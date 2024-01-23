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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1777177817791780
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 16:01

54-летний IT-специалист Юрген Ф. из Дахау поселил знакомую из Украины Елене К. в своём доме после начала российского вторжения. Теперь Елена предстала перед Вторым окружным судом Мюнхена, потому что убила Юргена, ударив ножом в шею, поскольку не хотела съезжать из его дома.

https://www.objectiv.tv/interesting/2024/01/22/ne-hotela-uezzhat-v-germanii-sudyat-ukrainku-zarezavshuyu-hozyaina-doma/

И интересная заметка - "Насколько богатыми были Маккалистеры из «Один дома»?" - https://www.objectiv.tv/interesting/2023/12/21/naskolko-bogatymi-byli-makkalistery-iz-odin-doma/.
Это прошло в нескольких украинских СМИ. ТСН, к счастью, дала ссылку на оригинал - https://www.nytimes.com/2023/12/20/movies/home-alone-mccallisters-wealth.html. Цитирую по objectiv.tv (соответствует оригиналу).
В 1990 году подобный дом был доступен только для 1 % самых богатых домовладельцев Чикаго, и, по мнению экономистов Федерального резервного банка Чикаго, такая же ситуация и сегодня.

Основываясь на предположении, что Маккалистеры не тратят более 30% своего дохода на жилье, американские экономисты определили, что в 1990 году дом был доступен семье с ежегодным доходом в $305 000 (около $665 000 в 2022 году).

В середине 2022 года аналогичный дом будет стоить около $2,4 млн/ По словам экономистов, дом такой стоимости может позволить себе семья с доходом в $730 000, которая принадлежит к 1 % богатых домовладельцев в районе Чикаго.

Судя по этому, доходы американцев несколько преувеличиваются, так же как и украинцев на предыдущих страницах. Или всё же имеется ввиду не годовой, а месячный доход, а украинские СМИ "ошиблись" при переводе.
В оригинале:
Working with the assumption that the McCallisters did not spend more than 30 percent of their income on housing, the economists also determined the home would have been affordable to a household with an income of $305,000 in 1990 (about $665,000 in 2022).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 16:20

  ЛАД написав:
54-летний IT-специалист Юрген Ф. из Дахау поселил знакомую из Украины Елене К. в своём доме после начала российского вторжения. Теперь Елена предстала перед Вторым окружным судом Мюнхена, потому что убила Юргена, ударив ножом в шею, поскольку не хотела съезжать из его дома.

https://www.objectiv.tv/interesting/2024/01/22/ne-hotela-uezzhat-v-germanii-sudyat-ukrainku-zarezavshuyu-hozyaina-doma/

И интересная заметка - "Насколько богатыми были Маккалистеры из «Один дома»?" - https://www.objectiv.tv/interesting/2023/12/21/naskolko-bogatymi-byli-makkalistery-iz-odin-doma/.
Это прошло в нескольких украинских СМИ. ТСН, к счастью, дала ссылку на оригинал - https://www.nytimes.com/2023/12/20/movies/home-alone-mccallisters-wealth.html. Цитирую по objectiv.tv (соответствует оригиналу).
В 1990 году подобный дом был доступен только для 1 % самых богатых домовладельцев Чикаго, и, по мнению экономистов Федерального резервного банка Чикаго, такая же ситуация и сегодня.

Основываясь на предположении, что Маккалистеры не тратят более 30% своего дохода на жилье, американские экономисты определили, что в 1990 году дом был доступен семье с ежегодным доходом в $305 000 (около $665 000 в 2022 году).

В середине 2022 года аналогичный дом будет стоить около $2,4 млн/ По словам экономистов, дом такой стоимости может позволить себе семья с доходом в $730 000, которая принадлежит к 1 % богатых домовладельцев в районе Чикаго.

Судя по этому, доходы американцев несколько преувеличиваются, так же как и украинцев на предыдущих страницах. Или всё же имеется ввиду не годовой, а месячный доход, а украинские СМИ "ошиблись" при переводе.
В оригинале:
Working with the assumption that the McCallisters did not spend more than 30 percent of their income on housing, the economists also determined the home would have been affordable to a household with an income of $305,000 in 1990 (about $665,000 in 2022).

