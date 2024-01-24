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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 січ, 2024 16:24
Дюрі-бачі написав:
Сина знайомого не пустили через кордон сьогодні, хоча ніяких законних підстав не мають: йому 18 років буде тільки через 4 дні...
Все, кордон зачинений ще з кінця грудня. Розвертають всіх: і інвалідів і багатодіних і пенсионерів.
Востаннє редагувалось airmax78
в Сер 24 січ, 2024 16:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 24 січ, 2024 16:38
rjkz написав: airmax78 написав:
Вчора у продаж вийшла книга Саймона Шустера
«Шустер підтвердив тривожну звичку Зеленського відмовлятися визнавати, що проблеми наближаються. Йдеться про заперечення загрози війни, загальний настрій в державі, причиною якого був особисто президент.
1. «Впродовж місяців, що передували вторгненню 2022 року, він применшував ризик повномасштабної війни, навіть коли американські розвідувальні органи попереджали, що вона неминуча.
2. Його дружина, Олена Зеленська, зізналася, що не знала про небезпеку в переддень вторгнення. "Частіше він приховував свої побоювання за жартами та усмішками", - сказала вона, описуючи його настрій перед початком війни.
3. Зеленський був настільки стурбований можливою панікою, що відхилив пораду про залучення всіх доступних резервів для укріплення кордону.
4. В результаті його головнокомандувач, генерал Валерій Залужний був змушений приховувати підготовку оборони не тільки від росії, але й від самого Зеленського.»
Саймон Шустер відверто пише, що Зеленський навесні 2019 року був наляканим, бо боявся втратити «хвилювання від сцени», якщо виграє вибори.
"Пізніше його друзі розповідали мені про його залежність від оплесків та лестощів," - пише Шустер.
Книга поєднує особисті переживання Шустера з тривалими годинами розмов з президентом, першою леді та оточенням у воєнний час.
«Він не планував ставати політично коректним і, навіть після перемоги на виборах, говорив, що буде зустрічатися з іноземними лідерами тільки якщо вони будуть "цікавими". Реальність виявилася складнішою», - описує автор книги.
Шустер майже кепкує над Зеленським описуючи, як його самовпевнена поведінка з Путіним не змогла зупинити війни - «Під час зустрічі з Володимиром Путіним, комічно насуплений лоб Зеленського та ввічливі жарти не змогли зупинити російського президента розпочати через два роки війну», - визнає автор книги.
Звучить як вирок. Але, нажаль, треба констатувати факт, що Зе це достойний представник переважної більшості наших співгромадян: некомпетентний, інфантильний, безвідповідальний, з завищенною самооцінкою. Але в цілому непоганий хлопець. Окремий привіт тим хто топив за Зе а потім з'бв у Нью Йорк - до нових челенджів.
Решение было принято еще при порохе, который дерибанил не хуже зека, который с ахметом торговал с дырами, который закрывал наряды по ремонту судов чф рф.
Который по его же декларации (я ее читал своими глазами) получил 26 млн на курсовой разнице. Который провернул очень некислую схему с богдан-мотор на 300 млн долларов, банк которого во время войны чуть-ли не единственный имел очень некислую прибыль (что не сложно имея леру в нбу), который до последнего упирался перекрытию воды и ее в Крым. Я могу долго продолжать.
Война началась не при Зе и не из-за него. ЕЕ невозможно было предотвратить иным путем кроме как капитуляцией. Но можно привести 100500 цитат чуваков, которые напишут что угодно. То Ермак не так сидит, то Зе не туда посмотрел.
У меня был пример, когда во всех бедах обвинили какого-то дипломата, который без носков пришел на какую-то конференцию.
Давайте не останавливаться на этом. Во всем виноват Зе из-за своего роста.
Вот если-бы он был метра с 2, то его-бы все боялись и никто не напал. А если еще и с пузом - то ваще.
"Мы должны поднять уровень спора до абстрактной высоты. Мы должны не спорить с собеседником, а рассматривать его. Что может сказать хромой о творчестве Герберта фон Караяна, если ему сразу заявить что он хромой?" (МЖ)
Я понимаю, вам все равно в каком камуфляже по Киеву ходят военные.
Лишь-бы квитку не тронули.
А всем морали читать можно и из Вены. Очень по петросянски получается.
Та да, ви свою справу зробили: "дали країні шанс". А далі вже самі, без мене. Я цей серіал дивитимусь з Нью Йорку. Але ці всі балачки вже ні до чого. Народ так вирішив: все на Зеро. Пан або пропав. "Гірше вже не буде"(с) Шкода що двері казіно зачинили тільки зараз, і багато хто з гравців що поставили свої та чужі життя на Зеро, безпечно вийшли і поїхали будувати нове життя в нормальних країнах. Типу шарик вже зупинився. Випало 24. А вони такі, ой, а нам пора. Цап свої ставки зі столу і давай досвіданія.
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airmax78
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