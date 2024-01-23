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#<1 ... 1778177917801781 Додано: Сер 24 січ, 2024 04:31 drevlyanin написав: .........................

А з чим саме не згодні? За Зеленського прикро?

п.с. Я й сам не з усім згоден.

п.п.с. Для rjkz: жінка, котра в відео розповідає про навалу мігрантів, живе в США 20+ років. .........................А з чим саме не згодні? За Зеленського прикро?п.с. Я й сам не з усім згоден.п.п.с. Для rjkz: жінка, котра в відео розповідає про навалу мігрантів, живе в США 20+ років.

А с чем там можно соглашаться?

И о Зеленском в этом видео речи вообще нет.

Якименко занимается чистой агитацией и пропагандой, от такого словоблудия меня воротит ещё с советских времён. Он работает вполне по тем же методичкам. Причём, во всех видео, которые я видел (его периодически выкладывают на военной ветке).

Он бьёт на эмоции, а не на логику, не стесняясь пользоваться сплетнями и слухами.

В частности, по этому видео.

Практически сходу утверждение о полном контроле ситуации в Украине со стороны демпартии США. Как аксиома, не требующая доказательств. И много слов, чтобы затуманить мозги слушателя и не возникало никаких сомнений - раз человек так уверенно говорит что=то и даже не пытается это доказывать, значит, это общеизвестная истина.

Потом делает далеко идущие выводы из семантики. Демократы говорят "допомога", а респы "перемога". Да говорить можно любые слова, но хоть "допомога", хоть "перемога", но помощь нам нужна ещё вчера, а бодяга с подвязкой к южной границе тянется уже 1,5 месяца или даже больше. Да проголосуйте Вы за эту помощь и торгуйтесь за бюджет хоть ещё полгода.

Потом он долго, путанно и невразумительно обсуждает понятие "допомога" и рассказывает, что нам такая (какая?) не нужна и ведёт к гибели. Вывод-то правильный, но из его слов логически никак не следует. Но этот правильный вывод и наше недовольство явно недостаточной помощью запудривает мозги и вызывает доверие к его словам. Не задумываясь.

Потом он чуть ли не четверть времени посвящает Монике Левински и её несчастной судьбе. И кого можно допускать в Белый дом. Логики опять никакой. Переходы от "пік гормональної активності в 22 роки" к 12 тис. нелегалов в день и от них к "звання королеви міньєту". Вроде Монику допустили в Белый дом решать какие-то государственные проблемы.

Дальше. Неоднократное повторение - Байден и демократы это леваки-марксисты. Может, они и левые, но к марксизму они точно не имеют никакого отношения. Такое определение исключительно для нас, т.к. у нас марксизм и коммунизм сделали ругательными словами и за 30 лет это вбили уже чуть ли не в подкорку. У некоторых от этих слов глаза сразу наливаются кровью.

Потом, походя "Салливан - ущербна людина" - без аргументации. Опять аксиома?

Потом он, вроде, приводит возражение какого-то комментатора, что респы блокируют выделение денег Украине, но тут же переходит на другое и просто заговаривает зубы, чтобы слушатели забыли об этом.

А заговаривает для надёжности совершенно сенсационным и настолько же бездоказательным утверждением, что Байден дал добро Путину на решение проблемы с Украиной за 3 дня. Причём тоже подаёт это как общеизвестный факт. После такого у слушателя вообще крыша едет и он забывает обо всех сомнениях. Потом очередное словоблудие на тему, почему Байден не разрывает эту договорённость, чтобы слушатель утвердился в мысли, что она точно была. Опять, не объяснив причины этого, резкий переход к продажности Маркаровой и наших журналистов (во что наш слушатель легко поверит).

Опять резкий переход к тому, что " демократи завжди

28:15

оплачують діяльність республіканці вважають що людина повинна керуватися не

28:22

грошима а своїм сумлінням і почуттями і безперечно ніхто не буде стимулювати грошима сумління". Поэтому наши "послиці" и журналисты, естественно, продались демократам.

