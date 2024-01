Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1780178117821783> Додано: Сер 24 січ, 2024 14:32 rjkz написав: ЛАД написав: Харьков вчера вечером в 10 часов в 3-й раз обстреляли.

К счастью, вроде, без погибших. Харьков вчера вечером в 10 часов в 3-й раз обстреляли.К счастью, вроде, без погибших.



Киеву сейчас тоже достается. Как и всей остальной Украине.

Из больших городов, наверное, Харькову больше всех.

С самого начала войны в глаза бросилась крайняя жестокость к русскоязычным Харькову и Мариуполю.

"Не оправдали высокого доверия" Не встретили с цветами.

Киеву сейчас тоже достается. Как и всей остальной Украине.Из больших городов, наверное, Харькову больше всех.С самого начала войны в глаза бросилась крайняя жестокость к русскоязычным Харькову и Мариуполю."Не оправдали высокого доверия" Не встретили с цветами.Трудно это вписывается в доктрину.

Это не связано ни с какими доктринами.

Всё очень просто. Сначала Харьков сильно обстреливали, потому что бои шли практически на окраинах города, обстреливали из артиллерии - легко и дёшево.

Потом , когда их осенью 2022 отогнали далеко от города, начали обстреливать из Белгорода С-300 - тоже относительно просто и дёшево, ракет С-300 у них более, чем достаточно. Защититься от них практически невозможно - слишком мало подлётное время. Наблюдаешь пуск (в нормальную погоду хорошо видно) и через пару минут ...

Единственное, что непонятно - цель этих обстрелов. Бывает всё-таки по понятным целям, но бывает просто так. Смысл?

Это не связано ни с какими доктринами.Всё очень просто. Сначала Харьков сильно обстреливали, потому что бои шли практически на окраинах города, обстреливали из артиллерии - легко и дёшево.Потом , когда их осенью 2022 отогнали далеко от города, начали обстреливать из Белгорода С-300 - тоже относительно просто и дёшево, ракет С-300 у них более, чем достаточно. Защититься от них практически невозможно - слишком мало подлётное время. Наблюдаешь пуск (в нормальную погоду хорошо видно) и через пару минут ...Единственное, что непонятно - цель этих обстрелов. Бывает всё-таки по понятным целям, но бывает просто так. Смысл?Выгнать население и всё же взять город? Летом 2022 город был почти пустой, выехало большинство, но ничего не изменилось. Город защищают войска за городом , а не население в городе. ЛАД 2 Заблокований Повідомлень: 27468 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5236 раз. Подякували: 4841 раз. Додано: Сер 24 січ, 2024 14:33 akurt написав: Для ЛАД, який задавав питання - і не тільки для ЛАД.

Розсилка від Водафон Україна:

Розсилка від Водафон Україна:

«Раді повідомити, що ми продовжуємо акцію "Доступний роумінг у подарунок" ще на 4 міс. - до 31.05.24. Отримуйте щомісяця 10 ГБ, 100 хв у роумінгу у подарунок (за умови активного пакету послуг за вашим тарифом). З турботою - ваш Vodafone»

Рад за Вас. ЛАД 2 Заблокований Повідомлень: 27468 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5236 раз. Подякували: 4841 раз. Додано: Сер 24 січ, 2024 14:59 ЛАД написав: akurt написав: Для ЛАД, який задавав питання - і не тільки для ЛАД.

Розсилка від Водафон Україна:

«Раді повідомити, що ми продовжуємо акцію "Доступний роумінг у подарунок" ще на 4 міс. - до 31.05.24. Отримуйте щомісяця 10 ГБ, 100 хв у роумінгу у подарунок (за умови активного пакету послуг за вашим тарифом). З турботою - ваш Vodafone» Для ЛАД, який задавав питання - і не тільки для ЛАД.Розсилка від Водафон Україна:«Раді повідомити, що ми продовжуємо акцію "Доступний роумінг у подарунок" ще на 4 міс. - до 31.05.24. Отримуйте щомісяця 10 ГБ, 100 хв у роумінгу у подарунок (за умови активного пакету послуг за вашим тарифом). З турботою - ваш Vodafone»

Рад за Вас.

Хм. Так це просто приємні дрібнички. Пригодиться всім. Реально зручно за кордоном.

Я радію за інше: подзвонив в місто West Hartford (штат Коннектикут) поздоровив свого у минулому шефа з ювілеєм - 90 років.

Сміявся, коли я йому розказував про жахливу медицину в США.

Після нашої розмови поїде черговий раз до жінки в лікарню: вона у вегетативному стані перебуває вже років 5 чи більше. Три рази на тиждень по 3 години читає їй романи.

