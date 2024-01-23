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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1777177817791780
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 16:01

54-летний IT-специалист Юрген Ф. из Дахау поселил знакомую из Украины Елене К. в своём доме после начала российского вторжения. Теперь Елена предстала перед Вторым окружным судом Мюнхена, потому что убила Юргена, ударив ножом в шею, поскольку не хотела съезжать из его дома.

https://www.objectiv.tv/interesting/2024/01/22/ne-hotela-uezzhat-v-germanii-sudyat-ukrainku-zarezavshuyu-hozyaina-doma/

И интересная заметка - "Насколько богатыми были Маккалистеры из «Один дома»?" - https://www.objectiv.tv/interesting/2023/12/21/naskolko-bogatymi-byli-makkalistery-iz-odin-doma/.
Это прошло в нескольких украинских СМИ. ТСН, к счастью, дала ссылку на оригинал - https://www.nytimes.com/2023/12/20/movies/home-alone-mccallisters-wealth.html. Цитирую по objectiv.tv (соответствует оригиналу).
В 1990 году подобный дом был доступен только для 1 % самых богатых домовладельцев Чикаго, и, по мнению экономистов Федерального резервного банка Чикаго, такая же ситуация и сегодня.

Основываясь на предположении, что Маккалистеры не тратят более 30% своего дохода на жилье, американские экономисты определили, что в 1990 году дом был доступен семье с ежегодным доходом в $305 000 (около $665 000 в 2022 году).

В середине 2022 года аналогичный дом будет стоить около $2,4 млн/ По словам экономистов, дом такой стоимости может позволить себе семья с доходом в $730 000, которая принадлежит к 1 % богатых домовладельцев в районе Чикаго.

Судя по этому, доходы американцев несколько преувеличиваются, так же как и украинцев на предыдущих страницах. Или всё же имеется ввиду не годовой, а месячный доход, а украинские СМИ "ошиблись" при переводе.
В оригинале:
Working with the assumption that the McCallisters did not spend more than 30 percent of their income on housing, the economists also determined the home would have been affordable to a household with an income of $305,000 in 1990 (about $665,000 in 2022).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 16:20

  ЛАД написав:
54-летний IT-специалист Юрген Ф. из Дахау поселил знакомую из Украины Елене К. в своём доме после начала российского вторжения. Теперь Елена предстала перед Вторым окружным судом Мюнхена, потому что убила Юргена, ударив ножом в шею, поскольку не хотела съезжать из его дома.

https://www.objectiv.tv/interesting/2024/01/22/ne-hotela-uezzhat-v-germanii-sudyat-ukrainku-zarezavshuyu-hozyaina-doma/

И интересная заметка - "Насколько богатыми были Маккалистеры из «Один дома»?" - https://www.objectiv.tv/interesting/2023/12/21/naskolko-bogatymi-byli-makkalistery-iz-odin-doma/.
Это прошло в нескольких украинских СМИ. ТСН, к счастью, дала ссылку на оригинал - https://www.nytimes.com/2023/12/20/movies/home-alone-mccallisters-wealth.html. Цитирую по objectiv.tv (соответствует оригиналу).
В 1990 году подобный дом был доступен только для 1 % самых богатых домовладельцев Чикаго, и, по мнению экономистов Федерального резервного банка Чикаго, такая же ситуация и сегодня.

Основываясь на предположении, что Маккалистеры не тратят более 30% своего дохода на жилье, американские экономисты определили, что в 1990 году дом был доступен семье с ежегодным доходом в $305 000 (около $665 000 в 2022 году).

В середине 2022 года аналогичный дом будет стоить около $2,4 млн/ По словам экономистов, дом такой стоимости может позволить себе семья с доходом в $730 000, которая принадлежит к 1 % богатых домовладельцев в районе Чикаго.

Судя по этому, доходы американцев несколько преувеличиваются, так же как и украинцев на предыдущих страницах. Или всё же имеется ввиду не годовой, а месячный доход, а украинские СМИ "ошиблись" при переводе.
В оригинале:
Working with the assumption that the McCallisters did not spend more than 30 percent of their income on housing, the economists also determined the home would have been affordable to a household with an income of $305,000 in 1990 (about $665,000 in 2022).