Т.е. демократы ярые поклонники "золотого тельца" и коррупционеры, а респы чистые ангелы. Ага, я так сразу и поверил в "чистоту помыслов" и высокий идейный уровень республиканцев. "Характер стойкий, нордический".

Дальше опять пару минут пустых слов в завершение.

Всё.



А теперь просто интересно. Чисто для себя.

Я потратил относительно много времени на этот ответ. И очень сомневаюсь, что он Вас в чём-то убедит. Хотелось бы увидеть Вашу реакцию.

Прав ли я (в том, что это моё объяснение никак не повлияет на Ваше отношение/позицию. Хотя бы по отношению к Якименко)? Просто, чтобы убедиться и не тратить больше время на попытки что-то объяснить на форуме.



P.s. Прошу прощения, написано несколько сумбурно. Но жаль терять ещё время на редактирование. Слабо верю в полезность поста. Честно говоря, не вижу что в этом видео можно обсуждать. А с чем там можно соглашаться?И о Зеленском в этом видео речи вообще нет.Якименко занимается чистой агитацией и пропагандой, от такого словоблудия меня воротит ещё с советских времён. Он работает вполне по тем же методичкам. Причём, во всех видео, которые я видел (его периодически выкладывают на военной ветке).Он бьёт на эмоции, а не на логику, не стесняясь пользоваться сплетнями и слухами.В частности, по этому видео.Практически сходу утверждение о полном контроле ситуации в Украине со стороны демпартии США. Как аксиома, не требующая доказательств. И много слов, чтобы затуманить мозги слушателя и не возникало никаких сомнений - раз человек так уверенно говорит что=то и даже не пытается это доказывать, значит, это общеизвестная истина.Потом делает далеко идущие выводы из семантики. Демократы говорят "допомога", а респы "перемога". Да говорить можно любые слова, но хоть "допомога", хоть "перемога", но помощь нам нужна ещё вчера, а бодяга с подвязкой к южной границе тянется уже 1,5 месяца или даже больше. Да проголосуйте Вы за эту помощь и торгуйтесь за бюджет хоть ещё полгода.Потом он долго, путанно и невразумительно обсуждает понятие "допомога" и рассказывает, что нам такая (какая?) не нужна и ведёт к гибели. Вывод-то правильный, но из его слов логически никак не следует. Но этот правильный вывод и наше недовольство явно недостаточной помощью запудривает мозги и вызывает доверие к его словам. Не задумываясь.Потом он чуть ли не четверть времени посвящает Монике Левински и её несчастной судьбе. И кого можно допускать в Белый дом. Логики опять никакой. Переходы от "пік гормональної активності в 22 роки" к 12 тис. нелегалов в день и от них к "звання королеви міньєту". Вроде Монику допустили в Белый дом решать какие-то государственные проблемы.Дальше. Неоднократное повторение - Байден и демократы это леваки-марксисты. Может, они и левые, но к марксизму они точно не имеют никакого отношения. Такое определение исключительно для нас, т.к. у нас марксизм и коммунизм сделали ругательными словами и за 30 лет это вбили уже чуть ли не в подкорку. У некоторых от этих слов глаза сразу наливаются кровью.Потом, походя "Салливан - ущербна людина" - без аргументации. Опять аксиома?Потом он, вроде, приводит возражение какого-то комментатора, что респы блокируют выделение денег Украине, но тут же переходит на другое и просто заговаривает зубы, чтобы слушатели забыли об этом.А заговаривает для надёжности совершенно сенсационным и настолько же бездоказательным утверждением, что Байден дал добро Путину на решение проблемы с Украиной за 3 дня. Причём тоже подаёт это как общеизвестный факт. После такого у слушателя вообще крыша едет и он забывает обо всех сомнениях. Потом очередное словоблудие на тему, почему Байден не разрывает эту договорённость, чтобы слушатель утвердился в мысли, что она точно была. Опять, не объяснив причины этого, резкий переход к продажности Маркаровой и наших журналистов (во что наш слушатель легко поверит).Опять резкий переход к тому, что " демократи завжди28:15оплачують діяльність республіканці вважають що людина повинна керуватися не28:22грошима а своїм сумлінням і почуттями і безперечно ніхто не буде стимулювати грошима сумління". Поэтому наши "послиці" и журналисты, естественно, продались демократам.Т.е. демократы ярые поклонники "золотого тельца" и коррупционеры, а респы чистые ангелы. Ага, я так сразу и поверил в "чистоту помыслов" и высокий идейный уровень республиканцев. "Характер стойкий, нордический".Дальше опять пару минут пустых слов в завершение.Всё.А теперь просто интересно. Чисто для себя.Я потратил относительно много времени на этот ответ. И очень сомневаюсь, что он Вас в чём-то убедит. Хотелось бы увидеть Вашу реакцию.Прав ли я (в том, что это моё объяснение никак не повлияет на Ваше отношение/позицию. Хотя бы по отношению к Якименко)? Просто, чтобы убедиться и не тратить больше время на попытки что-то объяснить на форуме.P.s. Прошу прощения, написано несколько сумбурно. Но жаль терять ещё время на редактирование. Слабо верю в полезность поста. Честно говоря, не вижу что в этом видео можно обсуждать. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 24 січ, 2024 05:09, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 27464 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5234 раз. Подякували: 4841 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 січ, 2024 05:08 rjkz написав: drevlyanin написав: rjkz написав:

