А с чем там можно соглашаться?
И о Зеленском в этом видео речи вообще нет.
Якименко занимается чистой агитацией и пропагандой, от такого словоблудия меня воротит ещё с советских времён. Он работает вполне по тем же методичкам. Причём, во всех видео, которые я видел (его периодически выкладывают на военной ветке).
Он бьёт на эмоции, а не на логику, не стесняясь пользоваться сплетнями и слухами.
В частности, по этому видео.
Практически сходу утверждение о полном контроле ситуации в Украине со стороны демпартии США. Как аксиома, не требующая доказательств. И много слов, чтобы затуманить мозги слушателя и не возникало никаких сомнений - раз человек так уверенно говорит что=то и даже не пытается это доказывать, значит, это общеизвестная истина.
Потом делает далеко идущие выводы из семантики. Демократы говорят "допомога", а респы "перемога". Да говорить можно любые слова, но хоть "допомога", хоть "перемога", но помощь нам нужна ещё вчера, а бодяга с подвязкой к южной границе тянется уже 1,5 месяца или даже больше. Да проголосуйте Вы за эту помощь и торгуйтесь за бюджет хоть ещё полгода.
Потом он долго, путанно и невразумительно обсуждает понятие "допомога" и рассказывает, что нам такая (какая?) не нужна и ведёт к гибели. Вывод-то правильный, но из его слов логически никак не следует. Но этот правильный вывод и наше недовольство явно недостаточной помощью запудривает мозги и вызывает доверие к его словам. Не задумываясь.
Потом он чуть ли не четверть времени посвящает Монике Левински и её несчастной судьбе. И кого можно допускать в Белый дом. Логики опять никакой. Переходы от "пік гормональної активності в 22 роки" к 12 тис. нелегалов в день и от них к "звання королеви міньєту". Вроде Монику допустили в Белый дом решать какие-то государственные проблемы.
Дальше. Неоднократное повторение - Байден и демократы это леваки-марксисты. Может, они и левые, но к марксизму они точно не имеют никакого отношения. Такое определение исключительно для нас, т.к. у нас марксизм и коммунизм сделали ругательными словами и за 30 лет это вбили уже чуть ли не в подкорку. У некоторых от этих слов глаза сразу наливаются кровью.
Потом, походя "Салливан - ущербна людина" - без аргументации. Опять аксиома?
Потом он, вроде, приводит возражение какого-то комментатора, что респы блокируют выделение денег Украине, но тут же переходит на другое и просто заговаривает зубы, чтобы слушатели забыли об этом.
А заговаривает для надёжности совершенно сенсационным и настолько же бездоказательным утверждением, что Байден дал добро Путину на решение проблемы с Украиной за 3 дня. Причём тоже подаёт это как общеизвестный факт. После такого у слушателя вообще крыша едет и он забывает обо всех сомнениях. Потом очередное словоблудие на тему, почему Байден не разрывает эту договорённость, чтобы слушатель утвердился в мысли, что она точно была. Опять, не объяснив причины этого, резкий переход к продажности Маркаровой и наших журналистов (во что наш слушатель легко поверит).
Опять резкий переход к тому, что " демократи завжди
28:15
оплачують діяльність республіканці вважають що людина повинна керуватися не
28:22
грошима а своїм сумлінням і почуттями і безперечно ніхто не буде стимулювати грошима сумління". Поэтому наши "послиці" и журналисты, естественно, продались демократам.
Т.е. демократы ярые поклонники "золотого тельца" и коррупционеры, а респы чистые ангелы. Ага, я так сразу и поверил в "чистоту помыслов" и высокий идейный уровень республиканцев. "Характер стойкий, нордический".
Дальше опять пару минут пустых слов в завершение.
Всё.
А теперь просто интересно. Чисто для себя.
Я потратил относительно много времени на этот ответ. И очень сомневаюсь, что он Вас в чём-то убедит. Хотелось бы увидеть Вашу реакцию.
Прав ли я (в том, что это моё объяснение никак не повлияет на Ваше отношение/позицию. Хотя бы по отношению к Якименко)? Просто, чтобы убедиться и не тратить больше время на попытки что-то объяснить на форуме.