Ех, а колись - років 30 тому - був звичайним українським євреєм… Хм. Так це просто приємні дрібнички. Пригодиться всім. Реально зручно за кордоном.Я радію за інше: подзвонив в місто West Hartford (штат Коннектикут) поздоровив свого у минулому шефа з ювілеєм - 90 років.Сміявся, коли я йому розказував про жахливу медицину в США.Після нашої розмови поїде черговий раз до жінки в лікарню: вона у вегетативному стані перебуває вже років 5 чи більше. Три рази на тиждень по 3 години читає їй романи.Ех, а колись - років 30 тому - був звичайним українським євреєм… akurt

Повідомлень: 9114 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3438 раз. Подякували: 1210 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 січ, 2024 15:14 Re: Еміграція, заробітчанство Сина знайомого не пустили через кордон сьогодні, хоча ніяких законних підстав не мають: йому 18 років буде тільки через 4 дні... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2204 З нами з: 29.07.22 Подякував: 378 раз. Подякували: 290 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 січ, 2024 15:20 Еміграція, заробітчанство



News from Germany



Досить довго спілкувався з приятелем, який опинився в окупації на початку війни, але вдалося через Крим та Прибалтику вибратися - зараз в Німеччині.

Цікаві факти:



1. Поселили в новій 3-к квартирі - новобудова. Було непросто: він неодноразово та довго писав заявки на виділення житла Забудовникам - або мовчали, або висували якісь додаткові умови. Але нарешті один Забудовник відгукнувся - та виділив квартиру. Безкоштовно. Двоє дітей 11 років та 5 років.

2. Але з квартирою на все просто: якщо він не здасть екзамен з німецької мови на знання на ровень В1 (чи В2) - то квартири або позбудеться, або буде платити за неї.

3. Тому НАПОЛЕГЛИВО та важко вчить німецьку мову - зараз на рівень В1. Сказвав, що дуже дуже важко - по три години на день і голова розпухла вже.

4. Натомість син 11 років вже "шпрейхає" майже вільно, гірше з молодшим сином.

5. Не сидить склавши руки - в Україні дуже активно займався логістикою та організацією елементів міжнародної торгівлі - то вже майже все відновивив у Німеччині.

6. Свою квартиру в Україні закрив - орендарям НЕ здавав і не здає. Німці виплачують на родину майже 2 000 євро на місяць (точно я не питав - а він точно не сказав). akurt

Повідомлень: 9114 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3438 раз. Подякували: 1210 раз. Додано: Сер 24 січ, 2024 15:21 airmax78 написав: Вчора у продаж вийшла книга Саймона Шустера

Повідомлень: 9114 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3438 раз. Подякували: 1210 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 січ, 2024 15:21 airmax78 написав: Вчора у продаж вийшла книга Саймона Шустера



«Шустер підтвердив тривожну звичку Зеленського відмовлятися визнавати, що проблеми наближаються. Йдеться про заперечення загрози війни, загальний настрій в державі, причиною якого був особисто президент.

1. «Впродовж місяців, що передували вторгненню 2022 року, він применшував ризик повномасштабної війни, навіть коли американські розвідувальні органи попереджали, що вона неминуча.

2. Його дружина, Олена Зеленська, зізналася, що не знала про небезпеку в переддень вторгнення. "Частіше він приховував свої побоювання за жартами та усмішками", - сказала вона, описуючи його настрій перед початком війни.

3. Зеленський був настільки стурбований можливою панікою, що відхилив пораду про залучення всіх доступних резервів для укріплення кордону.

4. В результаті його головнокомандувач, генерал Валерій Залужний був змушений приховувати підготовку оборони не тільки від росії, але й від самого Зеленського.»

Саймон Шустер відверто пише, що Зеленський навесні 2019 року був наляканим, бо боявся втратити «хвилювання від сцени», якщо виграє вибори.



"Пізніше його друзі розповідали мені про його залежність від оплесків та лестощів," - пише Шустер.

Книга поєднує особисті переживання Шустера з тривалими годинами розмов з президентом, першою леді та оточенням у воєнний час.



«Він не планував ставати політично коректним і, навіть після перемоги на виборах, говорив, що буде зустрічатися з іноземними лідерами тільки якщо вони будуть "цікавими". Реальність виявилася складнішою», - описує автор книги.



Шустер майже кепкує над Зеленським описуючи, як його самовпевнена поведінка з Путіним не змогла зупинити війни - «Під час зустрічі з Володимиром Путіним, комічно насуплений лоб Зеленського та ввічливі жарти не змогли зупинити російського президента розпочати через два роки війну», - визнає автор книги.