На самом деле, это явный пройоп политики Байдена из-за которого демократы его-же и критикуют.

Проблема не в том, что НЙ не резиновый, а в том, что этих людей уже реально содержат в палатках.

У нас прошлая неделя с морозами до минус 8 и сильным ветром.

Реально оно как минус 20 ощущается.

Я не знаю как оно там в тех палатках (которые ветром уже сдувало) ощущается для жителей стран, где круглый год лето.

Ну и реально этих людей никто не проверяет. Тупо прошли сквозь границу, были посажены в автобусы и отправлены в Чикаго, НЙ и др большие дем города. На самом деле, это явный пройоп политики Байдена из-за которого демократы его-же и критикуют.Проблема не в том, что НЙ не резиновый, а в том, что этих людей уже реально содержат в палатках.У нас прошлая неделя с морозами до минус 8 и сильным ветром.Реально оно как минус 20 ощущается.Я не знаю как оно там в тех палатках (которые ветром уже сдувало) ощущается для жителей стран, где круглый год лето.Ну и реально этих людей никто не проверяет. Тупо прошли сквозь границу, были посажены в автобусы и отправлены в Чикаго, НЙ и др большие дем города.



Те, про що тут розказують схоже на правду?

Те, про що тут розказують схоже на правду?



Сорри, 47 минут.

Пока не могу это посмотреть. Сорри, 47 минут.Пока не могу это посмотреть.



Посмотрел.

1. Касательно границы мадама говорит все правильно.

2. Как и многие сторонники Трампа немного сильно перегибает.

3. Ничего не буду говорить касательно ее линии насчет Байдена, его действительно за внутреннюю политику не очень любят.

4. По закону Ньютона, сила действия равна силе противодействия. Так вот те, кто не в восторге от Байдена кидаются как можно дальше в другую крайность. В Трампа.

Что надо знать о Трампе (он скорее всего таки станет Президентом)

- он ни разу не осудил агрессию раши против Украины.

- он многократно восторгался пуйлом, после начала большой войны просто прикрутил громкость.

- совсем недавно, когда стала вырисовываться договоренность касательно границы и помощи Украине, он заявил, что вопрос границы должен быть решен, а помощь Украине прекращена полностью.

- его технические кандидаты Десантис (единоразово, но это было услышано) и Рамасвами, которые сняли свои кандидатуры в пользу Трампа, открыто заявляли, что Украина обязана прекратить войну, отказавшись от оккупированных территорий.

