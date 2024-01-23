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54-летний IT-специалист Юрген Ф. из Дахау поселил знакомую из Украины Елене К. в своём доме после начала российского вторжения. Теперь Елена предстала перед Вторым окружным судом Мюнхена, потому что убила Юргена, ударив ножом в шею, поскольку не хотела съезжать из его дома.
В 1990 году подобный дом был доступен только для 1 % самых богатых домовладельцев Чикаго, и, по мнению экономистов Федерального резервного банка Чикаго, такая же ситуация и сегодня.
Основываясь на предположении, что Маккалистеры не тратят более 30% своего дохода на жилье, американские экономисты определили, что в 1990 году дом был доступен семье с ежегодным доходом в $305 000 (около $665 000 в 2022 году).
В середине 2022 года аналогичный дом будет стоить около $2,4 млн/ По словам экономистов, дом такой стоимости может позволить себе семья с доходом в $730 000, которая принадлежит к 1 % богатых домовладельцев в районе Чикаго.
Судя по этому, доходы американцев несколько преувеличиваются, так же как и украинцев на предыдущих страницах. Или всё же имеется ввиду не годовой, а месячный доход, а украинские СМИ "ошиблись" при переводе. В оригинале:
Working with the assumption that the McCallisters did not spend more than 30 percent of their income on housing, the economists also determined the home would have been affordable to a household with an income of $305,000 in 1990 (about $665,000 in 2022).
54-летний IT-специалист Юрген Ф. из Дахау поселил знакомую из Украины Елене К. в своём доме после начала российского вторжения. Теперь Елена предстала перед Вторым окружным судом Мюнхена, потому что убила Юргена, ударив ножом в шею, поскольку не хотела съезжать из его дома.
В 1990 году подобный дом был доступен только для 1 % самых богатых домовладельцев Чикаго, и, по мнению экономистов Федерального резервного банка Чикаго, такая же ситуация и сегодня.
Основываясь на предположении, что Маккалистеры не тратят более 30% своего дохода на жилье, американские экономисты определили, что в 1990 году дом был доступен семье с ежегодным доходом в $305 000 (около $665 000 в 2022 году).
В середине 2022 года аналогичный дом будет стоить около $2,4 млн/ По словам экономистов, дом такой стоимости может позволить себе семья с доходом в $730 000, которая принадлежит к 1 % богатых домовладельцев в районе Чикаго.
Судя по этому, доходы американцев несколько преувеличиваются, так же как и украинцев на предыдущих страницах. Или всё же имеется ввиду не годовой, а месячный доход, а украинские СМИ "ошиблись" при переводе. В оригинале:
Working with the assumption that the McCallisters did not spend more than 30 percent of their income on housing, the economists also determined the home would have been affordable to a household with an income of $305,000 in 1990 (about $665,000 in 2022).
що до нещасного німця, то його подруга, очевидно не розділяла європейські цінності, підозрюю, що він зробив непристойну пропозицію оплачувати 50%50 замість бути утриманкою, щодо доступності житла, то американська тьотя каже, що з часів її молодості площа житла збільшилася чи не в три рази
питання до rjkz, що там місцевий Джашмуд нахімічив у ремонті санвузлу, що спіймали він, сусід і власник пневмонію?
54-летний IT-специалист Юрген Ф. из Дахау поселил знакомую из Украины Елене К. в своём доме после начала российского вторжения. Теперь Елена предстала перед Вторым окружным судом Мюнхена, потому что убила Юргена, ударив ножом в шею, поскольку не хотела съезжать из его дома.
.......
що до нещасного німця, то його подруга, очевидно не розділяла європейські цінності, підозрюю, що він зробив непристойну пропозицію оплачувати 50%50 замість бути утриманкою...
Там всё гораздо проще. Откройте, гляньте, заметка коротенькая.
54-летний IT-специалист Юрген Ф. из Дахау поселил знакомую из Украины Елене К. в своём доме после начала российского вторжения. Теперь Елена предстала перед Вторым окружным судом Мюнхена, потому что убила Юргена, ударив ножом в шею, поскольку не хотела съезжать из его дома.
В 1990 году подобный дом был доступен только для 1 % самых богатых домовладельцев Чикаго, и, по мнению экономистов Федерального резервного банка Чикаго, такая же ситуация и сегодня.
Основываясь на предположении, что Маккалистеры не тратят более 30% своего дохода на жилье, американские экономисты определили, что в 1990 году дом был доступен семье с ежегодным доходом в $305 000 (около $665 000 в 2022 году).
В середине 2022 года аналогичный дом будет стоить около $2,4 млн/ По словам экономистов, дом такой стоимости может позволить себе семья с доходом в $730 000, которая принадлежит к 1 % богатых домовладельцев в районе Чикаго.
Судя по этому, доходы американцев несколько преувеличиваются, так же как и украинцев на предыдущих страницах. Или всё же имеется ввиду не годовой, а месячный доход, а украинские СМИ "ошиблись" при переводе. В оригинале:
Working with the assumption that the McCallisters did not spend more than 30 percent of their income on housing, the economists also determined the home would have been affordable to a household with an income of $305,000 in 1990 (about $665,000 in 2022).
Дом - то такое. Могли продать дома родителей/бабушек-дедушек. А вот такую стаю детей...думаю, это уже "художественный вымысел". Кроме того, дом могли взять по какой-то льготной программе. Например, в НЙ есть программа помощи при покупке первого жилья - грант до 100 куе. Его, правда еще попробуй получи. Также есть такая штука как балун мортгидж - это платить только %% по мортгиджу в течении 30 лет, а потом выплатить тело одним платежем или перефинансироваться. Получается платеж намного ниже аренды. Если предположить, что за 30 лет дом как минимум удвоит цену, то имеет смысл.