що до нещасного німця, то його подруга, очевидно не розділяла європейські цінності, підозрюю, що він зробив непристойну пропозицію оплачувати 50%50 замість бути утриманкою,
щодо доступності житла, то американська тьотя каже, що з часів її молодості площа житла збільшилася чи не в три рази

питання до rjkz, що там місцевий Джашмуд нахімічив у ремонті санвузлу, що спіймали він, сусід і власник пневмонію?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 17:32

  flyman написав:
  ЛАД написав:
54-летний IT-специалист Юрген Ф. из Дахау поселил знакомую из Украины Елене К. в своём доме после начала российского вторжения. Теперь Елена предстала перед Вторым окружным судом Мюнхена, потому что убила Юргена, ударив ножом в шею, поскольку не хотела съезжать из его дома.

.......

що до нещасного німця, то його подруга, очевидно не розділяла європейські цінності, підозрюю, що він зробив непристойну пропозицію оплачувати 50%50 замість бути утриманкою...

Там всё гораздо проще. Откройте, гляньте, заметка коротенькая.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 17:37

  ЛАД написав:
54-летний IT-специалист Юрген Ф. из Дахау поселил знакомую из Украины Елене К. в своём доме после начала российского вторжения. Теперь Елена предстала перед Вторым окружным судом Мюнхена, потому что убила Юргена, ударив ножом в шею, поскольку не хотела съезжать из его дома.

https://www.objectiv.tv/interesting/2024/01/22/ne-hotela-uezzhat-v-germanii-sudyat-ukrainku-zarezavshuyu-hozyaina-doma/

И интересная заметка - "Насколько богатыми были Маккалистеры из «Один дома»?" - https://www.objectiv.tv/interesting/2023/12/21/naskolko-bogatymi-byli-makkalistery-iz-odin-doma/.
Это прошло в нескольких украинских СМИ. ТСН, к счастью, дала ссылку на оригинал - https://www.nytimes.com/2023/12/20/movies/home-alone-mccallisters-wealth.html. Цитирую по objectiv.tv (соответствует оригиналу).
В 1990 году подобный дом был доступен только для 1 % самых богатых домовладельцев Чикаго, и, по мнению экономистов Федерального резервного банка Чикаго, такая же ситуация и сегодня.

Основываясь на предположении, что Маккалистеры не тратят более 30% своего дохода на жилье, американские экономисты определили, что в 1990 году дом был доступен семье с ежегодным доходом в $305 000 (около $665 000 в 2022 году).

В середине 2022 года аналогичный дом будет стоить около $2,4 млн/ По словам экономистов, дом такой стоимости может позволить себе семья с доходом в $730 000, которая принадлежит к 1 % богатых домовладельцев в районе Чикаго.

Судя по этому, доходы американцев несколько преувеличиваются, так же как и украинцев на предыдущих страницах. Или всё же имеется ввиду не годовой, а месячный доход, а украинские СМИ "ошиблись" при переводе.
В оригинале:
Working with the assumption that the McCallisters did not spend more than 30 percent of their income on housing, the economists also determined the home would have been affordable to a household with an income of $305,000 in 1990 (about $665,000 in 2022).


Дом - то такое.
Могли продать дома родителей/бабушек-дедушек.
А вот такую стаю детей...думаю, это уже "художественный вымысел".
Кроме того, дом могли взять по какой-то льготной программе.
Например, в НЙ есть программа помощи при покупке первого жилья - грант до 100 куе. Его, правда еще попробуй получи.
Также есть такая штука как балун мортгидж - это платить только %% по мортгиджу в течении 30 лет, а потом выплатить тело одним платежем или перефинансироваться.
Получается платеж намного ниже аренды.
Если предположить, что за 30 лет дом как минимум удвоит цену, то имеет смысл.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:36

  ЛАД написав:
54-летний IT-специалист Юрген Ф. из Дахау поселил знакомую из Украины Елене К. в своём доме после начала российского вторжения. Теперь Елена предстала перед Вторым окружным судом Мюнхена, потому что убила Юргена, ударив ножом в шею, поскольку не хотела съезжать из его дома.

