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54-летний IT-специалист Юрген Ф. из Дахау поселил знакомую из Украины Елене К. в своём доме после начала российского вторжения. Теперь Елена предстала перед Вторым окружным судом Мюнхена, потому что убила Юргена, ударив ножом в шею, поскольку не хотела съезжать из его дома.
В 1990 году подобный дом был доступен только для 1 % самых богатых домовладельцев Чикаго, и, по мнению экономистов Федерального резервного банка Чикаго, такая же ситуация и сегодня.
Основываясь на предположении, что Маккалистеры не тратят более 30% своего дохода на жилье, американские экономисты определили, что в 1990 году дом был доступен семье с ежегодным доходом в $305 000 (около $665 000 в 2022 году).
В середине 2022 года аналогичный дом будет стоить около $2,4 млн/ По словам экономистов, дом такой стоимости может позволить себе семья с доходом в $730 000, которая принадлежит к 1 % богатых домовладельцев в районе Чикаго.
Судя по этому, доходы американцев несколько преувеличиваются, так же как и украинцев на предыдущих страницах. Или всё же имеется ввиду не годовой, а месячный доход, а украинские СМИ "ошиблись" при переводе. В оригинале:
Working with the assumption that the McCallisters did not spend more than 30 percent of their income on housing, the economists also determined the home would have been affordable to a household with an income of $305,000 in 1990 (about $665,000 in 2022).
що до нещасного німця, то його подруга, очевидно не розділяла європейські цінності, підозрюю, що він зробив непристойну пропозицію оплачувати 50%50 замість бути утриманкою, щодо доступності житла, то американська тьотя каже, що з часів її молодості площа житла збільшилася чи не в три рази
питання до rjkz, що там місцевий Джашмуд нахімічив у ремонті санвузлу, що спіймали він, сусід і власник пневмонію?
54-летний IT-специалист Юрген Ф. из Дахау поселил знакомую из Украины Елене К. в своём доме после начала российского вторжения. Теперь Елена предстала перед Вторым окружным судом Мюнхена, потому что убила Юргена, ударив ножом в шею, поскольку не хотела съезжать из его дома.
.......
що до нещасного німця, то його подруга, очевидно не розділяла європейські цінності, підозрюю, що він зробив непристойну пропозицію оплачувати 50%50 замість бути утриманкою...
Там всё гораздо проще. Откройте, гляньте, заметка коротенькая.
54-летний IT-специалист Юрген Ф. из Дахау поселил знакомую из Украины Елене К. в своём доме после начала российского вторжения. Теперь Елена предстала перед Вторым окружным судом Мюнхена, потому что убила Юргена, ударив ножом в шею, поскольку не хотела съезжать из его дома.
В 1990 году подобный дом был доступен только для 1 % самых богатых домовладельцев Чикаго, и, по мнению экономистов Федерального резервного банка Чикаго, такая же ситуация и сегодня.
Основываясь на предположении, что Маккалистеры не тратят более 30% своего дохода на жилье, американские экономисты определили, что в 1990 году дом был доступен семье с ежегодным доходом в $305 000 (около $665 000 в 2022 году).
В середине 2022 года аналогичный дом будет стоить около $2,4 млн/ По словам экономистов, дом такой стоимости может позволить себе семья с доходом в $730 000, которая принадлежит к 1 % богатых домовладельцев в районе Чикаго.
Судя по этому, доходы американцев несколько преувеличиваются, так же как и украинцев на предыдущих страницах. Или всё же имеется ввиду не годовой, а месячный доход, а украинские СМИ "ошиблись" при переводе. В оригинале:
Working with the assumption that the McCallisters did not spend more than 30 percent of their income on housing, the economists also determined the home would have been affordable to a household with an income of $305,000 in 1990 (about $665,000 in 2022).
Дом - то такое. Могли продать дома родителей/бабушек-дедушек. А вот такую стаю детей...думаю, это уже "художественный вымысел". Кроме того, дом могли взять по какой-то льготной программе. Например, в НЙ есть программа помощи при покупке первого жилья - грант до 100 куе. Его, правда еще попробуй получи. Также есть такая штука как балун мортгидж - это платить только %% по мортгиджу в течении 30 лет, а потом выплатить тело одним платежем или перефинансироваться. Получается платеж намного ниже аренды. Если предположить, что за 30 лет дом как минимум удвоит цену, то имеет смысл.
............. Основываясь на предположении, что Маккалистеры не тратят более 30% своего дохода на жилье, американские экономисты определили, что в 1990 году дом был доступен семье с ежегодным доходом в $305 000 (около $665 000 в 2022 году).