Это позиция трампиского, изоляционисткого крыла республиканской партии. Им просто нах не выпала страна на другом конце земного шара, чтобы на нее тратить деньги. На самом деле, как правильно сказала мадама, Украина получает очень малую часть выделенного.. В основном ей отдается вооружение, которое в скором времени должно быть списано. Но при этом включается на полную военная промышленность США, платятся зарплаты, налоги, американская армия получает новейшее вооружение, экономятся деньги на утилизацию (тут это очень дорого).

Да, меня тоже, как и ее немного типает от ситуации с беженцами и от того, что они заходят как в открытые ворота. Я это и писал. И риски, связанные с ними тоже нешуточные. Но это не значит, что надо заниматься только вопросом границы и "пусть весь мир подождет".

Никакого "плана для Украины" от трампистов нет. Кроме того, что Украина должна фактически сдаться. Есть другие республиканцы, о которых мадама ПОЧЕМУ-ТО "забыла" упомянуть. И сейчас их представляет Никки Хейли. Но громче всех слышно Трампа.

Если Трампа ассоциируют с такой себе "реднекской" Америкой, то Хейли представляет более интеллектуальную часть республиканских избирателей.

Она как раз и поєднує позиции того, что нужно во внутренней политике и то, что необходимо во внейщней. Нет трамповского изоляционизма.

Кстати, насчет цен до Байдена и при Байдене.

Вертолетные деньги начал разбрасывать именно Трамп. Еще до ковида экономика была перегрета и цены росли, все ждали поднятия учетной ставки, но во время ковида именно Трамп ее понизил на фоне вертолетных денег. И цены взлетели.

И недвижимость взлетела. А уже Байден хоть и добавил 1,9 трлн в этот пожар, но уже скоро 2 года ведет жесткую монетарную политику, пытаясь вогнать инфляцию в какие-то рамки. Нельзя сказать, что один - это чистое зло, а второй - ангел во плоти. Нет.

Оба "хороши" и в такой ситуации есть шанс у третьего кандидата. Но он небольшой.

Слишком "заведены" стороны, чтобы искать компромиссное решение.

"Кто не с нами, тот против нас".

Напоминает выборы в Украине 2003 года. Одни голосовали против Ющенко, вторые против зека.

А голосовать надо ЗА. Не против всего плохого, а за хорошее.

Кстати, преимущественно белое население из стран бСССР за Трампа.

И только та часть, которой не безразлична судьба Украины не может смириться с его позицией по Украине.

Если-же или не из Украины или так давно из Украины, что уже все и вся забыто - "МАГА".

Повторюсь, к Байдену очень много вопросов.