https://www.objectiv.tv/interesting/2024/01/22/ne-hotela-uezzhat-v-germanii-sudyat-ukrainku-zarezavshuyu-hozyaina-doma/

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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:43

  gonchik74 написав:
  Чукча2 написав:https://m.censor.net/ua/news/3469204/pryyimayuchi_krayiny_mayut_prypynyty_pidtrymku_ukrayinskyh_bijentsiv_radnyk_ofisu_prezydenta_leschenko

Не дивився. Він розвинув тему «Тим, хто повернувся з-за кордону, не довелося б воювати в окопах»? Бо не знаю, як Максу, а мені цікаво. Але, думаю, заманюють)

Лещенко - це просто цинічний гній... Те що він там розказує в оригінальні версії - повне дно.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:57

  BIGor написав:
  ЛАД написав:
54-летний IT-специалист Юрген Ф. из Дахау поселил знакомую из Украины Елене К. в своём доме после начала российского вторжения. Теперь Елена предстала перед Вторым окружным судом Мюнхена, потому что убила Юргена, ударив ножом в шею, поскольку не хотела съезжать из его дома.

https://www.objectiv.tv/interesting/2024/01/22/ne-hotela-uezzhat-v-germanii-sudyat-ukrainku-zarezavshuyu-hozyaina-doma/

Цікавий новинний сайт, на тій же новині трохи нижче новини за день:
Новости по теме:
15:10
Порноактёр и учитель приютил бежавшую из Украины писательницу и изнасиловал ее
12:27
Беженка-харьковчанка наладила «бизнес» на обмане других беженцев
07:42
16-летняя беженка с Харьковщины родила на Львовщине

Харьковские новости он даёт нормально.
Более серьёзную новость я нашёл первоисточник и проверил. Эту, если хотите и больше нечем заняться, поищите сами.
А вообще, естественно, СМИ слабенькое, поэтому дают много перепечаток из др. источников, плохо, что без ссылок.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 23 січ, 2024 19:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 19:00

  rjkz написав:
  ЛАД написав:................
И интересная заметка - "Насколько богатыми были Маккалистеры из «Один дома»?" - https://www.objectiv.tv/interesting/2023/12/21/naskolko-bogatymi-byli-makkalistery-iz-odin-doma/.
Это прошло в нескольких украинских СМИ. ТСН, к счастью, дала ссылку на оригинал - https://www.nytimes.com/2023/12/20/movies/home-alone-mccallisters-wealth.html. Цитирую по objectiv.tv (соответствует оригиналу).
.............
Основываясь на предположении, что Маккалистеры не тратят более 30% своего дохода на жилье, американские экономисты определили, что в 1990 году дом был доступен семье с ежегодным доходом в $305 000 (около $665 000 в 2022 году).

В середине 2022 года аналогичный дом будет стоить около $2,4 млн/ По словам экономистов, дом такой стоимости может позволить себе семья с доходом в $730 000, которая принадлежит к 1 % богатых домовладельцев в районе Чикаго.

Судя по этому, доходы американцев несколько преувеличиваются, так же как и украинцев на предыдущих страницах. Или всё же имеется ввиду не годовой, а месячный доход, а украинские СМИ "ошиблись" при переводе.
В оригинале:
Working with the assumption that the McCallisters did not spend more than 30 percent of their income on housing, the economists also determined the home would have been affordable to a household with an income of $305,000 in 1990 (about $665,000 in 2022).


Дом - то такое.
Могли продать дома родителей/бабушек-дедушек.
А вот такую стаю детей...думаю, это уже "художественный вымысел".
Кроме того, дом могли взять по какой-то льготной программе.
Например, в НЙ есть программа помощи при покупке первого жилья - грант до 100 куе. Его, правда еще попробуй получи.
Также есть такая штука как балун мортгидж - это платить только %% по мортгиджу в течении 30 лет, а потом выплатить тело одним платежем или перефинансироваться.
Получается платеж намного ниже аренды.
Если предположить, что за 30 лет дом как минимум удвоит цену, то имеет смысл.

Меня там больше заинтересовали именно доходы, а не стоимость дома.
Если это в год, то, вроде, маловато, если в месяц, то можно ли их отнести к среднему классу, пусть даже верхнему.
ЛАД
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