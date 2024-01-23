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#<1 ... 1778177917801781 Додано: Сер 24 січ, 2024 04:31 drevlyanin написав: .........................

А з чим саме не згодні? За Зеленського прикро?

п.с. Я й сам не з усім згоден.

п.п.с. Для rjkz: жінка, котра в відео розповідає про навалу мігрантів, живе в США 20+ років. .........................А з чим саме не згодні? За Зеленського прикро?п.с. Я й сам не з усім згоден.п.п.с. Для rjkz: жінка, котра в відео розповідає про навалу мігрантів, живе в США 20+ років.

А с чем там можно соглашаться?

И о Зеленском в этом видео речи вообще нет.

Якименко занимается чистой агитацией и пропагандой, от такого словоблудия меня воротит ещё с советских времён. Он работает вполне по тем же методичкам. Причём, во всех видео, которые я видел (его периодически выкладывают на военной ветке).

Он бьёт на эмоции, а не на логику, не стесняясь пользоваться сплетнями и слухами.

В частности, по этому видео.

Практически сходу утверждение о полном контроле ситуации в Украине со стороны демпартии США. Как аксиома, не требующая доказательств. И много слов, чтобы затуманить мозги слушателя и не возникало никаких сомнений - раз человек так уверенно говорит что=то и даже не пытается это доказывать, значит, это общеизвестная истина.

Потом делает далеко идущие выводы из семантики. Демократы говорят "допомога", а респы "перемога". Да говорить можно любые слова, но хоть "допомога", хоть "перемога", но помощь нам нужна ещё вчера, а бодяга с подвязкой к южной границе тянется уже 1,5 месяца или даже больше. Да проголосуйте Вы за эту помощь и торгуйтесь за бюджет хоть ещё полгода.

Потом он долго, путанно и невразумительно обсуждает понятие "допомога" и рассказывает, что нам такая (какая?) не нужна и ведёт к гибели. Вывод-то правильный, но из его слов логически никак не следует. Но этот правильный вывод и наше недовольство явно недостаточной помощью запудривает мозги и вызывает доверие к его словам. Не задумываясь.

Потом он чуть ли не четверть времени посвящает Монике Левински и её несчастной судьбе. И кого можно допускать в Белый дом. Логики опять никакой. Переходы от "пік гормональної активності в 22 роки" к 12 тис. нелегалов в день и от них к "звання королеви міньєту". Вроде Монику допустили в Белый дом решать какие-то государственные проблемы.

Дальше. Неоднократное повторение - Байден и демократы это леваки-марксисты. Может, они и левые, но к марксизму они точно не имеют никакого отношения. Такое определение исключительно для нас, т.к. у нас марксизм и коммунизм сделали ругательными словами и за 30 лет это вбили уже чуть ли не в подкорку. У некоторых от этих слов глаза сразу наливаются кровью.

Потом, походя "Салливан - ущербна людина" - без аргументации. Опять аксиома?

Потом он, вроде, приводит возражение какого-то комментатора, что респы блокируют выделение денег Украине, но тут же переходит на другое и просто заговаривает зубы, чтобы слушатели забыли об этом.

А заговаривает для надёжности совершенно сенсационным и настолько же бездоказательным утверждением, что Байден дал добро Путину на решение проблемы с Украиной за 3 дня. Причём тоже подаёт это как общеизвестный факт. После такого у слушателя вообще крыша едет и он забывает обо всех сомнениях. Потом очередное словоблудие на тему, почему Байден не разрывает эту договорённость, чтобы слушатель утвердился в мысли, что она точно была. Опять, не объяснив причины этого, резкий переход к продажности Маркаровой и наших журналистов (во что наш слушатель легко поверит).

Опять резкий переход к тому, что " демократи завжди

28:15

оплачують діяльність республіканці вважають що людина повинна керуватися не

28:22

грошима а своїм сумлінням і почуттями і безперечно ніхто не буде стимулювати грошима сумління". Поэтому наши "послиці" и журналисты, естественно, продались демократам.

Т.е. демократы ярые поклонники "золотого тельца" и коррупционеры, а респы чистые ангелы. Ага, я так сразу и поверил в "чистоту помыслов" и высокий идейный уровень республиканцев. "Характер стойкий, нордический".

Дальше опять пару минут пустых слов в завершение.

Всё.



А теперь просто интересно. Чисто для себя.

Я потратил относительно много времени на этот ответ. И очень сомневаюсь, что он Вас в чём-то убедит. Хотелось бы увидеть Вашу реакцию.