В середине 2022 года аналогичный дом будет стоить около $2,4 млн/ По словам экономистов, дом такой стоимости может позволить себе семья с доходом в $730 000, которая принадлежит к 1 % богатых домовладельцев в районе Чикаго.
Судя по этому, доходы американцев несколько преувеличиваются, так же как и украинцев на предыдущих страницах. Или всё же имеется ввиду не годовой, а месячный доход, а украинские СМИ "ошиблись" при переводе. В оригинале:
Working with the assumption that the McCallisters did not spend more than 30 percent of their income on housing, the economists also determined the home would have been affordable to a household with an income of $305,000 in 1990 (about $665,000 in 2022).
Дом - то такое. Могли продать дома родителей/бабушек-дедушек. А вот такую стаю детей...думаю, это уже "художественный вымысел". Кроме того, дом могли взять по какой-то льготной программе. Например, в НЙ есть программа помощи при покупке первого жилья - грант до 100 куе. Его, правда еще попробуй получи. Также есть такая штука как балун мортгидж - это платить только %% по мортгиджу в течении 30 лет, а потом выплатить тело одним платежем или перефинансироваться. Получается платеж намного ниже аренды. Если предположить, что за 30 лет дом как минимум удвоит цену, то имеет смысл.
Меня там больше заинтересовали именно доходы, а не стоимость дома. Если это в год, то, вроде, маловато, если в месяц, то можно ли их отнести к среднему классу, пусть даже верхнему.
В США всі прибутки рахують за рік. Традиція. Не розумію, чому сумніву підлягає сума в 300 000$ за рік. Ше й більше 30 років тому. Такі гроші зараз заробляють у минулому студенти. Які закінчили університети (звісно не на кшталт «Навчально-наукового інституту «Дніпровський інститут інфраструктури транспорту») 2-4 роки тому.
P.S. Звісно, хлопці-українці, які зараз саме в ці дні заробляють такі гроші, створюють ще інші start-up, з метою заробити більше. І попадають на податки в 40%. Але це вже друга історія: на форум на днях увірвався легінь unknown fuck, який із сльозами на очах питає у форумчанина Frant, як не платити податки…
Дом - то такое. Могли продать дома родителей/бабушек-дедушек. А вот такую стаю детей...думаю, это уже "художественный вымысел". Кроме того, дом могли взять по какой-то льготной программе. Например, в НЙ есть программа помощи при покупке первого жилья - грант до 100 куе. Его, правда еще попробуй получи. Также есть такая штука как балун мортгидж - это платить только %% по мортгиджу в течении 30 лет, а потом выплатить тело одним платежем или перефинансироваться. Получается платеж намного ниже аренды. Если предположить, что за 30 лет дом как минимум удвоит цену, то имеет смысл.
Меня там больше заинтересовали именно доходы, а не стоимость дома. Если это в год, то, вроде, маловато, если в месяц, то можно ли их отнести к среднему классу, пусть даже верхнему.
Доходы "вычислили" основываясь на стоимости дома. Имеется ввиду, что дом в мортгидже. Соответственно, 30% - это платеж по мортгиджу. Получается - "на входе - мусор, на выходе - мусор". Гораздо больше о финансовых возможностях говорит такое количество детей. Просто, если дети не растут как котята во дворе, то чтобы их отдавать в садики, развивалки, секции - сейчас это ценниик от 500 долларов в месяц. При этом, никаких бебиситеров не хватит на такой кагал. Скорей всего, маме пришлось уйти с работы. То есть, семья топчется на папину зп. Там особо размышлять нечего - с таким-же успехом можно обсуждать анекдот.
rjkz написав:Доходы "вычислили" основываясь на стоимости дома. Имеется ввиду, что дом в мортгидже. Соответственно, 30% - это платеж по мортгиджу. Получается - "на входе - мусор, на выходе - мусор". Гораздо больше о финансовых возможностях говорит такое количество детей. Просто, если дети не растут как котята во дворе, то чтобы их отдавать в садики, развивалки, секции - сейчас это ценниик от 500 долларов в месяц. При этом, никаких бебиситеров не хватит на такой кагал. Скорей всего, маме пришлось уйти с работы. То есть, семья топчется на папину зп. Там особо размышлять нечего - с таким-же успехом можно обсуждать анекдот.
Да ладно, это всё приемные дети за которые государство платит, а это дом семейного типа проживание бесплатно. Откуда и отношение забыть ребенка ))) Всё ж про сошиал rjkz рассказал, никакой логики у людей...