Я не имею права голосовать, так как не гражданин США, но в данном случае из двух кандидатов выбрал-бы третью. Посмотрел.1. Касательно границы мадама говорит все правильно.2. Как и многие сторонники Трампа немного сильно перегибает.3. Ничего не буду говорить касательно ее линии насчет Байдена, его действительно за внутреннюю политику не очень любят.4. По закону Ньютона, сила действия равна силе противодействия. Так вот те, кто не в восторге от Байдена кидаются как можно дальше в другую крайность. В Трампа.Что надо знать о Трампе (он скорее всего таки станет Президентом)- он ни разу не осудил агрессию раши против Украины.- он многократно восторгался пуйлом, после начала большой войны просто прикрутил громкость.- совсем недавно, когда стала вырисовываться договоренность касательно границы и помощи Украине, он заявил, что вопрос границы должен быть решен, а помощь Украине прекращена полностью.- его технические кандидаты Десантис (единоразово, но это было услышано) и Рамасвами, которые сняли свои кандидатуры в пользу Трампа, открыто заявляли, что Украина обязана прекратить войну, отказавшись от оккупированных территорий.Это позиция трампиского, изоляционисткого крыла республиканской партии. Им просто нах не выпала страна на другом конце земного шара, чтобы на нее тратить деньги. На самом деле, как правильно сказала мадама, Украина получает очень малую часть выделенного.. В основном ей отдается вооружение, которое в скором времени должно быть списано. Но при этом включается на полную военная промышленность США, платятся зарплаты, налоги, американская армия получает новейшее вооружение, экономятся деньги на утилизацию (тут это очень дорого).Да, меня тоже, как и ее немного типает от ситуации с беженцами и от того, что они заходят как в открытые ворота. Я это и писал. И риски, связанные с ними тоже нешуточные. Но это не значит, что надо заниматься только вопросом границы и "пусть весь мир подождет".Никакого "плана для Украины" от трампистов нет. Кроме того, что Украина должна фактически сдаться. Есть другие республиканцы, о которых мадама ПОЧЕМУ-ТО "забыла" упомянуть. И сейчас их представляет Никки Хейли. Но громче всех слышно Трампа.Если Трампа ассоциируют с такой себе "реднекской" Америкой, то Хейли представляет более интеллектуальную часть республиканских избирателей.Она как раз и поєднує позиции того, что нужно во внутренней политике и то, что необходимо во внейщней. Нет трамповского изоляционизма.Кстати, насчет цен до Байдена и при Байдене.Вертолетные деньги начал разбрасывать именно Трамп. Еще до ковида экономика была перегрета и цены росли, все ждали поднятия учетной ставки, но во время ковида именно Трамп ее понизил на фоне вертолетных денег. И цены взлетели.И недвижимость взлетела. А уже Байден хоть и добавил 1,9 трлн в этот пожар, но уже скоро 2 года ведет жесткую монетарную политику, пытаясь вогнать инфляцию в какие-то рамки. Нельзя сказать, что один - это чистое зло, а второй - ангел во плоти. Нет.Оба "хороши" и в такой ситуации есть шанс у третьего кандидата. Но он небольшой.Слишком "заведены" стороны, чтобы искать компромиссное решение."Кто не с нами, тот против нас".Напоминает выборы в Украине 2003 года. Одни голосовали против Ющенко, вторые против зека.А голосовать надо ЗА. Не против всего плохого, а за хорошее.Кстати, преимущественно белое население из стран бСССР за Трампа.И только та часть, которой не безразлична судьба Украины не может смириться с его позицией по Украине.Если-же или не из Украины или так давно из Украины, что уже все и вся забыто - "МАГА".Повторюсь, к Байдену очень много вопросов.Я не имею права голосовать, так как не гражданин США, но в данном случае из двух кандидатов выбрал-бы третью. rjkz

Повідомлень: 16105 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8171 раз. Подякували: 5052 раз. Профіль 3 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 січ, 2024 05:15 Харьков вчера вечером в 10 часов в 3-й раз обстреляли.

К счастью, вроде, без погибших. ЛАД 2 Повідомлень: 27464 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5234 раз. Подякували: 4841 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 січ, 2024 05:44 ЛАД написав: rjkz

Вы меня не поняли.

Меня не интересует методика расчёта или стоимость дома.

Фильм "Один дома" вышел на экраны 34 года назад - почти доисторические времена.

Вы тогда были ещё подростком да и я был довольно молод.

Кстати, недавно просмотрел старые лички. Зачем я сейчас прикидывал Ваш возраст? Вы мне тогда написали год рождения. Давно было, каюсь, забыл. Напишите дату, чтобы я в следующем году Вас поздравил.

Что было 34 года назад, кто знает. Какие были арендные платежи, какие были условия и возможности покупки дома. И дети, возможно, обходились дешевле.



В этой заметке меня заинтересовало только это:

семья с доходом в $730 000, которая принадлежит к 1 % богатых домовладельцев в районе Чикаго

Причём в укр. СМИ везде пишут о годовом доходе.

Поэтому у меня и возник вопрос - если это. действительно, годовой доход, то этого, вроде маловато для 1 % богатых. Всего 61 тыс. долл. в месяц.