Звучить як вирок. Але, нажаль, треба констатувати факт, що Зе це достойний представник переважної більшості наших співгромадян: некомпетентний, інфантильний, безвідповідальний, з завищенною самооцінкою. Але в цілому непоганий хлопець. Окремий привіт тим хто топив за Зе а потім з'бв у Нью Йорк - до нових челенджів.



Решение было принято еще при порохе, который дерибанил не хуже зека, который с ахметом торговал с дырами, который закрывал наряды по ремонту судов чф рф.

Который по его же декларации (я ее читал своими глазами) получил 26 млн на курсовой разнице. Который провернул очень некислую схему с богдан-мотор на 300 млн долларов, банк которого во время войны чуть-ли не единственный имел очень некислую прибыль (что не сложно имея леру в нбу), который до последнего упирался перекрытию воды и ее в Крым. Я могу долго продолжать.

Война началась не при Зе и не из-за него. ЕЕ невозможно было предотвратить иным путем кроме как капитуляцией. Но можно привести 100500 цитат чуваков, которые напишут что угодно. То Ермак не так сидит, то Зе не туда посмотрел.

У меня был пример, когда во всех бедах обвинили какого-то дипломата, который без носков пришел на какую-то конференцию.

Давайте не останавливаться на этом. Во всем виноват Зе из-за своего роста.

Вот если-бы он был метра с 2, то его-бы все боялись и никто не напал. А если еще и с пузом - то ваще.

"Мы должны поднять уровень спора до абстрактной высоты. Мы должны не спорить с собеседником, а рассматривать его. Что может сказать хромой о творчестве Герберта фон Караяна, если ему сразу заявить что он хромой?" (МЖ)

Я понимаю, вам все равно в каком камуфляже по Киеву ходят военные.

Лишь-бы квитку не тронули.

Решение было принято еще при порохе, который дерибанил не хуже зека, который с ахметом торговал с дырами, который закрывал наряды по ремонту судов чф рф.Который по его же декларации (я ее читал своими глазами) получил 26 млн на курсовой разнице. Который провернул очень некислую схему с богдан-мотор на 300 млн долларов, банк которого во время войны чуть-ли не единственный имел очень некислую прибыль (что не сложно имея леру в нбу), который до последнего упирался перекрытию воды и ее в Крым. Я могу долго продолжать.Война началась не при Зе и не из-за него. ЕЕ невозможно было предотвратить иным путем кроме как капитуляцией. Но можно привести 100500 цитат чуваков, которые напишут что угодно. То Ермак не так сидит, то Зе не туда посмотрел.У меня был пример, когда во всех бедах обвинили какого-то дипломата, который без носков пришел на какую-то конференцию.Давайте не останавливаться на этом. Во всем виноват Зе из-за своего роста.Вот если-бы он был метра с 2, то его-бы все боялись и никто не напал. А если еще и с пузом - то ваще."Мы должны поднять уровень спора до абстрактной высоты. Мы должны не спорить с собеседником, а рассматривать его. Что может сказать хромой о творчестве Герберта фон Караяна, если ему сразу заявить что он хромой?" (МЖ)Я понимаю, вам все равно в каком камуфляже по Киеву ходят военные.Лишь-бы квитку не тронули.А всем морали читать можно и из Вены. Очень по петросянски получается. rjkz

Повідомлень: 16109 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8171 раз. Подякували: 5057 раз. Додано: Сер 24 січ, 2024 15:36 akurt написав: Еміграція, заробітчанство

Повідомлень: 16109 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8171 раз. Подякували: 5057 раз. Профіль 3 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 січ, 2024 15:36 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Germany



Досить довго спілкувався з приятелем, який опинився в окупації на початку війни, але вдалося через Крим та Прибалтику вибратися - зараз в Німеччині.

Цікаві факти:



1. Поселили в новій 3-к квартирі - новобудова. Було непросто: він неодноразово та довго писав заявки на виділення житла Забудовникам - або мовчали, або висували якісь додаткові умови. Але нарешті один Забудовник відгукнувся - та виділив квартиру. Безкоштовно. Двоє дітей 11 років та 5 років.

2. Але з квартирою на все просто: якщо він не здасть екзамен з німецької мови на знання на ровень В1 (чи В2) - то квартири або позбудеться, або буде платити за неї.