що до нещасного німця, то його подруга, очевидно не розділяла європейські цінності, підозрюю, що він зробив непристойну пропозицію оплачувати 50%50 замість бути утриманкою,
щодо доступності житла, то американська тьотя каже, що з часів її молодості площа житла збільшилася чи не в три рази

питання до rjkz, що там місцевий Джашмуд нахімічив у ремонті санвузлу, що спіймали він, сусід і власник пневмонію?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 17:32

  flyman написав:
  ЛАД написав:
54-летний IT-специалист Юрген Ф. из Дахау поселил знакомую из Украины Елене К. в своём доме после начала российского вторжения. Теперь Елена предстала перед Вторым окружным судом Мюнхена, потому что убила Юргена, ударив ножом в шею, поскольку не хотела съезжать из его дома.

.......

що до нещасного німця, то його подруга, очевидно не розділяла європейські цінності, підозрюю, що він зробив непристойну пропозицію оплачувати 50%50 замість бути утриманкою...

Там всё гораздо проще. Откройте, гляньте, заметка коротенькая.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 17:37

  ЛАД написав:
54-летний IT-специалист Юрген Ф. из Дахау поселил знакомую из Украины Елене К. в своём доме после начала российского вторжения. Теперь Елена предстала перед Вторым окружным судом Мюнхена, потому что убила Юргена, ударив ножом в шею, поскольку не хотела съезжать из его дома.

https://www.objectiv.tv/interesting/2024/01/22/ne-hotela-uezzhat-v-germanii-sudyat-ukrainku-zarezavshuyu-hozyaina-doma/

И интересная заметка - "Насколько богатыми были Маккалистеры из «Один дома»?" - https://www.objectiv.tv/interesting/2023/12/21/naskolko-bogatymi-byli-makkalistery-iz-odin-doma/.
Это прошло в нескольких украинских СМИ. ТСН, к счастью, дала ссылку на оригинал - https://www.nytimes.com/2023/12/20/movies/home-alone-mccallisters-wealth.html. Цитирую по objectiv.tv (соответствует оригиналу).
В 1990 году подобный дом был доступен только для 1 % самых богатых домовладельцев Чикаго, и, по мнению экономистов Федерального резервного банка Чикаго, такая же ситуация и сегодня.

Основываясь на предположении, что Маккалистеры не тратят более 30% своего дохода на жилье, американские экономисты определили, что в 1990 году дом был доступен семье с ежегодным доходом в $305 000 (около $665 000 в 2022 году).

В середине 2022 года аналогичный дом будет стоить около $2,4 млн/ По словам экономистов, дом такой стоимости может позволить себе семья с доходом в $730 000, которая принадлежит к 1 % богатых домовладельцев в районе Чикаго.

Судя по этому, доходы американцев несколько преувеличиваются, так же как и украинцев на предыдущих страницах. Или всё же имеется ввиду не годовой, а месячный доход, а украинские СМИ "ошиблись" при переводе.
В оригинале:
Working with the assumption that the McCallisters did not spend more than 30 percent of their income on housing, the economists also determined the home would have been affordable to a household with an income of $305,000 in 1990 (about $665,000 in 2022).


Дом - то такое.
Могли продать дома родителей/бабушек-дедушек.
А вот такую стаю детей...думаю, это уже "художественный вымысел".
Кроме того, дом могли взять по какой-то льготной программе.
Например, в НЙ есть программа помощи при покупке первого жилья - грант до 100 куе. Его, правда еще попробуй получи.
Также есть такая штука как балун мортгидж - это платить только %% по мортгиджу в течении 30 лет, а потом выплатить тело одним платежем или перефинансироваться.
Получается платеж намного ниже аренды.
Если предположить, что за 30 лет дом как минимум удвоит цену, то имеет смысл.
rjkz
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