриманкою,

щодо доступності житла, то американська тьотя каже, що з часів її молодості площа житла збільшилася чи не в три рази

питання до rjkz, що там місцевий Джашмуд нахімічив у ремонті санвузлу, що спіймали він, сусід і власник пневмонію?