News from GermanyДосить довго спілкувався з приятелем, який опинився в окупації на початку війни, але вдалося через Крим та Прибалтику вибратися - зараз в Німеччині.Цікаві факти:1. Поселили в новій 3-к квартирі - новобудова. Було непросто: він неодноразово та довго писав заявки на виділення житла Забудовникам - або мовчали, або висували якісь додаткові умови. Але нарешті один Забудовник відгукнувся - та виділив квартиру. Безкоштовно. Двоє дітей 11 років та 5 років.2. Але з квартирою на все просто: якщо він не здасть екзамен з німецької мови на знання на ровень В1 (чи В2) - то квартири або позбудеться, або буде платити за неї........

1. Коли він приїхав до Німеччини?

2. А на якій мові він писав запити?

1. Коли він приїхав до Німеччини?

2. А на якій мові він писав запити?

3. З квартирою пощастило. Але дещо дивні умови виділення житла. Ні від кого не чув про таке. ЛАД 2 Заблокований Повідомлень: 27468 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5236 раз. Подякували: 4841 раз. Додано: Сер 24 січ, 2024 15:57 Дюрі-бачі написав: Сина знайомого не пустили через кордон сьогодні, хоча ніяких законних підстав не мають: йому 18 років буде тільки через 4 дні...

Хоть как-то объяснили? ЛАД 2 Заблокований Повідомлень: 27468 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5236 раз. Подякували: 4841 раз. Додано: Сер 24 січ, 2024 16:04 ЛАД написав: rjkz написав: ЛАД написав: Харьков вчера вечером в 10 часов в 3-й раз обстреляли.

К счастью, вроде, без погибших. Харьков вчера вечером в 10 часов в 3-й раз обстреляли.К счастью, вроде, без погибших.



Киеву сейчас тоже достается. Как и всей остальной Украине.

Из больших городов, наверное, Харькову больше всех.

С самого начала войны в глаза бросилась крайняя жестокость к русскоязычным Харькову и Мариуполю.

"Не оправдали высокого доверия" Не встретили с цветами.

Трудно это вписывается в доктрину. Киеву сейчас тоже достается. Как и всей остальной Украине.Из больших городов, наверное, Харькову больше всех.С самого начала войны в глаза бросилась крайняя жестокость к русскоязычным Харькову и Мариуполю."Не оправдали высокого доверия" Не встретили с цветами.Трудно это вписывается в доктрину.

Это не связано ни с какими доктринами.

Всё очень просто. Сначала Харьков сильно обстреливали, потому что бои шли практически на окраинах города, обстреливали из артиллерии - легко и дёшево.

Потом , когда их осенью 2022 отогнали далеко от города, начали обстреливать из Белгорода С-300 - тоже относительно просто и дёшево, ракет С-300 у них более, чем достаточно. Защититься от них практически невозможно - слишком мало подлётное время. Наблюдаешь пуск (в нормальную погоду хорошо видно) и через пару минут ...

Единственное, что непонятно - цель этих обстрелов. Бывает всё-таки по понятным целям, но бывает просто так. Смысл?

Это не связано ни с какими доктринами.Всё очень просто. Сначала Харьков сильно обстреливали, потому что бои шли практически на окраинах города, обстреливали из артиллерии - легко и дёшево.Потом , когда их осенью 2022 отогнали далеко от города, начали обстреливать из Белгорода С-300 - тоже относительно просто и дёшево, ракет С-300 у них более, чем достаточно. Защититься от них практически невозможно - слишком мало подлётное время. Наблюдаешь пуск (в нормальную погоду хорошо видно) и через пару минут ...Единственное, что непонятно - цель этих обстрелов. Бывает всё-таки по понятным целям, но бывает просто так.Выгнать население и всё же взять город? Летом 2022 город был почти пустой, выехало большинство, но ничего не изменилось. Город защищают войска за городом , а не население в городе.

вам вже неодноразово відповідали, а ви ніяк не зрозумієте. звичайний терор. навіщо терористи вбивають? щоб їх боялися.

але ви не хочете сприйняти, що раша - це просто країна терорист - більше нічого Shaman

Повідомлень: 5118 З нами з: 29.09.19 Подякував: 547 раз. Подякували: 1292 раз. Додано: Сер 24 січ, 2024 16:07 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Хоть как-то объяснили?

вам вже неодноразово відповідали, а ви ніяк не зрозумієте. звичайний терор. навіщо терористи вбивають? щоб їх боялися.



але ви не хочете сприйняти, що раша - це просто країна терорист - більше нічого вам вже неодноразово відповідали, а ви ніяк не зрозумієте. звичайний терор. навіщо терористи вбивають? щоб їх боялися.але ви не хочете сприйняти, що раша - це просто країна терорист - більше нічого Shaman

Ні. Провели опитування і завернули. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2204 З нами з: 29.07.22 Подякував: 378 раз. Подякували: 290 раз.