Если это месячный доход, то это 8,76 млн. долл. в год - по-моему, многовато для среднего класса, даже верхнего слоя. Или нормально?



akurt

Я знаю, что "в США всі прибутки рахують за рік". И у меня не вызывает никакого смущения сумма, просто интересен размер дохода среднего класса. Это всё-таки

$730 000 или $8 760 000? Вы меня не поняли.Меня не интересует методика расчёта или стоимость дома.Фильм "Один дома" вышел на экраны 34 года назад - почти доисторические времена.Вы тогда были ещё подростком да и я был довольно молод.Кстати, недавно просмотрел старые лички. Зачем я сейчас прикидывал Ваш возраст? Вы мне тогда написали год рождения. Давно было, каюсь, забыл. Напишите дату, чтобы я в следующем году Вас поздравил.Что было 34 года назад, кто знает. Какие были арендные платежи, какие были условия и возможности покупки дома. И дети, возможно, обходились дешевле.В этой заметке меня заинтересовало только это:Причём в укр. СМИ везде пишут одоходе.Поэтому у меня и возник вопрос - если это. действительно, годовой доход, то этого, вроде маловато длябогатых. Всего 61 тыс. долл. в месяц.Если это месячный доход, то это 8,76 млн. долл. в год - по-моему, многовато для среднего класса, даже верхнего слоя. Или нормально?Я знаю, что "в США всі прибутки рахують за рік". И у меня не вызывает никакого смущения сумма, просто интересен размер дохода. Это всё-таки$730 000 или $8 760 000?



Нет, почти 9 млн в год - это не средний класс.

Я-бы сказал, что примерно от 80 до 150 куе в год - нижний средний класс, года 2 назад я-бы может сказал до 120.

120-200 куе в год - средний класс

200-500 - средний класс выше среднего.

это все условности. Так в НЙ в одном доме могут жить представители всех этих классов и даже ниже, носить одинаковую одежду, ездить на машинах одного класса.

Разница будет не видна, она на банковских счетах и еще может в недвижимости помимо праймари резидентс.

В городках возле НЙ это выражено более четко.

Например, в Берген каунти в НДж, в Френклин Лейкс, Риджвуде, Гленрок живет средний класс выше среднего, в Мейвуде, Хоторн, Фейр Лон - средний класс, а в городке типа Рингвуда - нижний средний.

Там уже все зависит от цен на недвижимость и налогов.

Если средний житель Рингвуда платит 5-6 куе в год праперти такс, то житель Фейр Лона 12-15, а Риджвуда или Гленрок около 25. И соответственно ценник на средний дом в Рингвуде 350-400, Фейр Лон 500-600, Риджвуд 800-1200.

Такой финансовый отбор. Нет, почти 9 млн в год - это не средний класс.Я-бы сказал, что примерно от 80 до 150 куе в год - нижний средний класс, года 2 назад я-бы может сказал до 120.120-200 куе в год - средний класс200-500 - средний класс выше среднего.это все условности. Так в НЙ в одном доме могут жить представители всех этих классов и даже ниже, носить одинаковую одежду, ездить на машинах одного класса.Разница будет не видна, она на банковских счетах и еще может в недвижимости помимо праймари резидентс.В городках возле НЙ это выражено более четко.Например, в Берген каунти в НДж, в Френклин Лейкс, Риджвуде, Гленрок живет средний класс выше среднего, в Мейвуде, Хоторн, Фейр Лон - средний класс, а в городке типа Рингвуда - нижний средний.Там уже все зависит от цен на недвижимость и налогов.Если средний житель Рингвуда платит 5-6 куе в год праперти такс, то житель Фейр Лона 12-15, а Риджвуда или Гленрок около 25. И соответственно ценник на средний дом в Рингвуде 350-400, Фейр Лон 500-600, Риджвуд 800-1200.Такой финансовый отбор. rjkz

Повідомлень: 16105 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8171 раз. Подякували: 5052 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1778177917801781 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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