Прав ли я (в том, что это моё объяснение никак не повлияет на Ваше отношение/позицию. Хотя бы по отношению к Якименко)? Просто, чтобы убедиться и не тратить больше время на попытки что-то объяснить на форуме. А с чем там можно соглашаться?И о Зеленском в этом видео речи вообще нет.Якименко занимается чистой агитацией и пропагандой, от такого словоблудия меня воротит ещё с советских времён. Он работает вполне по тем же методичкам. Причём, во всех видео, которые я видел (его периодически выкладывают на военной ветке).Он бьёт на эмоции, а не на логику, не стесняясь пользоваться сплетнями и слухами.В частности, по этому видео.Практически сходу утверждение о полном контроле ситуации в Украине со стороны демпартии США. Как аксиома, не требующая доказательств. И много слов, чтобы затуманить мозги слушателя и не возникало никаких сомнений - раз человек так уверенно говорит что=то и даже не пытается это доказывать, значит, это общеизвестная истина.Потом делает далеко идущие выводы из семантики. Демократы говорят "допомога", а респы "перемога". Да говорить можно любые слова, но хоть "допомога", хоть "перемога", но помощь нам нужна ещё вчера, а бодяга с подвязкой к южной границе тянется уже 1,5 месяца или даже больше. Да проголосуйте Вы за эту помощь и торгуйтесь за бюджет хоть ещё полгода.Потом он долго, путанно и невразумительно обсуждает понятие "допомога" и рассказывает, что нам такая (какая?) не нужна и ведёт к гибели. Вывод-то правильный, но из его слов логически никак не следует. Но этот правильный вывод и наше недовольство явно недостаточной помощью запудривает мозги и вызывает доверие к его словам. Не задумываясь.Потом он чуть ли не четверть времени посвящает Монике Левински и её несчастной судьбе. И кого можно допускать в Белый дом. Логики опять никакой. Переходы от "пік гормональної активності в 22 роки" к 12 тис. нелегалов в день и от них к "звання королеви міньєту". Вроде Монику допустили в Белый дом решать какие-то государственные проблемы.Дальше. Неоднократное повторение - Байден и демократы это леваки-марксисты. Может, они и левые, но к марксизму они точно не имеют никакого отношения. Такое определение исключительно для нас, т.к. у нас марксизм и коммунизм сделали ругательными словами и за 30 лет это вбили уже чуть ли не в подкорку. У некоторых от этих слов глаза сразу наливаются кровью.Потом, походя "Салливан - ущербна людина" - без аргументации. Опять аксиома?Потом он, вроде, приводит возражение какого-то комментатора, что респы блокируют выделение денег Украине, но тут же переходит на другое и просто заговаривает зубы, чтобы слушатели забыли об этом.А заговаривает для надёжности совершенно сенсационным и настолько же бездоказательным утверждением, что Байден дал добро Путину на решение проблемы с Украиной за 3 дня. Причём тоже подаёт это как общеизвестный факт. После такого у слушателя вообще крыша едет и он забывает обо всех сомнениях. Потом очередное словоблудие на тему, почему Байден не разрывает эту договорённость, чтобы слушатель утвердился в мысли, что она точно была. Опять, не объяснив причины этого, резкий переход к продажности Маркаровой и наших журналистов (во что наш слушатель легко поверит).Опять резкий переход к тому, что " демократи завжди28:15оплачують діяльність республіканці вважають що людина повинна керуватися не28:22грошима а своїм сумлінням і почуттями і безперечно ніхто не буде стимулювати грошима сумління". Поэтому наши "послиці" и журналисты, естественно, продались демократам.Т.е. демократы ярые поклонники "золотого тельца" и коррупционеры, а респы чистые ангелы. Ага, я так сразу и поверил в "чистоту помыслов" и высокий идейный уровень республиканцев. "Характер стойкий, нордический".Дальше опять пару минут пустых слов в завершение.Всё.А теперь просто интересно. Чисто для себя.Я потратил относительно много времени на этот ответ. И очень сомневаюсь, что он Вас в чём-то убедит. Хотелось бы увидеть Вашу реакцию.Прав ли я (в том, что это моё объяснение никак не повлияет на Ваше отношение/позицию. Хотя бы по отношению к Якименко)? Просто, чтобы убедиться и не тратить больше время на попытки что-то объяснить на форуме. ЛАД 2 Повідомлень: 27462 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5233 раз. Подякували: 4841 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 1778177917801781 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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